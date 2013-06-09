Selon Jefferies Equity Research
, les prix de la mémoire devraient connaître une hausse de 40 à 50 % au troisième trimestre 2026
par rapport au trimestre actuel. Après le troisième trimestre, le marché devrait se préparer à une nouvelle hausse de 30 à 40 % au quatrième trimestre 2026
.
Une hausse des prix de 40 à 45 % en glissement annuel est envisagée
, et la seule reprise
ne devrait intervenir qu'en 2028
, lorsque les prix moyens de vente devraient baisser grâce à la mise en service de nouvelles capacités, de l'ordre de 15 à 20 %.
Cette offre ne sera toutefois pas aussi importante que prévu, car la demande en matière d'IA et de puissance de calcul continue d'augmenter.
Prix au 3e trimestre 2026
: +40 % à +50 % par rapport au trimestre précédent
Prix au 4e trimestre 2026
: +30 % à +40 % par rapport au trimestre précédent
Prix en 2027
: +40 % à +45 % par rapport à l'année précédente
Prix moyen de vente (ASP) en 2028
: baisse potentielle due à une croissance de l'offre de 15 % à 20 % liée à de nouvelles capacités, face à une demande plus modérée
Actuellement, 50 % de la capacité totale est couverte par des accords et contrats à long terme signés entre les fabricants de mémoire et les grandes entreprises technologiques. Micron
a déjà signé 16 accords
dans le cadre de ses SCA (Strategic Customer Agreements, accords stratégiques avec les clients).
Ce chiffre pourrait atteindre 70 %
, ce qui signifie que l'offre disponible pour les produits grand public tels que les PC, les ordinateurs portables, les consoles
et les smartphones sera encore plus limitée, entraînant une hausse générale des prix.
Le rapport indique que les produits chinois ne constituent pas une menace
et ne sont plus considérés comme susceptibles de perturber le marché au cours de la période 2026-2027, mais cette situation pourrait changer d’ici 2028
, lorsque CXMT et YMTC entreront dans la phase suivante de leur initiative « Epic Expansion », qui verra l’accélération de la mise en place de nouvelles usines et lignes de production. Cela pourrait amener la Chine à constituer des stocks suffisants pour répondre à la demande des marchés étrangers.
Le marché de la mémoire devrait connaître une hausse soutenue des prix tout au long des années 2026 et 2027 en raison de pénuries mondiales persistantes
, d’une forte demande liée à l’intelligence artificielle et d’une augmentation limitée des nouvelles capacités de production. Les contrats à long terme conclus entre les principaux fournisseurs et les hyperscalers limiteront encore davantage l’offre destinée à l’électronique grand public, entraînant une hausse des prix des PC, des smartphones et d’autres appareils
.
Même si une légère accalmie pourrait se profiler en 2028 grâce à une nouvelle offre de l'ordre de 15 à 20 %
, les producteurs chinois de DRAM et de NAND ne devraient pas perturber significativement le marché ni entraîner de baisse des prix à court terme, ce qui laissera le secteur confronté à des coûts élevés jusqu’à la fin des années 2020.
> Les prix de la mémoire devraient connaître une forte hausse à court terme, avec une augmentation de 40 % à 50 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026, puis de 30 % à 40 % supplémentaires au quatrième trimestre 2026.
> Les hausses de prix devraient se poursuivre en 2027, avec une augmentation prévue de 40 % à 45 % en glissement annuel en raison d’une croissance nulle de la capacité de production de plaquettes.
> Les fournisseurs de services cloud (CSP) s’assurent 50 % de la capacité totale (ce chiffre pourrait atteindre 70 %) en signant des contrats à long terme (LTA) de deux ans exigeant un acompte de 40 %.
> Aucun acteur du secteur de l’électronique grand public n’a signé ces LTA. Les CSP accaparant l’offre, les acteurs de l’électronique grand public sont confrontés à une forte pression et à une baisse substantielle de l’offre disponible à l’approche de 2027.
> La Chine ne menacera pas l’actuel marché qui est en hausse de la mémoire en 2026 ou 2027 en raison d’un écart technologique qui ne cesse de se creuser.
> La technologie DRAM de CXMT accuse un retard de 1,5 à 2 générations par rapport aux leaders mondiaux. Sans lithographie EUV, l’entreprise ne peut pas passer à la DDR6 ou à la HBM3E.
