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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : PC
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
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Gaming Zone
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GTA VI : 80 dollars, une boîte et pas de disque
Actualité générale


Rockstar a officiellement lancé la grande mécanique commerciale autour de Grand Theft Auto VI, et sans grande surprise, tout est calibré au millimètre. Date de sortie, préchargement, éditions, bonus de précommande, optimisation PS5 Pro, petit mois de GTA+ offert pour les versions numériques… et surtout une information qui risque de faire grincer quelques dents : la version physique de GTA VI ne contiendra pas de disque, et autant dire que c'est un nouveau clou qui est planté dans le cercueil du physique, et pas un petit.

Grand Theft Auto VI est donc toujours prévu pour le 19 novembre 2026 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les précommandes ouvriront le 25 juin à minuit, heure locale, donc dans quelques heures, avec un préchargement disponible dès le 12 novembre pour les versions numériques. Rockstar précise également que la version boîte sera disponible à partir du 12 novembre, précisément pour permettre ce fameux préchargement.



Côté prix, il faudra visiblement s’habituer à la nouvelle normalité. La version standard est annoncée à 80 dollars, tandis que l’édition Ultimate grimpe à 100 dollars. Cette dernière inclura divers bonus in-game, notamment des véhicules, des armes, des tenues et d’autres contenus liés à l’aventure de Jason et Lucia... Visiblement le jeu le plus attendu de la décennie arrive avec une édition plus chère, des bonus cosmétiques, et cette petite impression familière que l’industrie du jeu vidéo a désormais installé son bureau permanent dans le service marketing.

Toutes les précommandes et tous les achats effectués avant le 20 novembre permettront aussi d’obtenir le Vintage Vice City Pack, une sélection d’objets censés rappeler l’époque où “le néon brillait le plus fort”. C’est joli, c’est nostalgique, et c’est surtout parfaitement pensé pour parler aux joueurs qui ont encore le souvenir de Vice City dans un coin de la tête. Rockstar connaît son public. Et Rockstar sait très bien où appuyer.



Mais le gros morceau, évidemment, c’est cette fameuse “version physique”. Car contrairement à ce que certains espéraient encore, la boîte de GTA VI ne contiendra pas de disque, mais un simple code de téléchargement. Ce n’est donc pas une version physique au sens traditionnel du terme. C’est une version numérique avec un emballage. Une sorte de relique décorative, histoire de ne pas trop brusquer les rayons des magasins, tout en retirant discrètement ce qui faisait l’intérêt du support physique : avoir le jeu sur un disque.

On pourra toujours dire que ce n’est pas une surprise. Et en réalité, ça ne l’est pas vraiment. Depuis des années, l’industrie pousse lentement mais sûrement vers le tout numérique. Les jeux sortent incomplets sur disque, nécessitent des patchs day one massifs, dépendent de serveurs, de comptes, d’authentifications, de contenus téléchargeables. Le disque n’était déjà plus toujours une garantie d’autonomie complète. Mais avec GTA VI, on franchit une étape symbolique beaucoup plus forte : le plus gros lancement vidéoludique attendu depuis des années abandonne le disque dès le départ, tout en continuant à vendre une boîte.



Et c’est bien là que le signal envoyé est violent. Parce qu’un petit jeu tiers qui sort sans disque, on peut encore ranger ça dans la case “évolution du marché”. Mais GTA VI, ce n’est pas un lancement comme les autres. C’est probablement le jeu qui va exploser tous les compteurs, attirer le grand public, remplir les réseaux sociaux, faire vendre des consoles, saturer les serveurs, et devenir un événement culturel avant même d’être un simple produit. Quand un jeu de ce poids-là valide un modèle, il ne se contente pas de suivre une tendance, il va l’accélèrer.

Rockstar a évidemment des raisons très concrètes de le faire. Un disque en circulation avant la date de sortie, c’est un risque de fuite, de spoilers, de streams sauvages, de vidéos postées trop tôt, de magasins qui lâchent des copies avant l’heure. Avec un code de téléchargement et un déverrouillage contrôlé, l’éditeur garde la main. C’est plus propre, plus verrouillé, plus rentable. Et accessoirement, ça évite de fabriquer et distribuer des disques à grande échelle. D’un point de vue industriel, c’est logique. D’un point de vue consommateur, c’est déjà beaucoup moins charmant.



Car derrière cette décision, il y a aussi une conséquence directe pour les boutiques physiques, le marché de l’occasion, le prêt entre joueurs, la conservation, la revente et la propriété réelle du jeu. Une boîte avec un code, une fois le code utilisé, n’a quasiment plus aucune valeur fonctionnelle. Elle ne permet pas de revendre le jeu comme avant, ni de le prêter, ni de le conserver dans une logique patrimoniale. Elle devient un objet de collection amputé de sa fonction principale. On garde l’illusion du physique tout en supprimant ses avantages. C’est assez brillant commercialement, mais il faut quand même reconnaître que c’est un peu cynique.

Autre point intéressant : Rockstar décrit pour l’instant GTA VI comme une expérience solo. Aucune mention claire d’un nouveau GTA Online inclus au lancement. Cela ne veut pas forcément dire qu’il sera absent, mais le silence est notable. On se souvient que GTA Online était arrivé après la sortie de GTA V, et vu le poids économique absolument colossal du mode en ligne, il serait très étonnant que Rockstar n’ait pas une stratégie bien huilée à ce sujet. Simplement, pour le moment, la communication officielle reste centrée sur l’histoire de Jason et Lucia.



