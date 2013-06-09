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SONY Waypoint
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Les prix de la mémoire devraient bondir de 50 % au T3 2026 et de 40 % au T4 2026, et continuer en 2027
Business & stratégie commerciale


Selon Jefferies Equity Research, les prix de la mémoire devraient connaître une hausse de 40 à 50 % au troisième trimestre 2026 par rapport au trimestre actuel. Après le troisième trimestre, le marché devrait se préparer à une nouvelle hausse de 30 à 40 % au quatrième trimestre 2026.

Une hausse des prix de 40 à 45 % en glissement annuel est envisagée, et la seule reprise ne devrait intervenir qu'en 2028, lorsque les prix moyens de vente devraient baisser grâce à la mise en service de nouvelles capacités, de l'ordre de 15 à 20 %. Cette offre ne sera toutefois pas aussi importante que prévu, car la demande en matière d'IA et de puissance de calcul continue d'augmenter.

Prix au 3e trimestre 2026 : +40 % à +50 % par rapport au trimestre précédent

Prix au 4e trimestre 2026 : +30 % à +40 % par rapport au trimestre précédent

Prix en 2027 : +40 % à +45 % par rapport à l'année précédente

Prix moyen de vente (ASP) en 2028 : baisse potentielle due à une croissance de l'offre de 15 % à 20 % liée à de nouvelles capacités, face à une demande plus modérée

Actuellement, 50 % de la capacité totale est couverte par des accords et contrats à long terme signés entre les fabricants de mémoire et les grandes entreprises technologiques. Micron a déjà signé 16 accords dans le cadre de ses SCA (Strategic Customer Agreements, accords stratégiques avec les clients).

Ce chiffre pourrait atteindre 70 %, ce qui signifie que l'offre disponible pour les produits grand public tels que les PC, les ordinateurs portables, les consoles et les smartphones sera encore plus limitée, entraînant une hausse générale des prix.



Le rapport indique que les produits chinois ne constituent pas une menace et ne sont plus considérés comme susceptibles de perturber le marché au cours de la période 2026-2027, mais cette situation pourrait changer d’ici 2028, lorsque CXMT et YMTC entreront dans la phase suivante de leur initiative « Epic Expansion », qui verra l’accélération de la mise en place de nouvelles usines et lignes de production. Cela pourrait amener la Chine à constituer des stocks suffisants pour répondre à la demande des marchés étrangers.

Le marché de la mémoire devrait connaître une hausse soutenue des prix tout au long des années 2026 et 2027 en raison de pénuries mondiales persistantes, d’une forte demande liée à l’intelligence artificielle et d’une augmentation limitée des nouvelles capacités de production. Les contrats à long terme conclus entre les principaux fournisseurs et les hyperscalers limiteront encore davantage l’offre destinée à l’électronique grand public, entraînant une hausse des prix des PC, des smartphones et d’autres appareils.

Même si une légère accalmie pourrait se profiler en 2028 grâce à une nouvelle offre de l'ordre de 15 à 20 %, les producteurs chinois de DRAM et de NAND ne devraient pas perturber significativement le marché ni entraîner de baisse des prix à court terme, ce qui laissera le secteur confronté à des coûts élevés jusqu’à la fin des années 2020.



> Les prix de la mémoire devraient connaître une forte hausse à court terme, avec une augmentation de 40 % à 50 % en glissement trimestriel au troisième trimestre 2026, puis de 30 % à 40 % supplémentaires au quatrième trimestre 2026.

> Les hausses de prix devraient se poursuivre en 2027, avec une augmentation prévue de 40 % à 45 % en glissement annuel en raison d’une croissance nulle de la capacité de production de plaquettes.

> Les fournisseurs de services cloud (CSP) s’assurent 50 % de la capacité totale (ce chiffre pourrait atteindre 70 %) en signant des contrats à long terme (LTA) de deux ans exigeant un acompte de 40 %.

> Aucun acteur du secteur de l’électronique grand public n’a signé ces LTA. Les CSP accaparant l’offre, les acteurs de l’électronique grand public sont confrontés à une forte pression et à une baisse substantielle de l’offre disponible à l’approche de 2027.

> La Chine ne menacera pas l’actuel marché qui est en hausse de la mémoire en 2026 ou 2027 en raison d’un écart technologique qui ne cesse de se creuser.

