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Dispatch
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name : Dispatch
platform : PC
editor : N.C
developer : Adhoc Studio
genre : Narration
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/29/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PS5/XSX/NS2] Dispatch / Boîte
Aventure




Éditeur : AdHoc Studio
Développeur : AdHoc Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Portugais / Espagnol / Français / Allemand / Russe / Coréen / Chinois.

Vous incarnez Robert Robertson, alias Mecha Man, dont la méca-armure a été détruite lors d’un combat contre son ennemi juré, le contraignant à accepter un poste dans un centre de répartition de super-héros : non pas comme héros, mais comme répartiteur. Chargé de réhabiliter un groupe d’ex-super-vilains, vous devez gérer votre équipe tout en jonglant avec les relations de bureau et en reconstruisant votre armure pour avoir une chance de vous venger.


AdHoc Studio / Amazon (NS2/PS5)
-Version NonGKC sur NS2



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 87% IGNFrance 9/10 ActuGaming 8,5/10 GAC 8,5/10 Gamekult 8/10
https://www.youtube.com/watch?v=vBXNczRvheI
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    posted the 08/27/2026 at 09:30 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    saram posted the 09/01/2026 at 06:28 AM
    Sympa la version boite mais 50€ contre 35€ (voir 27 en promo en ce moment) en démat, ça pique un peu les jeux indé en physique.
    benichou posted the 09/01/2026 at 09:30 AM
    saram oui mais la différence est que tu peux revendre ton jeu en boite (donc finalement compenser le prix d’achat en physique par rapport au demat) et les jeux en boite en général prenne de la valeur au bout d’un certain nombre d’années et tu peux les revendre au moins au prix d’achat d’origine.
    sasquatsch posted the 09/01/2026 at 02:06 PM
    Ah bien la sortie boîte mais je m'attendais à 40€ pour me le prendre à 25€ en fin d'année... Sinon ceux qui y ont joué ? ! C'est mieux que les typiques telltales ? !
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