Playstation 5
...nous étudierons des solutions pour réduire les coûts
En substance, ils ont indiqué que les prix de la mémoire avaient un impact direct sur la nomenclature de Next Generation, et que c'était pour cette raison qu'ils n'avaient pas encore fixé de date de lancement.
Ils s'attendent à ce que les prix de la mémoire restent élevés en 2027 ; ils vont donc suivre de près l'évolution de la situation et s'adapter en conséquence.
Ils étudient également de nouveaux modèles économiques et de nouveaux produits pour faire face à cette situation (cela peu laisser fortement entendre que la console portable pourrait constituer une option moins coûteuse).
https://www.irwebmeeting.com/sony/live/20260508/FLxqkweF/202603_4q_02_en/index.html
Concernant la prochaine génération de consoles de jeux, nous n'avons pas encore décidé de la date de lancement ni du prix. Nous souhaitons donc observer et suivre l'évolution de la situation. Compte tenu du contexte actuel, le prix de la mémoire devrait rester très élevé au cours de l'exercice 2027 en raison d'une pénurie d'approvisionnement persistante. Dans ce contexte, nous allons réfléchir attentivement aux solutions possibles. Comment réduire les coûts matériels autres que ceux des semi-conducteurs ? Nous pourrions également envisager de nouvelles méthodes de commercialisation. Nous allons donc réaliser diverses simulations, y compris des simulations de modèles économiques, afin d'élaborer la meilleure stratégie.
posted the 05/08/2026 at 08:44 AM by jenicris
- sois ils vendent une console hors de prix et donc des ventes pas ouf
- sois ils attendent mais comme la conception est terminée ils perdent de l'oseille
pas de jeux de la part de ND...fromsoftware....ect et maintenant il parle de la next gen
Par contre les gros jeux first party un peu nouveaux, c’est long !
Saros vient tout juste de sortir...
Juste derrière ça va enchainer avec Marvel Tokon, Wolverine, Kena 2 etc
Ensuite je ne vois pas pourquoi tu ne compte que wolverine sachant que je t'ai cité plusieurs jeux dont Marvel Tokon qui appartient à Sony.
Au total sony aura lancé plus de 6 jeux cette années
C est une belle carotte.
Donc la ps6, ce sera quand il y aura des jeux ps6, on ne m y reprendra plus
non mais a l'époque ils avait des exclusivité tier, 150 exclu sur ps3, 50+ sur ps4, 15 sur ps5 (17 avec saros et wolverine )... et tous le problème est la
Qu'il se la gardent où je pense et j'inclut aussi les deux autres constructeurs sur le banc des accusés.
Ceci dit on est devenu des vieux croûtons qui ne nécessitent plus le dernier cri technologique s'il n'y a rien de folichon qui l'accompagne...
Et ce qui est annoncé en jeux pour l'instant tient encore 3-4 ans min. Ne parlons même pas du backlog de tsouin tsouin qui prolonge le tout de 5 ans...
Comme dit Michael.... This is it
Ces exclusivité tiers dont la majorité était par défaut avec une implication minimal voir inexistante de sony. Et surtout beaucoup de jeux obscures dont 95% de la base s'en fiche
Et j'ai envie de dire si tu achetais les consoles PS pour les exclus tiers et non first party ça ne change strictement rien pour toi ces jeux n'ont pas disparus, ils ne sont pas non plus devenu exclusifs à une autre machine que PS..
Au pire faut changer d'écosystème sinon c'est complètement débile de continuer à acheter et se plaindre pour quelque chose qui n'a jamais été promis ni ne peut l'être par le contexte du marché actuel
Leur futur planning est juste merdique.
En fait j'ai compris, le problème c'est pas uniquement sony, le problème c'est que ce qu'il propose ne te parle pas A TOI et ça c'est ton problème désolé.
Des vrais passionnés sont entrain de s'éclater sur Saros pendant que toi tu te plains dans ton coin
ça explique beaucoup de choses donc soit c'est du gros blockbuster soit ya pas de jeux
Ces exclusivité tiers dont la majorité était par défaut avec une implication minimal voir inexistante de sony.
la raison derrière n'est pas importante,ce qui fait l'interet d'une console comme l'a bien indiquer les différents sondage récent, sont les exclusivité, et sur la gen ps5 c'est le néant, ce qui ne donne a personne l'envie de passer a la gen suivante...
Et j'ai envie de dire si tu achetais les consoles PS pour les exclus tiers et non first party ça ne change strictement rien pour toi ces jeux n'ont pas disparus, ils ne sont pas non plus devenu exclusifs à une autre machine que PS..;
mais ca veut dire aujourd'hui vu qu'il n'y en a plus (ou presque) que la ps5 ne sers plus a rien, donc aucun jeu ne permet de valider l'achat de la console suivante et vu que les consoles leurs seul arguments de vente c'était les exclus... le prix des jeux et service déja la gen passé était déja moins élever sur pc, sans parler du net gratuit, le seul point qui reste a sony pour survivre sont les exclus et sur cette gen, il se sont planté la aussi...
c'est pour ca que dire il y a 0 jeux c'est tout a fait valable, et qu'il est difficile de trouver un seul argument pour la gen suivante, encore pire vu qu'en plus le physique tend a disparaitre et qu'on facture le lecteur en supplémentent...
donc non seulement 0 jeux (comparer a avant), mais en plus ca coute la blinde, il n'y a plus le confort utilisateur vu qu'il y a des mise a jour, des installation, il faut acheter et installer des composants qui devrait être de base dans la console (comme le lecteur disque donc)... et encore je ne parle même pas du cross gen
bref je comprend tout a fait l'argument de azerty , la gen j’attends toujours qu'elle démarre , j'ai acheté 3 jeux ps5 sur la console cette gen...
(et je suis un gros joueurs) et parmis les 3 jeux que j'ai acheté, je regrette de les avoirs pris sur ps5 (car non exclusif) car je risque de devoir les re racheter ailleurs d'ici quelque année...
c'est d'ailleurs pour ca que j'ai décidé il y a 2 ans de ne plus continuer chez sony, ils ont perdu leur politique, leur idéologies, et ne sont plus la pour les joueurs comparer a l'époque de kutaragi, ils sont devenu comme xbox et finiront comme eux
c'est surtout que tokon n'est même pas exclusif, la niche c'est très bien tu sais, ca étend justement le parc a autre chose que le joueurs de spiderman... le problème justement c'est sony ne fait même plus des jeux de niche (ils ont supprimer japan et london studio)...
que se soit folklore ou pupeteer, dreams, last guardian, et les autres c'est justement pour ces jeux la que j’achetais les console sony, vu que je ne touche pas a god of war, spiderman et co ( bon c'était aussi pour les ff mais depuis 2 gen même la c'est mort et enterrer)