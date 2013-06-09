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Sony Interactive Entertainment
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SONY Waypoint
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description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
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Sony : "Nous n’avons pas encore décidé de la date de sortie de la PS6, Le coût de la mémoire influencera notre décision..."
Playstation 5


...nous étudierons des solutions pour réduire les coûts

En substance, ils ont indiqué que les prix de la mémoire avaient un impact direct sur la nomenclature de Next Generation, et que c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas encore fixé de date de lancement.
Ils s'attendent à ce que les prix de la mémoire restent élevés en 2027 ; ils vont donc suivre de près l'évolution de la situation et s'adapter en conséquence.
Ils étudient également de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits pour faire face à cette situation (cela peu laisser fortement entendre que la console portable pourrait constituer une option moins coûteuse).

https://www.irwebmeeting.com/sony/live/20260508/FLxqkweF/202603_4q_02_en/index.html

Concernant la prochaine génération de consoles de jeux, nous n'avons pas encore décidé de la date de lancement ni du prix. Nous souhaitons donc observer et suivre l'évolution de la situation. Compte tenu du contexte actuel, le prix de la mémoire devrait rester très élevé au cours de l'exercice 2027 en raison d'une pénurie d'approvisionnement persistante. Dans ce contexte, nous allons réfléchir attentivement aux solutions possibles. Comment réduire les coûts matériels autres que ceux des semi-conducteurs ? Nous pourrions également envisager de nouvelles méthodes de commercialisation. Nous allons donc réaliser diverses simulations, y compris des simulations de modèles économiques, afin d'élaborer la meilleure stratégie.
https://www.resetera.com/threads/chip-xbox-is-disappearing-from-poland-spokesperson-cites-lower-than-expected-sales-and-strategy-shift-as-reasons-for-unavailability.1064028/
    tags : sony ps6
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    ouroboros4, newtechnix
    posted the 05/08/2026 at 08:44 AM by jenicris
    comments (31)
    ouroboros4 posted the 05/08/2026 at 08:46 AM
    Moi je reste focus sur 2028 pour la sortie de la console
    jenicris posted the 05/08/2026 at 08:52 AM
    ouroboros4 ça doit pas être simple :

    - sois ils vendent une console hors de prix et donc des ventes pas ouf
    - sois ils attendent mais comme la conception est terminée ils perdent de l'oseille
    midomashakil posted the 05/08/2026 at 08:58 AM
    lol quelle gen
    pas de jeux de la part de ND...fromsoftware....ect et maintenant il parle de la next gen
    jenicris posted the 05/08/2026 at 09:00 AM
    midomashakil tu auras encore moins de jeux propre à la prochaine gen c'est ça le pire
    solarr posted the 05/08/2026 at 09:19 AM
    Si la bulle IA explose à cause de l'actualité morose, les prix vont chuter.
    midomashakil posted the 05/08/2026 at 09:30 AM
    jenicris t'as 10000% raison
    kratoszeus posted the 05/08/2026 at 09:35 AM
    Cette pénurie de ram arrange bien les affaire de Samsung surtout ils ont dépassé en bénéfices celui des plus gros gafam au trimestre dernier juste pour leur secteur puces. 36 milliards de bénef. On se fout de notre geule
    aozora78 posted the 05/08/2026 at 09:52 AM
    2030 moi ça me va très bien hein. Histoire que tous les studios Sony actuels sortent leurs jeux dessus et que tous les grands studios tiers sortent leurs gros jeux dessus.
    walterwhite posted the 05/08/2026 at 10:00 AM
    Qu’ils se pressent surtout pas, y’a largement de quoi faire sur PS5.
    pcverso posted the 05/08/2026 at 10:34 AM
    Il la sortiront quand meme en 2027
    mrpopulus posted the 05/08/2026 at 10:46 AM
    2028 minimum
    keiku posted the 05/08/2026 at 11:04 AM
    dans 10 ans peut être
    shambala93 posted the 05/08/2026 at 11:52 AM
    J’espère voir arriver leur gros first party. Pas sûr qu’il y ait un intérêt à avoir une nouvelle machine vu ce que la PS5 pro peut encore faire.

