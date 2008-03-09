Actualité PlayStation
Le virage 100 % numérique de PlayStation ne fait pas forcément l’unanimité chez les joueurs, mais il semble en revanche rassurer les marchés
. Après la confirmation de sorties exclusivement dématérialisées à partir de 2028, l’action Sony aurait progressé de 3,2 % à Tokyo, avec aussi une hausse d’environ 2,9 % aux Etats-Unis
.
Il faut dire que l’opération a tout pour plaire aux investisseurs : moins de coûts de fabrication, plus de ventes via le PlayStation Store, davantage de contrôle sur les prix et des marges potentiellement plus confortables
.
Et du coup, là où une partie du public voit surtout une perte de choix et la fin progressive du marché de l’occasion, les actionnaires y voient surtout une machine encore plus rentable. Et, de ce point de vue, difficile de ne pas constater que ce virage semble clairement faire les affaires de Sony
.
tags :
posted the 07/03/2026 at 02:31 PM by liquidus
Le monde se souviendra à jamais que vous étiez du bon côté de l’histoire.
sans parler que la musique tu peux l'écouter gratuitement sur you tube, tu va me dire les jeux video beaucoup les font sur you tube aussi
et si tu tient compte de l'inflation, le marché de la musique a quand même baissé de 35%
Que les fans du physique arrêteront le jeu vidéo ou partiront sur PC.
Que les joueurs fan de Playstation partiront aussi sur PC
Y se diront "oh merde, y s'est passé quoi?"
Il n'y a plus aucun échange, ils nous voient comme des vaches à traire. Rien à foutre d'écouter la demande des joueurs, ils sont dans leur bulle.
On vote avec son porte feuilles.
Le démat c'est pas pour moi, et je ne pourrai me résigner à acheter une console où tout sera en numérique.
je suis un vieux joueur et oui, il m'arrive d'acheter des pass de personnages de jeux de combat, ou des extensions, mais jamais des jeux AAA en démat.
Comme je le dis, ce sera très certainement la fin, mais si je vois un Clair Obscure 2, un FF 17 ou jeu qui me fait vraiment envie, peut être je vais craquer?
Pour moi, l'avenir sera de finir mon backlog, et de me consacrer comme je le fais déjà aux alternatives du style Evercade, la Néo-Géo AES+ que j'ai précommandé en version ultimate ou à d'autres styles rétro.
Je reste par contre persuadé que même si les Sony, Microsoft et même Nintendo passent au tout démat, il y aura quand même des petites sociétés (tels Blaze, ou Analogue, ou Plaion, ou d'autres) qui maintiendront une petite communaité de passionnés.
Alors bien sûr, ce ne sera pas les derniers jeux AAA en path tracing mais bon.
Je suis aussi persuadé que nous ne sommes pas à l'abri d'un constructeur annexe qui viendrait faire sa console avec que du physique.
Je pense qu'il y a un marché - de niche certes - mais un marché quand même.
Alors, de nouveau, si ça doit arriver, je doute que ce soit des consoles ultra performantes, mais nous verrons bien.
Quoiqu'il en soit, l'annonce de Sony est un grand bouleversement et un choc. Je le redis, mais il est plus que probable que la PS6 (ou toute autre console full démat), ne soit pas mienne.
Il me semble qu'il ironise
fusion
ouken
En plus ça me fera probablement faire un bon paquet d'économie.
Mais bon la vaseline à de l'avenir dans ce monde j'ai l'impression ...
Et alors le melonchon ptdr
C bon next
Ceux qui vivent dans le passé seront condamnés à s'esquinter les yeux sur du matériel digne du tiers monde, tandis que les visionnaires auront pris le train de l'Histoire et verront le futur du jeu vidéo.
Le monde n'est pas prêt pour TLOU 16K Édition.
oreillesal c'est beau ce que tu écris, vers l'infini et au delà bordel
C’est pas une question que c’est normal ou pas. Certes ça ne l’est pas, mais beaucoup ici parlent avec leurs émotions (surtout les pro‑marque qui réagissent au réflexe), alors que la tendance du marché est claire : environ 80 % des ventes PlayStation aujourd’hui se font en démat.Le démat, c’est as de disquepas de boîtierpas de jaquette / emballagepas de transportpas de stockagepas de marge revendeurpas de coûts internes liés au physique (logistique, fabrication, distribution), juste les serveurs et l’infra PS Store .
Un jeu démat exclu Sony = 100 % du prix pour Sony.
Un jeu démat tiers = 30 % pour Sony, 70 % pour l’éditeur.
Point.Ici, vous n’êtes qu’une goutte dans l’océan. Pour Sony, vous ne représentez rien du tout.Bref, les pro‑marque qui ont passé des années à valider tout ce que Sony faisait — PS5 Pro avec lecteur en option, hausse du PSN, etc. — bah bien fait pour vous. C’est ça quand on défend une compagnie sans réfléchir deux secondes : ça finit par vous retomber dessus.
Et au passage, les dégénérés du site qui priaient matin et soir pour que les jeux PS redeviennent uniquement des exclus PS pour leur guerre de demeurés, parce qu’ils pensaient qu’à leur gueule, sans penser au marché derrière, aux contextes économiques de plus en plus difficiles pour les développeurs (donc c’est plus viable aujourd’hui pour eux d’aller sur le plus de plateformes possible), et voulaient absolument que ce ne soit qu’à eux comme des bas de plafond : vous avez été exaucés, Sony revient sur les exclus rien que pour vous.
Des jeux Only Digital à 70–80 € avec des baisses de prix tardives et probablement pas bien grandes.
Cheh, comme on dit.
nobleswan
Et oui, ce sera pareil pour Xbox.
La réalité : "La direction de Sony, sous la pression de ses actionnaires, valide le pari du tout-numérique pour augmenter sa rentabilité, car cela permet d'accroître leur capital pour avoir la main sur les prix, quitte à raboter la liberté des acheteurs/joueurs."
Une grosse partie veut des bénéfices à court terme et s'en branle que ça puisse impacter négativement une vision à plus long terme.