name : Raw Fury
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 4007
visites since opening : 16754751
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Esoteric Ebb / Lancement
RPG





Éditeur : Raw Fury
Développeur : Christoffer Bodegård
Genre : RPG
Disponible sur PC
Langue : Anglais.

C'est un Disco-like
Vous êtes Le Clerc, un bureaucrate déchu du Palais et expert en événements ésotériques. Vous arrivez au cœur de la ville avec la moitié de la rivière dans vos bottes et l'incapacité totale d'enlever votre casque. Sans soutien officiel, vous partez enquêter sur la maison de thé et piétiner autant de pieds que possible.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 89%
https://www.youtube.com/watch?v=xayOde6o8J0