> La technologie DRAM de CXMT accuse un retard de 1,5 à 2 générations par rapport aux leaders mondiaux. Sans lithographie EUV, l’entreprise ne peut pas passer à la DDR6 ou à la HBM3E.

> Si l’expansion actuelle de la Chine ne touche pour l’instant que les segments bas de gamme, sa technologie NAND devrait gagner en compétitivité à l’échelle mondiale et pourrait rattraper son retard d’ici 2028.
Wccftech - https://wccftech.com/jefferies-warns-memory-prices-surge-50-percent-q3-40-in-q4-2026-no-relief-until-2028/
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    posted the 06/28/2026 at 11:29 AM by jenicris
    comments (55)
    zekk posted the 06/28/2026 at 11:31 AM
    Je suis bien content d'avoir encore toutes mes consoles rétros
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 11:39 AM
    PS aura-t-il au moins assez de ram pour équiper ses consoles ? C'est plus seulement une question de prix mais de quantité disponible (même si c'est lié bien sûr).
    sino posted the 06/28/2026 at 11:45 AM
    romgamer6859 les contrats ayant déjà été conclu, les stocks sont déjà réservés pour les constructeurs de console.
    defcon5 posted the 06/28/2026 at 11:45 AM
    Deux remarques :
    1) j'espère que ça ne va pas affecter les prix de l' AES + (et surtout celui des cartouches : pour celui de la console, m'en fous, le prix bas est garantie, chez Amazon, si je ne m'abuse ),
    2) Du coup, ça ne sert à rien, pour Sony et Microsoft, de repousser leur Next Gen, puisque la situation ne sera pas meilleure avant, peut être, la fin de la décennie ?
    jenicris posted the 06/28/2026 at 11:47 AM
    sino après y a du nouveau, désormais et c'est récent, les stocks pour la DRAM se signe tous les trimestres.
    vers0 posted the 06/28/2026 at 11:53 AM
    Le pire cest que la ps6 meme si elle sort a 1000 € en 2027 elle risque detre plus chère en 2030.
    5120x2880 posted the 06/28/2026 at 11:55 AM
    Du coup il y a un bon billet à se faire.

    sino « Samsung va même plus loin en fermant la porte aux contrats de longue durée. Le groupe refuse d'"immobiliser des volumes avec un client spécifique dans une situation où les prix augmentent rapidement" » et ça a déjà poussé Sony a augmenté le prix de la PS5 une fois.

    defcon5 C'est 64 Ko la ram de la NEO GEO et c'est une techno de 1990, pas de la DDR5 de 2028, donc d'après moi et jusqu'à preuve du contraire tu peux dormir tranquille, après ils pourraient toujours utiliser ça comme excuse pour la vendre plus cher mais ce serait trop gros je pense, ça passera pas.
    shinz0 posted the 06/28/2026 at 11:56 AM
    Heureusement que j'ai monté mon PC fin 2025
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 11:58 AM
    sino merci

    jenicris après une ps6 à 1000 se vendra moins qu'à 600 dont t'as besoin de moins de stock (au départ en tout cas)
    jenicris posted the 06/28/2026 at 12:02 PM
    romgamer6859 de toute façon, Sony voudront limiter le nombre de consoles disponibles a ce prix, sinon ça va leur couter un bras

    shinz0 pareil en septembre 2025
    riddler posted the 06/28/2026 at 12:26 PM
    Elle servira à quoi la ps6 par rapport à la 5 qui n’est même pas utilisé à 100%?
    ouroboros4 posted the 06/28/2026 at 12:33 PM
    riddler GTA VI doit sûrement la pousser au maximum
    ravyxxs posted the 06/28/2026 at 12:48 PM
    shinz0 Je dois monter mon PC en 2027

    Mais bon, je sais où trouver de très bon prix quasi imbattable j'espère que ces gens sont encore là sinon c'est chaud pour moi
    khazawi posted the 06/28/2026 at 12:56 PM
    La Gen PS5 continuera pour encore de très longues années car ce sera un peu moins cher même si la PS5 Pro risque de coûter aussi cher que la PS6 à ce rythme lol.
    shinz0 posted the 06/28/2026 at 01:02 PM
    ravyxxs la galère
    bigb0ss posted the 06/28/2026 at 01:13 PM
    La PS5 PRO à 1000 balles sans lecteur
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 01:25 PM
    (bon je poste maintenant avant d'oublier), pour moi :

    Ps6 digitale 999 (s'ils tankent à mort)
    Ps6 avec lecteur 1100-1150 (s'ils tankent à mort)