Visiblement, le partenariat marketing avec Sony et PlayStation est validé. Nous avons donc une version PlayStation 5 qui mettra aussi en avant les fonctionnalités de la DualSense, notamment le retour haptique et les gâchettes adaptatives, ainsi que l’audio 3D et les temps de chargement rapides. Une optimisation PS5 Pro est également mentionnée. Là encore, rien de très surprenant vu que Sony a tout intérêt à faire de GTA VI une vitrine technique, et Rockstar a tout intérêt à donner l’impression que chaque plateforme aura droit à une version soignée.

On note aussi que les précommandes numériques incluront visiblement un mois de GTA+, le service d’abonnement de Rockstar. Là encore, c’est assez révélateur de l’époque. Même quand on achète le jeu le plus attendu du marché à plein tarif, on vous glisse gentiment un pied dans l’écosystème d’abonnement. Offert au départ, reconduit ensuite si on ne fait pas attention. La petite caresse commerciale qui peut devenir un prélèvement mensuel. Rien de nouveau, mais toujours cette élégance de l’industrie moderne.

Au final, ces annonces ne changeront probablement rien au destin commercial de GTA VI. Le jeu va se vendre par millions, faire exploser les chiffres, monopoliser l’attention, et devenir l’événement vidéoludique de l’année 2026. Même ceux qui râlent aujourd’hui seront nombreux à passer à la caisse, parce que c’est GTA, parce que l’attente est immense, et parce que Rockstar reste l’un des rares studios capables de transformer une sortie en phénomène mondial.

Mais symboliquement, cette annonce marque quand même quelque chose. La version physique de GTA VI sans disque, c’est un énorme coup d’accélérateur vers un marché où la boîte n’est plus qu’un décor, où la possession devient une licence d’accès, et où le consommateur achète de plus en plus souvent le droit temporaire d’entrer dans un écosystème fermé.

Bref, GTA VI arrive, il coûtera cher, il se préchargera avant la sortie, il proposera ses bonus habituels, son édition Ultimate, son petit abonnement GTA+ en cadeau d’appel, et sa boîte vide de disque.

Le physique n’est peut être pas encore mort. Mais quand Rockstar arrive avec le marteau, disons que le cercueil commence sérieusement à sonner creux.

Sources :
Rockstar Games
VGC
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    posted the 06/24/2026 at 04:19 PM by liquidus
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    shinz0 posted the 06/24/2026 at 04:26 PM
    Acheter une boîte vide inutile moins cher à Leclerc ou acheter en démat au prix conseillé

    Rumeurs : certains contenus non accessibles en version standard
    https://x.com/Jorge_Most/status/2069785824732778965
    yani posted the 06/24/2026 at 04:26 PM
    Moi la question que je me pose est-ce que c'est par un soucis de contrôle ou juste que le jeu ne tiens pas sur un disque.

    Et ça m'étonnerait pas que ce soit la deuxième solution. Si Gta VI est bien le jeu de la décénie, il ne tient peut-être pas sur un disque et je pense que ça doit surement être ça surtout.
    mizuki posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    yani La solution existe depuis longtemps, 2BR dans la boite, un qui sert à l'installation, et un qui finit l'installation et qui sert à jouer.
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    shinz0 tant mieux. Tant qu'à être bloqué sur le demat. Autant payer moins chère
    crush posted the 06/24/2026 at 04:30 PM
    Pas étonnant, je me souviens de la quantité de vidéos leak sur internet pour la sortie de gta 5, plusieurs semaines avant que le jeu sorte.
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:31 PM
    yani Larian, studio biiien moins riche de rockstar à sorti, à leur frais, une version physique de baldur's Gate 3, complete sur 2 Blu-ray sur ps5 et 3 ou 4 disques sur xbox, quand on veux, on peux..
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:32 PM
    Tout va bien chez les touristes, leur commentaires se foutant de la gueule du physique est prévu dans quelques minutes

    yani On le répète : GTAV c'était 2 disques sur Xbox, 7 sur PC. Et c'est Rockstar, appartenant à Take-Two alias un des plus gros studio/éditeur de l'industrie, pas un indépendant. C'est à minima une volonté d'investir le moins d'argent tout en récoltant le plus sur les ventes, c'est au pire un pied de nez à la préservation du jeu vidéo (invendable à moins de vendre sa console et son compte PlayStation/Xbox associé).
    bennj posted the 06/24/2026 at 04:34 PM
    crush mais bien sur c'est pour contrer les leaks alors qu'ils peuvent sans aucun soucis bloquer le lancement du jeu a une date spécifique :lol : le but il est juste de tuer l'occasion ca s'arrête la.
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 04:35 PM
    torotoro59 Ils ont oubliés que si ils sont là aujourd'hui c'est grâce à nous, pour le coup, j'espère que le net va faire le taf en terme de gronde général parce que pour le coup, ils se fouttent littéralement de nos gueules.
    ratchet posted the 06/24/2026 at 04:37 PM
    Tellement hâte!

