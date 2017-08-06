description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : 91Act
Développeur : 91Act
Genre : Action
Disponible sur PC/PS5/XSX/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : 13 Aout 2026
Langues : Français / Japonais / Anglais / Italien / Espagnol / Allemand / Portugais / Chinois.
Dans un lieu mystérieux appelé « le laboratoire », quelques scientifiques triés sur le volet tentent de sauver un monde au bord de l'effondrement. À ce jour, toutefois, leurs efforts restent vains et la responsable du site, le docteur Mercurius, continue de clamer que la fin est proche.
Dans une dernière tentative désespérée, ils mettent en place un projet *d'étude des possibles* visant à recueillir des *fragments de possible*, des données spéciales qui pourraient empêcher la destruction du monde.
Ces fragments dérivent dans la *Mer des possibles*, une dimension située entre les mondes, par-delà les frontières de la réalité.
*Ace*, notre protagoniste, est la seule personne capable d'explorer cette mer.
Avec l'aide des scientifiques du *laboratoire*, Ace enchaîne les plongées pour mener sa quête désespérée, jusqu'à ce que d'étranges visions l'assaillent et que son corps commence à changer.
Peu à peu, son esprit est envahi d'innombrables souvenirs et Ace commence à entrevoir la vérité qui se cache derrière ce monde en plein effondrement et derrière le projet lui-même...
« ... la puissance de l'Azur ».
Mise à niveau / Payant : 1.70€
-Amélioration Framerate/Résolution
-GameShare
-Bonus exclusif :
Couleur Platinum : fantaisie d'antan
Avatar chibi : Dango Balloon
Pour la version Switch : https://www.e.leclerc/fp/blazblue-entropy-effect-x-deluxe-edition-switch-5056635621467?cref=om_aff_awin_Ban_8463_2020-12-08-op-remise-30-awin_184009_128313&sv1=affiliate&sv_campaign_id=184009&awc=15135_1784227322_ecc5bcca6243837357a722e2b70fc459&utm_source=Awin&utm_medium=Shopping+Directory&utm_campaign=184009