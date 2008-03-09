Il y a encore quelques années, imaginer Hideo Kojima développer son grand retour à l’infiltration ailleurs que chez PlayStation aurait presque ressemblé à un scénario parallèle
. Et pourtant, le mariage entre le créateur japonais et Sony vient clairement de prendre fin
. Comme nous l'apprenions récemment, PlayStation a décidé de se retirer du financement de Physint
, le projet d’action/espionnage annoncé en 2024, avec plusieurs raisons derrière cette décision si on en croit le récent rapport de Jason Schreier
: budget, rentabilité, délais et exclusivité.
Et visiblement, ce n’est pas juste une petite brouille entre partenaires parce que d'après les sources de Bloomberg
, Physint aurait déjà raté plusieurs échéances et se dirigeait vers un gros dépassement de budget, alors même que le jeu était encore loin de sortir
. Sony aurait aussi eu de plus en plus de mal à justifier l’idée d’investir plusieurs centaines de millions de dollars dans un titre qui ne resterait pas définitivement exclusif à ses machines
. Les deux Death Stranding
avaient déjà suivi cette logique d’exclusivité temporaire avant d’arriver ailleurs, tandis que Kojima Productions
conserve la propriété de ses licences.
A cela s’ajoute un élément beaucoup moins romantique : les ventes. Toujours selon Bloomberg, les deux Death Stranding n’auraient pas atteint les objectifs de revenus fixés par PlayStation
.
Les estimations d’Alinea Analytics
, relayées par Insider Gaming
, donnent d’ailleurs un peu de contexte : Death Stranding 2 aurait vendu environ 2,5 millions d’exemplaires, dont 1,8 million sur PS5 et 700 000 sur PC, pour quelque 170 millions de dollars de revenus estimés
. Le jeu aurait surtout bien démarré avant de ralentir plus franchement derrière.
Cela ne veut pas dire que le jeu est un flop, ni qu’il a forcément perdu de l’argent. Mais il y a une différence entre "ça se vend correctement"
et "ça se vend suffisamment pour justifier un investissement monstrueux sur le projet suivant".
Et visiblement, c’est là que Sony commence à faire ses comptes.
Personnellement, tout ça me rappelle quand même beaucoup le divorce entre Kojima
et Konami
après le développement de Metal Gear Solid V : The Phantom Pain
. A l’époque déjà, le problème tournait autour du coût des productions, des délais et d’une direction qui voulait davantage de rentabilité
. Les situations ne sont évidemment pas identiques, mais la logique économique commence sérieusement à se ressembler : un créateur aux ambitions énormes, qui coûte cher, face à un éditeur qui finit par se demander jusqu’où il veut continuer à payer. Et Sony
est clairement dans cette logique aujourd’hui.
Le contexte interne chez PlayStation
joue aussi beaucoup. Bloomberg rappelle que la société a renforcé ses contrôles de production après plusieurs échecs, notamment du côté des jeux service, avec des projets annulés et des objectifs devenus plus stricts
. Et en gros le PlayStation actuel n’est plus forcément celui qui pouvait se permettre de signer un chèque simplement pour associer son image à un grand nom.
Et concernant Death Stranding
, j'ai toujours eu cette impression vis à vis de la franchise : à mon sens, le premier épisode a clairement profité d’un énorme effet de curiosité
.
C’était le premier vrai jeu de Kojima après son départ de Konami, le premier gros projet hors Metal Gear depuis des années, avec tout ce que son nom pouvait encore représenter à l’époque
. Forcément, ça a attiré du monde. Certains voulaient découvrir le jeu, d’autres voulaient surtout voir ce que Kojima allait faire une fois libéré de Konami
. Et à mon sens, le nom de Kojima
suffisait presque à vendre une partie du projet à lui seul.
Le problème, c’est que la curiosité fonctionne surtout une fois et tout le monde n’a pas adhéré à la proposition de Death Stranding
, loin de là, et derrière, ça se ressent forcément quand il faut vendre une suite. Tu peux acheter le premier parce que c’est Kojima, parce que tu veux voir, parce que tout le monde en parle. Si l’expérience ne t’a pas convaincu, tu ne reviens pas automatiquement pour le deuxième.
Et c’est justement ce que les ventes de Death Stranding 2 semblent suggérer aujourd’hui
: le premier épisode a probablement touché un public plus large que le noyau réellement acquis à la licence. D’autant qu’Alinea estime le premier Death Stranding à environ 5 millions de ventes sur une période bien plus longue, avec plusieurs baisses de prix, alors que le second en est aujourd’hui à environ 2,5 millions
. La comparaison n’est donc pas parfaite, mais la tendance mérite quand même d’être observée.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que Death Stranding 2 est un échec. Mais ça semble confirmer quelque chose : la réputation de Kojima reste une arme énorme pour attirer l’attention, beaucoup moins une garantie de rentabilité à grande échelle
. Et visiblement, Sony
commence lui aussi à faire cette distinction.
La rupture est d’autant plus symbolique que la relation entre Kojima et PlayStation remonte aux années 90
. Bloomberg rappelle que Metal Gear Solid avait largement participé à l’image technologique de la première PlayStation, avant que Kojima ne retrouve rapidement Sony après son départ mouvementé de Konami
. Mais plusieurs dirigeants PlayStation
historiquement proches de Kojima
ont depuis quitté la société.
Kojima Productions explique d’ailleurs avoir reçu de manière assez inattendue la décision de PlayStation durant l’été
. Le studio aurait ensuite passé trois mois à chercher un nouveau partenaire afin de sauver Physint
. Et ce partenaire sera finalement Xbox
.
Microsoft ne récupère d’ailleurs pas juste le jeu. D’après Bloomberg, l’accord inclurait également des droits liés au cinéma et à la télévision autour de Physint et de OD, ce qui montre bien que Xbox voit Kojima comme quelque chose de plus large qu’un simple développeur à financer pour un AAA
.
Il faudra évidemment attendre pour savoir lequel des deux camps a fait le bon calcul. Sony estime visiblement que le prestige ne suffit plus à justifier certains budgets, surtout sans exclusivité permanente. Xbox, de son côté, fait exactement le pari inverse et récupère un créateur capable de générer énormément d’attention autour de chacun de ses projets
.
Après presque trente ans d’histoire commune entre Kojima
et l’écosystème PlayStation
, c’est surtout une relation historique qui semble se terminer et quelque part, il y a aussi une forme d'ironie parce que après Konami
, voilà Sony
qui découvre à son tour que "le génie de Kojima" a aussi un prix.
Sources :
Bloomberg
Insider Gaming
KOJIMA s’en rendra vite compte quand il verra dans quel état sera Playstation, au fond du trou
Vraiment des ordures chez Sony.
Ces jeux ont toujours été marquants, qu’on aime ou pas.
zekk Et je les entends. Ce qui différenciait Playstation du reste, c’était leur capacité à soutenir des projets originaux, de créer de nouvelles licences et de créer des partenariats.
Quand tu regardes leur récent historique, ils ont tout fait de travers, ils ont fait des paris qui ont tous été perdants. PHYSINT était LE projet qu’il fallait soutenir, malheureusement ils ont encore fait le mauvais choix et dans l’absolu ça démontre que le SONY qui jadis fut avant-gardiste est définitivement mort et enterré.
Leurs jeux tournent en ronds et deviennent mauvais (Wolverine) et mettent un temps de dingue à sortir.
dixit le mec qui va applaudir wolverine
Sony a eu raison
Autant d'argent pour ne pas avoir l'exclusivité, la blague.
Oui c'est vrai que Tokimeki Memorial Drama Series Vol. 1 a été marquant
Qu'est-ce qu'il faut pas lire juste pour soutenir un réalisateur et avoir sa petite phrase habituelle anti-sony...
au japon il a marqué en tout cas, il a été réédité 2 fois déja
Ouais ouais ils ont tellement raison que personne n'a vraiment compris le potentiel de Concord. On a des incapables à la tête de l'industrie du jeu vidéo mais c'est normal de virer LE seul type qui fait du jeu vidéo au moins comme le voulait les fanboys.
