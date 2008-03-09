Rockstar a officiellement lancé la grande mécanique commerciale autour de Grand Theft Auto VI
, et sans grande surprise, tout est calibré au millimètre. Date de sortie, préchargement, éditions, bonus de précommande, optimisation PS5 Pro, petit mois de GTA+ offert pour les versions numériques… et surtout une information qui risque de faire grincer quelques dents : la version physique de GTA VI ne contiendra pas de disque
, et autant dire que c'est un nouveau clou qui est planté dans le cercueil du physique, et pas un petit.
Grand Theft Auto VI est donc toujours prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S
. Les précommandes ouvriront le 25 juin à minuit, heure locale, donc dans quelques heures, avec un préchargement disponible dès le 12 novembre pour les versions numériques
. Rockstar précise également que la version boîte sera disponible à partir du 12 novembre, précisément pour permettre ce fameux préchargement
.
Côté prix, il faudra visiblement s’habituer à la nouvelle normalité. La version standard est annoncée à 80 dollars, tandis que l’édition Ultimate grimpe à 100 dollars
. Cette dernière inclura divers bonus in-game, notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres contenus liés à l’aventure de Jason et Lucia... Visiblement le jeu le plus attendu de la décennie arrive avec une édition plus chère, des bonus cosmétiques, et cette petite impression familière que l’industrie du jeu vidéo a désormais installé son bureau permanent dans le service marketing.
Toutes les précommandes et tous les achats effectués avant le 20 novembre permettront aussi d’obtenir le Vintage Vice City Pack
, une sélection d’objets censés rappeler l’époque où “le néon brillait le plus fort”. C’est joli, c’est nostalgique, et c’est surtout parfaitement pensé pour parler aux joueurs qui ont encore le souvenir de Vice City
dans un coin de la tête. Rockstar connaît son public. Et Rockstar sait très bien où appuyer.
Mais le gros morceau, évidemment, c’est cette fameuse “version physique”. Car contrairement à ce que certains espéraient encore, la boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement. Ce n’est donc pas une version physique au sens traditionnel du terme. C’est une version numérique avec un emballage. Une sorte de relique décorative, histoire de ne pas trop brusquer les rayons des magasins, tout en retirant discrètement ce qui faisait l’intérêt du support physique : avoir le jeu sur un disque.
On pourra toujours dire que ce n’est pas une surprise. Et en réalité, ça ne l’est pas vraiment. Depuis des années, l’industrie pousse lentement mais sûrement vers le tout numérique
. Les jeux sortent incomplets sur disque, nécessitent des patchs day one massifs, dépendent de serveurs, de comptes, d’authentifications, de contenus téléchargeables. Le disque n’était déjà plus toujours une garantie d’autonomie complète. Mais avec GTA VI, on franchit une étape symbolique beaucoup plus forte : le plus gros lancement vidéoludique attendu depuis des années abandonne le disque dès le départ, tout en continuant à vendre une boîte
.
Et c’est bien là que le signal envoyé est violent. Parce qu’un petit jeu tiers qui sort sans disque, on peut encore ranger ça dans la case “évolution du marché”. Mais GTA VI, ce n’est pas un lancement comme les autres. C’est probablement le jeu qui va exploser tous les compteurs, attirer le grand public, remplir les réseaux sociaux, faire vendre des consoles, saturer les serveurs, et devenir un événement culturel avant même d’être un simple produit. Quand un jeu de ce poids-là valide un modèle, il ne se contente pas de suivre une tendance, il va l’accélèrer
.
Rockstar a évidemment des raisons très concrètes de le faire. Un disque en circulation avant la date de sortie, c’est un risque de fuite, de spoilers, de streams sauvages, de vidéos postées trop tôt, de magasins qui lâchent des copies avant l’heure. Avec un code de téléchargement et un déverrouillage contrôlé, l’éditeur garde la main
. C’est plus propre, plus verrouillé, plus rentable. Et accessoirement, ça évite de fabriquer et distribuer des disques à grande échelle. D’un point de vue industriel, c’est logique. D’un point de vue consommateur, c’est déjà beaucoup moins charmant.
