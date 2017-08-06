Éditeur : Fast Travel Games

Développeur : MoonHood

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/NS2

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois / Espagnol.

Voyagez avec Potboy sur le sentier tortueux de Midnight Walk. Collaborez avec votre compagnon pour échapper aux monstres mangeurs de feu, en utilisant sa flamme pour faire diversion pendant que vous vous cachez et esquivez les nombreuses menaces de l'Ombre.