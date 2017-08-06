VIDEO
Denshattack!
/ Editeur : Fireshine Games / Développeur : Undercoders / 17.06.2026 /
Demo dispo
My Little Puppy
/ Editeur : KRAFTON / Développeur : Dreamotion / 29 Mai 2026 /
Exclusivité temporaire console NS2
Heave Ho 2
/ Editeur : Devolver Digital / Développeur : Le Cartel Studio /
Exclusivité consoles Nintendo
Moonlighter 2 : The Endless Vault
/ Editeur : 11 bit studios / Développeur : Digital Sun / 2026
Woodo
/ Éditeur : Daedalic Entertainment / Développeur : Tiny Monks Tales / Eté 2026
Minishoot’ Adventures
/ Éditeur : SoulGame Studio & IndieArk / Développeur : SoulGame Studio /
Disponible
The Midnight Walk
/ Editeur : Fast Travel Games / Développeur : MoonHood / 26.03.2026
Rotwood
/ Développeur : Klei / Exclusivité console NS2 /
Disponible
MixTape
/ Éditeur : Annapurna Interactive / Développeur : Beethoven & Dinosaur / 07.05.2026
Blighted
/ Éditeur et Développeur : DrinkBox Studios / Automne 2026 / Exclusivité console NS2
Deadzone : Rogue
/ Éditeur et Développeur : Prophecy Games / 17.03.2026
Unrailed! 2 : Back on Track
/ Éditeur et Développeur : Indoor Astronaut / Mai 2026 /
Démo dispo (NS/NS2)
Grave Season
/ Éditeur : Blumhouse Games / Développeur : Perfect Garbage / Été 2026
Toem 2
/ Éditeur et Développeur : Something We Made / Été 2026
inKONBINI : One Store. Many Stories
/ Éditeur : Beep Japan / Développeur : Nagai Industries / 30.04.2026
Outbound
/ Éditeur : Silver Lining Games / Développeur : Square Glade Games / 23.04.206 /
Demo dispo (NS/NS2)
Ratatan
/ Éditeur : Game Source Entertainment / Développeur : TVT & Ratata Arts / 16.07.206
Blue Prince
/ Éditeur : Raw Fury / Développeur : Dogubomb /
Disponible