Je ne suis pas la cible, mais au moins proposer des jeux qui cible des niches c'est bien aussi pour diversier ta plateforme. On se croirait sur Netflix qui coupe tout si la Saison 1 flop. Si vous voyez le jeu vidéo comme un média qui doit faire du blockbuster sinon rien, vous êtes autant psychopathe que les Hulst et tout cette putain de clique de merde.
Des barres
Mais non en fait vous avez raison, laissons les grosses boites financer des trucs cool et improbables qui se vendent pas et dans 5 ans y'aura plus qu'un seul acteur sur le secteur du JV.
Ce manque de respect envers KOJIMA et la petite phrase habituelle de soumission à SONY …
Je suis totalement pour que Sony finance des jeux plus ciblés. Mais si ton jeu de niche coûte le PIB d’un petit pays parce qu’il faut trois acteurs hollywoodiens, de la performance capture partout et quinze caméos de potes de Kojima, à un moment la question de la rentabilité se pose quand même. Et personnellement, sa manie d’aligner les stars ne me convainc pas davantage parce que Snake reste autrement plus marquant que Sam à mes yeux. Un casting prestigieux ne fait pas tout, ça ajoute des dépenses inutiles je trouve.
C'est qu'en même Kojima dont on parle là, ça n'est pas du niveau de Concord. Les voir maintenir Horizon Hunter Gathering dont TOUT LE MONDE VOIT LA MERDE QUE C'EST quand ça dégage Physint, faut être un idiot fini pour pisser sur des gens. Mais peut être parce que vous aimez ça au final...
Le mec a un melon démesuré, et c’est bien d’avoir des bonnes notes sur Télérama, mais il faut que ensuite le grand public achète tes jeux haha
Et alors Xbox qui joue les sauveurs alors qu’ils viennent de fermer ou dégager des studios, je meurs de rire
Death Stranding a surtout fonctionné par l'aspect curiosité (nouvelle licence kojima, les gens pensaient retrouver une patte MGS etc). La suite a démontré que le public n'accrochait pas, et que les investissements n'ont pas porté leur fruit.
Pourquoi Sony devrait continuer à financer une licence qui ne se vend pas, ou autre projet qui pourrait être bancal, et par la même occasion, prêter leur moteur Decima, pour au final être dépouillé et obtenir qu'une simple exclusivité temporaire...
Alors oui Sony a sortie des merdes et des gaas coûteux (Concord, Marathon), ont fait des choix débiles (virer Bluepoint mais garder Media Molecule...)
Sony est entrain de rattraper une bonne partie des merdes sous l'époque Ryan, il faut du temps. Perso je préfère avoir un jeu a budget moindre comme Saros, que d'avoir un paperboy open world edition next gen baby delivery by Kojima
Continuer avec ce genre de jeux et annuler un partenariat comme celui de Psysint c'était clair que ça passerait pas bien auprès des joueurs
C'est basiquement le même scénario pour Sony là. Alors certains se satisferont de continuer à acheter PlayStation après 2028, mais pas tout le monde et je pense qu'on peut l'exprimer un minimum.
On va espérer un bide et "le retour du grand PlayStation ères PS2 / PS4" hein .
ce qui leur est reprocher c'est justement de continuer a financer du jeu grand publique a gros coup de cash, et cracher sur la diversité et leur niche... et pour au final être moins rentable que les playstation studio qu'ils ont fermé
liquidus publié le 11/09/2026 à 20:50
jenicris Que ça coûte plus cher, on n'en sait rien mais ça ne transforme toujours pas Physint en chèque en blanc obligatoire. Leur avoir reproché de balancer du fric dans de mauvais paris pour ensuite leur reprocher de regarder enfin les budgets, c’est quand même assez cocasse.
Dans ce cas faut pas faire de reproche a Xbox sur les licenciements car c'est juste un réajustement d'une politique passé .
Ils éditeront donc les derniers jeux de Kojima: "war has changed"
Le vrai reproche à Sony à mon sens, ce n’est pas d’avoir refusé un chèque en blanc à Kojima. C’est d’avoir cramé des fortunes sur certains paris supposés “grand public” puis d’être devenu beaucoup plus frileux quand il s’agit de projets plus singuliers.
