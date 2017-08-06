Éditeur : ALTER-BOY

Développeur : ALTER-BOY

Genre : Action

Prévu sur PC

Date de sortie : 2026

Langue : Anglais

Après un atterrissage forcé dans une chaîne de montagnes isolée, aux confins du Grand Nord canadien, vous pénétrez dans une installation apparemment abandonnée — là même où le signal de votre partenaire a été perdu et où rien n'est tout à fait ce qu'il paraît.Ce qui n'était au départ qu'une mission de sauvetage et de récupération de routine se transforme peu à peu en un combat pour votre survie ; vous devrez affronter des horreurs indicibles tout en tentant de percer les mystères des lieux et de mettre un terme à de macabres expériences sur des êtres humains !