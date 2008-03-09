Dusk Golem
, qu’on ne présente plus dès qu’il s’agit de rumeurs et d’informations autour de Resident Evil
, a partagé une nouvelle salve de détails concernant Resident Evil Veronica
, visiblement après une session de questions/réponses avec Yoshiaki Hirabayashi
, producteur du projet.
Et le premier point à retenir : malgré ce que pouvait laisser penser la bande-annonce, Resident Evil Veronica ne serait pas un jeu en vue subjective
. La séquence montrée dans le trailer aurait surtout été pensée comme un outil de mise en scène, probablement pour installer l’ambiance et rappeler que Capcom
aime bien faire paniquer les joueurs avant même de leur expliquer ce qu’ils regardent. Le jeu serait donc bien conçu à la troisième personne, dans la continuité des remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4
... Mais qui sait, rien n'est jamais gravé dans le marbre, la vue FPS a été appréciée dans Resident Evil Requiem
, alors qui sait si la communauté se fait entendre sur le sujet après la sortie du jeu... Une petite mise à jour. Bref !
Autre information importante : le développement serait justement assuré par l’équipe derrière les remakes de Resident Evil 2 et Resident Evil 4
.
D’après Dusk Golem
, ce remake serait même plus agressif dans sa manière de réinterpréter l’œuvre originale
. Certains événements, dialogues, scènes et éléments narratifs auraient été déplacés, repensés ou transformés et donc il ne faudrait pas s’attendre à un copier coller HD de Code Veronica, mais plutôt à une vraie relecture moderne de l’épisode
.
Et honnêtement, c’est probablement ce qu’il fallait. parce que Code Veronica est un épisode important, culte pour une partie des fans, mais aussi assez particulier dans son rythme, sa structure et certaines de ses idées
. Le jeu a une vraie identité, mais il a aussi des lourdeurs, des choix de game design très datés et une mise en scène qui méritait clairement d’être retravaillée. Capcom semble donc vouloir conserver l’ADN du jeu, tout en le rendant plus cohérent avec les standards actuels de la série
.
Le remake serait toujours principalement centré sur Claire Redfield, confirmée comme la vraie protagoniste de cette histoire
. Chris sera bien présent
, mais il ne faudrait pas s’attendre à une version radicalement différente ou beaucoup plus puissante du personnage. Capcom
chercherait surtout à respecter son état à cette période de la chronologie, tout en gardant Claire
au centre du récit.
Un autre point intéressant concerne la tonalité horrifique du jeu. Capcom verrait chaque Resident Evil comme une variation différente de l’horreur. Pour Veronica, l’accent serait mis sur quelque chose de plus mental, plus sombre, plus lié aux obsessions et aux troubles intérieurs des personnages
. Ce qui colle assez bien à l’identité de l’original, notamment autour de la famille Ashford et du personnage d’Alfred
.
Dusk Golem précise d’ailleurs que le remake devrait explorer davantage la noirceur d’Alfred, sans forcément tout montrer ou tout expliquer de manière frontale
. Là encore, c’est un terrain intéressant, à condition que Capcom
fasse preuve d’un minimum de finesse.
Le jeu mettrait aussi davantage en avant Rockfort Island, avec une meilleure contextualisation de l’île, de ses habitants et de ce qu’elle était avant le chaos
. Ce serait une manière logique d’étoffer l’univers sans forcément rallonger artificiellement l’expérience. D’ailleurs, Capcom aurait une position assez claire sur ce point : plus long ne veut pas automatiquement dire meilleur
.
Le but serait donc de privilégier le rythme, la densité et la qualité du contenu plutôt qu’un remake gonflé au contenu de remplissage
. Et sur un épisode comme Code Veronica
, c’est sans doute la bonne approche. Le jeu n’a pas besoin d’être plus long pour être meilleur. Il a surtout besoin d’être mieux structuré, mieux rythmé et plus propre dans sa narration.
Concernant le titre Resident Evil Veronica, Dusk Golem indique qu’il ne faudrait pas y voir un teaser direct pour Resident Evil 5
. Le “V” ferait simplement référence à Veronica, avec un clin d’œil au fait que Code Veronica était historiquement considéré comme un épisode majeur situé entre Resident Evil 3 et Resident Evil 4
. Capcom ne chercherait donc pas à effacer Resident Evil 5 de la chronologie
. Désolé pour ceux qui avaient déjà préparé leur grand thread sur le reboot total de la saga, il va falloir respirer un coup.
Enfin, Wesker reste évidemment un sujet sensible. Le personnage devrait avoir un rôle important, mais Capcom resterait volontairement discret à son sujet. Dusk Golem évoque également le possible retour de certains éléments que les fans n’auraient plus vus depuis Resident Evil 2 Remake
. Difficile de ne pas penser au système de gore plus poussé des zombies, même si, comme toujours, il vaut mieux attendre confirmation avant de sortir les confettis et les démembrements.
Bref, si ces informations se confirment, Resident Evil Veronica ne serait pas un remake de confort, mais une vraie réinterprétation moderne de Code Veronica
. Capcom semble vouloir préserver l’identité de l’épisode tout en corrigeant ce qui mérite de l’être
, avec une mise en scène plus maîtrisée, une horreur plus psychologique et une structure probablement plus fluide.
La localisation des dégâts sur les zombies, l'absence totale de corps-à-corps (même pas de kick donc comme RE2) et soyons fous, un Nemesis. À la base Nemesis était prévu dans l'OG, mais c'est Shinji Mikami qui l'a retiré pour le mettre avec Jill afin de donner plus de consistance a RE3 PS1.
Vont-ils oser mettre un Mr.X ou carrément un Nemesis, pour se faire pardonner celui du remake de RE3 ? C'est possible. Depuis Mr.X du remake du 2 je n'appelle plus vraiment ça des stalkers, La Fille, Lady Dimitrescu and co. étaient très limitées dans leurs déplacements. Elles étaient davantage là pour renforcer l'ambiance d'une section du niveau.
Donc il y a moyen qu'ils pensent a ça quand ils parlent de RE2... ou pas.
Ptét la fameuse scène du "trav" qui a poussé a cette décision...
Mais bon, l'avenir nous dira ce qu'il en sera, concrètement.
Et vu les commentaires dans chaque video de gameplay dithyrambiques de la communauté qui est loin d’être transigeant je peux te dire que leur taf est énormissime.