Mais là encore, diversité ne veut pas dire absence de discipline budgétaire. Si ton jeu de niche coûte autant qu'un blockbuster mondial, tu peux pas ensuite t’étonner qu’on te demande des comptes. Sinon ce n’est plus de la diversification, c’est du mécénat premium.
negan Oui sauf qu’il y a une petite différence entre "on coupe un projet qui part en vrille" et "on dépense des dizaines de milliards, puis on vire les gens pour corriger nos propres choix".
Très déçu de ce qu'il fait en ce moment, comme beaucoup dans la communauté MGS.
negan Oui sauf qu’il y a une petite différence entre "on coupe un projet qui part en vrille" et "on dépense des dizaines de milliards, puis on vire les gens pour corriger nos propres choix".
Strictement aucune ils réparent une politique qui a échoué, la valeur de investissement ne rentre pas en ligne de compte
Suivi de voir Concord
Rien que le reboot de Horizon va faire que ça va leur coûter une blinde sur la durée
brook1 le problème c'est notamment pour l'image, tu perds un partenaire proche depuis 30 ans et que la concurrence accepte elle de financer
On aime ou pas ses jeux, mais de toute façon les jeux de Kojima n'ont jamais été d'immenses succès hormi MGSV
Ses jeux comme je disais c'est pour une image, avoir dans sa ludo une expérience différente. Comme les deux Death Stranding
Schreier d'ailleurs dit qu'il pourrait y avoir des répercussions suite a cela et je pense pareil
Le seul truc que je comprend par contre c'est le fait qu'il est déjà hors délais alors que le jeu est même pas encore en pré-prod, du coup ça oui n'importe quel éditeur/constructeur le prendrait mal.
Lui, il me fait de l'oeil, car après MGS 4, je n'ai aimé aucun de ses jeux.
en citant des chiffres de ventes MAIS pour juger de quoi que ce soit il manque une data fondamentale: le budget de développement!
C'est un constat. C'est normal de leur reprocher les mauvais paris, et Schreier l'explique très bien d'ailleurs en quoi.
Mais garder encore des GaaS, alors que tous ont été des échecs (même Helldivers 2 est indé désormais au final) et annulé un partenariat à cause de deux jeux qui se sont quand même vendu à quelques millions contrairement à Concord
Ça oui c'est cocasse
Être plus dur sur les budgets pas de soucis, c'est normal après tous ces GaaS qui ont été des échecs, mais annuler un partenariat avec un dev proche d'eux depuis 30 ans, qui fait un bien fou à ton image, et qui a sortie deux jeux qui n'étaient pas des échecs cuisants, pour continuer encore avec des GaaS qui auront peu de chance de percer, ça l'est bien plus. Donc gestion de budget ok mais faudrait peu être privilégier correctement les jeux.
Au final, licence pas rentable.
Alors oui Sony a financé d'autres projets (Concord, Marathon etc), mais on ne peut pas dire "hey regardez ils ont fait pire niveau merde" et en même temps demander à Sony de revoir leur copie niveau investissement et en même temps encore "accepter de faire des chèques openbar" pour une licence qui ne marche pas, juste parce que derrière c'est Kojima.
Pour le coup, on aime ou pas Sony, ce choix va dans le sens du changement après la disparition de Ryan (diminution des gaas, politique de rentabilité, réorientation des coûts etc).
La plus grosse erreur de Sony dernièrement (de la politique après Ryan), c'est d'avoir fermé Bluepoint.
Pour revenir à Death Stranding.
Death Stranding 1 a été faiblement rentable :
Hideo Kojima a confirmé dès mai 2020 que le jeu avait remboursé ses coûts de développement et dégagé du profit. Cependant, une grande partie des ventes sur PS4 s'est faite tardivement via des promotions à prix réduit. Le titre a été très rentable sur PC (Steam), mais cette version a été éditée par 505 Games. Une partie significative des revenus générés sur ce marché n'est donc pas tombée directement dans les caisses de Sony. La franchise Death Stranding appartient à Kojima Productions et n'était qu'une exclusivité temporaire sur PlayStation. Pour Sony, investir des dizaines de millions de dollars dans une licence sans en détenir les droits et sans exclusivité permanente s'est avéré moins attractif que prévu.