    Par contre cool le téléchargement anticipé dès le 12, ils ont prévu un flux monstre de consommateur j’imagine donc bien pour éviter les problèmes.
    yani posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    torotoro59 Oki j'ai pas trop suivis l'actualité par rapport au poids des disques (j'ai pas trop joué non plus ces dernières années pour des raisons perso) mais oui si tu me dis que bg 3 avait quatre disques alors oui on vient clairement dans le contrôle par rapport au leak etc et que le soucis vient pas des quantités de disques. (sauf peut-être si c'est vraiment plus ? genre peut-être le double ?)
    negan posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    L'histoire des leak c'est de la connerie, ils veulent surtout baisé le marche de l'occasion car pour un jeu d'une tel ambition c'est une plaie.

    La c'est full rentré d'argent pendant des années en baisant le marché de l'occasion .

    Par contre ceux qui disent " on va le prendre quand même " va falloir assumé car viendra un jeu ou autre va faire pareil et ainsi de suite .
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    ravyxxs le problème aussi c'est les versions Physique avec rien dedant. Donc ca change rien en réalité. Le seul gros problème c'est l'impossibilité de la revente. C'est bien ça le gros problème. Les joueurs PC l'ont accepté, ils se disent autant faire pareil avec les consoleux. Pas de problème qu'ils vendent les jeux moins chère alors. Sinon oui les joureurs consoles doivent geuler.
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    Une Escroquerie mondiale
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:39 PM
    ravyxxs j'espère, mais j'ai peu d'espoir hélas.
    torotoro59 posted the 06/24/2026 at 04:41 PM
    negan exactement, il aurait suffit de décaler la sortie boîte et c'était bon plutôt qu'une boîte plastique vide.
    ravyxxs posted the 06/24/2026 at 04:42 PM
    liberty negan
    shining posted the 06/24/2026 at 04:42 PM
    negan Excuse bidon de rockstar , crimson desert a un disque et il on bloquer le jeux si ta pas la mise a jours day one, pour éviter les spoils, il veulent juste pas que vous revendiez votre version disque pour ceux qui feront que l'histoire donc pas d’occasion sur le jeux ......, oui ces bien sa totalement raison .
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:44 PM
    90€ pour un petit papier dans une boite en plastoc vide
    yani posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    Surtout qu'en allant en dématérialisé, ils vont avoir besoin de sacré serveur pour tenir le coup face aux piques de téléchargement et préchargement.

    Ca va vraiment être des dizaines de millions de connexions subites.
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    aeris201 80. Et heureusement qu'ils n'ont pas suivie la logique de Nintendo avec le prix honteux de Mario Kart (durée de vie = prix a adapter) sinon GTA 6 peut valoir 1000 euros
    sdkios posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    Et comme c'est gta, ca va passer... C'est ca le pire.
    opthomas posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    La douche froide !
    sino posted the 06/24/2026 at 04:46 PM
    J’aurais bien voulu savoir combien de gigaoctets pèse le jeu, manière de savoir si il aurait pu tenir sur 2 blurays.
    kikoo31 posted the 06/24/2026 at 04:47 PM
    aeris201 comme MKW
    altendorf posted the 06/24/2026 at 04:49 PM
    Le fric monstre que va se faire Take-Two en day one. Tout le monde va suivre.
    toninus posted the 06/24/2026 at 04:49 PM
    Et bien on attendra la supérior version PC deux ans après avec un petit discount.
    Sauf si le jeu est guez, sait-on jamais...
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:50 PM
    shinz0 100$ (donc 110€) pour acceder au salon de tatouage et la boutique de fringues dans GTAVI

    liberty 80$ = 90€, et Mario Kart World il y a une cartouche de jeu dans la boite
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:51 PM
    aeris201 ouai mais il y a une différence entre un jeu probablement de 200 GO et un autre de 50 go
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 04:51 PM
    liberty haha oui Nintendo ce sont les rats du jeux vidéo
    rival187 posted the 06/24/2026 at 04:52 PM
    Un jeu pas revendable stou.
    temporell posted the 06/24/2026 at 04:52 PM
    liberty la taille d'un jeu n'a aucun rapport
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 04:55 PM
    Pas pressé de prendre ce jeu. Dans 2 ans peut être sur helix en physique ( nouvelle édition )
    liberty posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    temporell bha si parce qu'au pire on aurait un Blu-ray avec rien dedant dans la version physique
    wickette posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    80 dollars c'est amplement justifié pour GTA VI, le vrai scandale c'est le prix de MK world surtout.

    Par contre ce sera sur PC en 2027 je l'espère..je ne le prend pas sur PS5, et j'espère qu'avec tous les milliards Rockstar va nous sortir un bon portage soigné sur PC cette fois, sans avoir à attendre une remise à niveau 10 ans après
    djfab posted the 06/24/2026 at 04:56 PM
    Les pro-N me font bien rire !
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:57 PM
    aeris201 Encore une fois, pour ce prix-là Mario Kart World manque de contenus et de qualité de vie. Ce n'est pas ces +200 musiques orchestrales qui le sauveront de tout critique. Continues de ne pas répondre, mais je peux te dire que tu ne va prendre personne pour des cons ici.
    jenicris posted the 06/24/2026 at 04:57 PM
    L'autre qui ose la ramener avec MK
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 04:58 PM
    rival187 Pas revendable pas échangeable pas prétable pas conservable

    C’est des vrais rockstars pour le coup
    masharu posted the 06/24/2026 at 04:59 PM
    aeris201 Tu vois, tu nous fait la parfaite démonstration de ta stupidité.
    ouroboros4 posted the 06/24/2026 at 05:01 PM
    jenicris apparement il l'a acheter 90 euros en plus
    mattewlogan posted the 06/24/2026 at 05:06 PM
    Parfait
    Pas de leaks
    Et tout le monde a la même enseigne
    crush posted the 06/24/2026 at 05:07 PM
    bennj Complètement stupide, tu crois vraiment qu'une simple activation d'un jeu va empêcher les hackers de la détourner pour exploiter le jeu qui est présent dans son intégralité sur le cd ?
    Sérieux réfléchissez deux secondes avant de chier des raisonnements aussi fumeux
    kambei312 posted the 06/24/2026 at 05:10 PM
    Parfait! un jeu en moins a acheter en fin d'année. Je fais des économies en ce moment. C'est au top !
    22 posted the 06/24/2026 at 05:10 PM
    Who iz surpris ?

    D'ailleurs un prix pour le blister de la boite ?
    epicurien posted the 06/24/2026 at 05:11 PM
    C'est Nintendo qui jubile, ses GKC passent d'un coup pour du physique on ne peut plus traditionnel ...
    Reste que sera "physique" quand même pour moi, ne serait-ce que pour pas payé 80€ AKA le prix des victimes consentantes.
    jenicris posted the 06/24/2026 at 05:12 PM
    ouroboros4 ce pigeon
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 05:12 PM
    Je mets un j’aime pour la rédaction de l’article et un "je déteste" à Rockstar

    Sur ce, j’espère qu’on sera assez nombreux à faire l’impasse le 19 novembre pour que Rockstar ait la "bonté" de nous sortir une vraie version physique quelques mois + tard

    Si le jeu pouvait bider du moins... j’espère que leurs prévisions de ventes seront au-dessus de la réalité et peut-être Rockstar reviendra-t-il à la raison
    shining posted the 06/24/2026 at 05:13 PM
    crush Pourtant crimson personne a pue jouer avant le patch day one je rappel .......
    bigb0ss posted the 06/24/2026 at 05:15 PM
    Aucun intêret de l'acheter en physique du coup si ce n'est avoir la boite
    Très déçu de la part de Rockstar ....
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 05:15 PM
    icebergbrulant

    Le jeu événement de l’année, attendu depuis 13 ans, sera vendu sous la forme d’un simple consommable jetable. Je comprends ta déception
    crush posted the 06/24/2026 at 05:17 PM
    shining Parce que tout le monde s'en branle de crimson desert ?
    Tu compares vraiment CD à GTA 6 qui est littéralement le produit culturel le plus attendu de tous les temps ?
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 05:17 PM
    Pour moi l'explication c'est plus sur le stockage ... Le jeu risque d etre tres lourd. Les editeurs sont froids pour mettre 3 ou 4 disques sur un jeu en bluray disques. Ca va ptet peser 200/250 gigas le bouzin
    ratchet posted the 06/24/2026 at 05:18 PM
    80e pour GTA ça le fais, c’est clair que pour Mario Kart ça fais mal au cul
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 05:18 PM
    Apres enlever le disque et casser le marché de l'occase, c'est bien salop de leur part.
    yanssou posted the 06/24/2026 at 05:20 PM
    aeris201 11 ans après MK n'a plus aucune ambition
    marcus62 posted the 06/24/2026 at 05:21 PM
    Décidément aujourd’hui, la communication autour de GTA VI, ça a fait suer plus d’un

    Joueur Steam et parfois Game Pass, le physique c’est devenu extrêmement rare pour moi, ça se limite à très peu de jeu et uniquement des jeux coups de cœur.

    J’aurai probablement pris ce GTA VI en version disque. Mais son absence, ça me dérange pas plus que ça au final.
    C’est que mon avis.

    Le principal c’est le plaisir que va procurer le jeu (j’espère, mais j’ai aucun doute dessus)

    Tout ce que je constate, le GOTY 2026 va continuer à faire suer plus d’un ici d’ici sa sortie
    sonilka posted the 06/24/2026 at 05:22 PM
    Ils iront se faire voir. Pas de physique, pas d'achat. Mais je ne me fais aucune illusion, beaucoup n'ayant aucune volonté, ca va précommander en demat plein pot sans sourciller. L'industrie basculera définitivement après ca. Y aura plus de retour. Le consommateur sera heureux de se faire plumer dans un futur proche quand il n'aura plus aucune alternative et qu'il devra composer avec le tarif que fixera l'éditeur comme bon lui semble.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 05:24 PM
    aeris201

    Ce consommable est inconsommable

    Sur ce, je vais aller me voiler la face et me dire que j’attendrai la version PC
    bladagun posted the 06/24/2026 at 05:24 PM
    C'est confirmé que la boîte est vide ou bien il y a Juste une code pour pouvoir télécharger le contenu avant ?

