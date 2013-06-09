Business & stratégie commerciale
Le disque de jeu vidéo est mort, et Sony prévoit depuis un certain temps déjà de le faire disparaître, selon un reportage publié en Autriche
. Le responsable des opérations de fabrication de disques chez Sony, Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, a déclaré à ORF Salzberg que l'usine de Thalgau produisait 600 000 disques par jour, dont la moitié était destinée à la PlayStation.
Mais comme elle ne produira plus que 10 % de ce volume en 2028, elle prévoit de reconvertir l’ensemble de ses 300 employés à la fabrication de microlentilles optiques
.
Thalgau n’est pas seulement l’une des usines de disques de Sony. C’est là que se trouve le siège de la division chargée de la fabrication des disques, et il semble que ce soit la seule usine de fabrication de disques dont Sony soit encore l’unique propriétaire.
Sony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d’abord à Terre Haute, dans l’Indiana, puis dans le New Jersey, mais l’entreprise a fermé cette dernière usine en 2011 et a transféré l’ensemble de la production de l’Indiana à Thalgau en 2022. Aujourd’hui, le site de l’Indiana se positionne plutôt auprès des constructeurs automobiles qui ont besoin d’aide pour le conditionnement et l’assemblage de phares et autres composants similaires.
En résumé : Sony n’a pas pris cette décision à la légère, et il est peu probable que l’entreprise revienne sur sa décision malgré les réactions négatives prévisibles.
Cela fait des décennies qu’elle réduit progressivement sa production de disques, et elle s’apprête à arracher le dernier pansement avec la PlayStation.
Selon le site web de Sony DADC, l'entreprise a produit à ce jour plus de 26,4 milliards de disques — dont la grande majorité, soit 23 milliards, a été fabriquée entre 1983 et 2022 à Terre Haute
, dans l'Indiana.
posted the 07/03/2026 at 05:42 AM by jenicris
Sinon pour les amoureux du physique, il y aura toujours moyen d’avoir ses jeux en physique via des éditeurs tiers qui se sont spécialisés là-dedans, comme Limited Run non ?
Mais à quel prix …
Pour quoi ? 2/3 jeux ? Et si en plus la ps6 sort sans lecteur, ça n’existera jamais.
Oui, mais ça va rester valable que pour la génération actuelle. Demain la PS6 et la Helix sortent sans lecteur, Limited Run sera bon pour mettre la clé sous la porte.
L'idée c'est d'appliquer la location à prix fort sans revente.
Les industriels ne veulent pas du modèle film à louer 2.99€ ou acheté à 20 euros avec possibilité de le télécharger sans connexion obligatoire.
https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
Disons que c’est mieux que rien, le problème ça sera le prix et surtout la disponibilité, si c’est pour sortir 5 ans après la sortie du jeu, effectivement ça craint.
kenjushi Solarr Peut-être via un lecteur externe étudié pour ?
Franchement oui t’as raison, ça semble pas du tout crédible en fait, du coup faites comme si jamais rien dit.
ce qui veut dire que le physique pour les autres médias (film, musique) sont aussi condamné
keiku la mort du bluray etais deja amorcer. Les gens majoritairement achète leur film soit en démat, soit en vod.
Bon chez moi j'ai 2 lecteur bluray. Celui de la ps4, et celui de la xbox serie X.
En revanche, que va advenir des lecteurs dans la.nature si sony arrête par extension de fabriquer des lecteurs bluray?
C'est a dire qu'il risque d'y avoir une pénurie de composants pour réparer les lecteur, donc par extension ceux qui on opter pour une collection en physique risque un jour de se retrouver avec une pile de jeux injouable....alors que ceux ayant opter pour le numérique.........
Ils ont voulu poussé les consoles only déma 20 ans avant tout le monde avec la PSP Go mais tranquille c'est jamais de leur faute, pauvre Sony qui doit suivre les pires saloperies de l'industrie
ootaniisensei Exactement.
Et c'est les joueurs qui en subissent les conséquences.
C'est juste l'évolution LOGIQUE du média, ça n'a rien de surprenant, on allait y venir un jour ou l'autre.
On pensait juste pas que ça allait pop d'un coup comme ça, c'est tout
C'est maintenant aux joueurs d'agir.
Vous allez supporter le constructeur en achetant leur prochaine console à 1000 balles sans physique ou non ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, zéro shame.
En tout cas, je pense pas que c'est l'idée du siècle de faire ce move maintenant et d’aliéner une partie de ses joueurs quand on voit à quel point les gros jeux galèrent à vendre, que des tonnes de studios ferment et que nous sommes en plein dans la crise technologique avec des prix qui ne font qu'augmenter.
J'irais même jusqu'à dire que c'est le genre de move a effet domino qui peut totalement plomber ta boite à l'avenir
et oui sony avait sortit la psp go qui a d'ailleurs été un four et donc ca aurait pu s'arreter la si microsoft n'avait pas continuer dans le genre, je rappelle que le premier store numérique sur console (si on exclu séga qui c'est planté mais qui avait des lien fort avec microsoft) c'est microsoft des années avant sony
Sauf que, dans les faits.....
soulfull merci de rappeler les faits, l'histoire. Vu comment certains modifie l'histoire pour la modeler a leur convenance, ils finissent par y croire eux même.
jenicris vous vous êtes fait leurrer a penser que votre constructeurs fétiche en avait quelque chose a faire de leur base de fan.
Il n'écoute qu'une chose, la rentabilité.
Déjà avec la ps5 digital et le lecteur amovible vendu séparément a quantité très limité, fallait bien s'imaginer l'évolution.
Après l'annonce de gta6 en format code, certains y croyez dur comme fer qu'une version physique aller sortir.....
Mais rockstar s'en fous que 10% boycotte le jeux, il on de quoi largement faire leur beurre. Sur 3 génération.
Et après 2028, les gkc vont devenir vraiment intéressante, car revendable.
En fait j'ai plus confiance en aucun des 3 constructeurs désormais.
Quand au PC avec ces prix et Valve, idem
Je les mets tous dans la même panier. Si certains sont naïf au point de croire qu'une entreprise est digne de confiance tant mieux pour eux.
Les 3 veulent nous enfumer. C'est factuel peu importe la manière.
Ça ne m’empêchera pas de jouer
Les 3 nous enfument. C'est un fait, y a rien d'autre à dire.
Quand au PC, en monter un maintenant LOL
Je suis bien content d'avoir déjà le mien
je ne suis pas d'accord, il y avait une autres voie qui aurait pu être justement de la recherche et developpement de nouveau modèle de support physique, plus rapide et avec plus de stockage...
on a beau dire ce qu'on veut mais le disque reste le support physique qui a le meilleurs rapport qualité entre la quantité de stockage et le cout a produire
le problème a présent c'est qu'il n'y a plus d'alternative , la concurence n'existera plus et les plateforme de vente vont se contracter jusqu'a ce qu'il n'en restera plus que 2 ou 3... donc oui on peut décider de ne pas consommer, mais il ne faudra du coup plus rien consommer jusqu'a la fin de sa vie et malgré ca rien ne changera
C'est peu probable car pour les consoles PlayStation, ils s'appuient sur les disques produits par Sony.
Il ne faut pas oublier que les PlayStations sont des produits fermés, personne ne fait ce qu'il souhaite.
C'est que des bénéfices pour toi. Ils avaient aucun intérêt à explorer d'autres modèles, ils vont juste vers celui qui rapporte le plus, ça s'arrête là et c'est logique, c'est pas pour rien que ça force depuis plus de 10 ans là-dessus.
Arrêtez de croire qu'ils pensent à vous par pitié, vous êtes plus des enfants.