Le coût de développement de Death Stranding 2 est estimé entre 150 et 200 millions de dollars. L'allongement du cycle de production, les conséquences de la pandémie et l'évolution des standards visuels ont doublé la facture par rapport au premier épisode. Des ventes correctes mais vite essoufflées : Selon les estimations des cabinets d'analyse (Alinea Analytics), le jeu a franchi le palier des 2,5 millions d'exemplaires vendus (cumulant environ 1,8 million sur PS5 et 700 000 sur PC). Même s'il a généré près de 170 millions de dollars de chiffre d'affaires brut, le rythme des ventes a rapidement ralenti après son lancement. En intégrant les coûts de marketing et d'édition, le jeu est considéré comme ayant remboursé ses frais, mais avec des marge bénéficiaires très faibles pour Sony au regard du capital investi. C'est ce rendement financier jugé insuffisant (marge faible sur des budgets colossaux) qui a convaincu Sony de ne plus financer les projets originaux de Kojima Productions à très haut budget, poussant le studio à se tourner vers d'autres partenaires pour ses projets futurs.
oui, c'est ca, mais le problème, c'est que ce n'est pas nouveau, et il s'accumule, de moins en moins de projet singulier, de moins en moins de risque, mais parallèlement de moins en moins de succès également...
Mais là encore, diversité ne veut pas dire absence de discipline budgétaire. Si ton jeu de niche coûte autant qu'un blockbuster mondial, tu peux pas ensuite t’étonner qu’on te demande des comptes. Sinon ce n’est plus de la diversification, c’est du mécénat premium.
je suis d'accord également, mais n’exagérons rien non plus, si death stranding 2 a rapporté 170 millions et est rentable, c'est que les jeux kojima ne son pas plus cher a produire que les autres en moyenne...et ils le sont déja moins que les échecs de sony...
Encore une fois je pense que la décision est en vrai moins une question d'argent que de politique interne... ils sont , j'ai l'impression, en train d’amorcer doucement leur sortie du marché du jv... et pour ca ils sont en train de se séparer de tous ce qui les entoures et les contraint petit a petit
Après on s'étonne que le niveau Pisa baisse
Mais Physint est le successeur spirituel de Metal Gear. Utiliser les ventes de Death Stranding comme référence ne serait pas très pertinent, ces 2 licences sont très différentes.
Au final, licence pas rentable.
on a pas dis a l'équilibre, on a bien dit rentable
Alors oui Sony a financé d'autres projets (Concord, Marathon etc), mais on ne peut pas dire "hey regardez ils ont fait pire niveau merde" et en même temps demander à Sony de revoir leur copie niveau investissement et en même temps encore "accepter de faire des chèques openbar" pour une licence qui ne marche pas, juste parce que derrière c'est Kojima.
si, je pense qu'on peu leur dire justement, financer ce que les gens veulent pas ce qu'il ne veulent pas, du moment que c'est rentable (et je redis bien rentable pas a l'équilibre)
La plus grosse erreur de Sony dernièrement (de la politique après Ryan), c'est d'avoir fermé Bluepoint.
les erreurs sont légion, japan studio d'après leur chiffre était rentable, ils ont été fermé, le psvr1 était rentable (très rentable), ils ont pourri le 2, Bluepoint aussi bien sur... l'investissement dans le jeu service alors que playstation a bâti sa communauté et sa fanbase sur le solo...
Hideo Kojima a confirmé dès mai 2020 que le jeu avait remboursé ses coûts de développement et dégagé du profit.
En mai 2020, Kojima déclarait que Death Stranding avait récupéré ses coûts de développement et généré suffisamment de bénéfices pour financer le projet suivant de Kojima Productions.
ca dis ce que ca dit, suffisamment de bénéfice pour financer le projet suivant... tous le reste est de la spéculation
http://www.gematsu.com/2020/05/hideo-kojima-death-stranding-was-profitable-and-recouped-costs-profit-secured-for-next-title
pour le 2 on a aucune idée du cout de production, donc c'est aussi de la spéculation, mais kojima avait donc, selon ses dire, déja de quoi le financer avec le premier... donc difficile de penser qu'il n'a pas été rentable, même si sa rentabilité a été plus faible de que le premier...
