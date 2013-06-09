Le Highwind sera disponible dès le tout début du jeu, permettant ainsi aux joueurs d'explorer librement le monde dès le départ.



Vous pouvez survoler librement le monde entier



Si vous atteignez le bout du monde, vous vous retrouvez de l'autre côté, comme sur un globe terrestre.



Toutes les zones de Rebirth reviennent, y compris Gongaga, mais elles ne seront pas exactement les mêmes



Vous disposez d'un seul compagnon chocobo qui gagne des niveaux



Pour être clair l'ordre de l'histoire principale est prédéterminé, mais pas celui du contenu secondaire



Vous pouvez explorer toute la carte une fois que vous avez obtenu le Highwind



La carte du monde a été considérablement agrandie par rapport à Rebirth.



De nombreux lieux seront accessibles immédiatement à bord du Highwind, mais certaines zones pourraient abriter des ennemis bien trop puissants pour être vaincus dès le début.



Les développeurs souhaitent que les joueurs décident eux-mêmes où se rendre en premier, plutôt que de suivre un parcours strictement linéaire (pour les annexes sur la map)



Midgar fera son retour en tant que zone entièrement explorable.



Wutai a été considérablement agrandi par rapport au jeu original.



En explorant Midgar, les joueurs pourraient rencontrer des personnages liés à Deepground.



Hamaguchi a spécifiquement évoqué la possibilité de rencontrer des personnages tels que Weiss et Nero lors de la discussion sur l'exploration de Midgar.



La présence de Rocket Town dans Revelation est confirmée. L'équipe avait initialement envisagé de l'inclure dans Rebirth, mais a finalement décidé qu'elle s'intégrerait mieux dans la Partie 3.



La section sous-marine du FFVII original fera son retour dans Revelation.

Les choix des joueurs auront un impact bien plus important que dans Rebirth. Vos décisions peuvent influencer la progression, débloquer différents éléments de l'histoire et déterminer la manière dont certains passages du récit se déroulent.



Hamaguchi ne pense pas que la trilogie Remake doive se terminer par plusieurs fins. En tant que créateur, il préfère une conclusion unique et définitive à l'histoire.



Cependant, comme Revelation met beaucoup plus l'accent sur les choix des joueurs et leurs conséquences, différents joueurs pourront vivre des événements, des scènes et des rebondissements différents tout au long de leur partie.



Zack aura un rôle bien plus important dans Revelation que dans Rebirth.



Selon Hamaguchi, le rôle de Zack est d'aider les joueurs à comprendre que le monde et les circonstances de la trilogie Remake ne sont pas exactement les mêmes que ceux du FFVII original.



Le rôle de Zack deviendra encore plus important dans la troisième partie et offrira aux joueurs une expérience mémorable.



Des personnages invités temporaires rejoindront le groupe et deviendront jouables pendant certaines sections du jeu.



Un nouveau doubleur japonais a été choisi pour incarner Reno.



Reno et les Turks occuperont une place bien plus importante et seront davantage développés dans Revelation.



Le jeu explorera plus en profondeur les Turks et leur rôle au sein de l'histoire.

Wutai a été considérablement agrandi par rapport au jeu original.



L'intrigue de Wutai comportera une dimension politique plus marquée.



Les Turks joueront également un rôle dans l'intrigue de Wutai.



De nouvelles histoires seront racontées sur des lieux et des événements qui n'avaient été que brièvement abordés dans le jeu original.

Le système d'affinité de Rebirth est en cours de refonte.



Alors que Rebirth se concentrait principalement sur les relations de Cloud avec les autres personnages, Revelation mettra davantage l'accent sur le développement de l'ensemble des personnages.



Les joueurs qui souhaitent en savoir plus sur des personnages spécifiques auront davantage d'occasions de le faire.



Hamaguchi affirme que le jeu possède une fin dont il est personnellement très fier, une fin qui conclut un voyage qui a duré plus d'une décennie tant pour les développeurs que pour les joueurs.



Le thème central de FFVII Revelation est la « détermination ».

Le nouveau système « Wear » (rôles et configurations de personnages) sera disponible dès le début du jeu.



Tous les FITS sont disponibles dès le début.



Il y a 4 FITS pour chaque personnage



Les FITS disposent d'un arbre de compétences



Le concept clé du jeu est la « détermination »



Cloud et ses compagnons font preuve de détermination pour affronter la bataille finale



Les développeurs sont déterminés à mener à bien la série FF7 Remake



Le gameplay de Vincent lui permet de passer de sa forme humaine à sa forme bestiale d'une simple pression sur un bouton, sans limite de temps stricte.



Cid est spécialisé dans le combat aérien.



Vincent et Cid disposent tous deux de capacités de synergie entre eux ainsi qu'avec les autres membres du groupe.



