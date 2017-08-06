description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Fast Travel Games
Développeur : MoonHood
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/NS2
Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Chinois / Espagnol.
Voyagez avec Potboy sur le sentier tortueux de Midnight Walk. Collaborez avec votre compagnon pour échapper aux monstres mangeurs de feu, en utilisant sa flamme pour faire diversion pendant que vous vous cachez et esquivez les nombreuses menaces de l'Ombre.
Ilest excellent en VR
J'ai fais une petite vidéo première impression en VR justement
https://youtu.be/Bb68RLSOYUk?si=EchoPm5ybsTjE7AG