Ils devront se forcer d’enthousiasmer des remakes de la trilogie God of War, de The Last of Us, d’Uncharted et de Spider-Man 3.
On ne discute que d'annulations, de polémiques, de "drama", de licenciements, de fermetures de studios..de GAAS à fond et leur communication la plus boring possible, rendre les annonces JV boring, Sony quoi, un talent.
Donc ils ont eu peur de DS2 et c'est 2.5M mais le potentiel pour un jeu action/espionage c'est vraiment 2.5M comparé à une suite d'un jeu de niche bizarre en dirait un David Lynch sous champi
Bref, certaines continuent de défendre le state of play, l'annulation de physint, fairgames, le demat, wolverine edition GPS PEGI 7 ...un peu de sens critique vous avez le droit
Il y a du très très bon type God of War Faye et Intergalactic mais aussi du n'importe quoi alors arrêtez
J'espère sincèrement qu’ils ont autre chose parce que si c'est ça le futur ee Playstation, je comprends mieux pourquoi Cerny vient d'annoncer qu'il voulait se barrer après la sortie de la PS6
Ghost of yotei et hogwarts legacy prouve que c’est totalement loin de la realité ces polémiques de reseaux sociaux
Ok, donc ma Asha, vire du monde, a raison, ferme des studios, encore a raison, creer donc un bain de sang, qui va continuer apres la sortie de EDAY et FABLE, et elle parle de devoir et reste contrainte de minimiser l'argent, notez bien, a perte....
Argent a perte...donc quoi de mieux, que de parier sur un dev virer de Konami et Sony pour avoir creer des gouffres financier avec des projets jamais rentabiliser mdrrr. Quoi de mieux que des virer des milliers de personnes pleurer que Spencer a fait perdre des millions, mais laisser rentrer UNE personne,UNE personne connu, et lui attribuer TOUT l'argent qui etait promis plus ou moins aux employes de longue date....
WOW....Apres la fausse pub du physique au demat de chez XBOX, on voit le mensonge des licenciements au detriment d'une personne au projet dont personne n'a vu le bout...
Le pire, c'est si jamais dans le contrat le jeu doit quand meme sortir sur console Sony....
La blague......XBOX des champions.
Tous les memes.
Par contre attention à eux quand même leur totem s'effrite et on le vois avec Wolverine. Je reste convaincu que le jeu aurait eu des notes plus élevé si y'avait pas tout ce bad buzz avant.
Virer Kojima comme un mal propre alors qu'il a contribué sans doute à faire devenir pleins de joueurs fans de PlayStation c'est risqué.
Et meme si j'adore death stranding, ca serait bien qu'il arrete de faire la victime en fait, en mode je sais pas, on m'a virerm puis l'industrie le pleurer et lui deroule le tapis et XBOX fera comme Playstation.
Je le vois comme une prostitue de luxe le mec.
Apres le risque est la on va pas se mentir, mais si demain on apprend qu'il veut sortir le jeu aussi sur PS, ce cirque servira a rien...
Vous, vous vivez tous dans un cocon a suivre vos marques et penser que ca vous ai benefique d'une certaine maniere juste pour votre ego.
Et encore une fois, j'ai pas de PS5, ALOR OUI j'ai pas les jeux Sony mais je m'en cogne violent tellement y a mieux en fait.
Et jamais tu pourras comprendre ce que c'est d'etre sur PC, on se fait pas enculer comme vous en fait, on dit ce que on a a dire et basta.
Tu as fait les Death Stranding ou comme Negan tu vois ces jeux comme FEDEX ?? Donc silence un moment les gars. Kojima je le supporte depuis day one,mais si le mec creer des gouffres partout la ou il va, tu penses que je me dois de le sucer ????
Mais t'as craquer toi....
