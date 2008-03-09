On avait déjà compris depuis plusieurs mois que Xbox traversait une zone de turbulences
, mais le mail publié par Asha Sharma a le mérite de retirer les derniers filtres corporate habituels
. Dans le mail envoyé aux employés, la patronne de Xbox ne parle pas d’un simple ajustement, ni d’une optimisation de surface : elle évoque directement “la restructuration la plus importante de l’histoire de Xbox”
.
Concrètement, Xbox va réduire ses effectifs d’environ 3 200 postes sur l’année fiscale 2027, dont environ 1 600 suppressions dès maintenant
. Asha Sharma précise également que quatre studios vont quitter Xbox pour passer sous une nouvelle direction
. Elle reconnaît qu’une restructuration étalée sur un an va créer une difficulté supplémentaire pour les équipes, mais explique qu’il n’est pas possible de procéder à tous les changements nécessaires en une seule journée
. Donc, on peut comprendre que la première vague est là, mais le chantier va durer. Et quand un chantier commence par 1 600 postes supprimés, on évitera de parler d’un simple coup de peinture.
Le plus frappant dans ce message, ce n’est pas seulement l’ampleur des coupes, mais la brutalité du diagnostic. Asha Sharma écrit noir sur blanc que le business Xbox “n’est pas sain”
. Elle explique que la division fonctionne avec des marges 3 à 10 fois inférieures à celles d’acteurs comparables dans les activités de plateforme et d’édition, tout en rappelant que Xbox est entrée dans la génération actuelle avec une base installée plus faible et une structure de coûts plus lourde
. C’est une manière assez nette de dire que Microsoft a abordé cette génération avec moins de joueurs, plus de charges, et donc une équation économique structurellement défavorable
.
Le passage sur le Game Pass est tout aussi révélateur. Asha Sharma ne dit pas que le service est un échec, mais elle reconnaît que les paris pris autour du Game Pass, du multiplateforme et de l’élargissement du catalogue n’ont pas progressé au rythme attendu
. Ils ont créé de la valeur, oui, mais pas suffisamment vite pour compenser l’affaiblissement du coeur historique de Xbox
. C’est probablement la phrase la plus importante du mail, parce qu’elle valide une réalité que beaucoup refusaient encore de regarder frontalement : le Game Pass a beau être un outil puissant, il n’a pas miraculeusement remplacé les fondamentaux d’un constructeur console, à savoir vendre des machines, installer une base solide, puis rentabiliser un écosystème sur la durée
.
Et c’est précisément là que le fameux “reset”
prend tout son sens. Xbox a dépensé massivement depuis 2018 pour grossir son portefeuille de studios, élargir son catalogue, alimenter ses services, sécuriser des contenus et se positionner comme un acteur global du jeu vidéo. Sur le papier, l’idée avait une logique mais si la console ne peut pas rattraper PlayStation frontalement, il faut déplacer le terrain de jeu. Le problème, c’est que déplacer le terrain ne suffit pas si la nouvelle structure coûte trop cher, si la croissance ne suit pas, et si l’organisation devient trop lourde pour produire efficacement
. Et à un moment donné, même Microsoft
finit par regarder le tableau Excel. Et visiblement, le tableau n’était pas très tendre.
Asha Sharma explique ainsi que Xbox doit d’abord “réinitialiser” son portefeuille de contenus. Selon elle, l’industrie produit aujourd’hui une quantité de jeux telle que posséder toujours plus de studios n’est ni possible, ni souhaitable. Elle ajoute surtout que Xbox n’est pas forcément le meilleur foyer pour tous les types de studios
. Là encore, c’est une phrase importante, parce qu’elle sonne comme une autocritique implicite de la stratégie d’acquisitions menée ces dernières années
. Acheter des talents est une chose. Savoir les intégrer, les financer, les piloter, les rendre compatibles avec une stratégie de plateforme et en tirer un retour économique cohérent, c’en est une autre
.
