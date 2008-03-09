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Elden Ring
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name : Elden Ring
platform : PC
editor : Bandai Namco Games
developer : FromSoftware
genre : action-RPG
multiplayer : Coop & PVP
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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Gaming Zone
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Kadokawa : Quand Elden Ring devient un problème de gouvernance
Actualité générale


Le cas Kadokawa illustre une réalité assez froide de l’industrie : un immense succès critique et commercial ne garantit pas automatiquement une création de valeur optimale pour l’entreprise qui le détient. Selon Insider Gaming, plusieurs actionnaires souhaitent pousser vers la sortie Takeshi Natsuno, CEO de Kadokawa, estimant que le groupe n’a pas suffisamment capitalisé sur l’explosion d’Elden Ring, développé par FromSoftware.

Au centre de la contestation, on retrouve notamment Oasis Management, fonds basé à Hong Kong et détenteur de 13,76 % du capital. Son argument est simple : Kadokawa possède une licence mondiale, mais n’en capterait pas pleinement la valeur. La structure actuelle, avec Kadokawa sur l’édition japonaise et Bandai Namco sur l’international, serait perçue comme une source de fuite de profits. Donc Kadokawa dispose d’un actif majeur, mais n’en optimiserait pas suffisamment l’exploitation économique.

Le point le plus sensible reste la rentabilité. Le retour sur capitaux propres serait passé de 9,4 % en 2022 à 0,5 % l’an dernier, un signal difficile à défendre face aux investisseurs. A ce niveau, l’argument du seul succès commercial perd naturellement de sa portée.

Cette fronde ne remet donc pas en question le succès d’Elden Ring. Elle questionne plutôt la capacité de Kadokawa à transformer une propriété intellectuelle majeure en levier financier durable. Dans un marché où les licences fortes deviennent des actifs stratégiques, le développement ne représente qu’une partie de l’équation. La maîtrise de l’édition, de la distribution, des droits dérivés et de l’exploitation internationale pèse tout autant.

Le dossier Kadokawa rappelle ainsi une réalité stratégique : dans l’industrie actuelle, la valeur d’une licence ne se mesure pas seulement à son impact commercial ou culturel, mais à la capacité du groupe à en maîtriser l’exploitation sur l’ensemble de la chaîne.
Insider Gaming - https://insider-gaming.com/kadokawa-ceo-elden-ring-failure/
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    posted the 06/24/2026 at 08:24 PM by liquidus
    comments (13)
    altendorf posted the 06/24/2026 at 08:28 PM
    Il est important de préciser que c'est un fonds activiste qui vient foutre la merde. J'avais déjà fait un article sur le sujet au début des premières embrouilles : https://www.gamekyo.com/blog_article486274.html
    jenicris posted the 06/24/2026 at 08:38 PM
    Les actionnaires, cette plaie
    wickette posted the 06/24/2026 at 09:01 PM
    attends...Shadow of the Erdtree et neightrein et bientôt la version switch 2 tarnished edition

    Ils veulent quoi d'autres à capitaliser ?


    Laissons From Soft montrer leur prochain jeu hormis Duskbloods...
    brook1 posted the 06/24/2026 at 09:12 PM
    En gros, ils veulent forcer From à sortir du Elden Ring régulièrement et pour ça ils veulent dégager le PDG actuel et mettre quelqu'un qui sera plus réceptif à leur demande, mais pour ça faut peser un minimum au niveau de l'actionnariat, pas impossible que le PDG actuel se tourne vers Sony une nouvelle fois.
    eryul posted the 06/24/2026 at 09:13 PM
    Les financiers ce cancer
    liquidus posted the 06/24/2026 at 09:18 PM
    wickette brook1 C'est pas dans ce sens là qu'il faut prendre le problème. C'est pas un problème de succès, c'est un problème de gouvernance.