    Les gens qui disent pas d'achat je n'y crois tellement pas, j'adore le physique mais je vais dans aucun monde rater un aussi gros jeu parce que je veut faire un caca boudin. C'est pas comme si c'était un combat perdu d'avance.
    solarr posted the 06/24/2026 at 05:25 PM
    Rockstar : "kesskon nana a fout', i zachèteron tout' façon".

    sonilka bientôt un abonnement mensuel de 10 euros par mois pour jouer au jeu après l'avoir acheté 90 balles. Normaaaall. Prenez-moi pour un Foo.

    marcus62 pas mon fric en tout cas, je l'aurai gratos avant toi
    eruroraito7 posted the 06/24/2026 at 05:25 PM
    Oust ! Sans moi sur le coup ( après plus facile pour moi pas grand fan des GTA )
    bennj posted the 06/24/2026 at 05:27 PM
    crush mais quest ce que tu racontes ? Tu crois que Rockstar fait ça pour empêcher son jeu d'être piraté ? La console ne le permet pas... Si ils font ca c'est uniquement pour empêcher le marché se l'occasion de s'approprier GTA 6.

    Ah oui et GTA 5 a l'époque n'avait bien sur pas le système qui permet de bloquer la sortie dun jeu. Et ça n'a rien a voir avec le fait que le jeu soit attendu ou pas. T'es sur que tu sais de quoi tu parles ?
    solarr posted the 06/24/2026 at 05:28 PM
    Pourquoi je m'agite ? après avoir joué à Mafia, puis le reste, je n'ai JAMAIS touché à un seul GTA de ma vie !
    patrickleclairvoyant posted the 06/24/2026 at 05:28 PM
    Il faut lâcher un trailer ce soir
    rogeraf posted the 06/24/2026 at 05:29 PM
    GTA 7 2038: plus de jeu de tout.

    Abonnement obligatoire au GTA club et tu payeras ton jeu tous les mois comme netflix
    arrrghl posted the 06/24/2026 at 05:31 PM
    aller les beaufs ! achetez votre bout de papier pour la licence la plus surcoté de l'industrie !
    marchand2sable posted the 06/24/2026 at 05:31 PM
    Une boîte vide 80 euros cte honte.
    riddler posted the 06/24/2026 at 05:34 PM
    Et ça râle contre les GKC…
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 05:36 PM
    Si j’étais Rockstar je mettrais dans le boîtier une carte postale avec un doigt d’honneur comme motif, accompagnée du code.
    churos45 posted the 06/24/2026 at 05:38 PM
    "où la possession devient une licence d’accès, et où le consommateur achète de plus en plus souvent le droit temporaire d’entrer dans un écosystème fermé."

    Purée merci de le dire, ça faisait peur les commentaires depuis ce matin. Certains n'ont qu'une vision à court terme
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 05:40 PM
    ducknsexe Si j’etais Rockstar, en plus du code dans la boite je mettrai un ticket pour un plat de Tasty Crousty offert, c’est la moindre des choses
    jobiwan posted the 06/24/2026 at 05:41 PM
    Je plussoie de cette nouvelle !
    Quand je disais que nous sommes pas à l'abri d'un couac, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Nous voilà en plein dans avant même de la sortie du titre. Les pros du physique, combien de joueurs vont ils craquer pour acheter tout de même cette édition code-in-box?
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 05:42 PM
    bladagun Et pourtant, il y en aura et j’en ferai partie
    C’était le jeu que j’attendais le + cette année et cette magouille de Rockstar me reste au travers de la gorge
    Rockstar, ces multimilliardaires qui ne sont pas capables de sortir une version physique... vraiment ?
    Je me sens insulté, pris pour un con (= pigeon), et c’est mal me connaître

    Je ne critique pas les adeptes du démat mais là, on nous met le couteau sous la gorge ! "Tu achètes notre jeu en démat et tu fermes ta gueule, ok ?!" C’est comme ça que je vois les choses

    Pour être clair, oui je jouerai à GTA 6 mais quand ? C’est ça la bonne question !
    Dans 1 an peut être car Rockstar aura finalement sorti une version physique avec disque; ou dans 3, 4, 5 ans via PS Plus Extra ou Gamepass.

    Sur ce, j’espère que Rockstar jusqu'à la sortie se fera pourrir sur les forums et que des gens influents gueulent bien fort afin de leur faire changer d’avis

    L’espoir fait vivre
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 05:45 PM
    aeris201 Oui et la boîte Magique vide de GTA6 ( ticket + carte postale + code ) serait offerte dans un menu Happy Meal.
    natedrake posted the 06/24/2026 at 05:46 PM
    aeris201 Si j’etais Rockstar, en plus du code dans la boite je mettrai un ticket pour un plat de Tasty Crousty offert, c’est la moindre des choses

    Et moi si j'étais Nintendo, j'offrirai un sachet de graines (pigeon) pour chaque jeu Nintendo vendu 80€ alors que le jeu en question vaut 40€ en réalité.
    liquidus posted the 06/24/2026 at 05:48 PM
    bladagun Oui c'est confirmé qu'il y aura un code.
    crush posted the 06/24/2026 at 05:49 PM
    bennj Non non n'inverse pas la situation, c'est toi qui n'a aucune idée de ce dont on parle.
    On arriver à cracker Denuvo quasiment day one, alors à côté contourner un simple blocage temporel sur une ps5 modifiée sur laquelle tu as un contrôle sur l’OS, le kernel, l’horloge de confiance, les hooks système ou l’environnement d’exécution, c'est un jeu d'enfant de faire tourner le jeu.

    Je ne dis pas POURQUOI Rockstar fait ce move, peut être qu'ils en profitent pour court-circuiter l'occasion, c'est possible, mais pour éviter tout leak c'est juste la méthode la plus efficace qu'il puisse exister à ce jour. Si j'étais eux et que je voulais absolument éviter le moindre leak avant sa sortie c'est la seule issue que je verrais.
    oreillesal posted the 06/24/2026 at 05:50 PM
    Un jeu hors de prix, totalement dématérialisée, déjà de nombreux contenu exclusif à ceux qui vont payer plus.
    Quelle sacré douille.

    Curieux de savoir combien de ces versions de la honte mes 60% de cotisations sociales vont financer, sans parler des arrêts maladies qui vont pleuvoir, comme certains s'en sont vanté ici.
    Des comportements guère étonnant compte tenu du jeu dont il est question.
    deathegg posted the 06/24/2026 at 05:50 PM
    churos45 Ce qui est surtout incroyable, c'est de voir que les gens vont acheter 80-90 € un jeu en démat, impossible à revendre et tout... mais y sont content parce que "gneu gneu les pro-démat sont malheureux donc moi je suis content".

    Les mecs vont les deux pieds dans la merde mais y seront content parce que ca les déranges pas....
    ouken posted the 06/24/2026 at 05:51 PM
    Non merci
    stampead posted the 06/24/2026 at 05:55 PM
    altendorf mais pas tous le monde à une license de la puissance de gta
    kratoszeus posted the 06/24/2026 at 06:00 PM
    Vu que j en ai rien à foutre des contenus exclusifs ou deluxe editions car au final c'est que cosmétique bah ça sera la version classique en demat au moins le jeu sera dans ma bibliothèque jusqu'à 2027. Et je pense qu une version disque sortira tôt ou tard
    bladagun posted the 06/24/2026 at 06:01 PM
    Le 5, c’est une moyenne de 18 millions de jeux vendus chaque année depuis sa sortie. Il ne leur a pas fallu longtemps pour comprendre que le manque à gagner est colossal à cause du marché de l’occasion.
    Ils comptent vendre Grand Theft Auto VI pendant 15 ans à nouveau. Du coup, ce ne sont pas les quelques millions de copies non vendues qui vont leur faire peur, car ils vont gagner 20 fois plus en supprimant le physique.
    dabaz posted the 06/24/2026 at 06:02 PM
    Mettre 80€ dans un jeu dématérialisé est aberrant, jeu révolutionnaire le plus attendu de l'univers ou pas. Je le prendrai sur PC à moins de 50€ au moment opportun.
    tab posted the 06/24/2026 at 06:10 PM
    Heureusement que c gta 6 sinon là encore ca aurait ete sans moi…
    Une pensée aussi pour les serveurs…
    niflheim posted the 06/24/2026 at 06:12 PM
    Ce que j'espère surtout, c'est qu'avec toute la surenchère médiatique TF1, M6, RTL,... et plein d'autres media dans le monde qui ne parlent jamais de jeu vidéo en règle général, et quand ils en parlent c'est pour le mettre en cause, c'est dire l'hypocrisie.

    Et donc, ces media malheureusement pourront aussi influencer les ventes envers des personnes qui ne jouent pas forcément.

    J'espère que tout cela ne servira pas d'exemple à d'autres éditeurs. C'est à dire supprimer totalement l'acquisition d'une version physique. Déjà que pour Capcom apparemment, c'est compliqué d'avoir des versions physique, les quantités seraient limitées.

    Et également Sony sur cette génération qui ont décidé du jour au lendemain de ne plus mettre de version physique dans leur collector, il y a juste un steelbook avec un code. Pour avoir la totale, il faut racheter le jeu en physique à côté.

    C'est quand même une honte dans l'absolu. Heureusement que GTA ne m'intéresse pas mais j'ai vraiment peur que ça serve d'exemple.
    maxx posted the 06/24/2026 at 06:15 PM
    Sommes nous certains que GTA Online est inclu avec GTA VI? Franchement, tant qu'ils communiquent pas officiellement dessus j'ai mes doutes. Ils pourra ent le vendre quelques mois plus tard a 20€ et ça fera le package complet a 100€. On serait alors au prix des rumeurs, rumeurs qui parlaient d'un lancement exclusivement demat d'ailleurs ce qui se valide un peu ici.
    rider288 posted the 06/24/2026 at 06:16 PM
    Si encore il y avait une ristourne sur la version Physique, parce que bon le papier à imprimer ca coute moins cher que le(s) CD.
    jobiwan posted the 06/24/2026 at 06:28 PM
    liberty ouai mais il y a une différence entre un jeu probablement de 200 GO et un autre de 50 go
    La qualité d'un titre ne se mesure pas en Go. Et s'il s'agit une histoire de place, le jeu sur 2 ou 3 blu-ray en terme de coût cela n'atteint même pas celui d'une cartouche.
    kroseur posted the 06/24/2026 at 06:34 PM
    Quelle bande d'enfoirés. Faudrait un boycotte massif mais avec tous les pigeons de gta c'est déjà peine perdue. Ils vont bien se gaver.
    altendorf posted the 06/24/2026 at 06:40 PM
    stampead Yep clairement, c'est un autre débat après
    whookid posted the 06/24/2026 at 06:40 PM
    Quel époque de merde rien que pour ca il faudrait un boycotte mondial.

    C'est quoi l'excuse ? Le détroit d'Ormuz ?
    liberty posted the 06/24/2026 at 06:43 PM
    jobiwan je suis d'accord, je dis juste qu'au pire ses enculés auraient pu juste miettre un Blu Ray, histoire que le jeu soit revendable... Mais la c'est vraiment pour foncer vers une PC isation des jeux consoles. Ils vont vendre qu'en demat et contrôler le prix et le monter vers le haut... Ça ne sera pas aussi moins chère que sur PC, et ça c'est le pire
    belmoncul posted the 06/24/2026 at 06:45 PM
    Allez hop, boycotte jusqu'à ce qu'il soit trouvable à moitié prix pour ma part !
    shirou posted the 06/24/2026 at 07:04 PM
    Y a un monde ou c'est une manœuvre commercial pour sortir une version physique dans 1 an "pour répondre a la demande des fans" comme ça ils auront le beau rôle et en plus ils vont arriver a vendre le jeux deux fois au même joueur qui voudra sa version physique pour la collection ?
    mwaka971 posted the 06/24/2026 at 07:14 PM
    Eh bah ce sera sans moi GTA j'achète rien en démat et ça va pas changer pour ce jeu
    sardinecannibale posted the 06/24/2026 at 07:18 PM
    Non merci alors.
    ducknsexe posted the 06/24/2026 at 07:18 PM
    Un jeu dématérialisé créé pour des joueurs qui ont perdu leur âme. Bientôt, eux aussi deviendront dématérialisés.
    grundbeld posted the 06/24/2026 at 07:20 PM
    Honte à ceux qui achèteront.
    Bientôt ces sociétés posséderont même votre âme.

    Je souhaite à Rockstar de couler.
    keiku posted the 06/24/2026 at 07:23 PM
    faire payer le cout d'une boite vide, du transport (et la polution qui va avec) pour repolluer derrière avec le téléchargement...

    Et oui depuis les années 2020 on en est la, et certain disent encore que tous va bien ?
    junaldinho posted the 06/24/2026 at 07:26 PM
    Ça se plaint mais tous ceux qui voudrons y jouer vont l'acheter. Demat ou pas.
    cyr posted the 06/24/2026 at 07:27 PM
    Au moins on verra si ça aura un impact.....ou pas du tous.


    Je pense que ça changera strictement rien. Et les autres retourneront leur veste a un moment où a un autre.

    Le format me choque pas. Mais il faudra donc disposer d'une connexion internet.
    vyse posted the 06/24/2026 at 08:04 PM
    cyr nan mais mec gamekyo c'est un moniroté bruyante, ta vu les chiffres de sonu ? sur 7 miliard de benef le physique de represente que 6% des ventes ; a la place de l'industrie je te supprime fissa le physique et je te baisse le prix des jeux de 10euro rien a foutre des guelards
    sino posted the 06/24/2026 at 08:11 PM
    shirou j’ai absolument pas pensé à ce scénario mais ce serait très très fort de faire ça.
    losz posted the 06/24/2026 at 08:14 PM
    Ce sera mon premier jeu demat plein pots, ca fait chier car je pourrais pas revendre derrière mais bon, pas le choix.
    olex posted the 06/24/2026 at 08:29 PM
    On a moins de choix, mais on a (heureusement) toujours le choix le plus évident. Faites avec vos convictions.
    suzukube posted the 06/24/2026 at 08:29 PM
    Je voulais le prendre sur xbox en demat mais y’a pas play anywhere dommage. Ca sera sur ps5pro en demat
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 08:44 PM
    Ceux qui vont précommander pour le frisson une boîte vide… terrible !
    cjmusashi posted the 06/24/2026 at 09:01 PM
    Finalement les gkc c’est pas si mal ????
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 09:04 PM
    arrrghl aller les beaufs ! achetez votre bout de papier pour la licence la plus surcoté de l'industrie !


    Tes propos sont cruels mais réels
    suzukube posted the 06/24/2026 at 09:12 PM
    aeris201 on verra combien vont boycotter le jeu, puisqu'ils boycottaient les GKC
    suzukube posted the 06/24/2026 at 09:14 PM
    vyse ici j'entends tout le temps que les chiffres sont trafiqués et que ce n'est pas vrai le physique représente la majorité des ventes, du coup j'me dis qu'en France c'est bizarre mais bon visiblement c'est le cas ?
    kazuchi posted the 06/24/2026 at 09:14 PM
    J’attendrai une version physique ou une réduction en demat mais pas day one
    thauvinho posted the 06/24/2026 at 10:03 PM
    Après sur ceux qui pleurent que le physique disparaît faut aussi se poser les bonnes questions. Ça se dit défenseur du jeux vidéo de son histoire, de son patrimoine. Mais pour la plupart ça achète le jeu en physique à 50 balles à Leclerc, pour le torcher en 3j et le revendre à 50 balles sur Leboncoin. C'est pas ça qui va sauver l'industrie et encore moins le physique. Ce qui vous emmerde c'est pas de ne plus avoir la boîte et le CD chez vous, mais c'est de devoir payer des jeux tout simplement.
    burningcrimson posted the 06/24/2026 at 10:18 PM
    J'ai rien contre le démat (même si je préfère le physique) mais Rockstar aurait pu nous proposer les deux options et contenter tout le monde. À quoi ça sert de produire des boîtes en plastique si c'est juste pour y mettre des codes ?
    churos45 posted the 06/24/2026 at 10:19 PM
    vyse sans physique le prix des jeux va baisser ? la bonne blague. Le physique était le seul moyen d'avoir le jeu moins cher qu'en démat, notamment grâce aux grandes surfaces. Les jeux coûteront autant en full demat, les éditeurs se feront juste plus de marge.

