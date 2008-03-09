Actualité générale

, et sans grande surprise, tout est calibré au millimètre. Date de sortie, préchargement, éditions, bonus de précommande, optimisation PS5 Pro, petit mois de GTA+ offert pour les versions numériques… et surtout une information qui risque de faire grincer quelques dents :, et autant dire que c'est un nouveau clou qui est planté dans le cercueil du physique, et pas un petit.Côté prix, il faudra visiblement s’habituer à la nouvelle normalité.. Cette dernière inclura divers bonus in-game, notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres contenus liés à l’aventure de Jason et Lucia... Visiblement le jeu le plus attendu de la décennie arrive avec une édition plus chère, des bonus cosmétiques, et cette petite impression familière que l’industrie du jeu vidéo a désormais installé son bureau permanent dans le service marketing., une sélection d’objets censés rappeler l’époque où “le néon brillait le plus fort”. C’est joli, c’est nostalgique, et c’est surtout parfaitement pensé pour parler aux joueurs qui ont encore le souvenir dedans un coin de la tête. Rockstar connaît son public. Et Rockstar sait très bien où appuyer.Mais le gros morceau, évidemment, c’est cette fameuse “version physique”. Car contrairement à ce que certains espéraient encore, la boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement. Ce n’est donc pas une version physique au sens traditionnel du terme. C’est une version numérique avec un emballage. Une sorte de relique décorative, histoire de ne pas trop brusquer les rayons des magasins, tout en retirant discrètement ce qui faisait l’intérêt du support physique : avoir le jeu sur un disque.On pourra toujours dire que ce n’est pas une surprise. Et en réalité, ça ne l’est pas vraiment.. Les jeux sortent incomplets sur disque, nécessitent des patchs day one massifs, dépendent de serveurs, de comptes, d’authentifications, de contenus téléchargeables. Le disque n’était déjà plus toujours une garantie d’autonomie complète.Et c’est bien là que le signal envoyé est violent. Parce qu’un petit jeu tiers qui sort sans disque, on peut encore ranger ça dans la case “évolution du marché”.. C’est plus propre, plus verrouillé, plus rentable. Et accessoirement, ça évite de fabriquer et distribuer des disques à grande échelle. D’un point de vue industriel, c’est logique. D’un point de vue consommateur, c’est déjà beaucoup moins charmant.Car derrière cette décision, il y a aussi une conséquence directe pour les boutiques physiques, le marché de l’occasion, le prêt entre joueurs, la conservation, la revente et la propriété réelle du jeu. Une boîte avec un code, une fois le code utilisé, n’a quasiment plus aucune valeur fonctionnelle. Elle ne permet pas de revendre le jeu comme avant, ni de le prêter, ni de le conserver dans une logique patrimoniale. Elle devient un objet de collection amputé de sa fonction principale. On garde l’illusion du physique tout en supprimant ses avantages. C’est assez brillant commercialement, mais il faut quand même reconnaître que c’est un peu cynique.. Cela ne veut pas forcément dire qu’il sera absent, mais le silence est notable.. Simplement, pour le moment,Visiblement,. Nous avons donc une version PlayStation 5 qui mettra aussi en avant les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l’audio 3D et les temps de chargement rapides.. Là encore, rien de très surprenant vu que Sony a tout intérêt à faire de GTA VI une vitrine technique, et Rockstar a tout intérêt à donner l’impression que chaque plateforme aura droit à une version soignée.. Là encore, c’est assez révélateur de l’époque. Même quand on achète le jeu le plus attendu du marché à plein tarif, on vous glisse gentiment un pied dans l’écosystème d’abonnement. Offert au départ, reconduit ensuite si on ne fait pas attention. La petite caresse commerciale qui peut devenir un prélèvement mensuel. Rien de nouveau, mais toujours cette élégance de l’industrie moderne.. Même ceux qui râlent aujourd’hui seront nombreux à passer à la caisse, parce que c’est GTA, parce que l’attente est immense, et parce queMais symboliquement, cette annonce marque quand même quelque chose.Le physique n’est peut être pas encore mort. Mais quandarrive avec le marteau, disons que le cercueil commence sérieusement à sonner creux.