    Kadokawa possède la pépite, mais une partie importante de l’or semble passer par un autre tamis. Kadokawa possède la franchise et le studio mais ce n'est pas eux qui récupèrent la plus grosse part du gâteau. C'est Bandai vu qu'ils ont l'exploitation internationale, et Kadokawa se contente de la partie japonaise vu que From Software s'est auto-édité pour cette partie du globe.

    Et le problème vient surtout d'un manque d'anticipation je pense, dans le sens où le jeu a eu un succès énorme, plus gros que ce qui était attendu, et Kadokawa a sûrement voulu être prudent en s’appuyant sur Bandai Namco pour l’international afin de réduire le risque commercial, bénéficier d’un réseau mondial solide et éviter de porter seul les coûts de distribution, de marketing et d’exploitation. Et le succès du jeu a fait que cette prudence se retourne contre eux. Il n'y aurait probablement pas ce sujet si le jeu avait eu un succès plus modeste.
    breizhdrake posted the 06/24/2026 at 09:20 PM
    Donc capitaliser à mort sur une licence et la saigner à blanc jusqu’à en dégoûter le consommateur… belle epoque. Je préfère un One shot qui restera gravé dans ma mémoire plutôt que de faire tout et n’importe quoi avec une licence. Mais bon l’argent gouverne le monde pas la créativité et le liberté
    sardinecannibale posted the 06/24/2026 at 09:21 PM
    Les actionnaires sont les vrais tueurs du jeu vidéo. Lorsque cette industrie ne pesait pas assez lourd pour entrer en bourse les développeurs étaient bien plus libres et créatifs.
    newtechnix posted the 06/24/2026 at 09:37 PM
    on est dans un cas de fond activiste...clairement tu leurs ouvres la porte, ils se comportent comme un virus.

    Dans le cas présent, la seule volonté est de pressé le citron le plus possible.

    Le problème est de comprendre à quoi est du le succès d'Elden Ring.

    Oasis ignore cela et c'est comme si on demandait à Nintendo que Kirby ou Yoshi n'ont pas le même succès qu'un Mario ou un Zelda.

    On peut également faire le parallèle dernièrement avec Capcom qui souhaite que la série Resident Evil s'émancipe des réalisateurs.... plus clairement dit c'est comme si Warner Bros confiait sa licence Batman à n'importe quel réalisateur et l'objectif serait d'avoir un Batman par an au cinéma.

    Le talent est important et on le voit avec Square Enix qui galère de plus en plus avec ses licences...une fois que tu as perdu ta ligne directrice.

    Hidetaka Miyazaki porte une réputation concernant Elden Ring and co... si ce monsieur ce fâche...je conseille plutôt au fond Oasis de s'en aller et d'ouvrir son propre studio et de faire ce qu'ils conseillent ua mec de From Software et Kadokawa.
    dooku posted the 06/24/2026 at 10:24 PM
    Et voilà une vision court terme, qui peut mener à l'effet inverse
    sino posted the 06/24/2026 at 10:32 PM
    Beaucoup dans les commentaires passent totalement à côté du propos et se contentent bêtement de dire "les financiers nanana" ; liquidus a totalement tapé dans le mille.
    nigel posted the 06/25/2026 at 03:05 AM
    sino Ouais, c'est sûr que c'est un coup manqué pour Kadokawa qui n'avais probablement pas anticipé le succès d'Elden Ring, en attendant, c'est probablement aussi une structure qui n'a probablement pas une grosse équipe capable de faire un launch mondial en simultanée et avec autant de marketing que Bandai Namco.

    Donc penser que si Kadokawa avait édité le jeu tout seul ils auraient forcément fait les mêmes chiffres c'est un peu con aussi.
    keiku posted the 06/25/2026 at 03:41 AM
    je pense aussi que sans la mise en avant marketing de namco bandai le jeu n'aurais pas eu un tel succès, donc que les actionnaires se plante comme a chaque fois

    Mais d'un autre coté entrer en bourse c'est vendre son ame au diable, donc les actionnaires exerce leurs droit... l’actionnariat c'est comme les yakuza qui font du pret sur gage, les japonais connaisse bien ça pourtant...
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