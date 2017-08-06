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The Midnight Walk
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name : The Midnight Walk
platform : PC
editor : Fast Travel Games
developer : Moonhood
genre : Aventure
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] The Midnight Walk / Boîte (NonGKC)
Aventure




Éditeur : Fast Travel Games
Développeur : MoonHood
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois / Espagnol.

Voyagez avec Potboy sur le sentier tortueux de Midnight Walk. Collaborez avec votre compagnon pour échapper aux monstres mangeurs de feu, en utilisant sa flamme pour faire diversion pendant que vous vous cachez et esquivez les nombreuses menaces de l'Ombre.




Steam
Quelques tests :
OpenCritic 80%
https://www.youtube.com/watch?v=QdVAbgLxr5o
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    kisukesan, mtkaragorn, gareauxloups, bourbon
    posted the 08/06/2026 at 05:15 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    epicurien posted the 08/11/2026 at 02:48 PM
    Un des meilleurs jeux du PSVR2, trop court mais trop bon !
    narcissedoyo posted the 08/11/2026 at 04:21 PM
    epicurien

    Ilest excellent en VR
    J'ai fais une petite vidéo première impression en VR justement
    https://youtu.be/Bb68RLSOYUk?si=EchoPm5ybsTjE7AG
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