    Hélix à 1200 (s'ils tankent à mort), sinon 1400 ou plus mais à ce prix là, quel intérêt ? Ils ne pourront pas non plus sortir une console traditionnelle moins chère (type série s).
    D'un côté ils te parlent d'exclusivités mais faut vendre des consoles pour cela et on a cru que c'était un peu leur objectif (même si ça change tout le temps), d'un autre côté, en l'état c'est compliqué et comment vendre à ces prix là ?
    Vont-ils tout simplement renoncer en confiant le projet à Asus tout simplement ? Et donc le côté pc ultra cher serait "justifié" sans se faire chier à sortir une console sans marge pour être compétitif au launch...


    Je sais que 999 est cher mais ça restera la seule option "ok" (avec la ps5 pro qui sera un peu moins chère j'imagine et avec le cross gen).
    xylander posted the 06/28/2026 at 01:35 PM
    Le JV est mort, vive l'IA
    shambala93 posted the 06/28/2026 at 01:36 PM
    romgamer6859

    J’ai du mal à voir des parents acheter une console à 1000€ pour un gamin de 10 ans qui rêvent de la PlayStation.
    xylander posted the 06/28/2026 at 01:38 PM
    shambala93 Voilà le problème, tu as raison
    riddler posted the 06/28/2026 at 01:39 PM
    shambala93 Carrément. Après tu a XCLOUD à 20 balles par mois.
    negan posted the 06/28/2026 at 01:41 PM
    C'est l'avenir du JV toutes console confondu qui est en péril, je sais pas si certain s'en rendent compte
    xylander posted the 06/28/2026 at 01:42 PM
    Negan a raison, ça craint
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 01:43 PM
    shambala93

    La ps5 et la ps5 pro continueront d'être vendues justement, peut être que la ps5 reviendra autour des 500 euros.

    Mais de façon générale le JV va se prendre un coup et pas que à cause de ça, mais aussi à cause du fait que les coûts augmentent, que les jeux ne se vendent pas assez, que les jeunes s'en tapent de jouer à un AAA solo, etc.
    zekk posted the 06/28/2026 at 01:54 PM
    negan
    grospich posted the 06/28/2026 at 01:55 PM
    "Le JV est mort, vive l'IA"

    Eh oui, l'avenir ce n'est pas le JV, l'avenir c'est de regarder du brain rot.
    jenicris posted the 06/28/2026 at 01:58 PM
    negan à ce rythme ça va finir comme le crash de 1983, où ils avaient enterré les cartouches Atari de E.T, dans le désert
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 02:20 PM
    jenicris t'en penses quoi ?**
    supasaiyajin posted the 06/28/2026 at 02:27 PM
    Je ne sais pas où on va, mais on y va. Cette crise va probablement laisser des plumes.
    newtechnix posted the 06/28/2026 at 02:31 PM
    Tout cela va conforter le marché des jeux de société qui depuis un petit moment a la côte.
    sardinecannibale posted the 06/28/2026 at 02:34 PM
    Doux Jésus...
    Je vais faire l'effort pour prendre une barette de RAM et un SSD avant le chaos total. Ils font chi...
    simbaverin posted the 06/28/2026 at 02:35 PM
    jenicris C’est pas rigolo l’ami ….. j’aime beaucoup les vraies consoles de jeux moi.

    Je sais pas comment ils vont faire ? Ils vont continuer à vendre la PS5 je pense….Mais pour la PS6 ……C’est triste….
    jenicris posted the 06/28/2026 at 02:40 PM
    romgamer6859 de toute façon que ce soit via des constructeurs tiers ou les traditionnels, les consoles coûtent et vont coûter un bras à l'avenir.

    999 ça sera le mieux mais beaucoup trop cher pour la grande majorité. En espérant que la bulle éclate et que les prix baissent un peu (ils reviendront jamais aux prix de début de gen)

    La plupart d'entre nous resteront sur leur hardware actuel en espérant qu'il crame pas et le cross gen va durer des lustres. Je vois pas comment ça pourrait être autrement.

