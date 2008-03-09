Après Microsoft
, Apple
et Micron
, Lenovo vient à son tour confirmer que la hausse des coûts liés à la mémoire n’a rien d’un simple accident passager
.
Selon TechRadar
, le constructeur estime que les prix de la RAM pourraient durablement rester au-dessus de leurs niveaux d’avant crise, y compris après l’augmentation progressive des capacités de production attendue à partir de 2028
. Lenovo
évoque même l’installation d’un “nouveau normal” à partir de 2030, avec des tarifs structurellement plus élevés qu’auparavant.
Microsoft tient un discours similaire. Le groupe explique que les prix de la mémoire et du stockage pour consoles ont déjà été multipliés par plus de 2,5, et anticipe un nouveau doublement d’ici l’automne 2027
. Une évolution qui permet de mieux comprendre les récentes hausses de prix des Xbox
, même si elle confirme surtout une pression de plus en plus forte sur toute l’électronique grand public.
Le sujet dépasse donc largement le simple marché du PC. Consoles, ordinateurs portables, appareils Apple, stockage, serveurs et composants destinés à l’IA sont désormais pris dans une même dynamique : une demande très élevée, des capacités industrielles sous tension, et des fabricants qui répercutent progressivement ces coûts sur leurs produits
.
Reste à voir si cette situation se stabilisera réellement avec l’arrivée de nouvelles capacités de production. Mais les signaux envoyés par Lenovo, Microsoft et Micron vont tous dans le même sens : le retour aux prix d’avant semble de moins en moins probable
.
Et donc après des années à présenter certaines hausses comme conjoncturelles, l’industrie semble désormais préparer le terrain à une nouvelle grille tarifaire. Et comme souvent, c’est le consommateur final qui risque de découvrir en dernier que le provisoire est devenu permanent.
Le plus important ce sera d'avoir des prix bien plus potables que ce qu'on voit actuellement, même s'ils ont plus élevés que l'avant course à l'IA
Ils ont vu que les gens continuaient d’acheter malgré l’augmentation. Si les gens achètent quand même, pourquoi revenir à l’ancien prix ? Ça leur fait plus de marge.
Je suis pas certains que Sony souhaite cela.
Ca ne marche pas comme ça dans la vraie vie.
Arrêter la vente aux consommateurs c'est couper le robinet RAM/SSD à Apple, Sony, Dell, Google (branche android), HP, Nintendo,...
La tempête légale et géopolitique serait monstrueuse car tu t'attaques au soft power, aux smartphones, à l'accès aux services américains, aux emplois derrières surtout..ce serait une catastrophe pour ces entreprises bien plus couteuse et risquer que de continuer à fournir un minimum de ram au marché
Là encore pour la PS5 c'est pas trop grave, ils sont proche des 100 millions, même s'ils espéraient surement aller au delà.
Mais pour la PS6, ça sera une véritable catastrophe. Et pas que pour Sony d'ailleurs. Vu qu'ils pourront plus avoir de parc conséquent.
Une console se doit d'avoir un parc très conséquent pour être viable.
Même leur portable va couter une fortune.
C'est pas sain pour le marché JV.
Kepler parle d'une autre hausse très probable pour la PS et la Switch 2 (une autre en plus de celle déjà connu) dans les 6 prochains mois.
Les gens n'ont pas le budget pour acheter des jeux, GTAVI est une exception. Quelques AAA s'en sortiront mais tous les autres c'est mort (comme avant j'ai envie de dire).
Je suis pas le meilleur exemple mais même moi je filtre à fond et je me considère pas comme le grand public, alors imagine...le JV est cher.
A un moment on se disait que les abo pourraient aider, oui mais t'as pas tous les jeux non plus et tu payes pour du vent. J'aimerais rejouer à starfield mais je l'avais fait sur le GP et j'ai pas trouvé un bon prix pour le reprendre....
C'est un effondrement général qui arrive s'ils veulent continuer à monter les prix jusqu'au point de rupture.
J'imagine qu'ils tiendront un moment avec 100 millions de consoles mais que c'est inévitable.
jenicris dernièrement j'ai pris pas mal de démat parce que sur des sites de clés j'ai pu avoir de très bons prix (70 euros pour FH6 premium au lieu de 120). Honnêtement j'ai pas tranché la question, je sais que pouvoir revendre et pouvoir faire ce que je veux du disque est bien mais sur xbox t'es obligé de précommander car t'as plus forcément les jeux en prix de lancement (pas de stock). Parfois je cède à la facilité en prenant une version pour jouer quelques jours avant, mais quand c'est un énorme jeu c'est dur x) (avant les versions ultimates existaient en boite...).
Donc je jongle entre grande surface et revente à Micro
Ainsi je joue a des prix plus que corrects.
Requiem a l'air cool mais vu que les jeux d'horreur c'est pas mon délire je ne l'ai pas pris ; hs mais autant j'ai fait RE2, RE3, RE4 remake mais j'ai du mal avec le 7, 8 et 9 ....
Les mecs s'en foutent de la hausse de prix puisque c'est pour la gueule du consommateur.