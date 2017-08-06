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Absolum
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name : Absolum
platform : PC
editor : DotEmu
developer : Guard Crash Games
genre : action
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5 - Switch
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L'univers de
70
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/08/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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Absolum aussi sur NS2 + Boîte (Non-GKC)
Action





Éditeur : Dotemu
Développeur : Guard Crush Games / Supamonks
Genre : Action/RPG
Disponible sur PC/PS5/PS4/Switch
Prévu sur NS2
Date de sortie : N.C
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Coréen/Portugais/Russe/Chinois/Ukrainien.

Talamh a été ravagé par un cataclysme magique provoqué par des mages ambitieux, suscitant une méfiance envers la magie chez les gens ordinaires. Le Roi Soleil Azra, profitant de cette panique, a asservi les mages par l'intermédiaire de son Ordre pourpre et a placé des princes loyaux pour régner sur les royaumes conquis.
Alors que les forces d'Azra revendiquent toujours plus de terres, la grande enchanteresse Uchawi et un petit groupe de rebelles sortent de l'ombre, maniant une magie interdite pour s'opposer au régime oppressif d'Azra et défier sa toute-puissance magique.

Date de sortie boîte NS2 : Q3 2026
Silver Lining Direct



Steam
Quelques tests :
OpenCritic 86% Gamekult 9/10 IGNFrance 9/10 ActuGaming 8,5/10
https://www.youtube.com/watch?v=lwVTba5_g4o
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    shinz0, pimoody, metroidvania, kisukesan, yukilin, burningcrimson, ducknsexe, iglooo, kevinmccallisterrr
    posted the 04/07/2026 at 05:20 PM by nicolasgourry
    comments (14)
    thejoke posted the 04/07/2026 at 05:36 PM
    Parfait
    jackfrost posted the 04/07/2026 at 05:44 PM
    Il y a eu tellement de gkc... Maintenant, je préfère acheter mes versions physiques chez sony
    sonilka posted the 04/07/2026 at 05:55 PM
    jackfrost chez les indés c'est généralement sur la cartouche. Ils communiquent d'ailleurs beaucoup la dessus car ils savent que c'est un argument important pour les acheteurs.
    ouroboros4 posted the 04/07/2026 at 05:56 PM
    jackfrost sage décision
    burningcrimson posted the 04/07/2026 at 05:57 PM
    jackfrost Je comprends. Je pense tout de même que c'est bien d'encourager les devs qui font l'effort de sortir leurs jeux en full physique sur switch 2. Et à mon avis, Absolum doit être absolum(ent) délicieux sur une nomade
    jobiwan posted the 04/07/2026 at 05:59 PM
    sonilka Et surtout pour attirer les spéculateurs, vu les faibles tirages lorsqu'il s'agit de jeux 'indés'.
    edgar posted the 04/07/2026 at 06:41 PM
    Ah ouais carrément 9 sur 10 chez Gamekult !

    Je connaissais seulement de nom, je viens de voir la vidéo et ça me donne vraiment envie d’y jouer.

    Bref je le mets sur ma liste des jeux que je prendrai sur Switch 2.
    fdestroyer posted the 04/07/2026 at 06:46 PM
    C'est bien que ça soit du Full Carte, mais du coup ya pas un grand intérêt vu qu'il existe deja sur NS1.
    guiguif posted the 04/07/2026 at 07:09 PM
    fdestroyer Cette version aura logiquement une build plus avancée sur la cartouche
    ducknsexe posted the 04/07/2026 at 07:16 PM
    Je prefere acheter les version physique sur switch 2.
    fdestroyer posted the 04/07/2026 at 07:19 PM
    guiguif et peut être du 4k 120fps?
    metroidvania posted the 04/07/2026 at 07:34 PM
    Cool achat direct
    masharu posted the 04/07/2026 at 09:24 PM
    jackfrost Ouais enfin il y a de plus en plus de cas sur PS5 et XS aussi, Crimson Desert et Starfield dernièrement en physique sont des game key disk.
    shinz0 posted the 04/08/2026 at 08:16 AM
    Bravo à eux et pour un jeu qui est très bon
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