Il aurait pu prendre des no names comme acteur ou pour la mo cap comme Stéphanie Joosten dans MGSV pour faire Quiet et ça allait très bien, tu offrait une belle chance a une nana inconnue et c'était mieux que d'engraisser Norman Reedus ou Léa Seydoux.
Je suis fan de Kojima mais y a des trucs c'est a revoir chez lui. Et Death Stranding 2 était très dispensable il aurait dû faire Physint juste après DS1.
Polémiques ? Par qui ? 3 incels dans la cave de leurs mères ?
bref
Les gens devraient serieusement voir derriere les coulisses, il se fait virer de Konami, le monde entier est contre Konami et on apprend une partie de l'histoire, donc Kojima. Sony vire Kojima, le monde est contre Sony, alors qu'ils ont financer trois de ces projets, et dieu merci la on apprend en fait que le mec n'a rien montrer et reste un gouffre financier. Il va sur les reseaux, communique et fait genre il est etonne. XBOX le prend dans les bras, et le monde entier vois XBOX comme le grand sauveur.
Asha va vite regretter lorsqu'elle verra que les deux projets ne seront pas rentabiliser.
EDAY deja on parle de 250 voir 300 MILLIONS.....tout ces licenciements pour quoi ??
laisse une chance a xbox et arrete de casser les couilles
J’ai même pas voulu perdre mon temps avec DS2. Je me suis senti arnaqué, j’ai même pris plus de plaisir à faire Metal Gear Survive que Death Stranding, j’ose le dire.
Il était bien mieux chez Konami et il a clairement exagéré avec MGS V. Il avait largement les moyens et le temps de finir le jeu, mais c’est Konami qui a tout pris dans la gueule à l’époque alors que les deux sont fautifs.
Franchement, tout le monde crache sur Sony (et il y a largement de quoi en ce moment) mais là pour le coup ils ont bien fait.
Fan d'horreur, j'attends OD mais ça met une plombe pour sortir, avec encore des stars, mais bon...
t'es juste un mouton fanboy, lucide pas vraiment, pragmatique encore moins... tu n'approuve pas les méthode mais tu les défends... oui c'est du business mais tu n'es pas actionnaire, défend donc tes propre sintérêts et pas ceux des actionnaires, ca, c'est du pragmatisme
c'est bien mieux comme raisonnement, je préfère que microsoft dépense son argent pour ceux qui ont besoin d'eux, que de racheter des studios et les détruire après...
les tier financer par les constructeurs pour leur faire des projets c'est ce qui a permis a playstation de devenir ce qu'ils ont été et qu'il renie aujourd'hui
Moi j'ai bien aimé DS1 par contre le 2 était de trop, je l'ai lâché a la moitié du jeu, y avait pas besoin d'un autre opus, gâchis de temps et argent.
Après Kojima il organise très mal ses projets j'ai l'impression.
une entreprise est là pour faire de l'argent pas faire dans le sociale avec des gars qui passent leurs vie à bouffer les budgets on jouant le m'as tu vu à droite et gauche sans rien sortir de vendeur
et parler de l'image de playstation alors vous vous rendez compte de cette phrase débile? une console vie pour le grand public et eux ne le connaissent même pas
si deja dans tes dessin t'es pas foutu de tenir les délais + tes 2 derniers jeux font des score mid bah t'envoie aussi un message a tes studios : fini la récréation et personne n'est a l'abri ! kojima pas kojima on coupera maintenant
Dans d’autres secteurs, ça pourrait être interdit par contrat
Premièrement, et c'est marquer dans la news (si tu l'a lu), de toute évidence Kojima a dépasser une certaine deadline interne où ils devait probablement montrer quelque chose de concret. Généralement c'est comme ça que ça se passe, ont te file du budget et de la techno mais t'as deux ans pour nous montrer réellement quelque chose. C'est marqué, il a pris du retard sur la calendrier initial, peut-être même qu'il avait déjà une rallonge mais à un moment, tu peux t'appeler Kojima mais si tu coute du fric et que tu sort rien, y'a quelqu'un quelque part qui va sérieusement réfléchir à te couper les vannes. Je sais pas si tu bosse, mais ton employeur ne va pas sciemment te payer à rien foutre.
