C'est à l'occasion de l'évènement « State of Unreal 2026 » organisé par Epic Games ce mercredi qu'une nouvelle démo de Gears of War: E-Day a été révélée.Elle reprend des passages aperçus dans la présentation du XBOX Games Showcase, mais en s'attardant cette fois sur la technique. Enregistré en 4K et 60 FPS sur Xbox Series X.
The Coalition en profite pour dire que le studio n’a utilisé aucune IA générative pour le développement.
En bonus de la demo technique nous avons droit à une cinématique inédite.
Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC
Les photos donnent grave envie
J'espères qu'il va bien se vendre pour espérer des suites
Visuellement c’est très beau surtout les effets de lumières !
Mais autant j’ai pris pas mal de claque graphique sur la génération précédente (One et PS4) autant j’en ai pris aucune sur la génération actuelle… et ce ne sera pas Gears E-Day.
On verra si ce sera GTA VI… la démo technique de The Witcher IV, j’attends ce genre de résultat avec impatience.