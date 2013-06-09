Le disque de jeu vidéo est mort, et. Le responsable des opérations de fabrication de disques chez Sony, Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, a déclaré à ORF Salzberg queMais commeThalgau n’est pas seulement l’une des usines de disques de Sony. C’est là que se trouve le siège de la division chargée de la fabrication des disques, etSony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d’abord à Terre Haute, dans l’Indiana, puis dans le New Jersey, mais l’entreprise a fermé cette dernière usine en 2011 et a transféré l’ensemble de la production de l’Indiana à Thalgau en 2022. Aujourd’hui, le site de l’Indiana se positionne plutôt auprès des constructeurs automobiles qui ont besoin d’aide pour le conditionnement et l’assemblage de phares et autres composants similaires.En résumé : Sony n’a pas pris cette décision à la légère, etCela fait des décennies qu’elle réduit progressivement sa production de disques, et elle s’apprête à arracher le dernier pansement avec la PlayStation.Selon le site web de Sony DADC,, dans l'Indiana.