profile
Grand Theft Auto VI
3
Likers
name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
read the reviews
add a review
add a press review
group information
SONY Waypoint
187
Likes
Likers
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/21/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2184
visites since opening : 8128330
subscribers : 222
bloggers : 4
channel
all
GTA6 sortira bien le 19 novembre et son marketing commencera cet été
Playstation 5


La sortie de « Grand Theft Auto 6 » de Rockstar Games est toujours prévue pour le 19 novembre, mais son prix n'a pas encore été annoncé. Et cette annonce ne sera pas faite aujourd'hui, en même temps que la publication des résultats financiers de la société mère Take-Two Interactive.

« Non », a répondu le PDG de Take-Two Interactive, Zelnick, à Variety, lorsqu'on lui a demandé jeudi lors d'une interview si l'annonce du prix de « GTA 6 » serait liée à la publication des résultats financiers de la société cet après-midi. « Nous ne faisons jamais d'annonces marketing lors de nos conférences avec les analystes. Jamais, jamais, jamais. »

Au sujet des nombreuses rumeurs concernant « GTA 6 » qui ont circulé ces dernières semaines – notamment sur l'ouverture des précommandes, le prix du jeu et même la possibilité d'un nouveau report –, M. Zelnick a déclaré : « Réaffirmer aujourd'hui que le 19 novembre est la date de sortie est plutôt positif. Nous avons été très clairs : le jeu sortira bien le 19 novembre.»

Mais l'été commence techniquement qu'à la fin du mois de juin, ce qui signifie que la campagne marketing ne va pas démarrer immédiatement. Zelnick a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera déjà l'été dans les prochaines semaines, mais dès l'été, Rockstar prévoit de commencer le marketing de « GTA 6 . »
Variety - https://variety.com/2026/gaming/news/gta-5-no-delay-price-marketing-summer-1236755303/
    tags : rockstar gtavi
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 05/21/2026 at 08:47 PM by jenicris
    comments (94)
    fuu posted the 05/21/2026 at 08:51 PM
    ces déclarations font craindre un nouveau report et un an sans nouveau trailer ça pue.
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:01 PM
    Depuis 1 an les seules infos sur GTA6 c’est

    - « vous inquietez pas ca sortira bien le 19 novembre 2026 »
    - « vous inquietez pas la campagne marketing commercera bientot »
    - « vous inquietez pas les precomandes seront bientot ouverte »
    - « vous inquietez pas le jeu sera a la hauteur des attentes »
    - « vous inquietez pas il y aura plus jamais de report ce sera le 19 novembre on vous le jure »



    J’adore
    negan posted the 05/21/2026 at 09:02 PM
    J'en ai tellement plus rien a foutre de ce jeu a force.
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:05 PM
    ça sent la sortie, Take Two avait déclaré tout miser sur une courte com avant le lancement.

    Bon par contre le coup des préco c'est moyen.
    fuu posted the 05/21/2026 at 09:08 PM
    c'est le "tkt frère" de Take Two
    torotoro59 posted the 05/21/2026 at 09:08 PM
    En novembre j'attends... La neo geo
    walterwhite posted the 05/21/2026 at 09:12 PM
    Cette fois c’est la bonne, ils prévoient 8,5 milliards de CA d’ici la fin de l’année fiscale en avril 2027
    jenicris posted the 05/21/2026 at 09:17 PM
    walterwhite ouais là on peut commencer à y croire
    natedrake posted the 05/21/2026 at 09:19 PM
    aeris201 qui commence déjà à paniquer.

