Éditeur : Team17

Développeur : Crisalu Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC (Accès Anticipé)

Prévu sur PS5/XSX/NS2

Date de sortie : 2027

Un jeu de nettoyage en coopération où vous devrez nettoyer et remettre en état un donjon avant que les prochains aventuriers n'y entrent.