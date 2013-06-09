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Marathon
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name : Marathon
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Bungie
genre : action
other versions : PC Xbox Series X -
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SONY Waypoint
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name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 05/04/2026
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
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Bungie ne voit pas Marathon disparaître dans les prochaines années
Les studios Sony


« Nous savons où nous voulons mener cette histoire au cours des prochaines années »

Interrogée par GamesRadar+ sur la manière dont les jeux de tir d'extraction vont à contre-courant des tendances du multijoueur, Julia Nardin, directrice créative de Marathon, déclare :

« Nous savons où nous voulons mener l'histoire au cours des prochaines années, mais je ne veux pas dire que tout est déjà « figé », car il est important pour nous que nos joueurs puissent contribuer à la façonner. » Pour le studio, la participation des joueurs à la narration fait « partie de la magie d'un jeu en ligne ».


« Il est également important que les joueurs puissent se lancer dans Marathon à tout moment », ajoute Nardin. « Ils pourront toujours percer les mystères du passé de Tau Ceti tout en découvrant son présent. Nous voulons que chaque saison soit un nouveau point d'entrée et que les nouveaux joueurs puissent comprendre ce qui se passe, quelle que soit la durée depuis laquelle nous jouons tous. »
Gamesradar+ - https://www.gamesradar.com/games/fps/bungie-doesnt-see-marathon-going-anywhere-we-know-where-we-want-to-take-the-story-over-the-next-few-years/
    tags : xbox sony pc bungie ps5
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    posted the 05/02/2026 at 06:13 PM by jenicris
    comments (35)
    negan posted the 05/02/2026 at 06:41 PM
    13.000 Joueurs actuellement sur Steam.

    Les paroles c'est bien mais les chiffres...
    wickette posted the 05/02/2026 at 06:44 PM
    Pour moi, que ce soit Destiny 2, Helldivers 2 ou Arc Raiders, je suis persuadé que c'est le PvE qui a le plus de chance de reussite, marathon est très axé PvP même s'il y a du PvE aussi mais la balance est différente d'un Arc.

    Jamais compris l'obsession PvP quand toutes les dernières réussites de Sony niveau GaaS (Helldivers 2 et par extension Destiny 2 de Bungie racheté) sont des PvE, bref.
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 06:49 PM
    Je pense qu’ils essaient de bluffer les joueurs potentiels et restants, car le jeu est un putain de désastre niveau chiffres, et ça ne cesse de descendre en permanence.
    C’est impossible qu’ils soient aussi cons.
    Et les chiffres de SteamDB sont d’autant plus fiables que ce jeu est le plus joué sur PC.
    Il est évident que cela va mal finir.
    Le machin finira même pas l’année, et encore, je suis gentil.
    jenicris posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    negan oui au vu des chiffres, elle peut dire ce qu'elle veut, personne n'est dupe
    marchand2sable posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    Quel mauvais investissement de Sony ce studio, 3 milliards bordel de merde...
    ravyxxs posted the 05/02/2026 at 06:54 PM
    Faut leur balancer un sceau d'eau au visage à ces gens, c'est plus possible
    kinectical posted the 05/02/2026 at 06:59 PM
    wickette si Marathon aurais été un jeu centré PVE j’aurais probablement acheter et jouer à fond le gameplay est vraiment sympa et les graphisme sont hyper beau et propre mais non…. Ils ont du faire un centrée sur le PVP surtout avec peu de PVE alors pour moi ce je ne sera jamais dans ma liste
    tripy73 posted the 05/02/2026 at 07:04 PM
    2ème fois en moins d'un mois qu'ils prennent la parole pour tenter de rassurer sur le suivi du jeu, rien d'étonnant vu la baisse continuellement de joueurs, de la note et du classement dans les top des ventes sur Steam DB... Le plus inquiétant c'est qu’apparemment la majorité du staff de Bungie bosse sur le suivi et pas sûr que Sony continue de le financer si la situation ne s'inverse pas rapidement.
    sino posted the 05/02/2026 at 07:08 PM
    adamjensen Ils sont pas aussi cons ; ils osent juste pas sonner l'alarme en public. Si un ponte de chez Bungie ose dire que le jeu se dirige vers la catastrophe, le crime de lèse majesté sera terrible. C'est de l'instinct de survie c'est tout.
    brook1 posted the 05/02/2026 at 07:16 PM
    Marathon, c'est ceux qui n'y jouent pas qui en parlent le plus
    adamjensen posted the 05/02/2026 at 07:30 PM
    sino
    walterwhite posted the 05/02/2026 at 07:52 PM
    Le jeu a son noyau de joueurs. Avec la saison 2 qui arrive cet été dans une période calme ils pourront consolider leur base et chercher de nouveaux joueurs.
    zboubi480 posted the 05/02/2026 at 08:54 PM
    brook1 bah forcément personne n'y joue

    walterwhite c’est beau un Pro S en PLS
    walterwhite posted the 05/02/2026 at 09:00 PM
    zboubi480 Clair, niveau PLS t’es bien rodé depuis 2 gen’
    zoske posted the 05/02/2026 at 10:20 PM
    Le jeu est bon, même très bon et la comu s'amuse bien dessus... Alors dites ce que vous voulez, ça change rien pour ceux qui y jouent
    ouken posted the 05/03/2026 at 12:46 AM
    negan
    kalas28 posted the 05/03/2026 at 02:43 AM
    le jeu semble bon je vois pas en quoi ça ferait bander certains guignoles de le voir se casser la gueule au lieu de souhaiter qu'il avance en s'améliorant et en proposant encore plus de contenu
    wadewilson posted the 05/03/2026 at 06:10 AM
    C'est en train de prendre le même chemin que Highguard... Tout va bien regarder la road map on a déjà un an de contenu. En même temps ils vont pas vous dire que les ventes sont insuffisante, que la player base fond comme neige au soleil et que Sony doit leur mettre une pression monstre pour redresser la barre. La prophétie du Concorde verse prend juste un petit peu plus de temps. J'ai meme plus envie de leur tirer dessus force a eux vraiment, l'avenir s'annonce compliqué pour Bungie
    naoshige11 posted the 05/03/2026 at 08:55 AM
    kalas28 mais tellement..
    Ont peut ne pas aimer un jeu parce que c'est pas son style mais de là à vouloir qu'il se casse la gueule... Avant même ça sortie officiel ont pouvais lire ici même "j'espère qu'il va se planter", ce sont pas des paroles de joueurs ça.

    J'avais essayé le jeu pendant la beta ouverte et même si je suis vraiment pas la cible des fps multi j'ai trouvé qu'il avait de bon arguments, j'y aurais probablement jouer un peut plus si il avait été F2P. Si un jour Bungie sort un mode solo je leur prendrais une copie.
    sardinecannibale posted the 05/03/2026 at 09:00 AM
    Hm.
    skuldleif posted the 05/03/2026 at 03:42 PM
    kalas28 naoshige11 il y a une haine latente des jeux multi sur ce site et un plaisir a peine dissimuler de voir des jeux se vautrer

    c'est d'autant plus immonde que ca fait office de multiple update , on scrute la déchéance de facon quasi hebdomadaire le zboub en main
    choroq posted the 05/03/2026 at 05:48 PM
    Bon je donnerai pas d'avis, je ne supporte pas les FPS (car le mouvement vu dedans me rends malade), mais sur 4500 avis steam, avec un retour très positifs, il y a pire.
    rupinsansei3 posted the 05/03/2026 at 06:13 PM
    Il y a que les haineux qui veulent sa chute
    zekk posted the 05/03/2026 at 06:18 PM
    kalas28
    keiku posted the 05/03/2026 at 06:51 PM
    Les voir se planter en boucle c'est la meilleurs chose que je leur souhaite...

    Après 20 ans a voir la détérioration du jv, enfin du changement (et ca ne saurait de toute façon pas faire pire), et non ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour, car c'est par la qualité qu'on sauvera le jv, pas par la médiocrité...
    adamjensen posted the 05/03/2026 at 07:06 PM
    keiku
    deathegg posted the 05/03/2026 at 07:18 PM
    Comme d'hab, les gens qui veulent la mort de ce jeu n'y ont pas jouer (voir même n'ont pas vu de gameplay et répètent juste ce que les autres disent) et/ou sont des anti-S qui auraient pris le jeu en pitié si Marathon était une exclu PC/Xbox/Switch. (Même Highguard y avait pas autant d'article de gens pour souhaiter la mort du jeu)

    Et en passant keiku, ton commentaire pue l'egocentrisme et la stupidité en mode "moi je suis le gardien du bon goût et de ce que doit être le jeu vidéo".
    skuldleif posted the 05/03/2026 at 07:25 PM
    keiku le jeu en question est qualitatif pour ceux qui y ont joué , le dev de JV n'est pas une science exacte ou alors ce n'est pas de l'art , ce que tu appel qualité j'appelle ca faire consensus , un jeu bon peut ne pas l'etre pour tout le monde , ce n'est pas de l'amour c'est du pseudo élitisme et une fermeture d'esprit complète.

    "c'est de l'amour, car c'est par la qualité qu'on sauvera le jv, pas par la médiocrité..."
    on dirait un script ,comment ne pas lever les yeux aux ciel serieux
    masharu posted the 05/03/2026 at 07:38 PM
    deathegg Il y a un tas de bonnes raisons pour détester un studio et Bungie n'est pas exempte d'exemples, de la gestion des micro-transaction de Destiny 2 au vol de ressources graphiques durant le développement de Marathon (qui ont inspiré la DA du jeu je précise...).

    Si j'étais un pro-Sony (je taquine, pour les 2-3 commentaires plus haut, comprenez plutôt ce qui suit), je serais mécontent de voir Sony investir dans une boite qui s'est non seulement sur-évalué pour son rachat mais en plus a aidé une partie des first-party à bosser sur du jeu-service et sans résultat (comme pour Naughty Dog). Le PDG du studio qui se payait des voitures de luxe sur les dividendes, ça n'est pas dégueulasse ?...

    Sans parler du fait que la série Marathon était des jeux solo sur PC pour voir ici un jeu service qui a 0 point commun avec, il n'y a pas que les "haters Bungie/Sony" dans cette histoire. Alors quoi les fans d'origines sont aussi des haters ?

    Je pense que c'est suffisant pour en tout cas ne pas porter haut dans son coeur le studio Bungie.
    keiku posted the 05/03/2026 at 07:47 PM
    skuldleif bien sur comme la plus grosse bouse l'est aussi pour ceux qui veut qu'elle le soit...

    le dev de JV n'est pas une science exacte ou alors ce n'est pas de l'art

    exact, le jv d'aujourd'hui n'est plus de l'art, c'est juste un produit industriel... avec de temps en temps des artistes qui arrive a se faufiler...

    ce n'est pas de l'amour c'est du pseudo élitisme et une fermeture d'esprit complète.

    Et tu ne sais pas avoir l'un sans l'autre... donc oui sans élitisme pas d'amour... celui qui mange de tout n'aime rien comme ont dit...

    on dirait un script ,comment ne pas lever les yeux aux ciel serieux

    si tu le dis mais bon venant d'un gros fanboy de la société qui s'est évertuer pendant 20 ans a détruire le média... je trouve ca poétique...

    deathegg

    Et en passant keiku, ton commentaire pue l'egocentrisme et la stupidité en mode "moi je suis le gardien du bon goût et de ce que doit être le jeu vidéo".

    je ne dis pas ce que le jeu video doit être, je dis juste ce qu'il ne doit pas être, c'est subtil mais ca fait toute la différence...
    skuldleif posted the 05/03/2026 at 07:53 PM
    keiku c'est pas subtil c'est de l'aigreur
    keiku posted the 05/03/2026 at 07:54 PM
    skuldleif bah c'est ton odeur j'y peu rien
    l3andr3 posted the 05/03/2026 at 08:45 PM
    Les chiffres parlent d'eux-mêmes ... le désintérêt est là
    raoh38 posted the 05/03/2026 at 10:41 PM
    Les chiffres parlent d'eux mêmes , bungie ne le sait pas encore mais marathon est deja mort, aucun espoir a moyen terme a ce niveau de joueurs pour un jeu qui a couté une blinde...
    midomashakil posted the 05/03/2026 at 10:41 PM
    oui car il vas disparaitre dans les prochaine semaines
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