Deuxièmement, le cas Concord ou Horizon sont différents, dans le sens ou, pour Concord, le dev du jeu était suffisamment avancé pour qu'ils se disent en interne que mettre fin à tout ça représenterais une perte sèche trop importante, donc autant le sortir et voir ce que ça donne, ont sais jamais, après tout Helldivers 2 a bien marché. L'histoire ont la connait. Et pour Horizon là encore ont dans quelque chose de différent, parce qu'Horizon est une licence établie et qui fonctionne, ils partent pas sur de l'inconnu total. Peut-être que Sony a bien plus confiance en Guerrilla vu qu'ils ont pondu deux des plus grand banger de l'ère PS4/PS5. Et surtout, Guerrilla est un studio Sony, la licence appartient à Sony, Kojima ne voulait pas faire partie des PS Studios et voulait rester propriétaire de ces licences, ça fait plein de points qui peuvent faire pencher favorablement la balance vers un Horizon coop plutôt qu'une nouvelle licence qui tire son dev en longueur et qui pourrait ne pas rapporter suffisamment une fois sortie.
Ensuite le studio peut faire ce qu'il veut vu que Sony ne détient pas l'IP comme on l'a vu avec Stellar Blade 2 qui est multi-plateforme donc Sony à investi de l'argent et des ressources seulement pour quelques choses à très court terme et derrière ça n'aboutit à rien d'autre.
Tu ne peux même pas exploiter la licence dans d'autres médias comme par exemple le film Death Standing qui est fait par A24 et pas par Sony.
Donc dans la position de Sony, je peux comprendre surtout quand tu as Totoki qui ne cessent de répéter que Sony a besoin de licences que ce genre de deals n'a plus vraiment de sens pour eux.
Qu'importe l'éditeur, au moins là on sait que ça sortira sur PC.
J'ai même pas touché à DS 1 et 2, tellement le postulat de base m'intéressait pas, et j'ai regardé des streaming du jeu, confirmant largement que je me serais fait chier. Puis le délire avec Norman Reedus là... le mec dégage zéro charisme pour moi.
En espérant qu'il se rattrape avec Physint, les jeux d'infiltration sont devenus hyper rares, surtout les qualitatifs... le dernier en date étant MGSV qui fait un sans faute sur tout ce qui constitue son gameplay, mais qui foire le scénario et cinématiques. Je le préfère tout de même à MGS4 auquel je n'ai jamais retouché après l'avoir terminé tellement le rythme était mauvais.
Sinon c'est tout a fait logique le move... Mnt... Le financement du death stranding 2 ma surpris puisque le premier n'avait pas vendu de charrettes... Mais je suppose que le chantier était déjà avancé et atteindre quelques millions en 1 an ont suffit pour donne le feu vert.
En tout cas physint est ze jeu que le public Kojima attend...
On peut comprendre Sony... Leur trésor de guerre s'est vidé plus vite que prévu et faut limiter les dégâts...
Tant mieux pour nous joueurs que Xbox viennent sauver le projet...
J'espère juste qu'une version sympa sortira sur séries X...
Ou sinon ça attendra sur pc Machine de guerre dans 5-7ans
Ceci dit, je peux comprendre que la proposition ne plaise pas. C'est pas mainstream et c'est d'ailleurs pour ça que cette licence avait le mérite d'exister. Un AAA avec un gros budget qui ne soit pas un jeu avec les codes habituels et tente de proposer autre chose. Et ça, sans le nom de Kojima, ça n'aurait probablement jamais vu le jour. Financièrement c'est peut être pas la grand réussite mais parfois, tout ne doit pas être un succès. Et venant de Sony c'est assez drôle vu tous les projets foireux dans lesquels ils ont investi et ont récupéré 0 thunes a cause des annulations.
Tant pis pour Sony, tant mieux pour nous que le projet continue et surtout qu'il n'y aura aucune exclue même temporaire chez Sony.
Vivement qu'on en apprenne plus sur le projet. Par contre ce qui me fait chier, c'est peut être l'abandon du Decima Engine ? Kojima Production avait fait un boulot formidable avec ce moteur. DS2 est juste insane. Là, ça sent l'UE5...