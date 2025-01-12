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Croc : Legend of Gobbos
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name : Croc : Legend of Gobbos
platform : PC
editor : N.C
developer : Argonaut Games
genre : plates-formes
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 08/02/2026
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articles : 11
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Un remastered pour Croc 2 : Kingdom of the Gobbos


Argonaut Games a annoncé « Croc 2 : Kingdom of the Gobbos », une version remastérisée de la suite de « Croc : Legend of the Gobbos ». Le jeu est en cours de développement pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et GOG.

Cette version remasterisée de Croc 2 intègre des visuels rehaussés ainsi que des améliorations de qualité de vie pour moderniser l’expérience sans changer l’identité du jeu original. La grande nouveauté réside dans l’ajout d’un triple saut dans le gameplay de Croc.



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    link49, escobar, ootaniisensei, natedrake, osiris67
    posted the 08/02/2026 at 05:40 PM by negan
    comments (12)
    natedrake posted the 08/02/2026 at 06:08 PM
    Ah voilà une news qui fait plaisir, j'ai jamais fait ce deuxième opus. Merci Negan.
    negan posted the 08/02/2026 at 07:39 PM
    natedrake De rien
    hatwa posted the 08/02/2026 at 07:43 PM
    Excellente nouvelle, les épisodes numero 2 sont parfois oubliés (coucou Medievil 2). Maintenant, qu'ils fournissent egalement les versions GBC du 1 et 2 pour un rattrapage total!
    shadowmarshal posted the 08/02/2026 at 08:16 PM
    J’aimais bcp la démo du 1 sur PS1 à l’époque des CD de démos vendus dans les magazines. À défaut d’avoir le jeu, j’ai fais la démo pleins de fois. De bon souvenirs. Envie d’acheter le 1 remaster et le 2 au passage .
    ootaniisensei posted the 08/02/2026 at 11:29 PM
    J'aimerai beau les opus game boy aussi, Argonaut a d'ailleurs laissé entendre que si la demande est là ils sont totalement okk pour faire un 3eme opus
    sussudio posted the 08/03/2026 at 07:16 AM
    Et dire que selon la légende, ce serait Croc qui aurait inspiré Super Mario 64 (Argonaut était ultra avancé en 3D, ça m'étonnerai pas) et que ça devait être un dérivé avec Yoshi.

    Je me souviens que lors de sa sortie, le premier avait fait forte impression pour de la PS1 (c'était limite le concurrent le plus crédible à SM64 sur PS1 avant l'arrivé de Spyro) mais le 2 était décrié pour sa difficulté, je me trompe ?

    hatwa Medievil 2 ce jeu était juste énorme!!!!!!
    sdkios posted the 08/03/2026 at 09:43 AM
    shadowmarshal pareil, y a des jeux ou j'ai juste poncé les démos des dizaines de fois a l'epoque, mais ou j'avais jamais eu le jeu complet, et croc en faisait partie egalement !
    hatwa posted the 08/03/2026 at 12:56 PM
    sussudio dommage que le remake de Medievil 1 n'ait pas eu le succès attendu, on peut oublier un remake du 2 (pour anecdote, ils ont.même annulé les dlc prévus des niveaux betas du 1 tellement les ventes etaient bof)
    magneto860 posted the 08/03/2026 at 11:47 PM
    sussudio Ah, moi j'avais lu que Croc devait être un jeu Yoshi mais que Nintendo l'avait refusé, ne le trouvant pas assez qualitatif. Argonaut aurait alors modifié un peu le perso et l'aurait renommé Croc.
    losz posted the 08/04/2026 at 12:22 AM
    Sympa, j'ai bien aimé le remaster du premier, je le prendrai également, il a l'air plus varié.

    Ils n'ont même pas encore envoyé les versions physiques du 1, ils auraient pu inclure le 2 au final limite...
    osiris67 posted the 08/04/2026 at 05:41 AM
    J ai fait le remaster du 1 recemment. Toujours sympa
    pimoody posted the 08/04/2026 at 07:41 AM
    Le truc, c’est que j’ai regardé le remaster du 1 et re-regardé des vidéos de l’original pour comparatif (dont j’avais un très bon souvenir, notamment des bornes jouables en supermarché), et sur ce type de remaster, je trouve que malgré le fait que tout devienne plus fluide et propre, on perd justement toute l’aspérité et l’ambiance qui s’en dégage et donne un certains cachet au jeu. Ça le réduit à un simple jeu de plateforme basique générique, tout propre et lisse.

    Après le second que je n’ai jamais essayé à l’air beaucoup plus varié dans son gameplay.
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