Le passage le plus violent reste peut être celui où elle indique que, sur une année typique, Xbox perdait 64 cents pour chaque dollar investi
. Formulé autrement, certains pans de l’activité créative n’étaient pas seulement peu rentables, ils détruisaient de la valeur
. C’est le genre de phrase qui fait très mal à lire quand on aime les studios concernés, mais qui explique parfaitement la logique actuelle de Microsoft
. Les discours sur la créativité, les franchises cultes et la diversité éditoriale tiennent tant qu’ils peuvent cohabiter avec une trajectoire économique acceptable
. Quand ce n’est plus le cas, l’argument artistique se retrouve rapidement subordonné à la discipline financière. C’est froid, mais c’est exactement ce que raconte ce mail.
Dans le détail, Compulsion Games et Double Fine Productions vont redevenir indépendants
, avec leur propriété intellectuelle, leur catalogue et une marge de manoeuvre pour leurs prochains jeux. Autant dire qu'on évite le pire, et tant mieux, les studios sortent du giron Xbox, mais ne sont pas purement et simplement sacrifiés. Ninja Theory et Undead Labs, eux, sont engagés dans un processus de reprise par de nouveaux propriétaires, avec un financement prévu pour poursuivre Senua et State of Decay 3
. Là aussi, Microsoft cherche visiblement à éviter l’image d’un carnage industriel total
, tout en actant que ces structures n’ont plus vocation à rester dans le périmètre direct de Xbox... Et encore une fois, tant mieux, c'est ce qu'il y avait de mieux à faire.
Le cas Arkane est plus délicat, notamment parce qu’il concerne directement la France. Asha Sharma indique que la direction d’Arkane entame les consultations obligatoires avec le comité social et économique afin d’étudier de potentielles options stratégiques
. La formule est prudente, juridiquement encadrée, et il faut donc éviter d’affirmer qu’une décision définitive est déjà prise. Mais dans le contexte actuel, personne ne va faire semblant de croire qu’une “option stratégique” arrive par hasard au milieu du plus grand plan de restructuration de l’histoire de Xbox. Cela peut vouloir dire plusieurs choses : réorganisation, cession, partenariat, réduction de périmètre, ou pire. Mais dans tous les cas, Arkane est clairement dans la zone de risque.
Asha Sharma précise aussi que des réductions toucheront d’autres unités, avec des ajustements variables chez Activision, Bethesda/ZeniMax, Blizzard, King, Mojang et Xbox Game Studios
. Elle affirme en revanche qu’aucun jeu first party publiquement annoncé ne sera annulé dans le cadre de ces réductions
. C’est un point important, car Microsoft veut visiblement rassurer sur la continuité de son calendrier officiel
. Mais il faut quand même lire la phrase avec prudence car cela ne dit rien des projets non annoncés, des prototypes, des productions internes en phase amont ou des ambitions revues à la baisse
. Dans l’industrie, “aucun jeu annoncé n’est annulé” peut parfois cohabiter avec beaucoup de choses qui disparaissent avant même d’avoir eu droit à un logo en conférence.
La restructuration ne concerne pas seulement les studios. Asha Sharma parle aussi d’un reset de la plateforme. Elle indique que certaines parties de l’organisation comptaient jusqu’à 14 niveaux de management, et que les équipes plateforme sont 40 % plus importantes qu’au début de la génération alors même que la base de joueurs et le temps de jeu auraient reculé
. C’est là encore un aveu assez sévère. Xbox aurait donc grossi administrativement et techniquement pendant que son usage reculait. Une entreprise peut absorber ce genre de déséquilibre pendant un temps, surtout quand elle est adossée à Microsoft
. Mais même Microsoft
n’a visiblement plus envie de financer indéfiniment une structure qui prend du poids pendant que son marché actif se contracte.
Pour corriger cela, Xbox veut réduire les couches hiérarchiques à cinq au maximum, voire trois quand c’est possible
. Asha Sharma
parle d’une organisation plus plate, centrée sur des “makers”, des “player coaches” et des responsables clairement identifiés sur les décisions clés. Le jargon est très Silicon Valley, évidemment, mais l’idée est limpide : moins d’intermédiaires, moins de validation en cascade, moins de dilution des responsabilités
. C’est souvent ce que les grandes entreprises redécouvrent après avoir passé des années à construire des organisations tellement complexes qu’il faut presque une réunion pour décider de programmer une réunion. Petit miracle moderne.
