L’équipe de Sparking Zero dévoile enfin la date de sortie de son Dlc « Super Limit-Breaking », avec 30 nouveaux personnages qui viennent s’ajouter au casting déjà conséquent et un nouveau mode de jeu, cette extension sortira le 30 juillet. Le Parcours Sans Limites s’ajoute en principal nouveauté et permettra de développer son personnage favori ; grâce à une carte, les joueurs peuvent sélectionner une destination de leur choix, déclenchant différents événements et combats.



Les interactions entre les personnages au début des combats ont également été retravaillées, ajoutant par ailleurs 4 nouvelles arènes (le Palais du Tout-Puissant, la Kame House, Bitter Tundra, et la Stratosphère Terre / Planète Vegeta)