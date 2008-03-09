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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
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Gaming Zone
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GTA VI : une version disque quand même prévue pour plus tard ?
Actualité générale
Après la confirmation d’une version physique de GTA VI sans disque au lancement, la situation pourrait finalement être un peu moins définitive qu’elle n’en avait l’air.

Rockstar a officialisé l’ouverture des précommandes de Grand Theft Auto VI pour aujourd'hui, avec une sortie prévue le 19 novembre 2026 sur PS5 et Xbox Series X|S. Sauf que la version physique actuellement proposée ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement dans la boîte. Une boite physique donc, mais avec le concept de possession en option.

Selon Insider Gaming, une véritable édition disque pourrait toutefois arriver en décembre 2026, environ un mois après le lancement. Le site s’appuie sur une information de PPE.pl, déjà tombé juste sur certaines sorties physiques par le passé, même si sa fiabilité récente impose de rester prudent.

Autre élément intéressant : le support Rockstar semble lui aussi aller dans ce sens. Dans plusieurs réponses partagées par des joueurs, le support indique qu’une version physique de GTA VI serait prévue ultérieurement, tout en renvoyant vers les informations officielles pour les détails. Ce n’est pas encore une annonce en grande pompe, mais ça ressemble quand même fortement à une confirmation à demi-mot.



La stratégie parait assez lisible : pas de disque au lancement pour limiter les fuites, éviter les copies lâchées trop tôt et verrouiller la sortie d’un jeu qui sera scruté à la seconde près. Mais il serait naïf de croire que l’anti-leak est le seul intérêt de l’opération.

En poussant d’abord les joueurs vers le dématérialisé ou vers une boîte à code, Rockstar garde aussi le contrôle total sur la distribution. Pas de prêt, pas de revente, pas d’occasion au lancement. Et si le disque arrive vraiment un mois plus tard, ce sera surtout après que la vague la plus rentable aura déjà été encaissée.

Mais même si une vraie version disque arrive finalement après coup, le signal envoyé reste clair : le lancement, la grosse vague médiatique et les joueurs les plus impatients sont orientés vers le dématérialisé, ou vers une boîte contenant seulement un code. Le disque ne serait donc pas supprimé, mais relégué au second plan.

Et c’est peut être là le plus important. Rockstar ne tue pas forcément le physique, mais lui retire la meilleure place qui est celle du lancement et si un jeu aussi massif que GTA VI peut imposer ce modèle sans conséquence commerciale majeure, d’autres éditeurs regarderont forcément la scène avec beaucoup d’attention.

Insider Gaming - https://insider-gaming.com/gta-6-disc-release/
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    hyoga57, icebergbrulant
    posted the 06/25/2026 at 02:43 PM by liquidus
    comments (47)
    ratchet posted the 06/25/2026 at 02:44 PM
    La vraie sortie du coup. Pour le 18/11 ils ont anticipé la demande de zinzin
    altendorf posted the 06/25/2026 at 02:45 PM
    Un mois après sa sortie ? Soyons pas naïf !
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 02:46 PM
    Seul Dieu connait la vérité
    masharu posted the 06/25/2026 at 02:46 PM
    Ça aurait été tellement simple de juste faire le dématériel en novembre et le physique en décembre. Mais ça veut le beurre et l'argent du beurre...
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 02:49 PM
    Cette communication...
    Allez Rockstar envoyez le collector à 200€ avec des goodies
    jenicris posted the 06/25/2026 at 02:50 PM
    Ca serait top mais tant que ça sera pas officiel Je me méfie
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 02:52 PM
    Ce sera finalement "pas si mal le physique"
    bladagun posted the 06/25/2026 at 02:54 PM
    Pour pas avoir de fuites mais j'ai des tonnes de youtubeurs font des vidéos car ils vont recevoir une copie et pourrons y jouer avant chez eux donc bon
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 02:56 PM
    bladagun et en plus des vidéos qui seront reprises sur les réseaux sociaux
    gasmok2 posted the 06/25/2026 at 02:57 PM
    C'est Microsoft qui la fait comm chez R* en ce moment ou quoi?

    Je ne peux m'empêcher de penser aux personnes impatiente qui vont acheter le jeu et le voir ensuite en physique (supposé hein) et le rcheter car ils voulaient une verion boite + disque.

    Concernant les leaks, un disque avec une une mise a jour day 1 aurait réglé le problème, mais bon...visiblement il y a du monde qui croient leur versions officielle.
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 02:57 PM
    Ce serait un gros doigt d’honneur aux premiers acheteurs

    Mais bon vaut mieux une version physique tardive que pas de version physique du tout.

    Quoi qu’il en soit, le lancement d’un jeu aussi attendu et important pour l’industrie meritait mieux. C’est clairement pas a la hauteur
    masharu posted the 06/25/2026 at 03:02 PM
    aeris201 Un doigt d’honneur, comme ce que tu fais sur ce site d'ailleurs avec tes réactions à la con.
    walterwhite posted the 06/25/2026 at 03:09 PM
    Allez, quelques revendeurs qui boycottent et on l'aura notre version physique au lancement.
    tab posted the 06/25/2026 at 03:18 PM
    Pense surtout que c’est une question de logistique
    aeris201 no comment…
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 03:26 PM
    tab peut-être aussi qu'ils ne voulaient pas faire un nouveau report en décembre
    gasmok2 posted the 06/25/2026 at 03:27 PM
    Mode conspiration ON et chapuea d'alu de rigueur:

    Sony a un énorme partenariat marketing exclusif avec Rockstar pour GTA 6.
    La PS5 (et surtout la PS5 Pro) est mise en avant comme la machine "vitrine" pour le jeu.

    Le fait de sortir une boîte vide sans disque sert les deux géants de manière synchronisée :

    - Pour Sony : La PS5 Pro est vendue par défaut sans lecteur de disque (il faut débourser de la thune supplémentaire pour en ajouter un).
    L'absence de disque pour le plus gros jeu de la décennie valide instantanément la stratégie du tout-dématérialisé de Sony.
    Cela rassure les acheteurs de PS5 Pro digitale et pousse les derniers indécis à abandonner l'idée d'acheter un lecteur physique.

    - Pour Rockstar : Comme on l'a vu, ils éliminent le marché de l'occasion et bloquent les fuites.

    C’est un alignement parfait : Sony pousse son écosystème numérique (où ils touchent une commission de 30 % sur chaque vente du PS Store), et Rockstar s'assure qu'aucun joueur ne revendra sa copie.

    Mode chapeau d'alu OFF
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 03:28 PM
    ouroboros4 sorry man
    masharu posted the 06/25/2026 at 03:30 PM
    gasmok2 A l'ouverture des précommandes donc lorsqu'on a su pour la version "physique" Sony a produit et publié une image marketing pour GTAVI avec la PS5 de base, avant d'effacer pour remplacer avec la PS5 Digital. Difficile de croire à une conspiration haha .
    ouroboros4 posted the 06/25/2026 at 03:32 PM
    aeris201 tracasse on fera un petit article quand on aura la confirmation officielle
    vyse posted the 06/25/2026 at 03:38 PM
    masharu Mddrrr l'agression gratuite, il a rien dit pour le coup sur l'article
    nyseko posted the 06/25/2026 at 03:40 PM
    C'est un plan malin quand même, ils savent que l'essentiels des ventes la première année va se faire dans les deux premiers mois.

    C'est malin ET irrespectueux des joueurs, à la limite autant ne pas sortir de vrai version physique plutôt que d'enfumer les joueurs qui l'achètent à la sortie.
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 03:44 PM
    J'attends une véritable communication et si c'est vraiment le cas, j'annule ma préco
    ratchet posted the 06/25/2026 at 03:45 PM
    J’attends la version Switch 2 perso.
    hyoga57 posted the 06/25/2026 at 03:59 PM
    aeris201 Tu t’y connais en doigt d’honneur, vu que Nintendo en fait non stop avec les Key Card.
    icebergbrulant posted the 06/25/2026 at 04:04 PM
    Je veux y croire mais une sortie 1 mois après pour la vraie version physique, ça sonne tellement faux/irréel

    Une sortie 6 mois - 1 an après, je comprendrai mieux car attendre 1 mois pour une vraie version physique, ce n’est rien du tout

    Si Rockstar admet et reconnaît cette version, il y aura une tonne d’annulations de pré-commandes maintenant, ce qui sera contre-productif pour eux

    Je suis perdu

    Et si ce système est le futur du jeu-vidéo (code dans une boîte) et qu’une version physique sort beaucoup plus tard, dans l’absolu, ça ne me dérangera pas, il faudra juste que moi et certains travaillent sur leur impatience
    blueblood posted the 06/25/2026 at 04:05 PM
    Je ne comprends pas l'intérêt de faire ça, car si c'est le cas, on peut déja s'attendre à ce que la moitié des données ne soit pas sur le disque.

    Donc ça revient au même.
    masharu posted the 06/25/2026 at 04:09 PM
    blueblood Ça fait depuis la PS1 que des jeux peuvent être sur plusieurs disques si les données sont trop importantes. GTAV était même sur 7 disques sur PC. J'ai l'impression de voir des touristes là.
    mooplol posted the 06/25/2026 at 04:13 PM
    Perso je préfère un lancement dema only puis physique au lieu des pseudo physique gamekeydisc direct
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 04:35 PM
    Peu importe pour moi.

    Ce sera day one, j’ai réussi à le choper à 60€ sur l’offre Leclerc. Une très belle affaire sachant que le contenu du jeu s’annonce colossal.

    Polémique ou non, GTA VI sera le plus gros succès de la fin d’année et de la décennie, voire du siècle !
    GOTY 2026
    jeanouillz posted the 06/25/2026 at 04:49 PM
    blueblood Parcequ'ils se sont déjà fait tellement hacké chez Rockstar, qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de blueray a disposition, qu'un mec bossant dans un Wallmart peut dérober et data-miner à fond avant la sortie du jeu.
    marchand2sable posted the 06/25/2026 at 04:53 PM
    La com est catastrophique, heureusement que je suis pas fan de ce jeu.
    triplewater posted the 06/25/2026 at 04:54 PM
    hyoga57

    Moins que rockstar avec un code in box bizarrement avant les gens reproche ça mais maintenant que Nintendo a trouvé un meilleur moyen de satisfaire tout le monde
    Bizarrement la hate watch de Nintendo est pas content
    masharu posted the 06/25/2026 at 05:00 PM
    triplewater Faut être débile pour croire que proposer du physique sans les données du jeu est le meilleur moyen de satisfaire tout le monde, ça niquera le marché de l'occasion tôt ou tard dès que les éditeurs estimeront qu'il n'y a plus besoin de maintenir les serveurs actifs dans +30 ans. Bravo la préservation du jeu vidéo, vous ne pensez qu'à vos petits instants présents. Et sachant qu'Ubisoft le faisait 1 an avant Nintendo sur PS5/SX avec Avatar et Star Wars Outlaws.
    kikoo31 posted the 06/25/2026 at 05:05 PM
    jenicris idem ,j'attends que ça soit officiel

    j'espere que c'est une strategie très maladroite de R*, faire acheter en demat pour les impatients et mise en place des disques 1 mois après

    et empecher les ruptures de stock par la meme occasion
    triplewater posted the 06/25/2026 at 05:05 PM
    masharu

    Tu peux encore récupérer tes jeux sur 3ds tu sais ? 3ds qui a 15 ans je rappelle
    Donc désolé mais la solution de Nintendo sauvegarde beaucoup plus le marché de l'occasion que les concurrent ( un code in box est littéralement invendable)
    sonilka posted the 06/25/2026 at 05:10 PM
    le signal envoyé reste clair

    Oui. On pisse sur le marché et les joueurs. Mais encore une fois, les ventes au lancement leur donneront raison sur toute la ligne. Faut croire que le nombre d'amateurs de douche dorée est plus important que ce qu'on croit.
    masharu posted the 06/25/2026 at 05:12 PM
    triplewater Même aeris201 sais que ça n'a rien à avoir avec les stores online (Nintendo eShop, PlayStation/Microsoft Store), faudrait vous mettre à jour sur cette information.

