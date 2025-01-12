Un an après sa sortie, Borderlands 4 s'enrichit d'une extension majeure. Le Story Pack 2 sortira le 10 septembre, accompagné d'un nouveau DLC très complet intitulé « FL4K and the Last Resort ». Dans une interview vidéo accordée à Polygon, l'équipe de Gearbox a détaillé les nouveautés de ce DLC, qui s'inspire de Sa Majesté des mouches, Le Monde perdu et John Wick.
Aujourd’hui, 2K et Gearbox Software ont dévoilé de nouveaux détails concernant le pack d’histoire n° 2 de Borderlands® 4 : « FL4K and the Last Resort » et le pack de primes n° 5 : « Amara and the Vile Shadows », qui sortiront tous deux le 10 septembre 2026.
Le contenu du Pack d’histoire n° 2 présente un tout nouveau chasseur de coffres, Loveless la hackeuse, et propose une nouvelle zone regorgeant de missions, d’objets à collectionner et de lieux emblématiques ; des ennemis redoutables et des combats de boss intenses ; des tonnes de nouveaux butins ; et bien plus encore. Le Pack de primes n° 5 propose une toute nouvelle mission rejouable ainsi que de nouveaux boss, des objets cosmétiques et de l’équipement légendaire.
Aventurez-vous dans les contrées sauvages et verdoyantes de Providence
Sur l’île isolée de Providence, un complexe touristique tropical situé au pied d’un volcan majestueux et destiné aux élus du Gardien du Temps est sur le point de se transformer en champ de bataille. La société Tediore, soucieuse de s’emparer de la précieuse ressource qu’est l’Ordonite, a envoyé à Providence une expédition menée par cinq cadres d’élite au service de l’impitoyable lieutenant Harmony. Les joueurs feront équipe avec FL4K, un maître des bêtes hors pair de retour depuis Borderlands 3, pour sauver leur fidèle compagnon skag, M. Chew, et donner une leçon brutale à la société Tediore.
L’île fourmille de troupes de Tediore, notamment des soldats en exo-combinaisons qui continuent de se battre même après que leur corps physique a été abattu, ainsi que d’imposants méchas équipés de diverses armes capables de renforcer leurs alliés et de faire intervenir des renforts digistructs au cœur de la bataille. En éliminant les simples soldats de Tediore, les machines de guerre colossales et les cadres d’élite qui les dirigent, les joueurs auront l’occasion d’affronter le lieutenant Harmony. L'atteindre constituera un défi en soi, car Tediore a transformé le volcan de Providence en un bunker servant de base d'opérations. Ce volcan est toujours en activité et peut cracher de la lave imprégnée d'Ordonite à travers toute l'île, y compris des roches en fusion qui font apparaître des mini-boss à l'impact lors de nouveaux événements mondiaux.
La verticalité est un élément central de l'environnement de Providence, renforcée par un nouveau type de mobilité : les tyroliennes. Les joueurs peuvent survoler la cime des arbres de la jungle de Providence en s'agrippant à ces tyroliennes et les utiliser pour atteindre de nouveaux points de vue stratégiques ou prendre l'avantage au combat. Une autre activité inédite, exclusive à Providence, consiste à se connecter aux serveurs du digivers de Tediore pour y affronter des vagues d’ennemis à la source, avant même qu’ils ne se matérialisent dans le monde physique.
Les joueurs qui parviendront à survivre aux contrées sauvages et périlleuses de Providence ainsi qu’à la légion de soldats de Tediore qui les occupent auront la chance de remporter de nouveaux butins incroyablement puissants, notamment deux nouvelles armes « Pearlescent » et 18 pièces d’équipement légendaires.
Incarnez la nouvelle chasseuse de coffres : Loveless la hackeuse
Les joueurs pourront parcourir les jungles luxuriantes de Providence en incarnant la deuxième nouvelle chasseuse du Vault de Borderlands 4, Loveless la hackeuse, une ancienne hackeuse d’Anshin devenue assassin. Équipée d’une cybernétique de pointe, Loveless partage son esprit avec un virus numérique de sa propre création, capable de se matérialiser sous une forme physique qui agit comme une extension mortelle de sa volonté commune, en quête de perfection.
Loveless la hackeuse et ses éléments cosmétiques seront disponibles à l’achat séparément, indépendamment du contenu narratif du Story Pack 2, de la zone de carte et des missions. Un aperçu plus détaillé du gameplay de Loveless sera bientôt disponible, puisqu’elle fera l’objet d’un épisode dédié du Gearbox DevCast qui sera diffusé le 3 septembre.
Encore plus de contenu à venir avec le Bounty Pack 5 : Amara et les Ombres maléfiques
L'arrivée de la lune Elpis a changé Kairos à jamais, et la planète montre désormais des signes de désintégration totale. Grâce à ses pouvoirs de sirène et à sa sensibilité aux énergies de la Phase, Amara a identifié une source possible de cette instabilité croissante : l'un des anciens laboratoires de Vile Lictor, où sommeillent les synthétiques de l'Ordre qui le servaient autrefois.
Les joueurs feront équipe avec Amara pour traquer les perturbations de la Phase et enrayer leur propagation avant qu’elles ne détruisent l’univers tel que nous le connaissons. Cette nouvelle mission permettra aux joueurs de revisiter Elpis et la dimension de la Phase qui relie toutes les Sirènes, deux éléments clés de l’histoire globale de Borderlands 4. De plus, le Bounty Pack 5 explorera plus en profondeur l’univers des Sirènes et leur rôle essentiel dans l’univers de Borderlands, alors qu’Amara est confrontée à la possibilité que son lien avec la Phase ait été rompu de manière définitive.
En terminant la mission, vous débloquerez un skin de chasseur de coffre utilisable par tous les chasseurs de coffre, un véhicule et un skin pour le drone ECHO-4. Les joueurs pourront également affronter un nouveau boss, deux nouveaux mini-boss et de nouveaux types d’ennemis « Vile » pour gagner une nouvelle arme nacrée et six nouveaux objets légendaires.
Disponible à l’achat séparément du Pack de primes n° 5 : Amara et les Ombres maléfiques, dont le contenu est axé sur l’histoire, le Pack de primes n° 5 : Carte du Vault n° 5 permet aux joueurs de gagner de nouvelles récompenses futuristes en jouant, avec 24 objets cosmétiques et quatre pièces d’équipement réattribuables à débloquer.
Le Story Pack 2, « Loveless the Hacker » et le Bounty Pack 5 seront tous disponibles dans le cadre de la mise à jour 1.10 prévue pour le 10 septembre. Cette mise à jour augmentera le niveau maximum de 10 niveaux pour tous les joueurs de Borderlands 4.
Toujours à partir du 10 septembre, les joueurs pourront désormais acheter séparément les éléments individuels des DLC Story Pack 1 et Bounty Pack 2. Auparavant, cette option n’était disponible que pour les DLC à partir du Pack de primes 3. Dans le cadre de ce changement, les joueurs qui possèdent une partie du Pack d’histoire 1 ou du Pack de primes 2 sur PlayStation 5 ou Xbox Series X|S devront se rendre sur la page de chaque élément dans la boutique de leur plateforme pour télécharger à nouveau leur contenu à partir du 10 septembre. Cela s’explique par le fait que les éléments individuels de ces packs DLC sont désormais disponibles à l’achat séparément sur les consoles.
Je voudrais bien savoir pourquoi le jeu fut annulé alors qu'il était jouable.
Quelque chose a du se passer