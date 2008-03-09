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Shawn Layden voit une décision comptable derrière la fin du support physique
Actualité PlayStation


La décision de Sony d’abandonner progressivement le support disque continue de faire réagir. Interrogé par Eurogamer, Shawn Layden, ancien patron des PlayStation Worldwide Studios et vétéran de Sony pendant 32 ans, estime qu’il s’agit d’un choix “assez dramatique”, même s’il précise ne disposer d’aucune information interne depuis son départ en 2019.

Selon lui, il ne faut pas forcément y voir une grande croisade contre l’occasion ou la propriété physique. La décision pourrait être beaucoup plus froide : une simple lecture comptable. A partir du moment où les ventes numériques représentent l’essentiel des revenus, maintenir toute une chaîne de production, de distribution et de commercialisation autour du disque devient de moins en moins rationnel.

On rappellera que Sony avait déjà tenté le tout-dématérialisé avec la PSP Go en 2009. Sauf qu’à l’époque, le marché n’était pas prêt avec un catalogue numérique incomplet, des habitudes encore très physiques, un stockage coûteux, et une acceptation bien plus limitée de l’idée de ne plus pouvoir prêter ou revendre ses jeux. Sony avait peut être vu juste, mais beaucoup trop tôt.

La différence aujourd’hui, c’est que le constructeur ne vend plus vraiment une vision futuriste, en tout cas il acte une réalité économique. Layden rappelle que la question de l’abandon du lecteur disque revenait déjà régulièrement chez Sony, mais que le vrai seuil concernait surtout l’accès mondial au haut débit. Pas forcément tout le monde, mais suffisamment de clients pour que l’équation devienne évidente.

Et c’est là que le raisonnement devient brutal parce que si une majorité du marché représente presque toute la valeur commerciale, quel intérêt de maintenir une infrastructure coûteuse pour une minorité devenue marginale dans les revenus ? C’est dur pour les joueurs attachés au physique, mais c’est exactement le genre d’arbitrage qu’une industrie finit par prendre quand le symbole pèse moins lourd que la marge.

Layden estime également que l’occasion n’est plus vraiment le facteur déterminant. Elle existe encore, mais le numérique a déjà largement affaibli ce marché depuis des années.

Reste donc la conséquence logique : si Sony arrête de produire des disques, il devient difficile d’imaginer une PS6 construite autour d’un lecteur physique par défaut. Et comme souvent, quand le leader bouge, les autres finissent par regarder leur propre tableau Excel avec beaucoup d’inspiration soudaine.
Eurogamer - https://www.eurogamer.net/shawn-layden-playstation-scrapping-discs-sony-reaction
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    posted the 07/03/2026 at 02:53 PM by liquidus
    comments (32)
    shinz0 posted the 07/03/2026 at 02:59 PM
    "une simple lecture comptable"
    Après l’échec de leurs GAAS faut renflouer les caisses
    yurius posted the 07/03/2026 at 03:02 PM
    Je ne pense pas que ça va être tenable longtemps pour eux malgré les pigeons.
    Ils ont déjà du mal a trouver de nouveaux clients pour vendre leur jeux qui coûtent des millions
    jenicris posted the 07/03/2026 at 03:02 PM
    Biensur que c'est ça!
    Quand Sony parle de monétiser sa base de joueur encore une fois + les propos de Totoki sur la rentabilité.
    Ca peut pas être plus clair.
    ouken posted the 07/03/2026 at 03:04 PM
    taiko posted the 07/03/2026 at 03:05 PM
    Bien sûr il n'y a pas de réflexions derrière... A qui il va faire croire ça...

    Pour l'accès au haut débit, je peux vous assurer que rien que sur la France, la totalité du territoire n'y a pas encore accès. Et passer une semaine pour télécharger un jeu, ça existe encore pour beaucoup.
    solarr posted the 07/03/2026 at 03:06 PM
    Dans le même temps, le Parti sot-cialo déposera un projet de loi pour taxer le téléchargement... parfaite synchro !
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 03:18 PM
    Prochaine étape : une console sans disque dur. Du cloud-gaming only.

    (et comme le physique aura disparu la part de l'abonnement dans le CA augmentera et donc ce sera un signe que c'est le marché qui le souhaite)
    edgar posted the 07/03/2026 at 03:19 PM
    shinz0 +1 c’est exactement ce que je voulais dire.
    heracles posted the 07/03/2026 at 03:22 PM
    Toujours est-il qu'au bout du compte ils vont vouloir nous vendre leurs vieux jeux pourris plein pot. Tout ça boosté par leur système de prix spéculatif qui change en temps réel par rapport à ton historique de consommation. Alors qu'on peut se faire plaisir en physique pour 10-20 euros d'occasions pour de vieilles sorties.
    keiku posted the 07/03/2026 at 03:22 PM
    shinz0 Après l’échec de leurs GAAS faut renflouer les caisses