    simbaverin moi aussi j'aime beaucoup les consoles mais là ça devient compliqué (et les PC tout autant)
    Ils auront sûrement une portable a côté mais qui coûtera très chère aussi.
    De toute façon Nishino et la CFO de Sony ont déjà dit que la PS5 durerait 10 ans mini et encore plus longtemps que la PS4. Sûrement au delà de 2030
    Ils auront pas le choix de toute façon
    Va falloir entretenir un max nos consoles actuelles
    Tant que cette bulle de l'IA n'éclatera pas, cela sera ainsi.
    ghouledheleter posted the 06/28/2026 at 02:44 PM
    simbaverin très franchement la ps5 peu encore faire 10 ans.
    La course à la technologie va ralentir dans tous les secteurs.
    Sortir un nouveau hardware dans ce contexte c’est suicidaire.
    Après tout, les joueurs demande des jeux, pas des consoles.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 02:44 PM
    jenicris
    Si la bulle éclate microsoft va se prendre une giga droite vu qu'ils ont investi dans open AI, comme tout le monde d'ailleurs.
    Mais comment tu peux espérer vendre une console xbox à 1200 euros ? Ceux qui mettent cette somme là prennent un pc généralement... (évolutif).


    Sinon, comme dit la personne plus haut, go sortir le trivial pursuit hein
    ghouledheleter posted the 06/28/2026 at 02:47 PM
    romgamer6859 les consoles vont disparaître au profit du pc. Il y a de quoi faire avec toutes les pièces d’occasion trouvables. Ok ça ne sera pas des bêtes de guerre mais ça permettra de jouer.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 02:51 PM
    ghouledheleter
    C'est plutôt la transition console xbox vers pc qui m'interroge, car à des prix pareils la transition est brutale par rapport à si on avait une console (fermée ou plus proche du pc peu importe) moins chère. Là c'est comme si on te disait sans vraiment te le dire "garde ta série x puisque tu ne peux pas te payer notre nouvelle console pc".

    1200 dollars minimum et c'est ce qu'on disait avant, imagine maintenant ; après je m'interroge je vais pas me ruer dessus, je suis comme beaucoup ici, on veut des jeux mais on s'intéresse à la technologie et à l'actualité.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 02:54 PM
    ghouledheleter je dis juste qu'il y a un monde où la hélix est tellement chère que c'est comme si elle n'existait pas aux yeux de personnes qui veulent une console (pcisé ou pas peu importe), ces gens là se détourneront de la hélix et prendre une ps6 (ou resteront sur leur console via la cross gen), ce n'est pas comme ça que les exclusivités se vendront on le sait.
    weik posted the 06/28/2026 at 02:57 PM
    De toute façon la PS5 a une architecture en avance de 10 ans sur son temps et il n'y a presque aucun jeu qui l'utilise vraiment.

    Le jour ou sa DMA et ses coprocesseurs d'E/S seront utilisé véritablement, on pourra dire qu'elle est a bout de souffle.

    Le passage au "Streaming par briques", l'abandon de la programmation Objet pour l'ECS ou encore la compilation des Shaders en amont...bref...

    Je me souviens en 2020 j'avais pris une grosse claque quand j'avais étudié l'architecture de la console et au final 6 ans après il y a aucun jeu qui utilise rééellement ses capacités car les outils, la manière de coder et les moteurs de jeu n'ont absolument pas suivis derrière...

    Le hardware de la console est tellement bridé par son soft c'est une dinguerie.
    jenicris posted the 06/28/2026 at 02:57 PM
    romgamer6859 ça sera un truc ultra de niche, sûrement pire que la WiiU ou la Dreamcast
    nyseko posted the 06/28/2026 at 03:25 PM
    weik Le hardware de la console est tellement bridé par son soft c'est une dinguerie.

    Sa conception fût très mauvaise alors.
    onimusha posted the 06/28/2026 at 03:34 PM
    C'est pas seulement le jeu vidéo qui risque la disparition mais de maniére général toute la hi-tech.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 03:43 PM
    jenicris j'ai pas connu la dreamcast, elle avait quoi de particulier ?
    jenicris posted the 06/28/2026 at 04:08 PM
    romgamer6859 une ludo exceptionnelle pour le peu de temps qu'elle a été sur le marché. Et pas mal de jeux venant de l'arcade
    naoshige11 posted the 06/28/2026 at 04:13 PM
    ghouledheleter pour qu'il est de l'occasion il faut qu'il y est du neuf, et vu que les prix ne font qu'augmentée, moins de gens vont acheter du neuf et donc moins d'alimentation du marché de l'occas, du coup des prix qui vont bondir.

