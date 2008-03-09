Microsoft enclenche une transition majeure côté Xbox. Phil Spencer prendra sa retraite le lundi 23 février 2026, après 38 ans dans l’entreprise (et 12 ans à la tête du gaming)
. Dans le même temps, Sarah Bond, présidente de Xbox depuis 2022, quitte également Microsoft
. Pour assurer la succession, Microsoft nomme Asha Sharma (actuelle présidente de CoreAI) au poste d’EVP et CEO de Microsoft Gaming
, tandis que Matt Booty est promu EVP et Chief Content Officer
pour piloter le contenu et travailler au plus près de la nouvelle direction.
Le départ de Spencer
a un poids particulier parce qu’il n’est pas arrivé “par parachutage” au sommet de la branche Xbox. Il fait partie du paysage depuis les débuts : présent chez Microsoft depuis 1988, il est impliqué dans Xbox depuis l’ère de la première console (2001)
. Durant l’ère Xbox 360
, il devient l’un des cadres centraux de Microsoft Studios, avec un rôle clé dans la structuration du portefeuille interne, la coordination des équipes de développement et l’alignement entre production, marketing et stratégie hardware. Il était déjà au cœur de la mécanique éditoriale. Les années Xbox 360 ont aussi été déterminantes pour l’identité Xbox : montée en puissance des licences first-party, affirmation du Xbox Live, gestion des cycles AAA et de la relation avec les studios internes et partenaires
. Spencer
faisait partie de ce noyau décisionnel qui structurait le catalogue et l’exécution.
Progressivement, il est aussi devenu un visage public identifiable. Bien avant 2014, on le voyait intervenir sur les sujets first-party, sur Kinect, sur la stratégie studios
. Et une fois nommé à la tête de Xbox, il a incarné la marque pendant une décennie, représentant Xbox dans les conférences, interviews et prises de parole stratégiques.
Sur le plan médiatique, il a fini par incarner, aux côtés de figures comme Major Nelson (Larry Hryb) ou Peter Moore
, une forme de continuité dans l’image publique de Xbox : un dirigeant visible, présent dans les échanges avec la communauté, et identifié comme un pilier interne plutôt qu’un dirigeant “extérieur”.
Sous Spencer
, Xbox a pivoté d’une logique “console d’abord” vers un écosystème : rétrocompatibilité, accessibilité renforcée, Game Pass, Play Anywhere et expansion PC/cloud
. C’est aussi sous sa direction que Microsoft a changé d’échelle via les acquisitions, avec ZeniMax/Bethesda puis Activision Blizzard King, redéfinissant le périmètre de Microsoft Gaming en une organisation multi-studios et multi-plateformes
.
Mais le tableau n’est pas uniquement triomphal. IGN souligne une génération Xbox Series X|S restée fragile : démarrage ralenti, manque de software suffisamment “moteur” au bon moment, puis un holiday 2025 décrit comme particulièrement mauvais, sur fond de hausses de prix du hardware et de l’abonnement Game Pass Ultimate
.
A l’inverse, la cadence de sorties semble s’être densifiée récemment, et Microsoft met en avant un pipeline 2026 plus consistant avec notamment le retour de la sainte trinité avec Forza Horizon 6
, Gears of War E-Day
ou encore le remake du premier opus de Halo
. Rappelons également que Fable
devrait aussi être de la partie cette année si les plans ne changent pas.
La nomination de Asha Sharma
envoie un signal clair : Microsoft confie le gaming à un profil “produit/plateforme”, issu de l’IA chez Microsoft. Dans sa prise de parole interne, elle structure sa feuille de route en trois axes : priorité aux jeux, réengagement envers Xbox (avec une mention explicite de la console et des fans historiques), et préparation du “futur du jeu” en intégrant l’IA, tout en affirmant ne pas vouloir sacrifier l’ADN créatif à une logique d’efficacité court terme
.
La promotion de Matt Booty au rôle de Chief Content Officer sert ici de point d’équilibre
: un pilotage contenu/studios renforcé, pensé pour sécuriser l’exécution pendant qu’une nouvelle direction fixe le cap.
Phil Spencer restera en rôle consultatif jusqu’à l’été pour accompagner la passation.
il aurait fait un bien fou à playstation par exemple. c'etait le remplaçant parfait de Yoshida sur l'apres ps4 ^^
Par contre le faire de mettre le gars responsable de l'IA de MS à la tête de Xbox, ça sens vraiment pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
je me demande si ils vont continuer les showcase sans visage "apprécier" du publique pour pousser dans ce sens
Je ne ferai pas de spéculations sur les raisons, on n'en sait rien, mais si c'est un problème personnel, force à lui et à sa famille.
Sarah Bond, je considère cette personne comme collatérale, tu ne peux pas mettre en place une stratégie en plein covid avec Microsoft qui va à fond dans l'IA et quand tu hérites de la xbox one et de la xbox series S/X..., tu ne peux pas juger une basketballeuse qui doit dribbler avec un ballon dégonflé.
Honnêtement, je vois la direction de Microsoft, alors certes les revenus du cloud sont stratosphériques, et à juste titre c'est pratique...mais tout le reste, les milliards injectés dans l'IA, on le voit, l'action dévisse sévère, en 6 mois c'est -21.45%.
Leur all-in sur l'IA ne convainc pas, que ce soit dans Microsoft, dans le JV ou autre...mais ils persistent.
Je n'ai aucune confiance dans l'avenir de la marque Xbox, encore moins avec des personnes IA à sa tête.
Mais bon le monde évolue,.
La plus grosse erreur est l'augmentation du prix de l'abonnement du gamepass. Je suis partie ,et je pense que beaucoup on stopper l'abonnement.
Avec la hausse de la ram, je suis vraiment pas curieux de connaître quel tarif sera employé pour la prochaine gen.
En tous cas si microsoft et sony continue dans cette voie de la surenchère de puissance, le mur arrive a grand pas....
Le principe d'une consoles c'est d'être plus abordable qu'un pc. Mais si les consoles se rapproche du pc, les consoles n'ont plus lieu d'être. Le pc Winner par KO.
walterwhite publié le 20/02/2026 à 22:00
walterwhite publié le 20/02/2026 à 22:21
T'as un problème avec Microsoft ? Ils t'ont fait quoi ?
Mais tranquille, ça te fait rien le fan Xbox.
Au passage voilà la déclaration sur Xbox de celle qui va remplacer Phil : https://x.com/i/status/2024949493645418552
Wickette l'avenir encore moins avec Sony...
Pas une seule fois le nom de Sarah Bond est mentionné dans l'email de Satya Nedella, comme si c'était une random.
J'espère bien que l'IA intégrera pleinement le jeu vidéo, ça promet enfin une révolution à un moment où la créativité stagne