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BlazBlue : Entropy Effect X
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name : BlazBlue : Entropy Effect X
platform : PC
editor : Astrolabe Games
developer : 91Act
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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L'univers de
71
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 07/20/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] BlazBlue : Entropy Effect X / Date (Man/Payant)
Action





Éditeur : 91Act
Développeur : 91Act
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 13 Aout 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.

Dans un lieu mystérieux appelé « le laboratoire », quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l'effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche.
Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet *d'étude des possibles* visant à recueillir des *fragments de possible*, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde.
Ces fragments dérivent dans la *Mer des possibles*, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité.
*Ace*, notre protagoniste, est la seule personne capable d'explorer cette mer.
Avec l'aide des scientifiques du *laboratoire*, Ace enchaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu'à ce que d'étranges visions l'assaillent et que son corps commence à changer.
Peu à peu, son esprit est envahi d'innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même...
« ... la puissance de l'Azur ».

Mise à niveau / Payant : 1.70€
-Amélioration Framerate/Résolution
-GameShare
-Bonus exclusif :
Couleur Platinum : fantaisie d'antan
Avatar chibi : Dango Balloon



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 83%
https://www.youtube.com/watch?v=b5FyKvLN5WE
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    kisukesan
    posted the 07/16/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    nicolasgourry posted the 07/16/2026 at 06:01 PM
    kisukesan ça pourrait te parler
    kisukesan posted the 07/16/2026 at 06:34 PM
    nicolasgourry je vais regarder où en sont les prix de la version boîte !
    nicolasgourry posted the 07/16/2026 at 06:42 PM
    kisukesan pour l'instant, j'ai pas vu de version boîte pour NS2.
    Pour la version Switch : https://www.e.leclerc/fp/blazblue-entropy-effect-x-deluxe-edition-switch-5056635621467?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_184009_128313&sv1=affiliate&sv_campaign_id=184009&awc=15135_1784227322_ecc5bcca6243837357a722e2b70fc459&utm_source=Awin&utm_medium=Shopping+Directory&utm_campaign=184009
    kisukesan posted the 07/16/2026 at 09:28 PM
    nicolasgourry plus dispo mais c'est un bon prix en effet ! Mais finalement j'ai craqué pour la version demat-c'est-le-mal de denshattack donc de toute façon plus de budget !
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