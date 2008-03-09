Actualité PlayStation

. Et pourtant, l. Comme nous l'apprenions récemment,, le projet d’action/espionnage annoncé en 2024, avec plusieurs raisons derrière cette décision si on en croit: budget, rentabilité, délais et exclusivité.Et visiblement, ce n’est pas juste une petite brouille entre partenaires parce que d'après les sources de. Les deuxavaient déjà suivi cette logique d’exclusivité temporaire avant d’arriver ailleurs, tandis queconserve la propriété de ses licences.A cela s’ajoute un élément beaucoup moins romantique : les ventes., relayées par, donnent d’ailleurs un peu de contexte :. Le jeu aurait surtout bien démarré avant de ralentir plus franchement derrière.Cela ne veut pas dire que le jeu est un flop, ni qu’il a forcément perdu de l’argent. Mais il y a une différence entreetEt visiblement, c’est là que Sony commence à faire ses comptes.Personnellement, tout ça me rappelle quand même beaucoup le divorce entreetaprès le développement de. A l’époque déjà,. Les situations ne sont évidemment pas identiques, mais la logique économique commence sérieusement à se ressembler : un créateur aux ambitions énormes, qui coûte cher, face à un éditeur qui finit par se demander jusqu’où il veut continuer à payer. Etest clairement dans cette logique aujourd’hui.Le contexte interne chezjoue aussi beaucoup.. Et en gros le PlayStation actuel n’est plus forcément celui qui pouvait se permettre de signer un chèque simplement pour associer son image à un grand nom.Et concernant, j'ai toujours eu cette impression vis à vis de la franchise : à mon sens,. Forcément, ça a attiré du monde.. Et à mon sens, le nom desuffisait presque à vendre une partie du projet à lui seul.Le problème, c’est que la curiosité fonctionne surtout une fois et, loin de là, et derrière, ça se ressent forcément quand il faut vendre une suite.: le premier épisode a probablement touché un public plus large que le noyau réellement acquis à la licence.. La comparaison n’est donc pas parfaite, mais la tendance mérite quand même d’être observée.. Et visiblement,commence lui aussi à faire cette distinction.. Mais plusieurs dirigeantshistoriquement proches deont depuis quitté la société.. Le studio aurait ensuite passé trois mois à chercher un nouveau partenaire afin de sauver. Et ce partenaire sera finalementIl faudra évidemment attendre pour savoir lequel des deux camps a fait le bon calcul.Après presque trente ans d’histoire commune entreet, c’est surtout une relation historique qui semble se terminer et quelque part, il y a aussi une forme d'ironie parce que après, voilàqui découvre à son tour que "le génie de Kojima" a aussi un prix.