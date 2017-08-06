Éditeur : 91Act

Développeur : 91Act

Genre : Action

Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 13 Aout 2026

Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Mise à niveau / Payant : 1.70€

-Amélioration Framerate/Résolution

-GameShare

-Bonus exclusif :

Couleur Platinum : fantaisie d'antan

Avatar chibi : Dango Balloon

Dans un lieu mystérieux appelé « le laboratoire », quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l'effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche.Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet *d'étude des possibles* visant à recueillir des *fragments de possible*, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde.Ces fragments dérivent dans la *Mer des possibles*, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité.*Ace*, notre protagoniste, est la seule personne capable d'explorer cette mer.Avec l'aide des scientifiques du *laboratoire*, Ace enchaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu'à ce que d'étranges visions l'assaillent et que son corps commence à changer.Peu à peu, son esprit est envahi d'innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même...« ... la puissance de l'Azur ».