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Dragon Ball : Sparking Zero
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name : Dragon Ball : Sparking Zero
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : Spike Chunsoft
genre : combat
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Manga - Verse
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name : Manga - Verse
title : Actu anime / manga et bien plus !
screen name : mangacity
url : http://www.gamekyo.com/group/mangacity
official website : http://
creator : yanssou
creation date : 10/19/2023
last update : 07/23/2026
description : L'actualité manga et anime sur gamekyo
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articles : 611
visites since opening : 1215717
subscribers : 17
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Dragon Ball Sparking Zero : une date pour son dlc
JV


L’équipe de Sparking Zero dévoile enfin la date de sortie de son Dlc « Super Limit-Breaking », avec 30 nouveaux personnages qui viennent s’ajouter au casting déjà conséquent et un nouveau mode de jeu, cette extension sortira le 30 juillet. Le Parcours Sans Limites s’ajoute en principal nouveauté et permettra de développer son personnage favori ; grâce à une carte, les joueurs peuvent sélectionner une destination de leur choix, déclenchant différents événements et combats.

Les interactions entre les personnages au début des combats ont également été retravaillées, ajoutant par ailleurs 4 nouvelles arènes (le Palais du Tout-Puissant, la Kame House, Bitter Tundra, et la Stratosphère Terre / Planète Vegeta)
https://blog.fr.playstation.com/2026/07/23/le-dlc-super-limit-breaking-neo-pour-dragon-ball-sparking-zero-sort-le-30-juillet/
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    link49, burningcrimson, ouken
    posted the 07/23/2026 at 03:14 PM by yanssou
    comments (1)
    echizen posted the 07/23/2026 at 04:37 PM
    Y'a le même article juste en dessous posté quelques heures avant...
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