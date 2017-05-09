profile
Gears of War : E-Day
7
Likers
name : Gears of War : E-Day
platform : PC
editor : Xbox Game Studios
developer : The Coalition
genre : action
other versions : Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Gears of War France
81
Likes
Likers
name : Gears of War France
title : Gears Of War France
screen name : gearsofwarfrance
url : http://www.gamekyo.com/group/gearsofwarfrance
official website : https://twitter.com/GearsFrance
creator : negan
creation date : 09/05/2017
last update : 06/17/2026
description : Numéro 1 sur l'actualité de Gears Of War en France !
tags : gears of war anya alex gow marcus gears of war 3 gow 3 cliff bleszinski sam sanguinator locuste boomer marcus fénix jace baird c
articles : 373
visites since opening : 1403541
subscribers : 13
bloggers : 1
channel
all
Gears Of War E-Day : démo technique Unreal Engine 5 + cinématique inédite
Gears Of War : E-Day



C'est à l'occasion de l'évènement « State of Unreal 2026 » organisé par Epic Games ce mercredi qu'une nouvelle démo de Gears of War: E-Day a été révélée.Elle reprend des passages aperçus dans la présentation du XBOX Games Showcase, mais en s'attardant cette fois sur la technique. Enregistré en 4K et 60 FPS sur Xbox Series X.

The Coalition en profite pour dire que le studio n’a utilisé aucune IA générative pour le développement.




En bonus de la demo technique nous avons droit à une cinématique inédite.















Gears Of War E-Day sera disponible le 6 Octobre exclusivement sur Xbox et PC

    tags :
    7
    Likes
    Who likes this ?
    rendan, link49, ducknsexe, spartan1985, walterwhite, skuldleif, yanssou
    posted the 06/17/2026 at 05:07 PM by negan
    comments (15)
    bigb0ss posted the 06/17/2026 at 05:57 PM
    Ca démonte sévère, les rois de l'UE
    negan posted the 06/17/2026 at 06:03 PM
    bigb0ss Ils vont nous démonté le fion
    yanssou posted the 06/17/2026 at 06:28 PM
    negan Tu veux que je supprime ?
    negan posted the 06/17/2026 at 06:33 PM
    yanssou Non c'est bon t'inquiète , je n'ai pas la priorité
    yanssou posted the 06/17/2026 at 06:39 PM
    negan
    walterwhite posted the 06/17/2026 at 07:32 PM
    Ça bute grave, ça fait une éternité qu’un jeu Xbox m’avait pas autant hypé.
    judgedredd posted the 06/17/2026 at 07:33 PM
    Le jeu de l'année que j'attends le plus, c'est une tuerie
    Les photos donnent grave envie
    J'espères qu'il va bien se vendre pour espérer des suites
    negan posted the 06/17/2026 at 07:38 PM
    walterwhite Lui , Halo et Fable techniquement on va bien manger en l'espace de 7 mois
    walterwhite posted the 06/17/2026 at 07:43 PM
    negan C’est clair, ça fait plaisir de voir de l’ambition dégoulinante
    ootaniisensei posted the 06/17/2026 at 08:36 PM
    Entre Gears et Halo ça faisait longtemps que j'avais eu de tarte technique comme ça
    marcus62 posted the 06/17/2026 at 09:31 PM
    Je l’attends au tournant celui-là et j’espère qu’il sera dans la lignée de la trilogie initiale ! Car j’étais mal déçu des deux précédents Gears.

    Visuellement c’est très beau surtout les effets de lumières !

    Mais autant j’ai pris pas mal de claque graphique sur la génération précédente (One et PS4) autant j’en ai pris aucune sur la génération actuelle… et ce ne sera pas Gears E-Day.

    On verra si ce sera GTA VI… la démo technique de The Witcher IV, j’attends ce genre de résultat avec impatience.
    suzukube posted the 06/17/2026 at 09:43 PM
    Les 12 Tflops m'impressionnent ! J’en viens à me demander pourquoi la PS5 Pro existe ?
    rendan posted the 06/17/2026 at 10:45 PM
    Ça va être de la frappe
    link49 posted the 06/18/2026 at 04:52 AM
    Vivement le 6 Octobre.
    taiko posted the 06/18/2026 at 05:53 AM
    suzukube on est en 2026 et tu parles encore de TFlops?
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo