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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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L'usine de disques PlayStation de Sony est déjà en cours de reconversion
Business & stratégie commerciale


Le disque de jeu vidéo est mort, et Sony prévoit depuis un certain temps déjà de le faire disparaître, selon un reportage publié en Autriche. Le responsable des opérations de fabrication de disques chez Sony, Dietmar Tanzer, président de Sony DADC, a déclaré à ORF Salzberg que l'usine de Thalgau produisait 600 000 disques par jour, dont la moitié était destinée à la PlayStation. Mais comme elle ne produira plus que 10 % de ce volume en 2028, elle prévoit de reconvertir l’ensemble de ses 300 employés à la fabrication de microlentilles optiques.

Thalgau n’est pas seulement l’une des usines de disques de Sony. C’est là que se trouve le siège de la division chargée de la fabrication des disques, et il semble que ce soit la seule usine de fabrication de disques dont Sony soit encore l’unique propriétaire. Sony a fabriqué des disques aux États-Unis pendant des décennies, d’abord à Terre Haute, dans l’Indiana, puis dans le New Jersey, mais l’entreprise a fermé cette dernière usine en 2011 et a transféré l’ensemble de la production de l’Indiana à Thalgau en 2022. Aujourd’hui, le site de l’Indiana se positionne plutôt auprès des constructeurs automobiles qui ont besoin d’aide pour le conditionnement et l’assemblage de phares et autres composants similaires.

En résumé : Sony n’a pas pris cette décision à la légère, et il est peu probable que l’entreprise revienne sur sa décision malgré les réactions négatives prévisibles. Cela fait des décennies qu’elle réduit progressivement sa production de disques, et elle s’apprête à arracher le dernier pansement avec la PlayStation.

Selon le site web de Sony DADC, l'entreprise a produit à ce jour plus de 26,4 milliards de disques — dont la grande majorité, soit 23 milliards, a été fabriquée entre 1983 et 2022 à Terre Haute, dans l'Indiana.
TheVerge - https://www.theverge.com/games/961203/sony-austria-thalgau-end-disc-production-microlenses-instead
    tags : sony ps5
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    posted the 07/03/2026 at 05:42 AM by jenicris
    comments (27)
    edgar posted the 07/03/2026 at 05:57 AM
    Une page se tourne.

    Sinon pour les amoureux du physique, il y aura toujours moyen d’avoir ses jeux en physique via des éditeurs tiers qui se sont spécialisés là-dedans, comme Limited Run non ?

    Mais à quel prix …
    shambala93 posted the 07/03/2026 at 05:59 AM
    edgar
    Pour quoi ? 2/3 jeux ? Et si en plus la ps6 sort sans lecteur, ça n’existera jamais.
    kenjushi posted the 07/03/2026 at 06:02 AM
    edgar : il y aura toujours moyen d’avoir ses jeux en physique via des éditeurs tiers qui se sont spécialisés là-dedans, comme Limited Run non ?

    Oui, mais ça va rester valable que pour la génération actuelle. Demain la PS6 et la Helix sortent sans lecteur, Limited Run sera bon pour mettre la clé sous la porte.
    solarr posted the 07/03/2026 at 06:03 AM
    edgar Limited Run fait du bon boulot, mais ne peut pas absorber tous les jeux de qualité qui sortent chaque année et on lui mettra des bâtons dans les roues de toute façon.

    L'idée c'est d'appliquer la location à prix fort sans revente.
    Les industriels ne veulent pas du modèle film à louer 2.99€ ou acheté à 20 euros avec possibilité de le télécharger sans connexion obligatoire.
    davidsexking posted the 07/03/2026 at 06:03 AM
    Partagez la pétition même si je n'y crois pas :
    https://www.change.org/p/don-t-kill-the-disc-tell-sony-to-keep-physical-playstation-games
    grundbeld posted the 07/03/2026 at 06:07 AM
    Il est peu probable que cette bande de rapaces tombent sur la génération suivante. Mais je me délecterai de chaque malheur qui leur arrivera désormais. Ils vont perdre beaucoup de passionnés qui vont partir sur PC ou chez Nintendo. Il leur restera les casuals mais c'est un public volage. Et si on ajoute le prix exorbitant de leur gamme, qui ira en empirant, les éléments sont là pour que leur succès insolent ne dure pas ad vitam. Je serai le premier à danser sur leur tombe en smoking blanc pétant. D'ici-là, je me tiens tranquille et j'attends.
    edgar posted the 07/03/2026 at 06:10 AM
    shambala93 Pour les très gros jeux, comme GTA 6 et les AAA de Sony.

    Disons que c’est mieux que rien, le problème ça sera le prix et surtout la disponibilité, si c’est pour sortir 5 ans après la sortie du jeu, effectivement ça craint.

    kenjushi Solarr Peut-être via un lecteur externe étudié pour ?

