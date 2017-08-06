Éditeur : Sobaka Studio

Développeur : Feed 64

Genre : Plateforme/Roguelike

Prévu sur PC/PS4/PS5/XOne/XSX/Switch

Date de sortie : 2026

Tu te souviens de ce rêve où tu te retrouves dans un bus bondé, seulement en sous-vêtements ?Eh bien, ce n’est pas un bus — et ce n’est pas un rêve non plus !La lumière aveuglante disparaît, révélant une sinistre usine extraterrestre où tu dois te frayer un chemin à travers une biomasse compressée avec ton propre corps — non pas pour payer ton ticket, mais pour survivre !Il est temps d’accrocher les restes frémissants de créatures immondes sur les cordes — celles sorties tout droit des pages verdâtres et moisies de ce sombre comic.Mieux vaut en finir vite... même si, parfois, on aurait envie de rester ici pour toujours — ou au moins le temps d’un week-end.