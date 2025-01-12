Argonaut Games a annoncé « Croc 2 : Kingdom of the Gobbos », une version remastérisée de la suite de « Croc : Legend of the Gobbos ». Le jeu est en cours de développement pour Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et PC via Steam et GOG.
Cette version remasterisée de Croc 2 intègre des visuels rehaussés ainsi que des améliorations de qualité de vie pour moderniser l’expérience sans changer l’identité du jeu original. La grande nouveauté réside dans l’ajout d’un triple saut dans le gameplay de Croc.
Je me souviens que lors de sa sortie, le premier avait fait forte impression pour de la PS1 (c'était limite le concurrent le plus crédible à SM64 sur PS1 avant l'arrivé de Spyro) mais le 2 était décrié pour sa difficulté, je me trompe ?
hatwa Medievil 2 ce jeu était juste énorme!!!!!!
Ils n'ont même pas encore envoyé les versions physiques du 1, ils auraient pu inclure le 2 au final limite...
Après le second que je n’ai jamais essayé à l’air beaucoup plus varié dans son gameplay.