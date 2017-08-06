Éditeur : ConcernedApe

Développeur : ConcernedApe

Genre : Simulation

Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/NS2/PSVita/Mobile

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois

NS2 Edition

-Jouable à la souris.

-Un mode coopératif en écran scindé pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.

-En ligne il sera possible de créer une partie jusqu’à huit participants.

-Compatible GameShare, pour jouer jusqu’à quatre en local avec une seule copie du jeu.



Si vous avez la version Switch, la mise à niveau est "gratuite".

Elle est enfin disponible en Europe.

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !