Playstation 5
La sortie de « Grand Theft Auto 6 » de Rockstar Games est toujours prévue pour le 19 novembre, mais son prix n'a pas encore été annoncé. Et cette annonce ne sera pas faite aujourd'hui, en même temps que la publication des résultats financiers de la société mère Take-Two Interactive.
« Non », a répondu le PDG de Take-Two Interactive, Zelnick, à Variety, lorsqu'on lui a demandé jeudi lors d'une interview si l'annonce du prix de « GTA 6 » serait liée à la publication des résultats financiers de la société cet après-midi. « Nous ne faisons jamais d'annonces marketing lors de nos conférences avec les analystes. Jamais, jamais, jamais. »
Au sujet des nombreuses rumeurs concernant « GTA 6 » qui ont circulé ces dernières semaines – notamment sur l'ouverture des précommandes, le prix du jeu et même la possibilité d'un nouveau report –, M. Zelnick a déclaré : « Réaffirmer aujourd'hui que le 19 novembre est la date de sortie est plutôt positif. Nous avons été très clairs : le jeu sortira bien le 19 novembre.»
Mais l'été commence techniquement qu'à la fin du mois de juin, ce qui signifie que la campagne marketing ne va pas démarrer immédiatement. Zelnick a ajouté : « Je ne pense pas que ce sera déjà l'été dans les prochaines semaines, mais dès l'été, Rockstar prévoit de commencer le marketing de « GTA 6 . »
posted the 05/21/2026 at 08:47 PM by jenicris
- « vous inquietez pas ca sortira bien le 19 novembre 2026 »
- « vous inquietez pas la campagne marketing commercera bientot »
- « vous inquietez pas les precomandes seront bientot ouverte »
- « vous inquietez pas le jeu sera a la hauteur des attentes »
- « vous inquietez pas il y aura plus jamais de report ce sera le 19 novembre on vous le jure »
J’adore
Bon par contre le coup des préco c'est moyen.
Tout va bien se passer, mec, tranquille.
aeris201 les plus vieux aussi, surtout à ceux qui font du rp.
C’est une logique qu’on retrouve déjà ailleurs, des jeux mobiles aux casinos en ligne : compte utilisateur, connexion obligatoire, serveurs, engagement quotidien, contenu évolutif… La vraie question, c’est surtout de savoir si GTA6 arrivera à garder l’âme d’un grand jeu vidéo, ou s’il deviendra avant tout une machine online ultra rentable.
T'es mal placé pour parlé
Graczdari avait leaké la version boite de Oblivion Remastered, annoncé la version PS5 de MS Flight Simulator 2024 et le report de 007 Switch 2.
Et avait démenti les précommandes chez Best Buy lundi.
https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1tjxilq/graczdari_gta_vi_trailer_will_be_out_on_tuesday/
GTA VI le plus gros jeu de tous les temps arrive partout sauf sur Switch 2.
Le jeu de tous les records.
Allez ça va aller tu as Yoshi
Je confirme Personne s’en inquiétera vu que la Switch 1 s’apprete a devenir la console la plus vendue de tout les temps sans avoir eu GTAV
Et c’est un peu une humiliation pour Rockstar car en ne portant pas GTAV sur Switch 1 ils ont prouvé qu’une console peut totalement se passer de leurs jeu pourtant phénoménal et forcement ca relativise beaucoup l’impact qu’on lui porte
Si la Switch 1 n’a pas eu besoin de GTAV la Switch 2 n’a pas besoin de GTAVI, merci Rockstar de nous l’avoir démontré
EDIT : faut pas me repondre trop vite
On fera plein plein plein articles !
En rappelant qu’elle n’a pas GTAV ni VI dans sa ludotheque
Tu sort gta6, et tous les caïd des cité vont courir l'acheter, et les autres suivront .....
Puis annonce de gta6 sur ps6, et rebelote, puis gta6 sur ps7 et hop ça repasse a la caisse.
