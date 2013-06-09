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Le PS Store des PS3 et PS Vita fermera ses portes en juillet 2027 chez nous
Playstation 3


Et comme Sony aime bien enchaîner les mauvaises nouvelles...

Le PlayStation Store sur PS3 fermera ses portes sur certains marchés à partir de cette année, puis sera définitivement fermé pour la PS3 et la PS Vita l'année prochaine. Cela signifie qu'il ne sera plus possible d'acheter de nouveaux contenus une fois que le PlayStation Store aura fermé sur ces appareils. Afin de faciliter la transition, les joueurs pourront continuer à télécharger les contenus déjà achetés après la date de fermeture, et ce pendant une période indéterminée.

Alors que le PlayStation Store continue d’évoluer pour s’adapter aux systèmes de commerce modernes, notamment aux nouvelles normes de traitement des paiements, la PS3 et la PS Vita ne sont plus en mesure de prendre en charge ces mises à jour au niveau requis. Par conséquent, nous devrons fermer le PlayStation Store sur ces appareils selon le calendrier suivant :

Mexique, Honduras, Nicaragua – Le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir d’août 2026.

Autres pays d’Amérique latine et du Moyen-Orient : le PlayStation Store sur PS3 fermera à partir de fin 2026.

Dans tous les autres pays, le PlayStation Store sur PS3 et PS Vita fermera en juillet 2027.
https://blog.playstation.com/2026/07/01/an-update-on-playstation-store-for-ps3-and-ps-vita/
    tags : ps3 sony vita
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    posted the 07/01/2026 at 06:27 PM by jenicris
    comments (10)
    olex posted the 07/01/2026 at 06:47 PM
    Ouais ben, pour télécharger du contenu acheté faut être motivé avec les deux Stores qui ont un pauvre écran gris "Liste de téléchargements" avec une liste intriable. Imaginez récupérer un contenu acheté en 2009, vous êtes bon pour dérouler le truc plusieurs minutes... si ça ne plante pas. Chose qui arrive souvent sur PS3, le Store finit toujours par ramer et te faire revenir sur le XMB. Avant 2021, on avait la version store PC pour pallier à ce problème... Pratique.
    brook1 posted the 07/01/2026 at 06:50 PM
    L'initiative de pouvoir télécharger est bienvenue, mais l'ergonomie est vraiment naz, je confirme.
    bennj posted the 07/01/2026 at 06:55 PM
    brook1 mais encore heureux qu'on puisse télécharger des jeux qu'on a acheté.
    victornewman posted the 07/01/2026 at 07:09 PM
    bennj Je n'avais pas joué à mes jeux PS3 dématérialisés depuis plus de 10 ans. L'autre jour, j'ai rebranché une PS3 avec le même compte qu'à l'époque, et plus de la moitié des jeux que j'avais achetés ont disparu. Par exemple : Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter, Super Street Fighter II Turbo HD Remix, OutRun, After Burner, et j'en passe… Ils ont tous disparu.
    shambala93 posted the 07/01/2026 at 07:15 PM
    Comme sur steam avec les jeux retiré, on pourra toujours les récupérer.
    oreillesal posted the 07/01/2026 at 07:20 PM
    Ho, comme c'est étonnant.
    Qui aurait pu prédire?
    pimoody posted the 07/02/2026 at 05:09 AM
    olex oui l’horreur sur la vita…
    Franchement à ce stade autant craquer la console et reprendre ce qui est de droit.
    bennj posted the 07/02/2026 at 09:45 AM
    victornewman j'ai peur de la rebrancher aussi. Deja que sur ma 360 j'en ai vu quelques uns qui ont disparu aussi.

    shambala93 pendant combien de temps cest ca la question. Je ne comprend pas que ca soit indiqué nul part.
    mattewlogan posted the 07/03/2026 at 06:34 AM
    Qui est encore sur ces stores
    sussudio posted the 07/03/2026 at 06:38 AM
    Application NoPlaystation
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