    Par contre les gros jeux first party un peu nouveaux, c’est long !
    foxstep posted the 05/08/2026 at 11:53 AM
    Qu'ils retardent fin 2028 au plutot, au interet de sortir une nouvelle console en ce moment, faut sortir des jeux.
    brook1 posted the 05/08/2026 at 11:54 AM
    La priorité, c'est les jeux actuellement, très franchement ils peuvent tenir jusqu'en 2028 minimum.
    altendorf posted the 05/08/2026 at 12:06 PM
    Bref, Sony va être raisonnable et attendra 2028/2029.
    snave posted the 05/08/2026 at 02:09 PM
    Ils peuvent tenir facile jusqu'en 2028. Les tiers envoient jeu sur jeu, et les first-party envoient eux aussi. Il y a Wolverine qui arrive, Intergalactic l'année prochaine, et pour après, bah on verra. Mais il y a de quoi faire large.
    zboubi480 posted the 05/08/2026 at 10:47 PM
    Ah....et quand Asha, ancienne patronne de l’IA chez Microsoft, arrive a la tête de Xbox, cest pas bien ?? Retournement de veste dans 3.....2....1.....
    azerty posted the 05/11/2026 at 08:16 AM
    Zéro jeu Sony et on sort une console LOL
    beppop posted the 05/11/2026 at 08:44 AM
    azerty Tu te fou pas du monde ?
    Saros vient tout juste de sortir...
    Juste derrière ça va enchainer avec Marvel Tokon, Wolverine, Kena 2 etc
    azerty posted the 05/11/2026 at 08:55 AM
    beppop et...y'a un jeu qui sort puis c'est Wolverine, et après y'a rien, j'ai connu des trucs de ouf génération PS3 et PS4. Va y avoir que dalle, tout leur studio sont à la bourre à cause des GaAs annuler. Un jeu ça ne se fait pas en 1an...et plus ils ferment des studios. Ils ont fait n'importe quoi.
    beppop posted the 05/11/2026 at 08:59 AM
    azerty tu as surtout l'Alzheimer, dans aucun monde sony sortait plus de 3/4 gros jeux par ans sur PS4.

    Ensuite je ne vois pas pourquoi tu ne compte que wolverine sachant que je t'ai cité plusieurs jeux dont Marvel Tokon qui appartient à Sony.

    Au total sony aura lancé plus de 6 jeux cette années
    fan2jeux posted the 05/11/2026 at 08:59 AM
    Au final la ps5 ne sert qu a jouer a saros et returnal.
    C est une belle carotte.
    Donc la ps6, ce sera quand il y aura des jeux ps6, on ne m y reprendra plus
    keiku posted the 05/11/2026 at 10:14 AM
    beppop tu as surtout l'Alzheimer, dans aucun monde sony sortait plus de 3/4 gros jeux par ans sur PS4.

    non mais a l'époque ils avait des exclusivité tier, 150 exclu sur ps3, 50+ sur ps4, 15 sur ps5 (17 avec saros et wolverine )... et tous le problème est la
    sasquatsch posted the 05/11/2026 at 10:31 AM
    Vu ce qu'il y a à jouer et tout ceci d'une qualité sublime je ne vois aucun intérêt à investir dans une nouvelle console ces 5 prochaines années minimum.
    Qu'il se la gardent où je pense et j'inclut aussi les deux autres constructeurs sur le banc des accusés.
    Ceci dit on est devenu des vieux croûtons qui ne nécessitent plus le dernier cri technologique s'il n'y a rien de folichon qui l'accompagne...
    Et ce qui est annoncé en jeux pour l'instant tient encore 3-4 ans min. Ne parlons même pas du backlog de tsouin tsouin qui prolonge le tout de 5 ans...
    Comme dit Michael.... This is it
    beppop posted the 05/11/2026 at 10:56 AM
    keiku je ne sais même pas ce qu'il y a dans tes chiffres mais peut importe. parce que quoi qu'il en soit sony n'est pas responsable de ce que font les tiers encore moins dans le contexte actuel de la rentabilité.

    Ces exclusivité tiers dont la majorité était par défaut avec une implication minimal voir inexistante de sony. Et surtout beaucoup de jeux obscures dont 95% de la base s'en fiche

    Et j'ai envie de dire si tu achetais les consoles PS pour les exclus tiers et non first party ça ne change strictement rien pour toi ces jeux n'ont pas disparus, ils ne sont pas non plus devenu exclusifs à une autre machine que PS..