Elle annonce également une réduction de 50 % des dépenses fournisseurs, une base de code plus propre, davantage de services partagés et une volonté de simplifier les outils
. Ce volet paraît moins spectaculaire que les studios qui sortent du giron Xbox
, mais il est probablement central. Parce qu’une plateforme comme Xbox ne se résume pas à ses jeux : c’est une infrastructure, des outils, des équipes techniques, du support, des systèmes de monétisation, du cloud, du hardware, du storefront, des services et des couches logicielles empilées depuis des années
. Si cette architecture devient trop coûteuse ou trop lente, elle finit par peser sur toute la chaîne.
Troisième axe : l’organisation opérationnelle
. Helen Chiang est promue Chief Operating Officer
, avec une responsabilité globale sur le contenu, le hardware, la plateforme et les services. Ce choix n’est pas anodin. Xbox veut visiblement remettre tout son modèle sous une même logique de pilotage, avec une responsabilité P&L plus claire, donc une responsabilité directe sur les pertes, les profits, les arbitrages et les priorités
. Là aussi, le message est assez simple : fini les silos qui avancent chacun dans leur coin, fini les ambitions qui s’empilent sans lecture d’ensemble, fini le grand bazar stratégique où tout peut être prioritaire jusqu’au moment où plus rien ne l’est vraiment
.
Mojang et King vont désormais reporter directement à Asha Sharma
. Ce détail est capital parce qu’il dit beaucoup de la nouvelle hiérarchie réelle de Xbox. Pour le public traditionnel, Xbox reste associé à Halo, Gears, Forza, Bethesda, Obsidian ou Ninja Theory. Mais dans une logique business globale, Minecraft et King représentent des audiences massives, récurrentes, internationales, mobiles, familiales, transgénérationnelles, avec une puissance de rétention que beaucoup de productions console ne peuvent tout simplement pas approcher
. C’est peut-être moins romantique pour les vieux soldats de la marque, mais c’est probablement beaucoup plus stratégique pour Microsoft
.
C’est là que la transformation de Xbox
devient vraiment visible. La marque ne semble plus vouloir être uniquement un constructeur console enrichi par des studios first party. Elle veut devenir une plateforme globale de contenu, de services, d’outils, de communautés et de franchises capables de toucher des centaines de millions de joueurs au delà du salon. C’était déjà le discours depuis longtemps, mais la différence, c’est qu’aujourd’hui cette ambition se traduit par des coupes, des cessions et une réallocation très dure des moyens
. Le futur “plus grand” promis par Asha Sharma passe donc paradoxalement par un Xbox plus resserré, plus sélectif et beaucoup moins sentimental
.
La conclusion du mail est évidemment plus positive. Asha Sharma affirme que ces changements visent “un plus grand futur pour Xbox, pas un plus petit”, que Microsoft investira autant que jamais dans Xbox, mais avec davantage de focus, de discipline et de clarté
. Elle évoque aussi l’objectif de faire de Xbox l’une des rares entreprises capables de divertir plus d’un milliard de personnes chaque jour, et promet un retour à la croissance en 2027
. C’est ambitieux, mais c’est aussi le genre de phrase qui montre que Microsoft ne raisonne plus vraiment à l’échelle d’une console ou même d’un constructeur traditionnel
. L’échelle visée, c’est Minecraft, Candy Crush, cloud, PC, mobile, services, multiplateforme, création et distribution mondiale
.
Reste que le contraste est violent. D’un côté, Xbox promet un avenir plus grand. De l’autre, elle supprime des milliers de postes, sort plusieurs studios de son périmètre, restructure sa plateforme, réduit ses dépenses et reconnaît que son modèle actuel n’est pas sain
. Ce n’est pas forcément contradictoire : une entreprise peut très bien se réduire pour mieux se repositionner. Mais pour les joueurs attachés à l’idée traditionnelle de Xbox, le message est dur à encaisser
. Le Xbox qui achetait des studios pour alimenter son écosystème console laisse place à un Xbox qui trie, revend, rationalise et regarde chaque investissement sous l’angle du retour économique
.
