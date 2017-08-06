description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Ember Lab
Développeur : Ember Lab
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Prévu sur NS2
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.
Dénouez le passé dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacrée. Libérez les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide des adorables, mais puissants compagnons spirituels de Kena, les Rot.
Ça donne un bon sentiment d'aventure/dépaysement.
D'ailleurs sa suite, c'est le jeu que j'attends le plus cette année avec GTA VI !
Pour les joueurs de l'ere 32/128bit, c'est du pain bénie ce Kena, le jeu est extrêmement bien finit techniquement.
Après certains diront que c'est court, que le gameplay est simpliste par rapport aux standards d'aujourd'hui, ou que l'univers/DA n'est pas à leur gout. Mais c'est un excellent jeu, et si on est sous le charme de la DA, on est tout de suite pris.
Je suis encore calé sur un Boss...vais devoir me mater une vidéo soluce...car Impossible a passer...quelle honte...