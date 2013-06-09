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Bungie
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SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Officiel: Des licenciements sont en cours chez Bungie et démission de Justin Truman (boss du studio)
Business & stratégie commerciale
Jason Schreier en avait parlé y a peu via Bloomberg, que Bungie aurait prochainement des licenciements.

C'est désormais officiel via un tweet de Bungie:



C’est avec une grande tristesse que nous annonçons une réduction des effectifs dans le cadre de la réorganisation de Bungie.
En tant que dirigeants de Bungie, passés et présents, nous reconnaissons que *Destiny 2* n’a pas répondu aux attentes ces dernières années. Suite à notre dernière mise à jour de contenu pour *Destiny 2*, et alors que nos futurs projets en sont encore à un stade précoce de développement, nous n’avons malheureusement pas pu maintenir notre taille actuelle.
Nous sommes conscients que cette décision a un impact profond sur les personnes concernées, leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Bien que ces changements soient nécessaires pour positionner au mieux le studio aujourd’hui et pour l’avenir, cela n’atténue en rien la difficulté de ce moment ni l’impact qu’il a sur les personnes concernées.
Nous vous en dirons davantage sur cet avenir ultérieurement, mais ce n’est pas pour aujourd’hui.
Aujourd’hui, nous souhaitons exprimer notre gratitude et notre compassion à chaque membre de l’équipe Bungie qui a été touché par cette décision, ainsi qu’à ceux qui restent.
Nous espérons que vous ferez de même.

- Bungie


Et un mémo de Herman Hulst:

Chère équipe,

Je souhaite aujourd’hui vous faire part d’une nouvelle difficile concernant Bungie.

Nous avons pris la décision de réduire les effectifs de Bungie, ce qui touche un nombre important de collaborateurs, notamment la plupart des membres de l’équipe Destiny et certains membres de l’équipe Marathon. Des réductions d’effectifs sont également prévues au sein des équipes de SIE qui soutiennent les activités de Bungie. Les personnes concernées chez Bungie et au sein de SIE en sont informées dès aujourd’hui.

C’est une nouvelle douloureuse, en particulier pour nos talentueux collègues dont les postes ont été supprimés. Cette décision n’a été prise qu’après de longues discussions et une réflexion approfondie, et je tiens à vous expliquer comment nous en sommes arrivés là. Au cours des derniers mois, en collaboration avec la direction de Bungie, nous avons examiné l’orientation à long terme du studio, ses priorités en matière de développement, ses besoins en ressources et son rôle au sein de notre stratégie globale de portefeuille. Nous avons étudié plusieurs alternatives avant de conclure qu’une réduction des effectifs était nécessaire pour aligner les ressources du studio sur ses priorités actuelles et ses objectifs à long terme.

Comme Bungie l’a récemment annoncé dans sa mise à jour sur Destiny 2, le studio s’est engagé dans une nouvelle aventure après la sortie de la dernière mise à jour de contenu en ligne du jeu. Ce que Bungie a accompli avec Destiny au cours de la dernière décennie est véritablement remarquable. La franchise a laissé une empreinte indélébile sur les joueurs et l’industrie, et tous ceux qui ont contribué à son succès peuvent être fiers de ce qu’ils ont aidé à créer.

Marathon reste un élément important de notre portefeuille, et nous continuerons à soutenir l’équipe alors qu’elle s’appuie sur les bases solides établies lors des saisons 1 et 2, et qu’elle travaille à l’incubation de futurs projets. Bien qu’il soit trop tôt pour en parler, nous sommes encouragés par la créativité et les opportunités qui s’offrent à nous.

Notre priorité immédiate est d’accompagner les employés concernés tout au long de cette transition. Nous leur apportons un soutien et, dans la mesure du possible, nous nous efforçons d’identifier des opportunités au sein de SIE et de notre réseau mondial de studios.

Je tiens à remercier sincèrement chaque employé concerné pour son travail acharné, sa créativité et sa contribution à Bungie, à SIE et à la communauté des joueurs dans son ensemble.

Je sais que la nouvelle d'aujourd'hui est extrêmement difficile à accepter, non seulement pour ceux qui partent, mais aussi pour les collègues et amis qui restent. Je vous invite à prendre le temps nécessaire pour assimiler cette nouvelle et à vous soutenir les uns les autres.

Merci pour votre résilience et votre soutien indéfectible en cette période difficile.