    Tout va bien se passer, mec, tranquille.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:19 PM
    Oula la la la ça va faire mal très très très très mal
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:20 PM
    natedrake Je commence surtout a rigoler et c'est que le debut
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:22 PM
    aeris201 On sait tous que tu rêve de Gta 6 sur switch 2, tkt ça arrivera jamais vu la bécane.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:27 PM
    yanssou respect le dlss lite free to play
    aeris201 posted the 05/21/2026 at 09:30 PM
    yanssou Si j'etais un jeune de cité agé de 15 ans GTA6 ca me ferait peut etre rever effectivement
    malroth posted the 05/21/2026 at 09:31 PM
    Finalement comme pour GTA 5, le marketing c'etait l'été 2013 pour une sortie en septembre.
    vyse posted the 05/21/2026 at 09:33 PM
    aeris201 je pense que les gamins en ont rien a foutre, ils n'ont pas grandi avec gta et pour eux a la limite ca doit etre le jeu de leur grand frere...c'est surtout la communauté online de gta5 qui vont plonger dans gta6
    yanssou posted the 05/21/2026 at 09:41 PM
    rupinsansei3 c'est de la magie comme le Ray tracing.

    aeris201 les plus vieux aussi, surtout à ceux qui font du rp.
    julie54 posted the 05/21/2026 at 09:46 PM
    Franchement le plus intéressant avec GTA6, ce n’est peut-être même plus seulement le solo ou la technique, mais la manière dont Rockstar va transformer le jeu en énorme plateforme vivante. Entre GTA Online, le RP, l’économie interne, les événements et les mises à jour sur plusieurs années, on est de plus en plus proche d’un divertissement numérique permanent.

    C’est une logique qu’on retrouve déjà ailleurs, des jeux mobiles aux casinos en ligne : compte utilisateur, connexion obligatoire, serveurs, engagement quotidien, contenu évolutif… La vraie question, c’est surtout de savoir si GTA6 arrivera à garder l’âme d’un grand jeu vidéo, ou s’il deviendra avant tout une machine online ultra rentable.
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 09:48 PM
    aeris201 portant tu joue à des jeux pour enfants de 3 ans

    T'es mal placé pour parlé
    tlj posted the 05/21/2026 at 10:06 PM
    julie54 Interessant ce que tu dis : j’espere que le solo tiendra ses promesses et que l’aspect multi ne sera pas trop parasitant. L’avenir nous le dira
    brook1 posted the 05/21/2026 at 10:11 PM
    julie54 Un MMO quoi
    foxstep posted the 05/21/2026 at 10:16 PM
    Cest dingue de se dire que ça sera le seul jeu us qui aura des persos feminins qui ressemblent pas à des trans
    mrpopulus posted the 05/21/2026 at 10:18 PM
    aeris201 Tu joues à des jeux Pegi 3... . Tu serais le premier à faire un article sur GTA 6 s'il sortait sur Switch 2 le fou du bus
    soulfull posted the 05/21/2026 at 10:28 PM
    Rockstar et Naughty Dog, 2 valeurs sures,peu importe l'attente.
    mercure7 posted the 05/21/2026 at 10:28 PM
    Aeris123Soleil, qui s'inquiète pour ses articles "Tomodachi Life : toujours au top !"
    rupinsansei3 posted the 05/21/2026 at 11:35 PM
    mrpopulus pegi 3 pegi 7 il va pas plus loin
    spartan1985 posted the 05/21/2026 at 11:45 PM
    Un type annonce que le trailer 3 sera diffusé mardi et un ''petit truc'' au State of Play.

    Graczdari avait leaké la version boite de Oblivion Remastered, annoncé la version PS5 de MS Flight Simulator 2024 et le report de 007 Switch 2.
    Et avait démenti les précommandes chez Best Buy lundi.

