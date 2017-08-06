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Mina the Hollower
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name : Mina the Hollower
platform : PC
editor : Yacht Club Games
developer : Yacht Club Games
genre : action-aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4 - Xbox Series X - Playstation 5 - Switch
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 05/06/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Multi] Mina the Hollower / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 29 Mai 2026
Langues : Japonais / Français / Allemand / Italien / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol / Portugais.

Par le développeur de Shovel Knight
Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=kwX7lQeRKuc
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    gaeon, legato, skk, kisukesan, yukilin, burningcrimson, plistter, gareauxloups
    posted the 05/06/2026 at 05:40 PM by nicolasgourry
    comments (4)
    onsentapedequijesuis posted the 05/06/2026 at 07:49 PM
    Enfinnnnnnnnnn !!!!!!
    yukilin posted the 05/06/2026 at 09:27 PM
    Vivement !
    skk posted the 05/06/2026 at 09:50 PM
    mattewlogan posted the 05/08/2026 at 08:27 AM
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