Car derrière cette décision, il y a aussi une conséquence directe pour les boutiques physiques, le marché de l’occasion, le prêt entre joueurs, la conservation, la revente et la propriété réelle du jeu. Une boîte avec un code, une fois le code utilisé, n’a quasiment plus aucune valeur fonctionnelle. Elle ne permet pas de revendre le jeu comme avant, ni de le prêter, ni de le conserver dans une logique patrimoniale. Elle devient un objet de collection amputé de sa fonction principale. On garde l’illusion du physique tout en supprimant ses avantages. C’est assez brillant commercialement, mais il faut quand même reconnaître que c’est un peu cynique.
Autre point intéressant : Rockstar décrit pour l’instant GTA VI comme une expérience solo. Aucune mention claire d’un nouveau GTA Online inclus au lancement
. Cela ne veut pas forcément dire qu’il sera absent, mais le silence est notable. On se souvient que GTA Online était arrivé après la sortie de GTA V, et vu le poids économique absolument colossal du mode en ligne, il serait très étonnant que Rockstar n’ait pas une stratégie bien huilée à ce sujet
. Simplement, pour le moment, la communication officielle reste centrée sur l’histoire de Jason et Lucia
.
Visiblement, le partenariat marketing avec Sony et PlayStation est validé
. Nous avons donc une version PlayStation 5 qui mettra aussi en avant les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l’audio 3D et les temps de chargement rapides. Une optimisation PS5 Pro est également mentionnée
. Là encore, rien de très surprenant vu que Sony a tout intérêt à faire de GTA VI une vitrine technique, et Rockstar a tout intérêt à donner l’impression que chaque plateforme aura droit à une version soignée.
On note aussi que les précommandes numériques incluront visiblement un mois de GTA+, le service d’abonnement de Rockstar
. Là encore, c’est assez révélateur de l’époque. Même quand on achète le jeu le plus attendu du marché à plein tarif, on vous glisse gentiment un pied dans l’écosystème d’abonnement. Offert au départ, reconduit ensuite si on ne fait pas attention. La petite caresse commerciale qui peut devenir un prélèvement mensuel. Rien de nouveau, mais toujours cette élégance de l’industrie moderne.
Au final, ces annonces ne changeront probablement rien au destin commercial de GTA VI
. Le jeu va se vendre par millions, faire exploser les chiffres, monopoliser l’attention, et devenir l’événement vidéoludique de l’année 2026
. Même ceux qui râlent aujourd’hui seront nombreux à passer à la caisse, parce que c’est GTA, parce que l’attente est immense, et parce que Rockstar reste l’un des rares studios capables de transformer une sortie en phénomène mondial
.
Mais symboliquement, cette annonce marque quand même quelque chose. La version physique de GTA VI sans disque, c’est un énorme coup d’accélérateur vers un marché où la boîte n’est plus qu’un décor, où la possession devient une licence d’accès, et où le consommateur achète de plus en plus souvent le droit temporaire d’entrer dans un écosystème fermé
.
Bref, GTA VI arrive, il coûtera cher, il se préchargera avant la sortie, il proposera ses bonus habituels, son édition Ultimate, son petit abonnement GTA+ en cadeau d’appel, et sa boîte vide de disque
.
Le physique n’est peut être pas encore mort. Mais quand Rockstar
arrive avec le marteau, disons que le cercueil commence sérieusement à sonner creux.
Sources :
Rockstar Games
VGC
Rumeurs : certains contenus non accessibles en version standard
https://x.com/Jorge_Most/status/2069785824732778965
Et ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième solution. Si Gta VI est bien le jeu de la décénie, il ne tient peut-être pas sur un disque et je pense que ça doit surement être ça surtout.
yani On le répète : GTAV c'était 2 disques sur Xbox, 7 sur PC. Et c'est Rockstar, appartenant à Take-Two alias un des plus gros studio/éditeur de l'industrie, pas un indépendant. C'est à minima une volonté d'investir le moins d'argent tout en récoltant le plus sur les ventes, c'est au pire un pied de nez à la préservation du jeu vidéo (invendable à moins de vendre sa console et son compte PlayStation/Xbox associé).
Par contre cool le téléchargement anticipé dès le 12, ils ont prévu un flux monstre de consommateur j’imagine donc bien pour éviter les problèmes.
La c'est full rentré d'argent pendant des années en baisant le marché de l'occasion .
Par contre ceux qui disent " on va le prendre quand même " va falloir assumé car viendra un jeu ou autre va faire pareil et ainsi de suite .
Ca va vraiment être des dizaines de millions de connexions subites.
