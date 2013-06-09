Naoki Hamaguchi explique que le concept de la série FF7 Remake consiste à réinventer l’univers entier de FF7 ; ainsi, FF7 Revelation comportera des éléments faisant le lien avec Crisis Core, Dirge of Cerberus et Advent Children !
« Zack va jouer un rôle encore plus important cette fois-ci, non seulement dans l’histoire, mais aussi en termes d’expérience de jeu globale pour les joueurs.
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En réalité, cela ne s’applique pas seulement à Crisis Core, mais aussi à Dirge of Cerberus, le spin-off consacré à Vincent Valentine. Ces titres dérivés ont un impact assez important sur la série de remakes dans son ensemble, puisque le concept de ces remakes est de réinventer l’univers entier de FF7. Ainsi, en ce sens, Revelation comportera des éléments qui feront le lien avec ces deux jeux, et même avec Advent Children. »
Le réalisateur de FF7 Revelation, Hamaguchi, a déclaré dans une interview accordée au site brésilien Omelete qu’il y avait une scène dans le jeu qui le faisait personnellement pleurer à chaque fois qu’il la regardait.
Il s’agit plus précisément du moment où Cloud vit un moment de profonde introspection et découvre la vérité sur son identité, ainsi que le lien qui l’unit à Zack et Aerith.
Il estime que l’équipe a très bien rendu ce moment dans Revelation, et il a hâte que les fans puissent le découvrir !
https://x.com/i/status/2067478587834593633
Naoki Hamaguchi explique qu’ils ont choisi de rester sur Unreal Engine 4 plutôt que de passer à UE5 pour *FF7 Revelation*, afin de pouvoir sortir le jeu bien plus rapidement !
« Mais en résumé, pour cette série, tant d’un point de vue commercial que du point de vue des joueurs, je pense que sortir le jeu le plus rapidement possible est la meilleure chose à faire.
https://nintendoeverything.com/square-enix-ex/
Nous avions déjà travaillé avec UE4 et l’avions personnalisé pour la série de remakes ; nous avons donc décidé qu’il valait mieux proposer rapidement le jeu aux joueurs en utilisant un flux de travail auquel nous étions habitués, plutôt que de tout remettre à zéro pour repartir de zéro avec UE5, tout reconstruire et prolonger la durée de développement. »
« Très tôt, j’ai dit à l’équipe : “Cette fois-ci, on continue avec UE4, et on n’en discutera pas.” »
« Je m’attendais à ce que les gens disent des choses comme : “Ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité, on ne peut pas l’utiliser ?”. C’est pour cette raison que, dès le début, nous avons décidé de rester sur UE4 pour éviter toute confusion en cours de route.
Je pense aujourd’hui que c’était la bonne décision. Bien sûr, en tant qu’équipe, nous avons développé et fait évoluer des moteurs ; ainsi, avec UE4, si nous rencontrions des problèmes, nous pouvions le modifier nous-mêmes. »
« On entend souvent parler de Nanite lorsqu’on évoque UE5, mais lorsque nous avons développé Rebirth, nous avons créé notre propre système de rendu qui était fondamentalement identique à Nanite ; nous avons ainsi pu obtenir une qualité comparable à celle d’UE5. En tant qu’équipe de développement, nous avons réalisé de nombreux jeux AAA jusqu’à présent, j’espère donc que les joueurs pourront nous faire confiance. »
vyse Bah ouais.
Au pire fait le remaster de Crisis Core et tu comprendras ce qui te manque mais ça risque de te spoil des trucs de Revelation.
Autant je trouve ça positif qu'un remake soit pas 100% fidèle et qu'il soit plus ou moins revisité avec améliorations, relectures, approfondissements, ajouts, différences, sans trop chambouler l'oeuvre (un RE4 Remake le fait très bien par exemple)...mais y'a des limites quand même, un remake c'est pas un spin-off non plus et là ça va trop loin pour moi, Rebirth était déjà allé trop loin je trouve mais il y avait moyen de tempérer tout ça sur cette part 3 et eux ils vont encore plus loin, après je doute pas de l'excellence du jeu en soi et peut être qu'ils feront bien les choses au final mais vu ce qu'ils ont fait de l'oeuvre sur les spin-offs et en partie sur Rebirth j'ai pas vraiment confiance, j'espère me tromper.
moi j'avoue que je ne sais plus si j'ai vraiment hâte. la surenchère de la réécriture du scénario + le délire de multiverse pour reinterpréter et relier tous les autres projets.
ça me rappel les film eurêka seven
à force de vouloir que chaque spin-off, adaptation ou œuvre dérivée ait une place dans un grand ensemble, on finit parfois par perdre ce qui faisait la force de l'œuvre originale...