    Franchement oui t’as raison, ça semble pas du tout crédible en fait, du coup faites comme si jamais rien dit.
    battossai posted the 07/03/2026 at 06:10 AM
    Qu'ils fassent leur reconversion moi je vais entamer la mienne en tant que "joueur de backlog" et j'en ai jusque 2040 au bas mot
    soulfull posted the 07/03/2026 at 06:11 AM
    Et dire que certains souhaitaient la mort de Microsoft pensant que Sony était le gentil Papa Noël .Or ils font exactement comme Microsoft avec l'annonce de la One. Tous pareils,,quel Orgueil.
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:12 AM
    edgar je pense que tu peux oublier le physique pour l'avenir, et limited run et co vont devoir se reconvertir, et comme je le dis le blue ray dans le jeu video restait le business principal du blue ray, le film étant marginal a coté si sony arrete son usine de blueray pour le jv les film et autre suivront et le blue ray va disparaitre a terme du marché

    ce qui veut dire que le physique pour les autres médias (film, musique) sont aussi condamné
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:13 AM
    soulfull c'est microsoft qui a poussé vers cette orientation du marché il y a 20 ans, sans l'arrivée de microsoft sur le marché console, sony n'aurait pas pris cette voie (et serait resté japonais)
    cyr posted the 07/03/2026 at 06:17 AM
    battossai c'est ce que je pensait. Ceux qui on une pile de jeux a peine commencer ou pas du tous, on de quoi jouer . Et acheter les quelques pépites louper (a condition que les prix flambe pas trop).


    keiku la mort du bluray etais deja amorcer. Les gens majoritairement achète leur film soit en démat, soit en vod.

    Bon chez moi j'ai 2 lecteur bluray. Celui de la ps4, et celui de la xbox serie X.

    En revanche, que va advenir des lecteurs dans la.nature si sony arrête par extension de fabriquer des lecteurs bluray?

    C'est a dire qu'il risque d'y avoir une pénurie de composants pour réparer les lecteur, donc par extension ceux qui on opter pour une collection en physique risque un jour de se retrouver avec une pile de jeux injouable....alors que ceux ayant opter pour le numérique.........
    ootaniisensei posted the 07/03/2026 at 06:20 AM
    keiku C'est Sony qui a inventé la location de jeux déma avec le PS+ et donc poussé les premiers à avoir pleins de jeux déma mais c'est MS les méchants oui

    Ils ont voulu poussé les consoles only déma 20 ans avant tout le monde avec la PSP Go mais tranquille c'est jamais de leur faute, pauvre Sony qui doit suivre les pires saloperies de l'industrie
    supasaiyajin posted the 07/03/2026 at 06:23 AM
    J'arrive toujours pas à y croire. De la part de Sony, c'est comme un coup de couteau dans le dos. Pourquoi dans la musique ou le cinéma on trouve toujours des CD, des vinyles et des bluray, et là, tout le physique doit disparaître si brutalement, sans raison... Enfin si, ils veulent surtout gagner encore plus d'argent ces rapaces. Pourtant, il y avait un moyen satisfaire tout le monde. Sortir les jeux en démat au lancement puis une version physique six mois ou un an plus tard. D'un côté, ils font leur beurre avec les ventes en démat au moment de la sortie et de l'autre, ça règle le problème des jeux physiques incomplets qui nécessitaient souvent un ou plusieurs patchs. En tout cas moi, je vais aussi entamer ma reconversion, parce que je n'achèterai plus jamais chez eux.
    soulfull posted the 07/03/2026 at 06:25 AM
    Microsoft n'a pas apporté que de mauvaises choses,c'est grace à lui qu'on peut jouer à nos jeux Ps4 sur Ps5,Sony avait trés tôt supprimé la retrocompatibilité sur Ps3. Sony était hyper arrogant avec la sortie de la Ps3,la concurrence avec la 360 l'a calmé sur beaucoup de domaines.

    ootaniisensei Exactement.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 06:27 AM
    supasaiyajin ils veulent monétiser leur base existante. C'est leur propos auprès des investisseurs. Et Totoki veut un max de rentabilité.
    Et c'est les joueurs qui en subissent les conséquences.
    raioh posted the 07/03/2026 at 06:32 AM
    Arrêtez de vouloir absolument chercher des coupables pour rien.
    C'est juste l'évolution LOGIQUE du média, ça n'a rien de surprenant, on allait y venir un jour ou l'autre.
    On pensait juste pas que ça allait pop d'un coup comme ça, c'est tout

    C'est maintenant aux joueurs d'agir.
    Vous allez supporter le constructeur en achetant leur prochaine console à 1000 balles sans physique ou non ? Chacun est libre de faire ce qu'il veut, zéro shame.