Quand on jouera au plus gros jeux de tous les temps en novembre on se moquera. Bien de savoir les ventes totale d'une console sortie en 2017
Tu auras sûrement un petit remaster Switch sur Switch 2 à ce moment-là j'en suis sûr
Seul les 230 Millions de wesh/racaille /caïd du quartier ont acheté les GTA
Je ne suis plus un joueur de GTA depuis fort longtemps (depuis l’ère PS2) mais j’ai quand meme acheté GTAV pour ma culture videoludique et j’acheterai aussi GTAVI pour la meme raison
GTAV est sortie sur PS3 j’ai acheté la version PS5 a 20 boules, GTAVI sortira sur PS5 j’acheterai la version PS7 a 20 boules
Tes propos sont cruels mais tres juste
Le public GTA il ecoute JUL en boucle et mange du Tasty Crousty, une barquette de riz au poulet tres populaire dans les cités.
D’ailleurs le plat reprend la meme typographie que GTA Vice City
https://www.lefigaro.fr/vox/societe/en-reprenant-l-esthetique-de-gta-vice-city-tasty-crousty-vend-aux-jeunes-l-illusion-d-etre-hors-la-loi-20260430
Bien évidemment que gta va plus loin que la population de cité.
J'ai tous les épisodes, je suis pas une racaille pour autant.
Panpan tes morts..... ça soûle a un moment
Il ne faut pas vous étonner, si on vous prend pour des clichés quand vous ne savez vous exprimer que par cliché, la nuance n’a jamais tué personne...
Comme si ca les derangaient qu’on parle de choses qui ne concernent pas Nintendo
La partie III aura une saveur inédite pour les sony boys de Gamekyo
Sinon GTA le jeu pour les adultes que tout les parents achètent à leurs gosses...tu m'étonnes les ventes
Bulbizar a l'attaque !
Pika pika !
Parole d'expert
Aulieu d'etre une groupie Sony devient conseiller pour les troll
En fait c'est pire, tu es nullissime en tout
Alors que toi...
Mr la Girouette
J'ai choisis ce pseudo exprès pour gâcher un petit peu l'expérience a toute les groupies Sony de Gamekyo.
ça vie se résume en un meme le pauvre : https://tenor.com/bwoLd.gif
Je savais qu'il était minable, mais à ce point, j'en reviens pas
Tres juste car je ne trolle jamais et je n’essaye jamais de troller. Tout ceci n’est que mensonges et calomnies de la part des sony boys
FF16 c’est un bide, Saros c’est un bide, et les sony boys considèrent que dire ca c’est du troll, alors que c’est juste factuel. C’est pas parce que les groupies sony dont tu fais partie sont des petites fragiles qui ne supportent pas qu’on disent les termes que ca fait de moi un troll
Je suis un modele d’exemplarité
Mec, je suis pas un "Sony boy", ni pro ou anti qui que ce soit. D'ailleurs le Sony plus que médiocre de cette décennie m'a valu pas mal de frictions avec eux, c'est pas très grave, ça fait parti de la vie des forums.
Par contre, ca fait plus de 25 ans que je traine ici (pas le moindre ban, même si j'en aurais certainement mérité par moment lors de certains échanges plus que musclés, et toi? T'en es a combien ??? )
Bref comme dis plus haut, t'es un pauvre troll, et un troll pas drôle. J'ai pas souvenir d'avoir vu bcp de membres aussi pathétiques que toi depuis que je traine sur le net.
Alors avec tes VPN visiblement c'est difficile de te dégager mais ça change rien au fait que ça montre juste ton immaturité et la petite personne que tu es.
Tu pourris cet espace, mais en retour personne ne te respecte, tu t'es grillé ici, tu t'es fait ta propre réputation. Alors tu peux continuer à faire le guignol et a fanfaronner mais en retour n'attends rien de plus que d'être vu comme le plus gros crétin de gamekyo.
T'as du boulot devant toi si tu veux que ça change.
Et prends pas la peine de notifier shanks parce que je t'ai mal parlé je le fais pour toi
Je me suis arreté la.
Ta vie n’interesse personne et surtout pas moi
J'attendais pas mieux de ta part de toute façon en retour et il y a rien a répondre à mon message. Je te souhaite malgré tout un bon weekend
zekk quelle triste vie il doit avoir
J’attends beaucoup plus le trio de septembre
The bloom of Dawnwalker
Phantom blade 0
Wolverine
Qui pose vraiment problème avec une semaine d’intervalle à chaque fois
on a l'impression que les jeux ont une date de péremption et qui si on ne les prends pas a leur sortie, il devienne avarié/périmé, alors qu'en vrai plus on attend avant de les acheter, mieux ils sont fini et patché