Hermen Hulst
PDG, Studio Business Group


https://sonyinteractive.com/en/news/blog/an-update-from-playstation-studios-2/

Jason Schreier:

Selon des sources proches du dossier, les licenciements d'aujourd'hui concernent la majeure partie de l'équipe de Destiny, certains membres de l'équipe de Marathon, ainsi que divers collaborateurs de Sony qui apportaient leur soutien à Bungie.


https://bsky.app/profile/jasonschreier.bsky.social/post/3mp4nlfq35k2w

DERNIÈRE MINUTE : Justin Truman, directeur du studio Bungie, qui avait succédé à Pete Parsons l'année dernière, quitte ses fonctions, ont indiqué à Bloomberg News des sources proches du dossier.


https://bsky.app/profile/did: plc:2mkgbhbhqvappkkorf2bzyrp/post/3mp4stadbc22h?ref_src=embed
Bungie - https://x.com/i/status/2070149689127973265
    tags : sony bungie
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    obi69
    posted the 06/25/2026 at 02:42 PM by jenicris
    comments (35)
    darkxehanort94 posted the 06/25/2026 at 02:43 PM
    Ca commence.
    altendorf posted the 06/25/2026 at 02:43 PM
    Et le prochain c’est toi Hermen le voyageur
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 02:47 PM
    Après le flop Marathon c’était prévisible…
    Que Bungie refasse du jeu solo narratif…

    C’est toujours dommage pour les développeurs licenciés.
    rogeraf posted the 06/25/2026 at 02:48 PM
    Pas une bonne affaire d'avoir acheté finalement ce studio, Sony
    jenicris posted the 06/25/2026 at 02:49 PM
    marcus62 le plus étonnant, c'est surtout que c'est principalement du à Destiny en fait. Et d'ailleurs c'est celle de Destiny qui semble le principalement touché.
    gasmok2 posted the 06/25/2026 at 02:51 PM
    Combien d'employés sont affectés par cette décisions??
    magneto860 posted the 06/25/2026 at 02:54 PM
    Ca concerne donc "la plupart des membres de l’équipe Destiny et certains membres de l’équipe Marathon".

    Reste à savoir si leur prochain jeu sera un jeu solo ou pas.
    jenicris posted the 06/25/2026 at 02:57 PM
    altendorf c'est une blague ce mec. Plus incompétent chez SIE y a pas. Mais pourquoi Sony le dégage pas ?
    churos45 posted the 06/25/2026 at 02:58 PM
    Dire que Japan Studio aurait pu sortir des dizaines de jeux avec tout l'argent que Sony a mit dans ce rachat
    walterwhite posted the 06/25/2026 at 03:06 PM
    Quel dommage de ne pas avoir validé le développement de Destiny 3...c'était tellement logique pourtant !
    keiku posted the 06/25/2026 at 03:08 PM
    jenicris c'est une blague ce mec. Plus incompétent chez SIE y a pas. Mais pourquoi Sony le dégage pas ?

    ils ont viré ryan il n'y a pas longtemps, faut bien laisser quelqu'un la bas...

    churos45 oui, peu importe que les jeux ne rapporte que peu d'argent ce n'était pas des gouffre financier comme marathon ou concorde... et surtout c'était surtout leur dernier studio créatif (avec ceux qui font astrobot mais ils sont bloquer sur la licence) parce que média molécule va lui aussi surement sauter bientot
    abookhouseboy posted the 06/25/2026 at 03:13 PM
    magneto860 il ne va pas rester grand monde du coup.
    zekk posted the 06/25/2026 at 03:18 PM
    walterwhite Non à la place virons l'équipe du studios derrières deux gros succès je croyais que ça allait aller mieux avec le départ de Ryan, mais il y a encore beaucoup de nettoyage à faire à haut niveau
    altendorf posted the 06/25/2026 at 03:20 PM
    jenicris Je pense que c'est lié à son contrat et au fait qu'il a encore (malheureusement) une très bonne image auprès des développeurs et de certains grands noms comme Kojima. Mais vu le ménage que fait Hideaki Nishino, notamment en ayant pris seul la tête de SIE au lieu de garder Hermen au même statut, il y a des chances que cela change mais dans plusieurs mois (sans doute quand la PS6 serait vraiment dans les plans avec une équipe dédiée pour le marketing ect).