> Si l’expansion actuelle de la Chine ne touche pour l’instant que les segments bas de gamme, sa technologie NAND devrait gagner en compétitivité à l’échelle mondiale et pourrait rattraper son retard d’ici 2028.
1) j'espère que ça ne va pas affecter les prix de l' AES + (et surtout celui des cartouches : pour celui de la console, m'en fous, le prix bas est garantie, chez Amazon, si je ne m'abuse ),
2) Du coup, ça ne sert à rien, pour Sony et Microsoft, de repousser leur Next Gen, puisque la situation ne sera pas meilleure avant, peut être, la fin de la décennie ?
sino « Samsung va même plus loin en fermant la porte aux contrats de longue durée. Le groupe refuse d'"immobiliser des volumes avec un client spécifique dans une situation où les prix augmentent rapidement" » et ça a déjà poussé Sony a augmenté le prix de la PS5 une fois.
defcon5 C'est 64 Ko la ram de la NEO GEO et c'est une techno de 1990, pas de la DDR5 de 2028, donc d'après moi et jusqu'à preuve du contraire tu peux dormir tranquille, après ils pourraient toujours utiliser ça comme excuse pour la vendre plus cher mais ce serait trop gros je pense, ça passera pas.
jenicris après une ps6 à 1000 se vendra moins qu'à 600 dont t'as besoin de moins de stock (au départ en tout cas)
shinz0 pareil en septembre 2025
Mais bon, je sais où trouver de très bon prix quasi imbattable j'espère que ces gens sont encore là sinon c'est chaud pour moi
Ps6 digitale 999 (s'ils tankent à mort)
Ps6 avec lecteur 1100-1150 (s'ils tankent à mort)
Hélix à 1200 (s'ils tankent à mort), sinon 1400 ou plus mais à ce prix là, quel intérêt ? Ils ne pourront pas non plus sortir une console traditionnelle moins chère (type série s).
D'un côté ils te parlent d'exclusivités mais faut vendre des consoles pour cela et on a cru que c'était un peu leur objectif (même si ça change tout le temps), d'un autre côté, en l'état c'est compliqué et comment vendre à ces prix là ?
Vont-ils tout simplement renoncer en confiant le projet à Asus tout simplement ? Et donc le côté pc ultra cher serait "justifié" sans se faire chier à sortir une console sans marge pour être compétitif au launch...
Je sais que 999 est cher mais ça restera la seule option "ok" (avec la ps5 pro qui sera un peu moins chère j'imagine et avec le cross gen).
J’ai du mal à voir des parents acheter une console à 1000€ pour un gamin de 10 ans qui rêvent de la PlayStation.
La ps5 et la ps5 pro continueront d'être vendues justement, peut être que la ps5 reviendra autour des 500 euros.
Mais de façon générale le JV va se prendre un coup et pas que à cause de ça, mais aussi à cause du fait que les coûts augmentent, que les jeux ne se vendent pas assez, que les jeunes s'en tapent de jouer à un AAA solo, etc.
Eh oui, l'avenir ce n'est pas le JV, l'avenir c'est de regarder du brain rot.
Je vais faire l'effort pour prendre une barette de RAM et un SSD avant le chaos total. Ils font chi...
Je sais pas comment ils vont faire ? Ils vont continuer à vendre la PS5 je pense….Mais pour la PS6 ……C’est triste….
999 ça sera le mieux mais beaucoup trop cher pour la grande majorité. En espérant que la bulle éclate et que les prix baissent un peu (ils reviendront jamais aux prix de début de gen)
La plupart d'entre nous resteront sur leur hardware actuel en espérant qu'il crame pas et le cross gen va durer des lustres. Je vois pas comment ça pourrait être autrement.
simbaverin moi aussi j'aime beaucoup les consoles mais là ça devient compliqué (et les PC tout autant)
Ils auront sûrement une portable a côté mais qui coûtera très chère aussi.
De toute façon Nishino et la CFO de Sony ont déjà dit que la PS5 durerait 10 ans mini et encore plus longtemps que la PS4. Sûrement au delà de 2030
Ils auront pas le choix de toute façon
Va falloir entretenir un max nos consoles actuelles
Tant que cette bulle de l'IA n'éclatera pas, cela sera ainsi.