Sauf si le jeu est guez, sait-on jamais...
liberty 80$ = 90€, et Mario Kart World il y a une cartouche de jeu dans la boite
Par contre ce sera sur PC en 2027 je l'espère..je ne le prend pas sur PS5, et j'espère qu'avec tous les milliards Rockstar va nous sortir un bon portage soigné sur PC cette fois, sans avoir à attendre une remise à niveau 10 ans après
C’est des vrais rockstars pour le coup
Pas de leaks
Et tout le monde a la même enseigne
Sérieux réfléchissez deux secondes avant de chier des raisonnements aussi fumeux
D'ailleurs un prix pour le blister de la boite ?
Reste que sera "physique" quand même pour moi, ne serait-ce que pour pas payé 80€ AKA le prix des victimes consentantes.
Sur ce, j’espère qu’on sera assez nombreux à faire l’impasse le 19 novembre pour que Rockstar ait la "bonté" de nous sortir une vraie version physique quelques mois + tard
Si le jeu pouvait bider du moins... j’espère que leurs prévisions de ventes seront au-dessus de la réalité et peut-être Rockstar reviendra-t-il à la raison
Très déçu de la part de Rockstar ....
Le jeu événement de l’année, attendu depuis 13 ans, sera vendu sous la forme d’un simple consommable jetable. Je comprends ta déception
Tu compares vraiment CD à GTA 6 qui est littéralement le produit culturel le plus attendu de tous les temps ?
Joueur Steam et parfois Game Pass, le physique c’est devenu extrêmement rare pour moi, ça se limite à très peu de jeu et uniquement des jeux coups de cœur.
J’aurai probablement pris ce GTA VI en version disque. Mais son absence, ça me dérange pas plus que ça au final.
C’est que mon avis.
Le principal c’est le plaisir que va procurer le jeu (j’espère, mais j’ai aucun doute dessus)
Tout ce que je constate, le GOTY 2026 va continuer à faire suer plus d’un ici d’ici sa sortie
Ce consommable est inconsommable
Sur ce, je vais aller me voiler la face et me dire que j’attendrai la version PC
Les gens qui disent pas d'achat je n'y crois tellement pas, j'adore le physique mais je vais dans aucun monde rater un aussi gros jeu parce que je veut faire un caca boudin. C'est pas comme si c'était un combat perdu d'avance.
sonilka bientôt un abonnement mensuel de 10 euros par mois pour jouer au jeu après l'avoir acheté 90 balles. Normaaaall. Prenez-moi pour un Foo.
marcus62 pas mon fric en tout cas, je l'aurai gratos avant toi
Ah oui et GTA 5 a l'époque n'avait bien sur pas le système qui permet de bloquer la sortie dun jeu. Et ça n'a rien a voir avec le fait que le jeu soit attendu ou pas. T'es sur que tu sais de quoi tu parles ?
Abonnement obligatoire au GTA club et tu payeras ton jeu tous les mois comme netflix
Purée merci de le dire, ça faisait peur les commentaires depuis ce matin. Certains n'ont qu'une vision à court terme
Quand je disais que nous sommes pas à l'abri d'un couac, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous voilà en plein dans avant même de la sortie du titre. Les pros du physique, combien de joueurs vont ils craquer pour acheter tout de même cette édition code-in-box?
C’était le jeu que j’attendais le + cette année et cette magouille de Rockstar me reste au travers de la gorge
Rockstar, ces multimilliardaires qui ne sont pas capables de sortir une version physique... vraiment ?
Je me sens insulté, pris pour un con (= pigeon), et c’est mal me connaître
Je ne critique pas les adeptes du démat mais là, on nous met le couteau sous la gorge ! "Tu achètes notre jeu en démat et tu fermes ta gueule, ok ?!" C’est comme ça que je vois les choses
Pour être clair, oui je jouerai à GTA 6 mais quand ? C’est ça la bonne question !
Dans 1 an peut être car Rockstar aura finalement sorti une version physique avec disque; ou dans 3, 4, 5 ans via PS Plus Extra ou Gamepass.
Sur ce, j’espère que Rockstar jusqu'à la sortie se fera pourrir sur les forums et que des gens influents gueulent bien fort afin de leur faire changer d’avis
L’espoir fait vivre
Et moi si j'étais Nintendo, j'offrirai un sachet de graines (pigeon) pour chaque jeu Nintendo vendu 80€ alors que le jeu en question vaut 40€ en réalité.
