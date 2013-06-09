Les studios Sony
« Nous savons où nous voulons mener cette histoire au cours des prochaines années »
Interrogée par GamesRadar+ sur la manière dont les jeux de tir d'extraction vont à contre-courant des tendances du multijoueur, Julia Nardin, directrice créative de Marathon, déclare :
« Nous savons où nous voulons mener l'histoire au cours des prochaines années, mais je ne veux pas dire que tout est déjà « figé », car il est important pour nous que nos joueurs puissent contribuer à la façonner. » Pour le studio, la participation des joueurs à la narration fait « partie de la magie d'un jeu en ligne ».
« Il est également important que les joueurs puissent se lancer dans Marathon à tout moment », ajoute Nardin. « Ils pourront toujours percer les mystères du passé de Tau Ceti tout en découvrant son présent. Nous voulons que chaque saison soit un nouveau point d'entrée et que les nouveaux joueurs puissent comprendre ce qui se passe, quelle que soit la durée depuis laquelle nous jouons tous. »
posted the 05/02/2026 at 06:13 PM by jenicris
Les paroles c'est bien mais les chiffres...
Jamais compris l'obsession PvP quand toutes les dernières réussites de Sony niveau GaaS (Helldivers 2 et par extension Destiny 2 de Bungie racheté) sont des PvE, bref.
C’est impossible qu’ils soient aussi cons.
Et les chiffres de SteamDB sont d’autant plus fiables que ce jeu est le plus joué sur PC.
Il est évident que cela va mal finir.
Le machin finira même pas l’année, et encore, je suis gentil.
walterwhite c’est beau un Pro S en PLS
Ont peut ne pas aimer un jeu parce que c'est pas son style mais de là à vouloir qu'il se casse la gueule... Avant même ça sortie officiel ont pouvais lire ici même "j'espère qu'il va se planter", ce sont pas des paroles de joueurs ça.
J'avais essayé le jeu pendant la beta ouverte et même si je suis vraiment pas la cible des fps multi j'ai trouvé qu'il avait de bon arguments, j'y aurais probablement jouer un peut plus si il avait été F2P. Si un jour Bungie sort un mode solo je leur prendrais une copie.
c'est d'autant plus immonde que ca fait office de multiple update , on scrute la déchéance de facon quasi hebdomadaire le zboub en main
Après 20 ans a voir la détérioration du jv, enfin du changement (et ca ne saurait de toute façon pas faire pire), et non ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour, car c'est par la qualité qu'on sauvera le jv, pas par la médiocrité...
Et en passant keiku, ton commentaire pue l'egocentrisme et la stupidité en mode "moi je suis le gardien du bon goût et de ce que doit être le jeu vidéo".
"c'est de l'amour, car c'est par la qualité qu'on sauvera le jv, pas par la médiocrité..."
on dirait un script ,comment ne pas lever les yeux aux ciel serieux
Si j'étais un pro-Sony (je taquine, pour les 2-3 commentaires plus haut, comprenez plutôt ce qui suit), je serais mécontent de voir Sony investir dans une boite qui s'est non seulement sur-évalué pour son rachat mais en plus a aidé une partie des first-party à bosser sur du jeu-service et sans résultat (comme pour Naughty Dog). Le PDG du studio qui se payait des voitures de luxe sur les dividendes, ça n'est pas dégueulasse ?...
Sans parler du fait que la série Marathon était des jeux solo sur PC pour voir ici un jeu service qui a 0 point commun avec, il n'y a pas que les "haters Bungie/Sony" dans cette histoire. Alors quoi les fans d'origines sont aussi des haters ?
Je pense que c'est suffisant pour en tout cas ne pas porter haut dans son coeur le studio Bungie.
le dev de JV n'est pas une science exacte ou alors ce n'est pas de l'art
exact, le jv d'aujourd'hui n'est plus de l'art, c'est juste un produit industriel... avec de temps en temps des artistes qui arrive a se faufiler...
ce n'est pas de l'amour c'est du pseudo élitisme et une fermeture d'esprit complète.
Et tu ne sais pas avoir l'un sans l'autre... donc oui sans élitisme pas d'amour... celui qui mange de tout n'aime rien comme ont dit...
on dirait un script ,comment ne pas lever les yeux aux ciel serieux
si tu le dis mais bon venant d'un gros fanboy de la société qui s'est évertuer pendant 20 ans a détruire le média... je trouve ca poétique...
deathegg
Et en passant keiku, ton commentaire pue l'egocentrisme et la stupidité en mode "moi je suis le gardien du bon goût et de ce que doit être le jeu vidéo".
je ne dis pas ce que le jeu video doit être, je dis juste ce qu'il ne doit pas être, c'est subtil mais ca fait toute la différence...