La course à la technologie va ralentir dans tous les secteurs.
Sortir un nouveau hardware dans ce contexte c’est suicidaire.
Après tout, les joueurs demande des jeux, pas des consoles.
Si la bulle éclate microsoft va se prendre une giga droite vu qu'ils ont investi dans open AI, comme tout le monde d'ailleurs.
Mais comment tu peux espérer vendre une console xbox à 1200 euros ? Ceux qui mettent cette somme là prennent un pc généralement... (évolutif).
Sinon, comme dit la personne plus haut, go sortir le trivial pursuit hein
C'est plutôt la transition console xbox vers pc qui m'interroge, car à des prix pareils la transition est brutale par rapport à si on avait une console (fermée ou plus proche du pc peu importe) moins chère. Là c'est comme si on te disait sans vraiment te le dire "garde ta série x puisque tu ne peux pas te payer notre nouvelle console pc".
1200 dollars minimum et c'est ce qu'on disait avant, imagine maintenant ; après je m'interroge je vais pas me ruer dessus, je suis comme beaucoup ici, on veut des jeux mais on s'intéresse à la technologie et à l'actualité.
Le jour ou sa DMA et ses coprocesseurs d'E/S seront utilisé véritablement, on pourra dire qu'elle est a bout de souffle.
Le passage au "Streaming par briques", l'abandon de la programmation Objet pour l'ECS ou encore la compilation des Shaders en amont...bref...
Je me souviens en 2020 j'avais pris une grosse claque quand j'avais étudié l'architecture de la console et au final 6 ans après il y a aucun jeu qui utilise rééellement ses capacités car les outils, la manière de coder et les moteurs de jeu n'ont absolument pas suivis derrière...
Le hardware de la console est tellement bridé par son soft c'est une dinguerie.
Sa conception fût très mauvaise alors.
Ce qui va se passer (et ça commence déjà avec AMD qui ressort sont R7 5800X3D) c'est que, comme les pro du secteur ne voudrons pas perdre de chiffre d'affaire, ça va ressortir de la techno plus ancienne. Je citais le cas du 5800X3D, c'est un très bon proc pour ceux qui sont encore équipé en DDR4, et avec NVidia qui remet sur le marché des 3060 il sera toujours plus où moins possible de s'équipé à un coût contenu, même si la DDR4 a pris une sacrée claque également.
Je pense honnêtement de plus en plus upgrade ma machine avec ce 5800X3D et peut-être passer sur une 5070 Ti si je trouve une bonne promo, ça me fera un bon step jusqu'à 2030 où je l'espère, ont aura des tarif un peut moins fumé.
999 je peux "encore" comprendre...
Tu aura un pc pas de guerre mais tout juste suffisant pour faire tourner des jeux.
La course aux graphismes va s’arrêter net très bientôt. Car on ne va pas se mentir mais même si la ps6 de base passe à 1000 balle voir même 800, le grand public ne suivra pas. Et si la prochaine gen sort elle ne se vendra pas aussi bien que la ps5 a cause du prix.
Et si la ps5 prend encore 50 ou 100 euros pareil, les ventes vont dégringoler.
Xbox je n’en parle pas car 800 balles alors que leurs console a pas la côte, c’est le début de la fin.
Je ne pense pas que sera profitable à Nintendo car la switch 2 va encore augmenter.
Ça profitera peu être au monde du pc si ya moyen de faire un pc qui peut au moin tirer du 1080p 60 fps avec du vieu matos.
Je ne dit pas que ça va se passer comme ça mais on essaye tous de savoir comment sera l’avenir proche du jv
Ou alors c'est le jeu mobile qui va exploser et prendre le relais …
Les retours en arrière ça va être dans l’automobile par exemple ou petit à petit on va revenir au système à câbles et virer petit à petit l’électronique etc etc
Mais peut-être qu'en effet si ça permet de pousser les industrielles et, par effet de domino, les devs du monde entier, a arrêter la course à la puissance et au toujours plus beau et plus grand, ça peut être que bénéfique. C'est peut-être ça la solution au futur crash qui se prépare doucement.
En tous cas le temps que la tempête se calme.....
Car perso, hors de question que je paye une consoles au-delà de 500€.
Je finirais sur pc et basta.