    keiku Jimbo n'a pas été viré justement, il a juste pris sa retraire.
    shinz0 posted the 06/25/2026 at 03:27 PM
    R.I.P. Bungie
    Sony
    malroth posted the 06/25/2026 at 03:28 PM
    Dire que c'est euc qui ont fait annuler le multi de Tlou (factions) car ils ont dit à Sony que c'etait pas ouf

    J'en reviens pas que le dernier mot leur revenait...
    akinen posted the 06/25/2026 at 03:36 PM
    J’suis etonné que la news n’ai pas été posté par un proM
    oreillesal posted the 06/25/2026 at 03:50 PM
    On nous avait pourtant juré à la réussite de Marathon.
    "Sony licencie..." Ça en devient banal tant c'est régulier.
    ouken posted the 06/25/2026 at 03:58 PM
    Dommage de tuer un studio si talentueux ,comme bluepoint Sony péte un plomb comme ms...il leur donne des truc de merde a faire
    keiku posted the 06/25/2026 at 04:03 PM
    altendorf oui comme spencer a aussi pris sa retraite, on sait comment on nomme ca dans l'industrie. d'ailleurs je n'ai jamais entendu aucun cadre se faire viré, soit il démissionne soit il parte a la retraite...
    xynot posted the 06/25/2026 at 04:07 PM
    RIP
    nobleswan posted the 06/25/2026 at 04:25 PM
    Le studio que c'était avant... Un gâchis
    altendorf posted the 06/25/2026 at 04:26 PM
    akinen Negan en a parlé deux fois t'inquiète pas. Il doit être vert de pas pouvoir poster la version officielle
    marcus62 posted the 06/25/2026 at 04:30 PM
    Avec le UP et la démission du boss du studio.

    Malheureusement, je sens que Bungie sera le prochain à être fermé chez PlayStation.
    obi69 posted the 06/25/2026 at 04:33 PM
    Prévisible. Et ça n'est que le début...
    negan posted the 06/25/2026 at 04:33 PM
    altendorf en a parlé deux fois t'inquiète pas. Il doit être vert de pas pouvoir poster la version officielle

    J'aurais pu le faire via le groupe Two Point and Co mais pas intéressant
    aeris201 posted the 06/25/2026 at 04:33 PM
    oreillesal "Sony licencie..." Ça en devient banal tant c'est régulier.

    Tes propos sont cruels mais tres juste
    ellegarden posted the 06/25/2026 at 04:34 PM
    malroth
    Ils n'aurait pas dis ça, mais plutôt que ça demanderait un suivi de dingue et ND y laisserai trop de forces vives. Après je veux pas faire le complotiste mais Bungie avait tout intérêt à ce que TLOU online ne voit pas le jour pour laisser le champ libre à Marathon...
    guiguif posted the 06/25/2026 at 04:35 PM
    3 milliards à la poubelle, quel bel investissement.

    ouken Pour le coup Bungie était totalement libre et indépendant de Playstation jusqu’à il y a peu (d’où les sorties Xbox).
    Ils ont fait de la merde, tout est de leur faute.
    zboubi480 posted the 06/25/2026 at 04:37 PM
    3 milliards pour fermer le studio..on se croirait chez Microsoft
    ellegarden posted the 06/25/2026 at 04:41 PM
    Ce qui serait cocasse mais aussi complètement improbable, je le sais bien .Ce serait que Bungie (qui n'aura maintenant plus droit à l'indépendance) se voit attribuer le suivi de... TLOU Faction. Puisque maintenant il y a une team compétente dans les jeux à services de libre pour assurer le suivi du projet...
    Pourquoi ne pas le relancer ????
    brook1 posted the 06/25/2026 at 04:41 PM
    Ils étaient plus de 1000 employés depuis le succès de Destiny, succès qu'ils n'ont jamais réussi à gérer correctement. J'ai toujours trouvé qu'il avait grossi trop vite, il aurait dû rester avec des effectifs similaires de leur époque Halo Reach. Espérons que Sony arrive à restructurer le studio et qu'il retrouve cette étincelle qu'il avait à l'époque des jeux Halo
    heracles posted the 06/25/2026 at 05:15 PM
    C'était sûr j'arrêtais pas de le répéter que Marathon allait tuer Bungie
    olex posted the 06/25/2026 at 05:24 PM
    L’absorption du studio est en marche, tout ce monde va partir chez Sony et cie. Triste pour Bungie mais c'était prévisible.
    ravyxxs posted the 06/25/2026 at 05:42 PM
    HERMEN....Le jour où il dégâge ça va être le feu....j'espère
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