Au fond, ce mail officialise quelque chose que l’on voyait venir : Microsoft ne quitte absolument pas le jeu vidéo, mais il ne veut plus porter Xbox comme avant
. La période de croissance tous azimuts, d’acquisitions massives et de promesses très larges semble terminée. Place à une Xbox plus froide, plus financière, plus transversale, davantage pensée comme une division globale de contenus et de services que comme une marque console au sens historique du terme
.
Bref, Asha Sharma ne signe pas la fin de Xbox. Elle signe plutôt la fin d’une certaine illusion autour de Xbox
. Celle d’un constructeur capable d’acheter tout le monde, de tout financer, de tout garder, de tout intégrer, et d’attendre tranquillement que le Game Pass transforme l’ensemble en machine de guerre. La réalité est moins spectaculaire, moins confortable, mais beaucoup plus simple parce que quand la croissance ne suit pas assez vite, quand les marges sont trop faibles et quand l’organisation devient trop lourde, même chez Microsoft, le rêve finit par passer devant le comité de rentabilité
.
comme c'est étrange
Acheter des talents est une chose. Savoir les intégrer, les financer, les piloter, les rendre compatibles avec une stratégie de plateforme et en tirer un retour économique cohérent, c’en est une autre.
on se demande avec cette phrase comment ils ont réussi a tenir jusqu'ici...
On le savais que ça allait tailler sec, mais c'est ce qui arrive quand on cherche à ce faire plus gros que le bœuf, le principal reste que certains studios ne vont pas fermer et repasser en indépendant, mais rien n'empêche MS de continuer à travailler avec eux comme avec Toys for Bob.
Ca m'a fait marrer quand j'ai lu le passage sur les couches de structures hiérarchiques, j'ai eu l'impression qu'on parle de l'administration française
Et pourtant jamais les chiffres d'aucun segment présenté au actionnaire ou dans leur bilan financier n'ont jamais été dans le rouge, ils faut qu'il m'explique dans ce cas comment ils ont réussi cette prouesse ?
Le fait de voir des studios passer indépendant plutôt que disparaitre, c'est la moindre des choses.
Asha Sharma parle aussi d’un reset de la plateforme. Elle indique que certaines parties de l’organisation comptaient jusqu’à 14 niveaux de management,
Tu m'étonnes que c'était aussi rouillé. Imaginez la décision d'utiliser Slipspace engine ou UE pour Halo Infinite avec autant de niveau de managements, l'argent perdu, les reunions inutiles etc.
Maintenant qu'ils ont réduit (de beaucoup) ils n'ont plus aucune excuse pour executer leur vision, ça prendra 3-5 ans minimum avant de pouvoir juger cette nouvelle direction, c'est très difficile mais si Xbox sort largement mieux en 2028-2030 que maintenant, chapeau
Ok les mecs ont mis des plombes mais le résultat semble être là et au milieu, ils ont assuré un suivi dantesque de SOD2.
Mais nan c’est « pas assez » et faut uniquement du AAA bien gras pendant qu’à côté, t’as un mini jeu de cache cache qui fait 15 millions de ventes.
Cette industrie pue définitivement la merde.
Le recentrage est non seulement evident vers les grandes franchises mais elle est économiquement la seule voie rentable aujourdhui...
Malheureusement tous les studios dont ils se séparent si ils n’étaient pas rattachés a xbox auraient coulé avec leurs jeux qui ne se sont pas vendus pendant la période.
Et au final malheureusement ces jeux n'ont rien apportés notamment pour le gamepass, j'y est meme pas touché...
Par contre sortir du fallout, gears, halo, elder scroll, fh ect et compagnie tous les 4 a 5 ans c'est autrement plus excitant et vendeur...et pourtant j'y avais cru a la diversité des jeux mais comme la DEI sa ne peut pas fonctionner pour la majorité.
Mais bon, vu que nous ne sommes que des roturiers face aux grands pontes de Garvard et cie, nous ne connaissons rien
Maintenant, c'est beaucoup trop tard. Le public est parti sur PS et PC et ils ne reviendront pas. Leur destin est de finir comme Sega, avec quelques machines très chères pour le peu qui sont interessés. Mais publiez tout de suite un retour à l'époque Xbox 360
Par contre les volte faces de certains sont vraiment drôles et pathétiques à la fois.
