Éditeur : Maximum Entertainment

Développeur : Merge Games

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/XSX

Prévu sur NS2

Date de sortie : 14 Mai 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Portugais / Russe / Coréen / Chinois

« Avant l’arrivée des géants, nous menions une existence paisible sous le soleil et la lune. Des siècles se sont écoulés, mais ces histoires sur le monde à la surface ont été transmises de génération en génération. Aujourd’hui, les géants sont partis, et vous, l’avant-garde, devez retourner à la surface pour y mener une mission des plus urgente. Que le courage vous accompagne, et puissiez-vous ne pas fléchir... »