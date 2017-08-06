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Kena : Bridge of Spirits
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name : Kena : Bridge of Spirits
platform : PC
editor : N.C
developer : Ember Lab
genre : Aventure
other versions : PlayStation 4 - Playstation 5
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L'univers de
70
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name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/19/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
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[NS2] Kena : Bridge of Spirits / Date de sortie
Aventure





Éditeur : Ember Lab
Développeur : Ember Lab
Genre : Aventure
Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne
Prévu sur NS2
Date de sortie : 26 Mars 2026
Langues : Français/Anglais/Italien/Allemand/Espagnol/Japonais/Polonais/Portugais/Russe/Chinois/Coréen.

Dénouez le passé dans la peau de Kena, une jeune guide des esprits à la recherche du temple de la montagne sacrée. Libérez les esprits piégés dans un village oublié avec l’aide des adorables, mais puissants compagnons spirituels de Kena, les Rot.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 82%
https://www.youtube.com/watch?v=Uljrg4__sRc
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    legato, gamesebde3, gareauxloups, bourbon
    posted the 03/19/2026 at 03:15 PM by nicolasgourry
    comments (14)
    akinen posted the 03/19/2026 at 03:33 PM
    Alors pour info, le jeu n'est pas un God of par like dans sa structure. Entendez par là que le monde entier est accessible au fur et à mesure. C'est plus de l'architecture à la SoulReaver/DarkSoul que du GOW. N'hésitez donc pas à faire marche arrière, c'est le principe.

    Ça donne un bon sentiment d'aventure/dépaysement.
    airzoom posted the 03/19/2026 at 03:50 PM
    Uniquement en dématérialisé ?
    aeris637 posted the 03/19/2026 at 03:53 PM
    airzoom Une version physique sera edité par Maximum Games. Pas de date communiqué pour le moment mais ce sera dans le courant de l'année
    destati posted the 03/19/2026 at 04:07 PM
    J'ai adoré le jeu, mais mon seul regret, c'est la traduction française qui est pas top (avec un langage trop littéral, des petites fautes d'orthographe, de synthaxe, etc.). J'espère que le 2 sera mieux loti de ce côté.
    rogeraf posted the 03/19/2026 at 04:15 PM
    Oh punaise j'ai cru lire sortie 26 Mars 2021 , mais ca c'etait pour le vrai launch original
    airzoom posted the 03/19/2026 at 04:17 PM
    aeris637 merci
    nicolasgourry posted the 03/19/2026 at 06:01 PM
    akinen Est-ce qu'il y a un coté Star Fox Adventures ?
    metroidvania posted the 03/19/2026 at 06:34 PM
    Il est magnifique ce jeu
    marcus62 posted the 03/19/2026 at 06:57 PM
    Jai pris beaucoup de plaisir sur ce jeu. Pas parfait mais vraiment très agréable.
    D'ailleurs sa suite, c'est le jeu que j'attends le plus cette année avec GTA VI !
    tyler33 posted the 03/19/2026 at 07:05 PM
    nicolasgourry Yes, c'est très proche d'un Starfox Adventures.

    Pour les joueurs de l'ere 32/128bit, c'est du pain bénie ce Kena, le jeu est extrêmement bien finit techniquement.

    Après certains diront que c'est court, que le gameplay est simpliste par rapport aux standards d'aujourd'hui, ou que l'univers/DA n'est pas à leur gout. Mais c'est un excellent jeu, et si on est sous le charme de la DA, on est tout de suite pris.
    nicolasgourry posted the 03/19/2026 at 07:07 PM
    tyler33 cool, le jeu me donnait envie depuis sa sortie, là encore plus d'après ce que tu me dis, si il sort en version non GKC, je pourrais craquer.
    akinen posted the 03/19/2026 at 07:48 PM
    nicolasgourry alors j’ai apprécié starfox adventure mais j’en suis pas un giga fan. Kena n’est pas un zelda like. Considère le plutôt plutôt comme un soulreaver like. Un petit gout d’aventure et de metroid.
    nicolasgourry posted the 03/19/2026 at 07:54 PM
    akinen merci de la précision.
    sasquatsch posted the 03/20/2026 at 09:17 AM
    Et en plus visuellement c'est une bombe...
    Je suis encore calé sur un Boss...vais devoir me mater une vidéo soluce...car Impossible a passer...quelle honte...
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