    Au pire faut changer d'écosystème sinon c'est complètement débile de continuer à acheter et se plaindre pour quelque chose qui n'a jamais été promis ni ne peut l'être par le contexte du marché actuel
    azerty posted the 05/11/2026 at 12:30 PM
    beppop laisse tomber. C'est plutôt toi qui à des problème de mémoire. Saros et Tokon, c'est deux jeux de niches...on va vendre des consoles avec ces deux jeux LOL
    Leur futur planning est juste merdique.
    beppop posted the 05/11/2026 at 12:40 PM
    azerty WOW donc des jeux de niches sont pas des jeux ?

    En fait j'ai compris, le problème c'est pas uniquement sony, le problème c'est que ce qu'il propose ne te parle pas A TOI et ça c'est ton problème désolé.

    Des vrais passionnés sont entrain de s'éclater sur Saros pendant que toi tu te plains dans ton coin

    ça explique beaucoup de choses donc soit c'est du gros blockbuster soit ya pas de jeux
    osiris67 posted the 05/11/2026 at 01:13 PM
    La ps5 en dehors de certains tiers (souvent asiatique en plus), c est quand meme mediocre, surtout apres la ps4.
    keiku posted the 05/11/2026 at 01:47 PM
    beppop le nombre d'exclu playstation par console et si sony est responsable de ne plus négocier des exclusivité que se soit en first, second ou tier...


    Ces exclusivité tiers dont la majorité était par défaut avec une implication minimal voir inexistante de sony.

    la raison derrière n'est pas importante,ce qui fait l'interet d'une console comme l'a bien indiquer les différents sondage récent, sont les exclusivité, et sur la gen ps5 c'est le néant, ce qui ne donne a personne l'envie de passer a la gen suivante...

    Et j'ai envie de dire si tu achetais les consoles PS pour les exclus tiers et non first party ça ne change strictement rien pour toi ces jeux n'ont pas disparus, ils ne sont pas non plus devenu exclusifs à une autre machine que PS..;

    mais ca veut dire aujourd'hui vu qu'il n'y en a plus (ou presque) que la ps5 ne sers plus a rien, donc aucun jeu ne permet de valider l'achat de la console suivante et vu que les consoles leurs seul arguments de vente c'était les exclus... le prix des jeux et service déja la gen passé était déja moins élever sur pc, sans parler du net gratuit, le seul point qui reste a sony pour survivre sont les exclus et sur cette gen, il se sont planté la aussi...

    c'est pour ca que dire il y a 0 jeux c'est tout a fait valable, et qu'il est difficile de trouver un seul argument pour la gen suivante, encore pire vu qu'en plus le physique tend a disparaitre et qu'on facture le lecteur en supplémentent...

    donc non seulement 0 jeux (comparer a avant), mais en plus ca coute la blinde, il n'y a plus le confort utilisateur vu qu'il y a des mise a jour, des installation, il faut acheter et installer des composants qui devrait être de base dans la console (comme le lecteur disque donc)... et encore je ne parle même pas du cross gen

    bref je comprend tout a fait l'argument de azerty , la gen j’attends toujours qu'elle démarre , j'ai acheté 3 jeux ps5 sur la console cette gen...
    (et je suis un gros joueurs) et parmis les 3 jeux que j'ai acheté, je regrette de les avoirs pris sur ps5 (car non exclusif) car je risque de devoir les re racheter ailleurs d'ici quelque année...

    c'est d'ailleurs pour ca que j'ai décidé il y a 2 ans de ne plus continuer chez sony, ils ont perdu leur politique, leur idéologies, et ne sont plus la pour les joueurs comparer a l'époque de kutaragi, ils sont devenu comme xbox et finiront comme eux
    keiku posted the 05/11/2026 at 01:57 PM
    azerty Saros et Tokon, c'est deux jeux de niches...on va vendre des consoles avec ces deux jeux LOL

    c'est surtout que tokon n'est même pas exclusif, la niche c'est très bien tu sais, ca étend justement le parc a autre chose que le joueurs de spiderman... le problème justement c'est sony ne fait même plus des jeux de niche (ils ont supprimer japan et london studio)...

    que se soit folklore ou pupeteer, dreams, last guardian, et les autres c'est justement pour ces jeux la que j’achetais les console sony, vu que je ne touche pas a god of war, spiderman et co ( bon c'était aussi pour les ff mais depuis 2 gen même la c'est mort et enterrer)
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