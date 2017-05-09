Certains journalistes ont eu l'occasion d'examiner Gears Of War E-Day de plus près et de s'entretenir avec les développeurs de The Coalition pour en savoir plus sur cette préquelle. Gears of War: E-Day marque un nouveau départ pour la série, et selon The Coalition, le développeur est parti d’une « page blanche » pour reconstruire Gears sur Unreal Engine 5. Le lieu central de l'E-Day est Kalona, sur la planète Sera, une ville qui sera détruite lors de l'Emergence Day, lorsque les Locustes se soulèveront pour attaquer l'humanité. The Coalition indique que la destruction sera perceptible tout au long de la campagne à mesure que les environnements changent, et bien que E-Day ne soit pas un jeu vidéo en monde ouvert, ses grandes arènes sont des énigmes de combat qui attendent que les joueurs les résolvent grâce à des transitions plus fluides entre les couvertures et une violence extrême.
Certaines missions offriront des zones de combat plus restreintes, tandis que d'autres permettront aux joueurs d'accéder à des quartiers entiers pour mener leurs combats. L'objectif principal est de donner aux joueurs l'impression d'être dans un film d'action à gros budget.
Gears of War : E-Day proposera une ville vivante et dynamique, avec des événements optionnels et une grande liberté dans les missions.
Vous pourrez vous contenter de jouer les missions principales ou prendre le temps d'explorer d'autres quartiers de la ville et de venir en aide aux survivants.
Parmi les détails intéressants issus de l'entretien, The Coalition indique que Gears Of War E-Day aura la plus grande campagne jamais conçue, le studio estimant qu'il faudra environ 14 heures pour la terminer ( en mode recrue et sans la récupération de collectibles ) .
Gears Of War E-Day sortira le 6 octobre en exclusivité console XBOX et sur PC
- GearsOf War 1 : 8 heures
- Gears Of War 2 : 10 heures
- Gears Of War 3 : 10 heures
- Gears 4 : 9 heures
- Gears 5 : 12 heures
- Gears of War: E-Day : Plus de 14 Heures.
14 heures
J'avais plutôt bien aimé Gears 5 (beaucoup moins le 4).
Du coup je suis assez impatient pour ce E-Day
Un jeu (solo narratif) qui fait plus de 20h, ça commence à m’ennuyer. Moins de 10h, c’est peu.
J’ai pas le souvenir que le premier Gears of War était si court. Je le voyais un peu plus long. Que des souvenirs le premier et le second en coop avec mon père ! Que des souvenirs, cette séquence sur le train contre un des boss
Vivement Octobre et seulement sur XBOX, une masterclasse qui approche