    https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tjxilq/graczdari_gta_vi_trailer_will_be_out_on_tuesday/
    ouroboros4 posted the 05/21/2026 at 11:47 PM
    aeris201 Par contre on s'inquiétera pas qu'il sorte pas sur Switch 2
    ouken posted the 05/21/2026 at 11:59 PM
    Jamais aimer GTA a par vice city
    kratoszeus posted the 05/22/2026 at 02:08 AM
    negan la même ils ont a interet a montrer du lourd pour me redonner de l'interêt.
    jobiwan posted the 05/22/2026 at 02:50 AM
    walterwhite Ça ne reste que des prévisions !!! Tu as juste à espérer que leur prévision ne sois pas trop optimiste.
    ratchet posted the 05/22/2026 at 03:23 AM
    Cool je suis en vacances
    kikoo31 posted the 05/22/2026 at 03:32 AM
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 05:42 AM
    aeris201 comme parler pour ne rien dire
    GTA VI le plus gros jeu de tous les temps arrive partout sauf sur Switch 2.
    Le jeu de tous les records.
    Allez ça va aller tu as Yoshi
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 05:48 AM
    ouroboros4 Par contre on s'inquiétera pas qu'il sorte pas sur Switch 2

    Je confirme Personne s’en inquiétera vu que la Switch 1 s’apprete a devenir la console la plus vendue de tout les temps sans avoir eu GTAV

    Et c’est un peu une humiliation pour Rockstar car en ne portant pas GTAV sur Switch 1 ils ont prouvé qu’une console peut totalement se passer de leurs jeu pourtant phénoménal et forcement ca relativise beaucoup l’impact qu’on lui porte

    Si la Switch 1 n’a pas eu besoin de GTAV la Switch 2 n’a pas besoin de GTAVI, merci Rockstar de nous l’avoir démontré

    EDIT : faut pas me repondre trop vite
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 05:51 AM
    aeris201 on pensera fort à toi en jouant au jeu en novembre on fera des articles quand il pulvérisera les ventes de n'importe quel jeu
    On fera plein plein plein articles !
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 06:02 AM
    ouroboros4 Quand la Switch 1 deviendra officiellement la console la plus vendue de tout les temps, je ferai plein plein plein d’articles dessus aussi !

    En rappelant qu’elle n’a pas GTAV ni VI dans sa ludotheque
    cyr posted the 05/22/2026 at 06:05 AM
    Comme ci ils avaient besoin de faire une campagne......

    Tu sort gta6, et tous les caïd des cité vont courir l'acheter, et les autres suivront .....

    Puis annonce de gta6 sur ps6, et rebelote, puis gta6 sur ps7 et hop ça repasse a la caisse.
    ouroboros4 posted the 05/22/2026 at 06:09 AM
    aeris201 sauf que les joueurs de GTA se foutent de la Switch
    Quand on jouera au plus gros jeux de tous les temps en novembre on se moquera. Bien de savoir les ventes totale d'une console sortie en 2017

    Tu auras sûrement un petit remaster Switch sur Switch 2 à ce moment-là j'en suis sûr
    kikoo31 posted the 05/22/2026 at 06:18 AM
    cyr c'est bien connu
    Seul les 230 Millions de wesh/racaille /caïd du quartier ont acheté les GTA
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 06:22 AM
    cyr Puis annonce de gta6 sur ps6, et rebelote, puis gta6 sur ps7 et hop ça repasse a la caisse.

    Je ne suis plus un joueur de GTA depuis fort longtemps (depuis l’ère PS2) mais j’ai quand meme acheté GTAV pour ma culture videoludique et j’acheterai aussi GTAVI pour la meme raison

    GTAV est sortie sur PS3 j’ai acheté la version PS5 a 20 boules, GTAVI sortira sur PS5 j’acheterai la version PS7 a 20 boules

    bladagun posted the 05/22/2026 at 06:39 AM
    GtaVI pour mes 40 ans, merci rockstar ça sera dur de faire mieux
    rocan posted the 05/22/2026 at 07:24 AM
    fuu Complètement
    mrpopulus posted the 05/22/2026 at 07:31 AM
    cyr Va falloir arrêter vos clichés de merde comme quoi GTA attire que les mecs de cités... C'est comme dire que Nintendo ne font que des jeux pour enfants. Vous êtes vraiment a l'ouest
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 07:57 AM
    cyr Tu sort gta6, et tous les caïd des cité vont courir l'acheter, et les autres suivront .....