    les GAAS aussi ca devait être une simple lecture comptable a mon avis
    magneto860 posted the 07/03/2026 at 03:22 PM
    Et l'étape d'après ce sera un service à la Shadow ou à la Gamepass, un Ps Plus Premium à 30 euros par mois, mais chuuuut vous n'êtes pas prêts.
    nigel posted the 07/03/2026 at 03:32 PM
    On rappelle aussi que l'existence même de la Playstation viens de la volonté de Sony de pousser le format CD dans le monde du jeu vidéo.
    C'est quand même assez cocasse
    tripy73 posted the 07/03/2026 at 03:52 PM
    Pas besoin de lui pour comprendre les raisons, mais merci captain obvious...
    oreillesal posted the 07/03/2026 at 03:56 PM
    Nous voilà bien rassuré, ça va mieux depuis cette déclaration.
    Vivement la PS6 day one
    naoshige11 posted the 07/03/2026 at 04:09 PM
    magneto860 ont y va clairement oui, mais pas avec une console. Le cloud n'a absolument pas besoin d'une machine puissante cher à développée et à produire par foyer, ça se fera via un boitier dans un 1er et temps et à terme via des applications sur les télés, faudra juste acheter une manette et payer son abo.

    Au niveau de la lecture comptable, ont est au sommet. Et si c'est pas encore fait c'est uniquement parce que techniquement le cloud est pas encore au niveau attendu, mais dans deux générations de consoles ça sera fini.
    olex posted the 07/03/2026 at 04:29 PM
    Oui c'est une justification logique, mais bon, s'il faut tout énumérer, on n'en a pas fini.
    onsentapedequijesuis posted the 07/03/2026 at 04:39 PM
    Vous avez pas compris que les chiffres sont pipés ?

    Sur des titres AAA en physique VS démat c'est beaucoup plus équilibré, et ca tend plus souvent du côté physique.
    walterwhite posted the 07/03/2026 at 04:57 PM
    Il a raison, froidement.

    Sauf que le symbole leur dit, MERDE !
    liquidus posted the 07/03/2026 at 05:01 PM
    onsentapedequijesuis Oui mais ça a été décortiqué aussi, les ratios en dollars de Sony comptent le physique tiers en royautés et le digital plein pot, et ça gonfle artificiellement le démat mais une fois le biais corrigé avec les vraies unités, ça donne du 76/24 en faveur du digital sur l'ensemble, pas du 50/50 et encore moins un avantage physique.

    Ca a notamment été documenté par Daniel Ahmad pour la FY2024.

    Les chiffres officiels exagèrent mais ils n'inversent pas la tendance pour autant.
    kambei312 posted the 07/03/2026 at 05:06 PM
    Moi c'est marrant c'est Sony qui me coûte trop cher. Ils font leurs arbitrages je ferais pareil !
    jamrock posted the 07/03/2026 at 05:14 PM
    Bien vu Sherlock
    primerose posted the 07/03/2026 at 05:28 PM
    En janvier 2025, il disait que c'était impossible puisqu'il restait des régions et des cas spécifiques (chambres d'hôtels/bases militaires) où le disque était utilisé

    https://www.youtube.com/watch?v=UAcM-xmUegs&t=2251s
    olex posted the 07/03/2026 at 05:42 PM
    primerose C'est comme les vidéoprojecteurs ou le laserdisc, leur utilisation reste marginale même si tu es le seul clampin de l'Ouzbékistan à y recourir. C'est le cadet de leurs soucis.
    aerithlazyqueen posted the 07/03/2026 at 05:45 PM
    Ouais donc une question de frics Sony sont vraiment détestable il valent pas mieux que la Shinra !
    kikoo31 posted the 07/03/2026 at 05:46 PM
    jamrock putain + 1000 à 2 doigts d'apprendre que Sony fait ça pour économiser des sous
    "je te le jure c'est vrai"
    lieskino posted the 07/03/2026 at 05:53 PM
    liquidus

    Sans déconner

    Oui, les graphiques Sony montrent des revenus, pas des unités. Le physique tiers y pèse presque rien, donc le digital paraît énorme. Mais une fois corrigé avec les vraies ventes, ça reste du 76/24. Les chiffres officiels amplifient la différence, mais ne changent pas la tendance : le digital domine largement.
    batipou posted the 07/03/2026 at 06:00 PM
    Le numérique domine largement en effet mais pas sûr qu’ils en sortent gagnant au final ! Ils font un pari : que tout le monde passe au numérique mais si y’a 10% qui arrête de jouer ou d’acheter ils auront une perte de 10% alors qu’avant ils avaient 100% de revenus (certes amoindris avec le physique)…

    Et devinez qui va payer les pots cassés s’il y a une baisse de 10% de ÇA ? Ben les prix des jeux demat’ vont augmenter ! Génial !
    liquidus posted the 07/03/2026 at 06:00 PM
    lieskino Bah c'est exactement ce que je dis... et donc ?
    lieskino posted the 07/03/2026 at 06:01 PM
    liquidus Et donc t'as ici des gens qui ne savent même pas lire un graphique
    lieskino posted the 07/03/2026 at 06:04 PM
    liquidus Ils parlaient de données biaisés mais il n'en est rien
    liquidus posted the 07/03/2026 at 06:05 PM
    lieskino J'étais sur de comprendre haha
    sabelette posted the 07/03/2026 at 06:06 PM
    Oui qu'il aille se faire mettre lui aussi. Complètement déconnecté.
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