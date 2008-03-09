Après la confirmation d’une version physique de GTA VI sans disque au lancement
, la situation pourrait finalement être un peu moins définitive qu’elle n’en avait l’air.
Rockstar a officialisé l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI pour aujourd'hui
, avec une sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S
. Sauf que la version physique actuellement proposée ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement dans la boîte
. Une boite physique donc, mais avec le concept de possession en option.
Selon Insider Gaming, une véritable édition disque pourrait toutefois arriver en décembre 2026, environ un mois après le lancement. Le site s’appuie sur une information de PPE.pl, déjà tombé juste sur certaines sorties physiques par le passé, même si sa fiabilité récente impose de rester prudent
.
Autre élément intéressant : le support Rockstar semble lui aussi aller dans ce sens. Dans plusieurs réponses partagées par des joueurs, le support indique qu’une version physique de GTA VI serait prévue ultérieurement, tout en renvoyant vers les informations officielles pour les détails
. Ce n’est pas encore une annonce en grande pompe, mais ça ressemble quand même fortement à une confirmation à demi-mot.
La stratégie parait assez lisible : pas de disque au lancement pour limiter les fuites, éviter les copies lâchées trop tôt et verrouiller la sortie d’un jeu qui sera scruté à la seconde près. Mais il serait naïf de croire que l’anti-leak est le seul intérêt de l’opération.
En poussant d’abord les joueurs vers le dématérialisé ou vers une boîte à code, Rockstar garde aussi le contrôle total sur la distribution
. Pas de prêt, pas de revente, pas d’occasion au lancement. Et si le disque arrive vraiment un mois plus tard, ce sera surtout après que la vague la plus rentable aura déjà été encaissée.
Mais même si une vraie version disque arrive finalement après coup, le signal envoyé reste clair : le lancement, la grosse vague médiatique et les joueurs les plus impatients sont orientés vers le dématérialisé, ou vers une boîte contenant seulement un code
. Le disque ne serait donc pas supprimé, mais relégué au second plan.
Et c’est peut être là le plus important. Rockstar ne tue pas forcément le physique, mais lui retire la meilleure place qui est celle du lancement et si un jeu aussi massif que GTA VI peut imposer ce modèle sans conséquence commerciale majeure, d’autres éditeurs regarderont forcément la scène avec beaucoup d’attention
.
Allez Rockstar envoyez le collector à 200€ avec des goodies
Je ne peux m'empêcher de penser aux personnes impatiente qui vont acheter le jeu et le voir ensuite en physique (supposé hein) et le rcheter car ils voulaient une verion boite + disque.
Concernant les leaks, un disque avec une une mise a jour day 1 aurait réglé le problème, mais bon...visiblement il y a du monde qui croient leur versions officielle.
Mais bon vaut mieux une version physique tardive que pas de version physique du tout.
Quoi qu’il en soit, le lancement d’un jeu aussi attendu et important pour l’industrie meritait mieux. C’est clairement pas a la hauteur
aeris201 no comment…
Sony a un énorme partenariat marketing exclusif avec Rockstar pour GTA 6.
La PS5 (et surtout la PS5 Pro) est mise en avant comme la machine "vitrine" pour le jeu.
Le fait de sortir une boîte vide sans disque sert les deux géants de manière synchronisée :
- Pour Sony : La PS5 Pro est vendue par défaut sans lecteur de disque (il faut débourser de la thune supplémentaire pour en ajouter un).
L'absence de disque pour le plus gros jeu de la décennie valide instantanément la stratégie du tout-dématérialisé de Sony.
Cela rassure les acheteurs de PS5 Pro digitale et pousse les derniers indécis à abandonner l'idée d'acheter un lecteur physique.
- Pour Rockstar : Comme on l'a vu, ils éliminent le marché de l'occasion et bloquent les fuites.
C’est un alignement parfait : Sony pousse son écosystème numérique (où ils touchent une commission de 30 % sur chaque vente du PS Store), et Rockstar s'assure qu'aucun joueur ne revendra sa copie.
Mode chapeau d'alu OFF
C'est malin ET irrespectueux des joueurs, à la limite autant ne pas sortir de vrai version physique plutôt que d'enfumer les joueurs qui l'achètent à la sortie.
Une sortie 6 mois - 1 an après, je comprendrai mieux car attendre 1 mois pour une vraie version physique, ce n’est rien du tout
Si Rockstar admet et reconnaît cette version, il y aura une tonne d’annulations de pré-commandes maintenant, ce qui sera contre-productif pour eux
Je suis perdu
Et si ce système est le futur du jeu-vidéo (code dans une boîte) et qu’une version physique sort beaucoup plus tard, dans l’absolu, ça ne me dérangera pas, il faudra juste que moi et certains travaillent sur leur impatience
Donc ça revient au même.
Ce sera day one, j’ai réussi à le choper à 60€ sur l’offre Leclerc. Une très belle affaire sachant que le contenu du jeu s’annonce colossal.
Polémique ou non, GTA VI sera le plus gros succès de la fin d’année et de la décennie, voire du siècle !
GOTY 2026
Moins que rockstar avec un code in box bizarrement avant les gens reproche ça mais maintenant que Nintendo a trouvé un meilleur moyen de satisfaire tout le monde
Bizarrement la hate watch de Nintendo est pas content
j'espere que c'est une strategie très maladroite de R*, faire acheter en demat pour les impatients et mise en place des disques 1 mois après
et empecher les ruptures de stock par la meme occasion
Tu peux encore récupérer tes jeux sur 3ds tu sais ? 3ds qui a 15 ans je rappelle
Donc désolé mais la solution de Nintendo sauvegarde beaucoup plus le marché de l'occasion que les concurrent ( un code in box est littéralement invendable)
Oui. On pisse sur le marché et les joueurs. Mais encore une fois, les ventes au lancement leur donneront raison sur toute la ligne. Faut croire que le nombre d'amateurs de douche dorée est plus important que ce qu'on croit.
Les "mais j'ai encore accès à mes jeux WiiWare!!!" et "mais c'est pour éviter les leak!!!", vous êtes les pires incultes au monde.
C'est toi qui même sors que le jour ou on pourra plus télécharger les jeux sur les cartouche ça va niquer le marché de l'occasion
Donc si desole mais ça a avoir avec les store online parce que c'est la ou tu télécharge tes jeux sur console
Et bon je rappelle que tu me tombe dessus parce que j'ai dit ' que les GKC c'est mieux que les code in box'
Ils n'iront jamais chez toi prendre ta copie de Super Mario 64, mais dans moins d'une décennie ils peuvent très bien fermer les servers pour DL Pokopia parce que ça ne sera plus nécessaire, ils auront largement les jeux vendu en neuf. Ça niquera le marché de l'occasion pour quiconque voudra acheter des jeux en retrogaming/
Vous faites exprès, parce que ça n'est pas normal que ça soit dur à visualiser...
Et encore une fois on a bien vu avec la 3ds ça fait 15 ans que c'est toujours pas le cas et qu'on a encore aucune confirmations que ça va fermer dans un avenir proche
Ta plainte sera légitime le jour ou cet situation sera arrivé pas avant
Chose que tu veux pas comprendre
On ne tire pas sur une personne qui est pas coupable même si c'est le fils d'un criminel
Tant qu'il y aucun preuve qui va dans le sens où Nintendo va fermer le eshop de la 3ds j'ai aucune raison de leur tirer dessus
masharu
Il y a une difference entre tirer en ayant des preuve et tirer quand il y en a aucune
On est plus de 10 ans après GTA V regardez le marché aujourd’huiet les histoires de vol ou spoil sont corrigées avec le full demat.
Pour acheter les jeux sur le eshop mais tu garde toute ta collection ( ce qui est le débat ici )
Un jeux que tu a acheter est bien toujours récupérable
Et encore une fois c'est limité dans le temps ( en théorie) mais qu'est que j'en ai a faire si je peux plus reprendre mes jeux dans 200 ans parce que Nintendo a coulé ?