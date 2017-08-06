description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Yacht Club Games
Développeur : Yacht Club Games
Genre : Aventure
Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch/NS2
Date de sortie : 29 Mai 2026
Langues : Japonais / Français / Allemand / Italien / Coréen / Russe / Chinois / Espagnol / Portugais.
Par le développeur de Shovel Knight
Prenez le contrôle de Mina, une Muloteuse réputée, propulsée dans une mission désespérée afin de sauver une île maudite.