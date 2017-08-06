profile
Stardew Valley
5
Likers
name : Stardew Valley
platform : PC
editor : Chucklefish
developer : Indépendant
genre : RPG
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 03/09/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 4007
visites since opening : 16754750
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
Stardew Valley NS2 Edition / Dispo Europe
Simulation




Éditeur : ConcernedApe
Développeur : ConcernedApe
Genre : Simulation
Disponible sur PC/PS4/XOne/Switch/NS2/PSVita/Mobile
Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois

Vous avez hérité de la vieille ferme de votre grand-père à Stardew Valley. Servez-vous de vieux outils et de quelques pièces pour démarrer une nouvelle vie à la campagne.
Arriverez-vous à transformer ce lopin de terre à l'abandon en terre prospère ? Depuis l'arrivée de l'entreprise Joja Corporation, tout a changé et votre tâche ne sera pas simple. Le centre communautaire, auparavant le lieu le plus animé du village, est désormais en ruine. Mais la vallée regorge d'opportunités.
Avec un peu de persévérance, vous pourriez bien être celui ou celle qui rendra à Stardew Valley sa grandeur d'antan !

NS2 Edition
-Jouable à la souris.
-Un mode coopératif en écran scindé pouvant accueillir jusqu’à quatre joueurs.
-En ligne il sera possible de créer une partie jusqu’à huit participants.
-Compatible GameShare, pour jouer jusqu’à quatre en local avec une seule copie du jeu.

Si vous avez la version Switch, la mise à niveau est "gratuite".
Elle est enfin disponible en Europe.



Steam
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    pimoody
    posted the 03/06/2026 at 05:50 PM by nicolasgourry
    comments (5)
    cyr posted the 03/06/2026 at 08:16 PM
    Gratuite cette mise a jour?
    nicolasgourry posted the 03/06/2026 at 08:39 PM
    cyr Mise à niveau "0,00€"
    https://www.nintendo.com/fr-fr/Jeux/Nintendo-Switch-2-Edition/Stardew-Valley-Nintendo-Switch-2-Edition-3044087.html?srsltid=AfmBOoqTj8QZCgxN4SKOqeNUkDL1FKWEpl9xLczVn7FXpe0mpIILzn7-
    patrickleclairvoyant posted the 03/06/2026 at 09:59 PM
    Toujours pas fonctionnalité tactile comme sur la version mobile ?
    cyr posted the 03/07/2026 at 11:25 AM
    nicolasgourry ok. Bon par contre je vais pas la faire. Sinon le jeux serait bloquer sur ma switch2 alors qu'en l'état il est sur ma switch 1.
    (Pour une question de place, bien plus chère sur switch2 le stockage)
    cyr posted the 03/09/2026 at 07:35 AM
    Une idée du poids de cette mise a jour? Maintenant que ça me revient, le jeux en lui même pèse quelque centaine de mo....
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo