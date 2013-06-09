C’est avec une grande tristesse que nous annonçons une réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation de Bungie.

En tant que dirigeants de Bungie, passés et présents, nous reconnaissons que *Destiny 2* n’a pas répondu aux attentes ces dernières années. Suite à notre dernière mise à jour de contenu pour *Destiny 2*, et alors que nos futurs projets en sont encore à un stade précoce de développement, nous n’avons malheureusement pas pu maintenir notre taille actuelle.

Nous sommes conscients que cette décision a un impact profond sur les personnes concernées, leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Bien que ces changements soient nécessaires pour positionner au mieux le studio aujourd’hui et pour l’avenir, cela n’atténue en rien la difficulté de ce moment ni l’impact qu’il a sur les personnes concernées.

Nous vous en dirons davantage sur cet avenir ultérieurement, mais ce n’est pas pour aujourd’hui.

Aujourd’hui, nous souhaitons exprimer notre gratitude et notre compassion à chaque membre de l’équipe Bungie qui a été touché par cette décision, ainsi qu’à ceux qui restent.

Nous espérons que vous ferez de même.



- Bungie

Chère équipe,



Je souhaite aujourd’hui vous faire part d’une nouvelle difficile concernant Bungie.



Nous avons pris la décision de réduire les effectifs de Bungie, ce qui touche un nombre important de collaborateurs, notamment la plupart des membres de l’équipe Destiny et certains membres de l’équipe Marathon. Des réductions d’effectifs sont également prévues au sein des équipes de SIE qui soutiennent les activités de Bungie. Les personnes concernées chez Bungie et au sein de SIE en sont informées dès aujourd’hui.



C’est une nouvelle douloureuse, en particulier pour nos talentueux collègues dont les postes ont été supprimés. Cette décision n’a été prise qu’après de longues discussions et une réflexion approfondie, et je tiens à vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Au cours des derniers mois, en collaboration avec la direction de Bungie, nous avons examiné l’orientation à long terme du studio, ses priorités en matière de développement, ses besoins en ressources et son rôle au sein de notre stratégie globale de portefeuille. Nous avons étudié plusieurs alternatives avant de conclure qu’une réduction des effectifs était nécessaire pour aligner les ressources du studio sur ses priorités actuelles et ses objectifs à long terme.



Comme Bungie l’a récemment annoncé dans sa mise à jour sur Destiny 2, le studio s’est engagé dans une nouvelle aventure après la sortie de la dernière mise à jour de contenu en ligne du jeu. Ce que Bungie a accompli avec Destiny au cours de la dernière décennie est véritablement remarquable. La franchise a laissé une empreinte indélébile sur les joueurs et l’industrie, et tous ceux qui ont contribué à son succès peuvent être fiers de ce qu’ils ont aidé à créer.



Marathon reste un élément important de notre portefeuille, et nous continuerons à soutenir l’équipe alors qu’elle s’appuie sur les bases solides établies lors des saisons 1 et 2, et qu’elle travaille à l’incubation de futurs projets. Bien qu’il soit trop tôt pour en parler, nous sommes encouragés par la créativité et les opportunités qui s’offrent à nous.



Notre priorité immédiate est d’accompagner les employés concernés tout au long de cette transition. Nous leur apportons un soutien et, dans la mesure du possible, nous nous efforçons d’identifier des opportunités au sein de SIE et de notre réseau mondial de studios.



Je tiens à remercier sincèrement chaque employé concerné pour son travail acharné, sa créativité et sa contribution à Bungie, à SIE et à la communauté des joueurs dans son ensemble.



Je sais que la nouvelle d'aujourd'hui est extrêmement difficile à accepter, non seulement pour ceux qui partent, mais aussi pour les collègues et amis qui restent. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour assimiler cette nouvelle et à vous soutenir les uns les autres.



Merci pour votre résilience et votre soutien indéfectible en cette période difficile.



Hermen Hulst

PDG, Studio Business Group

Selon des sources proches du dossier, les licenciements d'aujourd'hui concernent la majeure partie de l'équipe de Destiny, certains membres de l'équipe de Marathon, ainsi que divers collaborateurs de Sony qui apportaient leur soutien à Bungie.

DERNIÈRE MINUTE : Justin Truman, directeur du studio Bungie, qui avait succédé à Pete Parsons l'année dernière, quitte ses fonctions, ont indiqué à Bloomberg News des sources proches du dossier.

Jason Schreier en avait parlé y a peu via Bloomberg, que Bungie aurait prochainement des licenciements.https://bsky.app/profile/did: plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mp4stadbc22h?ref_src=embed