On arriver à cracker Denuvo quasiment day one, alors à côté contourner un simple blocage temporel sur une ps5 modifiée sur laquelle tu as un contrôle sur l’OS, le kernel, l’horloge de confiance, les hooks système ou l’environnement d’exécution, c'est un jeu d'enfant de faire tourner le jeu.
Je ne dis pas POURQUOI Rockstar fait ce move, peut être qu'ils en profitent pour court-circuiter l'occasion, c'est possible, mais pour éviter tout leak c'est juste la méthode la plus efficace qu'il puisse exister à ce jour. Si j'étais eux et que je voulais absolument éviter le moindre leak avant sa sortie c'est la seule issue que je verrais.
Quelle sacré douille.
Curieux de savoir combien de ces versions de la honte mes 60% de cotisations sociales vont financer, sans parler des arrêts maladies qui vont pleuvoir, comme certains s'en sont vanté ici.
Des comportements guère étonnant compte tenu du jeu dont il est question.
Les mecs vont les deux pieds dans la merde mais y seront content parce que ca les déranges pas....
Ils comptent vendre Grand Theft Auto VI pendant 15 ans à nouveau. Du coup, ce ne sont pas les quelques millions de copies non vendues qui vont leur faire peur, car ils vont gagner 20 fois plus en supprimant le physique.
Une pensée aussi pour les serveurs…
Et donc, ces media malheureusement pourront aussi influencer les ventes envers des personnes qui ne jouent pas forcément.
J'espère que tout cela ne servira pas d'exemple à d'autres éditeurs. C'est à dire supprimer totalement l'acquisition d'une version physique. Déjà que pour Capcom apparemment, c'est compliqué d'avoir des versions physique, les quantités seraient limitées.
Et également Sony sur cette génération qui ont décidé du jour au lendemain de ne plus mettre de version physique dans leur collector, il y a juste un steelbook avec un code. Pour avoir la totale, il faut racheter le jeu en physique à côté.
C'est quand même une honte dans l'absolu. Heureusement que GTA ne m'intéresse pas mais j'ai vraiment peur que ça serve d'exemple.
La qualité d'un titre ne se mesure pas en Go. Et s'il s'agit une histoire de place, le jeu sur 2 ou 3 blu-ray en terme de coût cela n'atteint même pas celui d'une cartouche.
C'est quoi l'excuse ? Le détroit d'Ormuz ?
Bientôt ces sociétés posséderont même votre âme.
Je souhaite à Rockstar de couler.
Et oui depuis les années 2020 on en est la, et certain disent encore que tous va bien ?
Je pense que ça changera strictement rien. Et les autres retourneront leur veste a un moment où a un autre.
Le format me choque pas. Mais il faudra donc disposer d'une connexion internet.
Tes propos sont cruels mais réels
thauvinho revendre un bien qu'on a acheté, comme n'importe quel objet qui existe ? comme c'est le cas depuis la nuit des temps ? ouah les gens sont vraiment sans gêne.
Hâte de ne pas acheter !
Certainement pas ! Faut arrêter d’écrire des bêtises.
Je crois que je vais craquer !!
...
...
... Poisson de Juin !!
Et non Rockstar, je ne craquerai pas, quel dommage !
Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer
S’il le faut, je deviendrai un arrache-clous !
J’espère quand même que Rockstar fera un effort pour les récalcitrants comme moi ; j’avais été patient avec Alan Wake 2 en attendant pratiquement 2 ans une version boîte avec disque, bref, je veux y croire
A+
Le meme prix que Mario Kart World chez Leclerc
La difference c’est que l’un ya un jeu en physique dans la boite
Blague à part c’est dramatique pour le physique. Honnêtement je déteste les GKC chez Nintendo , mais forcer de se dire que c’est la moins pire des façon de remplacer le physique, même si la meilleures solution serait juste continuer à faire du vrai physique mais ça n’as pas l’air d’être dans les plans de l’industrie.
Vu l'attente et les centres filles du jeux, ça pue les serveurs saturés, PSN qui déconne, jeu qui ne se lancera pas correctement car il faudra être identifier via notre connections sur les serveurs Rockstar
Téléchargement compliqué vu le nombre de personnes qui seront dessus
Vu que tous les autres ne seront que du pur demat', un code vendu dans une boîte...
Il y a aura clairement un avant et un après GTA6 pour rendre la masse docile.
Une gross pierre de plus sur l'édifice qui signe la fin des jeux physiques.