    Tes propos sont cruels mais tres juste

    Le public GTA il ecoute JUL en boucle et mange du Tasty Crousty, une barquette de riz au poulet tres populaire dans les cités.

    D’ailleurs le plat reprend la meme typographie que GTA Vice City

    https://www.lefigaro.fr/vox/societe/en-reprenant-l-esthetique-de-gta-vice-city-tasty-crousty-vend-aux-jeunes-l-illusion-d-etre-hors-la-loi-20260430
    cyr posted the 05/22/2026 at 08:17 AM
    mrpopulus j'exagère un peu, mais on en vois de drôle dans les faits d'hiver....

    Bien évidemment que gta va plus loin que la population de cité.

    J'ai tous les épisodes, je suis pas une racaille pour autant.
    mrpopulus posted the 05/22/2026 at 08:28 AM
    aeris201 toi ca de voit t'es le genre de victime qui se faisait racketter son goûter à la récré vu tes vieux clichés sur les mecs de cités gros tocard
    rocan posted the 05/22/2026 at 08:28 AM
    aeris201 Tastycroustisation du jeu vidéo..
    gat posted the 05/22/2026 at 08:29 AM
    cyr aeris201 Vous avez entièrement raison de vous foutre de la gueule de ces « caids » car c’est exactement ce qu’ils font avec des mecs de 40-50 piges qui jouent encore Tomadochi Life, Pokémon ou Kirby.
    mrpopulus posted the 05/22/2026 at 08:31 AM
    gat L'autre il ouvre sa gorge je suis sûr l'avoir déjà vu dans le métro avec son sac Pokémon miskin
    zekk posted the 05/22/2026 at 09:30 AM
    Quand tu penses que certains ont déjà touchés le fond, ils arrivent encore à creuser encore plus...
    walterwhite posted the 05/22/2026 at 10:21 AM
    gat 2 blaireaux qui font des jugements de valeur on aura tour vu.
    cyr posted the 05/22/2026 at 10:27 AM
    gat c'est bien, gta c'est pour se sentir grand.

    Panpan tes morts..... ça soûle a un moment
    walterwhite posted the 05/22/2026 at 10:33 AM
    cyr Ferme là, tes posts sentent vraiment la déprime, va à la piscine municipale avec une frite géante. Y'aura ta copine Aeris201 dans les gradins pour tenir la serviette et switch.
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 10:55 AM
    walterwhite Non mais wesh, cite pas mon blaze gros
    jenicris posted the 05/22/2026 at 10:56 AM
    Même sur une news GTA, vous arrivez à ramener Nintendo...
    zekk posted the 05/22/2026 at 11:04 AM
    cyr Non c’est aussi parce que c’est fun, pour beaucoup. Je n’ai pas besoin de me sentir grand, j’ai grandi dans un milieux plutôt privilégié et pourtant j'adore GTA...

    Il ne faut pas vous étonner, si on vous prend pour des clichés quand vous ne savez vous exprimer que par cliché, la nuance n’a jamais tué personne...
    gat posted the 05/22/2026 at 11:07 AM
    cyr Toi pas comprendre le sarcasme apparemment.
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 11:07 AM
    jenicris A chaque fois que des mecs comme Cyr et moi on parle d’autres choses que de Nintendo, ya toujours des mecs qui ramene Nintendo dans la discussion

    Comme si ca les derangaient qu’on parle de choses qui ne concernent pas Nintendo
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 11:16 AM
    Si je parle de Saros on me repond « oui mais Nintendo ceci », si je parle de GTA on me repond « oui mais sur Switch 2 cela ».

    jenicris posted the 05/22/2026 at 11:29 AM
    aeris201 dixit le mec qui rêve de Nintendo la nuit
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 11:38 AM
    jenicris Toi et tes potes les sony boys vous allez penser a moi a chaque fois que vous verrez le personnage d'Aeris sur vos ecran :

    La partie III aura une saveur inédite pour les sony boys de Gamekyo
    jenicris posted the 05/22/2026 at 11:40 AM
    aeris201 le problème c'est que tu veux troll, mais tu sais pas troll, ce qui rend le tout encore plus pitoyable
    walterwhite posted the 05/22/2026 at 11:44 AM
    aeris201 Ferme ton claque merde.
    solarr posted the 05/22/2026 at 12:24 PM
    Pensée à SNK qui a décidé de sortir sa console à quelques jours près...
    azerty posted the 05/22/2026 at 12:38 PM
    solarr vu les precos je vois pas le problème...

    Sinon GTA le jeu pour les adultes que tout les parents achètent à leurs gosses...tu m'étonnes les ventes
    zekk posted the 05/22/2026 at 12:40 PM
    aeris201 ho non, on va bien profiter du jeu sans penser à toi... mais si y croire te permet de te sentir exister, continue à y croire
    rupinsansei3 posted the 05/22/2026 at 03:29 PM
    mrpopulus walterwhite faite attention ils ont des pokeball plein les poches avec des pokemon legendaire

    Bulbizar a l'attaque !
    Pika pika !
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 05:19 PM
    jenicris le problème c'est que tu veux troll, mais tu sais pas troll,

    Parole d'expert

    Aulieu d'etre une groupie Sony devient conseiller pour les troll
    jenicris posted the 05/22/2026 at 05:44 PM
    aeris201 c'est juste factuel, tu est nul comme troll.
    En fait c'est pire, tu es nullissime en tout
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 05:48 PM
    jenicris Tu es la plus grosse groupie Sony de Gamekyo, c'est factuel
    jenicris posted the 05/22/2026 at 05:52 PM
    aeris201 et toi le plus médiocre des groupies Nintendo. Et pour cela tout le monde sera d'accord avec moi.
    Alors que toi...

    Mr la Girouette
    aeris201 posted the 05/22/2026 at 06:00 PM
    jenicris Ne pense pas trop a moi en jouant a la partie III hein

    J'ai choisis ce pseudo exprès pour gâcher un petit peu l'expérience a toute les groupies Sony de Gamekyo.
    jenicris posted the 05/22/2026 at 06:14 PM
    aeris201 c'est pour autre chose que tu nous fait marrer...
    zekk posted the 05/22/2026 at 10:26 PM
    jenicris ça fait tellement pitié il pense vraiment qu'on va penser en lui en jouant quelle vie de merde il doit avoir pour avoir ce genre d'attitudes

    ça vie se résume en un meme le pauvre : https://tenor.com/bwoLd.gif

    Je savais qu'il était minable, mais à ce point, j'en reviens pas
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 05:48 AM
    jenicris c'est juste factuel, tu est nul comme troll.

    Tres juste car je ne trolle jamais et je n’essaye jamais de troller. Tout ceci n’est que mensonges et calomnies de la part des sony boys

    FF16 c’est un bide, Saros c’est un bide, et les sony boys considèrent que dire ca c’est du troll, alors que c’est juste factuel. C’est pas parce que les groupies sony dont tu fais partie sont des petites fragiles qui ne supportent pas qu’on disent les termes que ca fait de moi un troll

    Je suis un modele d’exemplarité
    51love posted the 05/23/2026 at 08:10 AM
    aeris201 mais boucle là un peu p'tain...

    Mec, je suis pas un "Sony boy", ni pro ou anti qui que ce soit. D'ailleurs le Sony plus que médiocre de cette décennie m'a valu pas mal de frictions avec eux, c'est pas très grave, ça fait parti de la vie des forums.

    Par contre, ca fait plus de 25 ans que je traine ici (pas le moindre ban, même si j'en aurais certainement mérité par moment lors de certains échanges plus que musclés, et toi? T'en es a combien ??? )

    Bref comme dis plus haut, t'es un pauvre troll, et un troll pas drôle. J'ai pas souvenir d'avoir vu bcp de membres aussi pathétiques que toi depuis que je traine sur le net.