    thauvinho revendre un bien qu'on a acheté, comme n'importe quel objet qui existe ? comme c'est le cas depuis la nuit des temps ? ouah les gens sont vraiment sans gêne.
    keith92 posted the 06/24/2026 at 10:21 PM
    Perso, je ne l'achèterai pas.
    idd posted the 06/24/2026 at 10:26 PM
    60€ chez leclerc c'est bon voila voila
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:26 PM
    Les pré-commandes sont ouvertes
    Hâte de ne pas acheter !
    shambala93 posted the 06/24/2026 at 10:27 PM
    thauvinho
    Certainement pas ! Faut arrêter d’écrire des bêtises.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:31 PM
    GTA 6 est à 60 euros chez Leclerc !!

    Je crois que je vais craquer !!

    ...
    ...
    ... Poisson de Juin !!
    Et non Rockstar, je ne craquerai pas, quel dommage !
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:34 PM
    icebergbrulant Pour une boîte vide ça vaut chère, le prendre en demat est une solution.
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:35 PM
    icebergbrulant fil d'attente de plus de 2000 personnes à la fnac
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:37 PM
    yanssou

    Je ne sais pas si je dois rire ou pleurer
    suzukube posted the 06/24/2026 at 10:38 PM
    thauvinho Au moins, toi tu es honnête, je suis surpris
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:41 PM
    icebergbrulant Le dernier clou avant la fin
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:47 PM
    yanssou Non, ça ne peut pas finir comme ça
    S’il le faut, je deviendrai un arrache-clous !

    J’espère quand même que Rockstar fera un effort pour les récalcitrants comme moi ; j’avais été patient avec Alan Wake 2 en attendant pratiquement 2 ans une version boîte avec disque, bref, je veux y croire
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:49 PM
    icebergbrulant vu les moyens qu'à Rockstars c'est faisable mais sur 3 ou 4 disques peut être qu'ils auront la flemme.
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 10:51 PM
    yanssou C’est clair, j’espère que le jeu ne fait pas + de 200 Gigas sinon je sens que je vais attendre une sortie boîte pour l’éternité

    A+
    yanssou posted the 06/24/2026 at 10:54 PM
    icebergbrulant je sens qu'il sera lourd en giga.
    aeris201 posted the 06/24/2026 at 11:23 PM
    icebergbrulant GTA 6 est à 60 euros chez Leclerc !!

    Le meme prix que Mario Kart World chez Leclerc

    La difference c’est que l’un ya un jeu en physique dans la boite
    icebergbrulant posted the 06/24/2026 at 11:26 PM
    aeris201 Tu es cruel"le"

    amario posted the 06/24/2026 at 11:39 PM
    Ça insultait nintendo avec les Gamecard... Au moins celle ci on peut les revendre, même si on est pas sûr d'avoir le jeu en téléchargement dans 10 ans sur un serveur. La baise quoi. La c'est pire, c'est un viol. Rockstar, aller vous faire mettre
    zerdow posted the 06/25/2026 at 12:03 AM
    Une petite pensée à tout les Pro S qui nous expliquer que « Le vrai physique c’est uniquement sur PlayStation » et qui encenser GTA 6 comme le Messi libérateur , on rigole bien franchement.

    Blague à part c’est dramatique pour le physique. Honnêtement je déteste les GKC chez Nintendo , mais forcer de se dire que c’est la moins pire des façon de remplacer le physique, même si la meilleures solution serait juste continuer à faire du vrai physique mais ça n’as pas l’air d’être dans les plans de l’industrie.
    thauvinho posted the 06/25/2026 at 12:05 AM
    suzukube Après c'est la vérité, ça se plaint de l'évolution actuelle du marché du JV mais ça consomme d'une façon qui tue le marché. Acheter chez Leclerc et revendre une semaine plus tard au même prix, au final pour le développeur c'est le même résultat que jouer à des jeux piraté sur PC. Ça rapporte zero.
    spartan1985 posted the 06/25/2026 at 01:51 AM
    En bonus de préco, une photo des couilles de Strauss Zelnick.
    neetsen posted the 06/25/2026 at 02:56 AM
    Mais au delà du scandale que c'est le code de téléchargement dans l'édition physique, personne ne pense à un détails

    Vu l'attente et les centres filles du jeux, ça pue les serveurs saturés, PSN qui déconne, jeu qui ne se lancera pas correctement car il faudra être identifier via notre connections sur les serveurs Rockstar
    Téléchargement compliqué vu le nombre de personnes qui seront dessus
    nigel posted the 06/25/2026 at 03:10 AM
    Perso, pas de physique, pas d'achat pour moi. Ça fera un jeu de moins en fin d'année, le mois de septembre est rempli de jeu probablement plus originaux et intéressant
    51love posted the 06/25/2026 at 03:12 AM
    Dans quelques années on trouvera qu'un jeu sur GKC sera très bien en fait


    Vu que tous les autres ne seront que du pur demat', un code vendu dans une boîte...


    Il y a aura clairement un avant et un après GTA6 pour rendre la masse docile.


    Une gross pierre de plus sur l'édifice qui signe la fin des jeux physiques.
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