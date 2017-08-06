description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Editeur : Annapurna Interactive
Développeur : Graceful Decay
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/XSX/NS2
Date de sortie : 2027
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.
Par le développeur de Maquette.
Vous y incarnez Sonia, une jeune femme qui s'y retrouve par hasard, entourée de collines qui respirent et d'arbres aux couleurs changeantes, dans un environnement en constante mutation. En explorant les lieux, elle découvrira peu à peu les secrets et les mystères les plus profonds d'Uncanyon, ainsi que son improbable destinée d'héroïne prophétique.