Ça passera par un meilleur catalogue (ça sera le cas avec l'écosystème PC), du online gratuit, et avec des modèles de console plus accessible que le 1200€ au minimum environ attendu pr la Helix et certainement des prix de la RAM qui redevienne raisonnable pr débloquer les achats hardware...
ils devront bien réussir leur marketing et a vendre au grand public que ce n'est pas une simple console mais un outil de travail un PC + une console et que donc, c'est un achat 2 en 1.
Qu'ils les laissent libre de devenir un éditeur tiers, au pire quils retournent chez Nintendo, la nostalgie qui parle...
C'est bien dit
Franchement c'est moins pire quattendu. Bien sûr les licenciements ça fait toujours chier mais ils semblent faire un maximum pour protéger les studios. Le retour a l'indépendance ou le rachat, c'est toujours mieux que les fermetures. Asha semble faire les choix pour revenir a un Xbox sain qui était devenu boulimique. Au moins ici, elle est franche sur la situation actuelle qui n'était pas soutenable.
Beaucoup plus que ceux qui continue à pleurer pour un disque dans une boîte
Qui d’ailleurs est retiré pour faire gagner plus d’argent afin d’ éviter ce genre de choses car les gens à force d’acheter en occasion ou toujours Vouloir avoir des petits prix comme ce qui se passe avec le game Pass etc font que le jeu vidéo va pas si bien.
Les joueurs ont aussi une responsabilité, faut arrêter toujours d’en vouloir aux grosses boîtes
et c'est de toute facon l'avenir qu'ils voulaient eux aussi
zboubi480
Te rejouis pas trop vite. Asha indique implicitement que la marque Xbox n'est plus un pillier mais juste une porte ouverte à l'écosystème.
Déjà cette déclaration :
Asha Sharma affirme que ces changements visent “un plus grand futur pour Xbox, pas un plus petit”, que Microsoft investira autant que jamais dans Xbox, mais avec davantage de focus, de discipline et de clarté. Elle évoque aussi l’objectif de faire de Xbox l’une des rares entreprises capables de divertir plus d’un milliard de personnes chaque jour, et promet un retour à la croissance en 2027.
Ça sous entend plein de chose. Notamment avec :
Mojang et King vont désormais reporter directement à Asha Sherma
Une console en 2027 est quasiment impossible vu ce qui se passe actuellement. Ca veut dire qu'ils parlent rentabilisé, soussous pas qualité. Et tu ne peux pas espérer une telle rentabilité par le secteur console.
C’est ambitieux, mais c’est aussi le genre de phrase qui montre que Microsoft ne raisonne plus vraiment à l’échelle d’une console ou même d’un constructeur traditionnel. L’échelle visée, c’est Minecraft, Candy Crush, cloud, PC, mobile, services, multiplateforme, création et distribution mondiale.
Ça démontre que les exemples gears eday et clockwork ne sont que de la communication pour passer la pommade aux joueurs et fan de la marque. Leur stratégie multiplateforme restera multiplateforme plus tard.
Ça rejoint ce que Xbox avait annoncé, focus sur ses grandes licences ! Halo/Gears/Forza Horizon avec en plus TES et Fallout. Ce n’est pas pour me déplaire personnellement.
Sea of Thieves, c'est plutôt un excellent titre pour qui aime le genre, donc non XBOX ne détruit pas ! Au contraire, il laisse peut-être trop liberté aux studios, là où un Nintendo est très exigeant surtout quand il s'agit de ces licences.
Aucune importance
Son discours est très pragmatique mais très rassurant pour l'avenir de la marque.
Acceptez juste que les temps changent et qu'xbox ne vous appartient pas.
Vous n'êtes que des clients fidélisés ou non.
