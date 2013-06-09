...nous étudierons des solutions pour réduire les coûts

En substance, ils ont indiqué que les prix de la mémoire avaient un impact direct sur la nomenclature de Next Generation, et que c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas encore fixé de date de lancement.

Ils s'attendent à ce que les prix de la mémoire restent élevés en 2027 ; ils vont donc suivre de près l'évolution de la situation et s'adapter en conséquence.

Ils étudient également de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits pour faire face à cette situation (cela peu laisser fortement entendre que la console portable pourrait constituer une option moins coûteuse).

Concernant la prochaine génération de consoles de jeux, nous n'avons pas encore décidé de la date de lancement ni du prix. Nous souhaitons donc observer et suivre l'évolution de la situation. Compte tenu du contexte actuel, le prix de la mémoire devrait rester très élevé au cours de l'exercice 2027 en raison d'une pénurie d'approvisionnement persistante. Dans ce contexte, nous allons réfléchir attentivement aux solutions possibles. Comment réduire les coûts matériels autres que ceux des semi-conducteurs ? Nous pourrions également envisager de nouvelles méthodes de commercialisation. Nous allons donc réaliser diverses simulations, y compris des simulations de modèles économiques, afin d'élaborer la meilleure stratégie.