L'équipe de développement a passé beaucoup de temps à discuter de la manière d'adapter les Chevaliers de la Table ronde. Elle travaille actuellement sur un contenu à la hauteur de la réputation légendaire de ces invocations.



Le nombre de mini-jeux ne sera pas réduit.



Leur difficulté est en cours d'ajustement afin que les joueurs qui ont eu du mal à les terminer dans Rebirth puissent en profiter plus facilement.



La célèbre bagarre entre Tifa et Scarlet tirée du FFVII original fera son retour sous forme de mini-jeu.



La bande-annonce du Summer Game Fest 2026 a été enregistrée sur une console PlayStation 5.



Le jeu fonctionne déjà sur Nintendo Switch 2.



L'équipe se concentre actuellement sur la mise au point des versions PS5 et PC avant de se consacrer à l'optimisation pour la Switch 2.



Revelation est prévu pour une sortie multiplateforme.



Le jeu est jouable du début à la fin, y compris le contenu secondaire



Le développement en est aux dernières étapes de peaufinage



Une présentation au TGS est envisagée



Il est difficile de faire atterrir le Highwind n'importe où, c'est pourquoi ils ont opté pour un atterrissage en parachute.



Ils souhaitaient une fin unique qui puisse dire : « Voici la conclusion de la série FF7 Remake »



Le contenu secondaire variera en fonction des choix de chaque joueur



Les mini-jeux proposeront des modes facile et normal



Nouvelle option permettant de passer les mini-jeux

—Personnellement, j’ai beaucoup aimé explorer FFVII Rebirth car il y avait énormément de quêtes et d’objets à collectionner, mais il y a aussi eu des moments où le rythme commençait à s’essouffler lors de longues sessions de jeu. Avez-vous peaufiné la boucle de gameplay pour donner aux joueurs davantage envie de passer à l’objectif suivant ?



Hamaguchi :

Nous avons notamment rendu le système de récompenses beaucoup plus clair. Dans le contenu secondaire de FFVII Revelation, nous avons fait en sorte que l’on sache immédiatement ce que l’on va obtenir en y participant. Les joueurs peuvent rapidement comprendre : « Si vous voulez cette récompense, voici l’activité à réaliser. » Par exemple, vous saurez si une activité rapporte des Matérias, des objets pour améliorer vos personnages, ou quelque chose sans rapport avec le combat, comme des skins de personnages. En observant les jeux modernes, nous avons réfléchi au format qui serait le plus agréable pour les utilisateurs, et nous avons estimé que rendre les récompenses plus directes les motiverait davantage.



—À ce propos, FFVII Rebirth a également fait l'objet de nombreuses critiques concernant ses mini-jeux. Comment avez-vous géré cela ?



Hamaguchi :

La demande visant à réduire le nombre de mini-jeux est difficile à satisfaire. J'ai une ligne de conduite très claire que je ne souhaite pas modifier, quel que soit le nombre de commentaires que nous recevons. Après tout, le FFVII original comptait un nombre considérable de mini-jeux. Cette série de remakes existe grâce au jeu original, et le respect de l’original est l’un de nos principes fondamentaux.



Plus que dans les opus précédents, nous avons fait en sorte que vous n’ayez pas à vous lancer dans les mini-jeux si vous ne le souhaitez pas. Par exemple, en ce qui concerne les mini-jeux liés à la progression des combats, les joueurs qui voulaient se concentrer sur le combat finissaient par se sentir obligés d’y jouer. Pour remédier à cela, les récompenses des mini-jeux sont désormais largement indépendantes de la progression au combat. Elles offrent plutôt des éléments tels que des skins de personnages et des options de personnalisation, afin que seuls ceux qui souhaitent y jouer soient encouragés à le faire. Parallèlement, la progression au combat et autres éléments similaires sont davantage liés au contenu secondaire axé sur le combat. Dans l’ensemble, je pense que le jeu est beaucoup plus agréable à jouer que les opus précédents.



Cela dit, j'imagine qu'il y aura toujours des joueurs qui n'apprécient pas un mini-jeu en particulier, mais qui souhaitent tout de même obtenir ses récompenses. Pour y remédier, nous avons ajouté des niveaux de difficulté spécialement adaptés aux mini-jeux. Vous pouvez désormais baisser la difficulté à « Facile » si vous le souhaitez, et si vous essayez un mini-jeu et décidez immédiatement que c'est une cause perdue, vous pouvez aussi le passer directement. Nous avons apporté plusieurs améliorations visant à réduire au maximum la frustration.



En ce sens, nous avons fait tout ce qui était raisonnablement en notre pouvoir. Nous ne réduirons pas le nombre de mini-jeux, mais nous continuerons à tout mettre en œuvre pour que le plus grand nombre possible de joueurs puisse les apprécier.