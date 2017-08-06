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Jeux Vidéo
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name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
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L'univers de
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 04/03/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[Switch] Mullet MadJack / Date de sortie
FPS





Éditeur : Epopeia Games / Hammer95
Développeur : Hammer95
Genre : FPS
Disponible sur PC/XSX/XOne
Prévu sur Switch
Date de sortie : 30 Avril 2026
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Russe / Chinois.

Dans ce futur, l'homme et internet ont fusionné pour donner naissance à une nouvelle forme de vie. Cet être à besoin de dopamine toutes les 10 secondes, sans quoi il mourra !
Le monde est désormais gouverné par des IA super riches. Des robots appelés "ROBILLIONAIRES",
Ceux qui mettent leurs 10 SECONDES DE VIE en jeu pour tuer ces robots sont appelés MODERATORS !


Steam (Demo dispo)
Quelques tests :
OpenCritic 88%
https://www.youtube.com/watch?v=ue5EDmOaitc&t
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    gareauxloups
    posted the 03/28/2026 at 01:30 PM by nicolasgourry
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