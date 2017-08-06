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Stray
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name : Stray
platform : PC
editor : Annapurna Interactive
developer : BlueTwelve Studio
genre : Aventure
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/30/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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articles : 4070
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[NS2] Stray / Lancement
Aventure




Editeur : Annapurna Interactive
Développeur : BlueTwelve Studio
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Néerlandais / Portugais / Russe / Coréen / Chinois / Polonais.

Vous incarnez un chat.
L’action se déroule sous les néons des ruelles d’une cyber-cité en déclin et dans les décors glauques de ses recoins les plus miteux. Explorez les environs, défendez-vous contre des menaces inattendues et résolvez les énigmes de ce lieu inhospitalier qui n’héberge que de modestes droïdes et des créatures dangereuses.

Graphismes améliorés
4K/Framerate amélioré
Mode souris intégré

-Le jeu est à 16,79 € au lieu de 27,99€ sur l'eShop jusqu'au 17/06/2026



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 84%
https://www.youtube.com/watch?v=ExMpl9I_SHk
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    gareauxloups, bourbon, aeris201
    posted the 05/29/2026 at 06:00 PM by nicolasgourry
    comments (3)
    51love posted the 05/29/2026 at 10:16 PM
    j'ai fait le jeu à l'époque, sans prendre le moindre plaisir. Heureusement l'experience etait assez courte
    jeanouillz posted the 05/30/2026 at 08:49 AM
    Fait sur Ps5 a l'époque, je vais le reprendre sur Switch 2... le chat est trop mignon et en plus c'est un petit studio de Montpellier qui est derrière ! Vaut mieux les soutenir
    suzukube posted the 05/30/2026 at 09:52 AM
    jeanouillz il est à -50% en ce moment
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