Ça sent la Helix à la fois Console, PC et peut être même une partie android. Un terminal parmi tant d'autres,une porte d'entrée dans l'écosystème, plus de console en stratégie comme l'un des piliers de la marque
ils se débarrasse des petite production et des jeux niche/solo, conserve leur gros AAA orienté service le temps de la transition... et que ce qui reste sert juste a ce que leur nom reste associé au jv, ils parle en centaine de millions de joueurs (ca veut dire qu'ils ont déja abandonné la blague des 3 milliards visé, mais qu'il cible toujours une autre cible que les joueurs console également)
la helix se sera un smartphone en vrai, une "console" portable orientée free to play mais avec du call of, du minecraft, et du fallout et du diablo comme licence
Ils sont simplement fidélisés à LA plateforme où ils ont constitué leur ludothèque demat même après avoir crié être des pro physiques.
Et meme en ayant tenté de sortir des jeux Xbox sur PlayStation ça ne fonctionne pas quand bien même les joueurs des autres marques disent "j'aimerai avoir tel jeu Xbox sur ma play"
Des mythos hypocrites, Xbox maintenant va faire des jeux pour une nouvelle clientèle à fidéliser (comme ça à été le cas sur le GP) et va recommencer à zéro, les historiques vont suivre ou pas ils s'en cognent ils sont prévenus.
En vrai elle raison de vouloir dire les termes et faire un reset avant la prochaine gen
Si je devais donner un exemple de foot, c'est l'equivalent de l'arrivée d'un nouvel entraineur en fin de saison (mars-avril) qui a pour objectif de maintenir l'equipe en premiere division mais aussi de préparer la saison prochaine
Bah la elle maintient l'equipe en ligue 1 mais sa vraie saison va démarrer avec la sortie de la XBOX Helix
C'est pas ce que je vois moi dans ses déclarations ( de Asha) elle parle toujours de multiplateforme etc, elle parle de Xbox comme un environnement, pas comme un hardware, pas comme le hardware represente la marque plutôt.
La citation suivante est pourtant claire :
L’échelle visée, c’est Minecraft, Candy Crush, cloud, PC, mobile, services, multiplateforme, création et distribution mondiale.
On ne parle plus de fidélisation à une console mais à un store.
Microsoft a raté la génération la plus importante, celle où on se constitue une ludo dématérialisée (hein la team fuckeme demat qui a massivement consommé du PSN la gueule des intérêts Les pires prix les pires drm les pires taxes c'était sur PSN :lol
Bravo les champions
lieskino ça c'est l'interprétation de liquidius mais c'est pas parce qu'il y a écrit Candy crush qu'il va y avoir android sur Hélix, arrêtez c'est facilités de raisonnement, elle dit ça a mon sens pour dire qu'actuellement c'est plus Gears Halo etc qui vend et que le public Xbox a changé donc pour faire de l'argent il est normal d'aller exploiter ce qui fonctionne mais bien-sûr ça servira à investir dans d'autres franchises. Elle dit simplement la que les joueurs historiques ont en masse quitté le navire elle va en chercher d'autres. Vous croyez qu'ils vont sortir une Helix à 900€ pour du Candy Crush... Avec tout le respect que je vous dois sérieux..... Réfléchissez quoi....
Tu verras
Microsoft a raté la génération la plus importante, celle où on se constitue une ludo dématérialisée (hein la team fuckeme demat qui a massivement consommé du PSN la gueule des intérêts Les pires prix les pires drm les pires taxes c'était sur PSN :lol
pourtant ce sont ceux qui ont toujours poussé le démat, la ou sony a l'époque priviliégiait encore le physique..., d'ailleurs comme je vais le répété ils était a a 89% d'abonné au gold a la 360 et aujourd'hui ils sont a 30 millions sur le gamepass... et pourtant ils avaient en plus la rétrocompatibilité avec la one ce que sony n'avait même pas avec la ps4
et je fais partie de la team fuck le démat, c'est pour ca que je lache playstation pour de bon...
mais tu dire le pire prix, les pire drm et les pire taxe sont sur psn, mais tu ne saura jamais faire pire que le gamepass (car on ne sais jamais faire pire que l'abonnement), vu que le jour ou tu arrêtes de payer tu n'as plus rien, et ta console est bonne a jeter
les champions ca a toujours été les joueurs xbox, ils ont toujours été perdant du début a la fin, et même sony avec la merde qu'il font aujourd'hui reste et restera devant microsoft...
comme je l'ai déja expliquer de par leur politique microsoft n'a plus sa place dans le jv ni sur pc , ni sur console ,le seul endroit ou il pourrait encore se faire une place, c'est sur mobile (mais la aussi ils se sont déja planté avec windows phone) en free to play car ils ont encore des nom de licence
Bon sinon le Game Pass va pas tarder à rendre l'âme et c'est tant mieux je trouve et j'aime bien le passage ou ils avouent que la stratégie multiplateforme à été un échec.
Qu'ils fassent des grands jeux exclusif avec un bon marketing en soutenant le support physique, les joueurs reviendront tout seul à terme.
Je crois malheureusement qu’ils n’ont pas les licences pour faire cela. Ils n’ont jamais réussi à pondre des jeux comme TLOU ou GOW. Ils n’y arriveront jamais !
ça c'est l'interprétation de liquidius mais c'est pas parce qu'il y a écrit Candy crush qu'il va y avoir android sur Hélix, arrêtez c'est facilités de raisonnement, elle dit ça a mon sens pour dire qu'actuellement c'est plus Gears Halo etc qui vend et que le public Xbox a changé donc pour faire de l'argent il est normal d'aller exploiter ce qui fonctionne mais bien-sûr ça servira à investir dans d'autres franchises. Elle dit simplement la que les joueurs historiques ont en masse quitté le navire elle va en chercher d'autres. Vous croyez qu'ils vont sortir une Helix à 900€ pour du Candy Crush... Avec tout le respect que je vous dois sérieux..... Réfléchissez quoi....
C'est pas ce que je dis. Je ne fait que citer ses priorité. On sait déjà plus ou moins que la Helix sera une console pc, autrement dit,. c'est un pc de salon avec retro xbox. L'aspect android dessus n'est que pure spéculation de ma part, je ne dis pas que xbox allait sortir une console à 900 euro avec candy crush (j'ai failli m'étouffer d'ailleurs en écrivant mdr).
Microsoft investira autant que jamais dans Xbox, mais avec davantage de focus, de discipline et de clarté. Elle évoque aussi l’objectif de faire de Xbox l’une des rares entreprises capables de divertir plus d’un milliard de personnes chaque jour, et promet un retour à la croissance en 2027. C’est ambitieux, mais c’est aussi le genre de phrase qui montre que Microsoft ne raisonne plus vraiment à l’échelle d’une console ou même d’un constructeur traditionnel. L’échelle visée, c’est Minecraft, Candy Crush, cloud, PC, mobile, services, multiplateforme, création et distribution mondiale.
Sa déclaration = renouveau financièrement en 2027, les consoles actuellement vu le contexte ne peuvent PAS sortir en 2027. Asha reprend sous la main directement les gestions de king et mojang, l'usine à cash. Elle parle toujours de multiplateforme dans sa déclaration. Et elle parle des licences qui rapportent du pognon. Bref l'aspect exclus c'est de la poudre aux yeux, ils mettent deux exclus par stratégie mais ne s'y tiendront pas. ( Et perso jmen branle total de ça)
Pas de composants custom (ça a été annoncé) et un OS unique pour une sortie de jeux en une fois.
Le Public console c'est terminé il a quitté le navire donc Asha se concentrera sur le public PC qui consomme exactement comme Microsoft l'aurait voulu sur Xbox.
La Helix sera ce que la Xbox Fat devait être sur le papier.
Il y aura du multiplateforme et Sony y arrivera aussi.
La console est morte pas pour le PC c'est juste que le PC est le meilleur media pour accueillir la mutation du marché du jeu vidéo.
Sony va être obligé de revoir son OS pour le rendre compatible PC pour résister face à Windows et Steam OS.
Voilà le renouveau annoncé on ne va pas demander à un joueur console d'acheter un PC on va lui en monter un qui aura la gueule d'une console.
On est d'accord. Pour moi gears eday et clockwork exclu c'est que de la stratégie de communication mais au final on est d'accord sur le reste