Éditeur : Yacht Club Games

Développeur : Yacht Club Games

Genre : Aventure

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2

Date de sortie : 29 Mai 2026

Langues : Japonais / Français / Allemand / Italien / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol / Portugais.

Par le développeur dePrenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.