    En tout cas, je pense pas que c'est l'idée du siècle de faire ce move maintenant et d’aliéner une partie de ses joueurs quand on voit à quel point les gros jeux galèrent à vendre, que des tonnes de studios ferment et que nous sommes en plein dans la crise technologique avec des prix qui ne font qu'augmenter.
    J'irais même jusqu'à dire que c'est le genre de move a effet domino qui peut totalement plomber ta boite à l'avenir
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:33 AM
    ootaniisensei non, microsoft avait déja commencer avant avec leur games for windows dont le service c'est d'ailleurs arrêter rendant leur jeux injouable

    et oui sony avait sortit la psp go qui a d'ailleurs été un four et donc ca aurait pu s'arreter la si microsoft n'avait pas continuer dans le genre, je rappelle que le premier store numérique sur console (si on exclu séga qui c'est planté mais qui avait des lien fort avec microsoft) c'est microsoft des années avant sony
    cyr posted the 07/03/2026 at 06:34 AM
    ootaniisensei sony font tous bien. Il ne font jamais de coup de pute. C'est toujours la faute de Microsoft et du diable de nintendo.

    Sauf que, dans les faits.....

    soulfull merci de rappeler les faits, l'histoire. Vu comment certains modifie l'histoire pour la modeler a leur convenance, ils finissent par y croire eux même.


    jenicris vous vous êtes fait leurrer a penser que votre constructeurs fétiche en avait quelque chose a faire de leur base de fan.
    Il n'écoute qu'une chose, la rentabilité.

    Déjà avec la ps5 digital et le lecteur amovible vendu séparément a quantité très limité, fallait bien s'imaginer l'évolution.

    Après l'annonce de gta6 en format code, certains y croyez dur comme fer qu'une version physique aller sortir.....


    Mais rockstar s'en fous que 10% boycotte le jeux, il on de quoi largement faire leur beurre. Sur 3 génération.
    cyr posted the 07/03/2026 at 06:36 AM
    Et petite aparté mais certains on perdu trop de temps a faire la guerre aux gkc sans remarquer l'évolution majeur qui va arriver dans leur propre rang.

    Et après 2028, les gkc vont devenir vraiment intéressante, car revendable.
    jenicris posted the 07/03/2026 at 06:37 AM
    cyr biensur qu'ils s'en foutent. Va pas croire que les deux autres sont mieux d'ailleurs.
    En fait j'ai plus confiance en aucun des 3 constructeurs désormais.

    Quand au PC avec ces prix et Valve, idem

    Je les mets tous dans la même panier. Si certains sont naïf au point de croire qu'une entreprise est digne de confiance tant mieux pour eux.
    Les 3 veulent nous enfumer. C'est factuel peu importe la manière.
    raioh posted the 07/03/2026 at 06:38 AM
    Cyr : C'est donc ça ton combat ? Dire que c'est bien qu'on te pisse à la gueule avec les gkc parce que les autres se font chier dessus avec le tout demat ? Ce combat d'infirmes putain
    mattewlogan posted the 07/03/2026 at 06:39 AM
    Une page se tourne
    Ça ne m’empêchera pas de jouer
    jenicris posted the 07/03/2026 at 06:39 AM
    raioh this

    Les 3 nous enfument. C'est un fait, y a rien d'autre à dire.
    Quand au PC, en monter un maintenant LOL
    Je suis bien content d'avoir déjà le mien
    keiku posted the 07/03/2026 at 06:40 AM
    raioh C'est juste l'évolution LOGIQUE du média, ça n'a rien de surprenant, on allait y venir un jour ou l'autre.

    je ne suis pas d'accord, il y avait une autres voie qui aurait pu être justement de la recherche et developpement de nouveau modèle de support physique, plus rapide et avec plus de stockage...

    on a beau dire ce qu'on veut mais le disque reste le support physique qui a le meilleurs rapport qualité entre la quantité de stockage et le cout a produire

    le problème a présent c'est qu'il n'y a plus d'alternative , la concurence n'existera plus et les plateforme de vente vont se contracter jusqu'a ce qu'il n'en restera plus que 2 ou 3... donc oui on peut décider de ne pas consommer, mais il ne faudra du coup plus rien consommer jusqu'a la fin de sa vie et malgré ca rien ne changera
    nyseko posted the 07/03/2026 at 06:42 AM
    edgar Sinon pour les amoureux du physique, il y aura toujours moyen d’avoir ses jeux en physique via des éditeurs tiers qui se sont spécialisés là-dedans, comme Limited Run non ?

    C'est peu probable car pour les consoles PlayStation, ils s'appuient sur les disques produits par Sony.

    Il ne faut pas oublier que les PlayStations sont des produits fermés, personne ne fait ce qu'il souhaite.
    raioh posted the 07/03/2026 at 06:43 AM
    Keiku : C'est faux. À partir du moment où tu vends de plus en plus en demat, tu as tout intérêt à passer au tout demat en tant qu'entreprise.
    C'est que des bénéfices pour toi. Ils avaient aucun intérêt à explorer d'autres modèles, ils vont juste vers celui qui rapporte le plus, ça s'arrête là et c'est logique, c'est pas pour rien que ça force depuis plus de 10 ans là-dessus.

    Arrêtez de croire qu'ils pensent à vous par pitié, vous êtes plus des enfants.
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