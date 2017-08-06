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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 08/14/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[PC] Ozark / Trailer
Action





Éditeur : ALTER-BOY
Développeur : ALTER-BOY
Genre : Action
Prévu sur PC
Date de sortie : 2026
Langue : Anglais

Après un atterrissage forcé dans une chaîne de montagnes isolée, aux confins du Grand Nord canadien, vous pénétrez dans une installation apparemment abandonnée — là même où le signal de votre partenaire a été perdu et où rien n'est tout à fait ce qu'il paraît.
Ce qui n'était au départ qu'une mission de sauvetage et de récupération de routine se transforme peu à peu en un combat pour votre survie ; vous devrez affronter des horreurs indicibles tout en tentant de percer les mystères des lieux et de mettre un terme à de macabres expériences sur des êtres humains !


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=pZOC7B8Dvr8
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    gareauxloups, alucardhellsing
    posted the 07/28/2026 at 11:20 PM by nicolasgourry
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