    Alors avec tes VPN visiblement c'est difficile de te dégager mais ça change rien au fait que ça montre juste ton immaturité et la petite personne que tu es.

    Tu pourris cet espace, mais en retour personne ne te respecte, tu t'es grillé ici, tu t'es fait ta propre réputation. Alors tu peux continuer à faire le guignol et a fanfaronner mais en retour n'attends rien de plus que d'être vu comme le plus gros crétin de gamekyo.

    T'as du boulot devant toi si tu veux que ça change.

    Et prends pas la peine de notifier shanks parce que je t'ai mal parlé je le fais pour toi
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 08:24 AM
    51love Par contre, ca fait plus de 25 ans que je traine ici

    Je me suis arreté la.

    Ta vie n’interesse personne et surtout pas moi
    51love posted the 05/23/2026 at 08:30 AM
    aeris201 oui oui bien sûr et la marmotte ?

    J'attendais pas mieux de ta part de toute façon en retour et il y a rien a répondre à mon message. Je te souhaite malgré tout un bon weekend
    jenicris posted the 05/23/2026 at 09:34 AM
    aeris201 non tu es médiocre et tout le monde le voit

    zekk quelle triste vie il doit avoir
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 09:42 AM
    jenicris Arrête de raconter de la merde la groupie Sony
    jenicris posted the 05/23/2026 at 09:50 AM
    aeris201 c'est factuel la groupie Nintendo
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 10:03 AM
    jenicris Je bois tes larmes elles sont délicieuses
    jenicris posted the 05/23/2026 at 10:26 AM
    aeris201 et nous on se marre t'as pas idée
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 10:28 AM
    jenicris Tant mieux car j’ai bien l’intention de rester sur Gamekyo encore longtemps donc ta pas fini de te marrer avec moi
    jenicris posted the 05/23/2026 at 10:54 AM
    aeris201 cool alors, tu continues d'amuser la galerie dans le mauvais sens du terme
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 11:00 AM
    jenicris Oui rassure toi je ne changerai pas
    jenicris posted the 05/23/2026 at 02:49 PM
    Parfait on pourra rigoler de toi comme ça
    aeris201 posted the 05/23/2026 at 03:42 PM
    jenicris Vivement la sortie de la partie III, mes interventions et mes articles vont beaucoup te faire rigoler tu verra
    jenicris posted the 05/23/2026 at 03:47 PM
    aeris201 c'est pas grave, les modos se feront plaisir
    mattewlogan posted the 05/25/2026 at 07:13 AM
    Je ne doute pas que le jeu va être sympa, mais c’est vrai que c’est fatiguant… ils ont vraiment intérêt à ce que ça soit un gros Banger, parce que franchement les gens vont être soûlé.
    J’attends beaucoup plus le trio de septembre
    The bloom of Dawnwalker
    Phantom blade 0
    Wolverine
    Qui pose vraiment problème avec une semaine d’intervalle à chaque fois
    keiku posted the 05/25/2026 at 07:21 AM
    mattewlogan moi perso je ne comprend pas pourquoi les sorties regroupée pose problème ?, a l'époque du physique j'aurais dis d'accord, car la production de jeu était limité dans le temps mais aujourd'hui avec le démat, la rétrocompatibilité et les portage en masse, ce n'est plus vraiment le cas

    on a l'impression que les jeux ont une date de péremption et qui si on ne les prends pas a leur sortie, il devienne avarié/périmé, alors qu'en vrai plus on attend avant de les acheter, mieux ils sont fini et patché
    mattewlogan posted the 05/25/2026 at 11:07 AM
    keiku c’est parce qu’après y en a encore d’autres qui sortent, et du coup mon planning de jeux, et pourtant je mets pas mal de temps dedans, ça devient pas facile quand ils sortent tous en même temps
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo