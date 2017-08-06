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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/25/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Plateforme





Éditeur : Sobaka Studio
Développeur : Feed 64
Genre : Plateforme/Roguelike
Prévu sur PC/PS4/PS5/XOne/XSX/Switch
Date de sortie : 2026

Tu te souviens de ce rêve où tu te retrouves dans un bus bondé, seulement en sous-vêtements ?
Eh bien, ce n’est pas un bus — et ce n’est pas un rêve non plus !
La lumière aveuglante disparaît, révélant une sinistre usine extraterrestre où tu dois te frayer un chemin à travers une biomasse compressée avec ton propre corps — non pas pour payer ton ticket, mais pour survivre !
Il est temps d’accrocher les restes frémissants de créatures immondes sur les cordes — celles sorties tout droit des pages verdâtres et moisies de ce sombre comic.
Mieux vaut en finir vite... même si, parfois, on aurait envie de rester ici pour toujours — ou au moins le temps d’un week-end.


Steam (Demo dispo)
https://www.youtube.com/watch?v=kHhuHtSOIvU&t
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    gareauxloups
    posted the 07/20/2026 at 01:50 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    choroq posted the 07/21/2026 at 10:16 AM
    4.5 go, comme quoi les jeux 2d de 16 mo étaient une performance.
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