    Les "mais j'ai encore accès à mes jeux WiiWare!!!" et "mais c'est pour éviter les leak!!!", vous êtes les pires incultes au monde.
    triplewater posted the 06/25/2026 at 05:21 PM
    masharu

    C'est toi qui même sors que le jour ou on pourra plus télécharger les jeux sur les cartouche ça va niquer le marché de l'occasion

    Donc si desole mais ça a avoir avec les store online parce que c'est la ou tu télécharge tes jeux sur console

    Et bon je rappelle que tu me tombe dessus parce que j'ai dit ' que les GKC c'est mieux que les code in box'
    masharu posted the 06/25/2026 at 05:29 PM
    triplewater Je répète : Ça n'est pas le même système que les stores online, arrêtez avec vos "mais les jeux 3DS je peux toujours les télécharger 10 ans après". Ce n'est même pas régit sous les mêmes lois en vigueur pour le dématériel puisque c'est du "physique" hein.

    Ils n'iront jamais chez toi prendre ta copie de Super Mario 64, mais dans moins d'une décennie ils peuvent très bien fermer les servers pour DL Pokopia parce que ça ne sera plus nécessaire, ils auront largement les jeux vendu en neuf. Ça niquera le marché de l'occasion pour quiconque voudra acheter des jeux en retrogaming/

    Vous faites exprès, parce que ça n'est pas normal que ça soit dur à visualiser...
    davidsexking posted the 06/25/2026 at 05:30 PM
    link49 J'espère pour toi que ça coûtera pas moins cher que Mario Kart World
    triplewater posted the 06/25/2026 at 05:34 PM
    masharu

    Et encore une fois on a bien vu avec la 3ds ça fait 15 ans que c'est toujours pas le cas et qu'on a encore aucune confirmations que ça va fermer dans un avenir proche
    Ta plainte sera légitime le jour ou cet situation sera arrivé pas avant

    Chose que tu veux pas comprendre
    olex posted the 06/25/2026 at 05:40 PM
    triplewater Donc la solution, c'est d'attendre que ça se produise pour finir par s'offusquer ? C'est pas non plus terrible.
    masharu posted the 06/25/2026 at 05:43 PM
    olex C'est une blague, ça n'est pas possible. S'ils sont sérieux à dire "faut attendre avant de critiquer", faut pas s'étonner de l'état du monde...
    triplewater posted the 06/25/2026 at 05:46 PM
    olex

    On ne tire pas sur une personne qui est pas coupable même si c'est le fils d'un criminel
    Tant qu'il y aucun preuve qui va dans le sens où Nintendo va fermer le eshop de la 3ds j'ai aucune raison de leur tirer dessus

    masharu

    Il y a une difference entre tirer en ayant des preuve et tirer quand il y en a aucune
    olex posted the 06/25/2026 at 05:49 PM
    triplewater Techniquement il est déjà fermé bien que les données soient récupérables pour le consommateur présent auparavant, donc la problématique reste la même à mes yeux. La garantie n'est pas pérenne, elle demeure précaire. C'est ça que je tenais à souligner.
    blueblood posted the 06/25/2026 at 05:52 PM
    masharu jeanouillz rassurez-vous comme vous voulez,

    On est plus de 10 ans après GTA V regardez le marché aujourd’huiet les histoires de vol ou spoil sont corrigées avec le full demat.
    triplewater posted the 06/25/2026 at 05:54 PM
    olex

    Pour acheter les jeux sur le eshop mais tu garde toute ta collection ( ce qui est le débat ici )
    Un jeux que tu a acheter est bien toujours récupérable

    Et encore une fois c'est limité dans le temps ( en théorie) mais qu'est que j'en ai a faire si je peux plus reprendre mes jeux dans 200 ans parce que Nintendo a coulé ?
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