    Ce qui va se passer (et ça commence déjà avec AMD qui ressort sont R7 5800X3D) c'est que, comme les pro du secteur ne voudrons pas perdre de chiffre d'affaire, ça va ressortir de la techno plus ancienne. Je citais le cas du 5800X3D, c'est un très bon proc pour ceux qui sont encore équipé en DDR4, et avec NVidia qui remet sur le marché des 3060 il sera toujours plus où moins possible de s'équipé à un coût contenu, même si la DDR4 a pris une sacrée claque également.

    Je pense honnêtement de plus en plus upgrade ma machine avec ce 5800X3D et peut-être passer sur une 5070 Ti si je trouve une bonne promo, ça me fera un bon step jusqu'à 2030 où je l'espère, ont aura des tarif un peut moins fumé.
    romgamer6859 posted the 06/28/2026 at 04:18 PM
    jenicris ah dommage. Car bon dans ma tête une hélix non évolutive à 1200-1500 c'est MORT.

    999 je peux "encore" comprendre...
    brook1 posted the 06/28/2026 at 05:07 PM
    weik Comment tu expliques que les first party l'exploitent pas alors ? Les éditeurs tiers, c'est pas une surprise, ils nous font le coup à chaque génération.
    ghouledheleter posted the 06/28/2026 at 05:18 PM
    naoshige11 quand je disais occasion sa sera de l’occasion avec des composant qui auront plus de 5 ans.
    Tu aura un pc pas de guerre mais tout juste suffisant pour faire tourner des jeux.

    La course aux graphismes va s’arrêter net très bientôt. Car on ne va pas se mentir mais même si la ps6 de base passe à 1000 balle voir même 800, le grand public ne suivra pas. Et si la prochaine gen sort elle ne se vendra pas aussi bien que la ps5 a cause du prix.
    Et si la ps5 prend encore 50 ou 100 euros pareil, les ventes vont dégringoler.

    Xbox je n’en parle pas car 800 balles alors que leurs console a pas la côte, c’est le début de la fin.


    Je ne pense pas que sera profitable à Nintendo car la switch 2 va encore augmenter.

    Ça profitera peu être au monde du pc si ya moyen de faire un pc qui peut au moin tirer du 1080p 60 fps avec du vieu matos.


    Je ne dit pas que ça va se passer comme ça mais on essaye tous de savoir comment sera l’avenir proche du jv

    Ou alors c'est le jeu mobile qui va exploser et prendre le relais …
    jenicris posted the 06/28/2026 at 05:40 PM
    romgamer6859 même 999 auprès du grand public c'est dead
    ghouledheleter posted the 06/28/2026 at 05:45 PM
    naoshige11 perso sur la ram etc je pense il n’y aura pas de retour en arrière.
    Les retours en arrière ça va être dans l’automobile par exemple ou petit à petit on va revenir au système à câbles et virer petit à petit l’électronique etc etc
    midomashakil posted the 06/28/2026 at 06:02 PM
    j'ai des barrettes 32 go ram ddr3 contre une mazerati ... oui oui c'est que des ddr3 sinon j'aurais demander une ferrari
    kratoszeus posted the 06/29/2026 at 07:34 AM
    negan c est tout le marché de l electronique qui est en péril. Et l'europe qui dort encore au lieu d'investir massivment dans des usines de productions.. ca prefere envoyer des centaines de milliards à l'ukraine
    naoshige11 posted the 06/30/2026 at 07:01 PM
    ghouledheleter ah bah carrément oui, pour la RAM et le stockage c'est acté maintenant, y'aura plus de retour en arrière, faudra se faire à l'idée que 400 boules sera la base pour du 32 Go en DDR5.

    Mais peut-être qu'en effet si ça permet de pousser les industrielles et, par effet de domino, les devs du monde entier, a arrêter la course à la puissance et au toujours plus beau et plus grand, ça peut être que bénéfique. C'est peut-être ça la solution au futur crash qui se prépare doucement.
    cyr posted the 07/01/2026 at 06:14 AM
    zekk et si c'était ça la solution ? Au lieu de mettre toujours plus de ram, peut-être il faut en mettre moins, et compenser par des solution logiciel comme dlss ou autre?

    En tous cas le temps que la tempête se calme.....

    Car perso, hors de question que je paye une consoles au-delà de 500€.

    Je finirais sur pc et basta.
    zekk posted the 07/01/2026 at 06:32 AM
    cyr de ? Je ne vois pas le rapport avec ce que je dis
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