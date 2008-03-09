profile
Phil Spencer et Sarah Bond quittent Microsoft
Actualité Xbox
Microsoft enclenche une transition majeure côté Xbox. Phil Spencer prendra sa retraite le lundi 23 février 2026, après 38 ans dans l’entreprise (et 12 ans à la tête du gaming). Dans le même temps, Sarah Bond, présidente de Xbox depuis 2022, quitte également Microsoft. Pour assurer la succession, Microsoft nomme Asha Sharma (actuelle présidente de CoreAI) au poste d’EVP et CEO de Microsoft Gaming, tandis que Matt Booty est promu EVP et Chief Content Officer pour piloter le contenu et travailler au plus près de la nouvelle direction.

Le départ de Spencer a un poids particulier parce qu’il n’est pas arrivé “par parachutage” au sommet de la branche Xbox. Il fait partie du paysage depuis les débuts : présent chez Microsoft depuis 1988, il est impliqué dans Xbox depuis l’ère de la première console (2001). Durant l’ère Xbox 360, il devient l’un des cadres centraux de Microsoft Studios, avec un rôle clé dans la structuration du portefeuille interne, la coordination des équipes de développement et l’alignement entre production, marketing et stratégie hardware. Il était déjà au cœur de la mécanique éditoriale. Les années Xbox 360 ont aussi été déterminantes pour l’identité Xbox : montée en puissance des licences first-party, affirmation du Xbox Live, gestion des cycles AAA et de la relation avec les studios internes et partenaires. Spencer faisait partie de ce noyau décisionnel qui structurait le catalogue et l’exécution.

Progressivement, il est aussi devenu un visage public identifiable. Bien avant 2014, on le voyait intervenir sur les sujets first-party, sur Kinect, sur la stratégie studios. Et une fois nommé à la tête de Xbox, il a incarné la marque pendant une décennie, représentant Xbox dans les conférences, interviews et prises de parole stratégiques.

Sur le plan médiatique, il a fini par incarner, aux côtés de figures comme Major Nelson (Larry Hryb) ou Peter Moore, une forme de continuité dans l’image publique de Xbox : un dirigeant visible, présent dans les échanges avec la communauté, et identifié comme un pilier interne plutôt qu’un dirigeant “extérieur”.

Sous Spencer, Xbox a pivoté d’une logique “console d’abord” vers un écosystème : rétrocompatibilité, accessibilité renforcée, Game Pass, Play Anywhere et expansion PC/cloud. C’est aussi sous sa direction que Microsoft a changé d’échelle via les acquisitions, avec ZeniMax/Bethesda puis Activision Blizzard King, redéfinissant le périmètre de Microsoft Gaming en une organisation multi-studios et multi-plateformes.

Mais le tableau n’est pas uniquement triomphal. IGN souligne une génération Xbox Series X|S restée fragile : démarrage ralenti, manque de software suffisamment “moteur” au bon moment, puis un holiday 2025 décrit comme particulièrement mauvais, sur fond de hausses de prix du hardware et de l’abonnement Game Pass Ultimate.

A l’inverse, la cadence de sorties semble s’être densifiée récemment, et Microsoft met en avant un pipeline 2026 plus consistant avec notamment le retour de la sainte trinité avec Forza Horizon 6, Gears of War E-Day ou encore le remake du premier opus de Halo. Rappelons également que Fable devrait aussi être de la partie cette année si les plans ne changent pas.

La nomination de Asha Sharma envoie un signal clair : Microsoft confie le gaming à un profil “produit/plateforme”, issu de l’IA chez Microsoft. Dans sa prise de parole interne, elle structure sa feuille de route en trois axes : priorité aux jeux, réengagement envers Xbox (avec une mention explicite de la console et des fans historiques), et préparation du “futur du jeu” en intégrant l’IA, tout en affirmant ne pas vouloir sacrifier l’ADN créatif à une logique d’efficacité court terme.

La promotion de Matt Booty au rôle de Chief Content Officer sert ici de point d’équilibre : un pilotage contenu/studios renforcé, pensé pour sécuriser l’exécution pendant qu’une nouvelle direction fixe le cap.

Phil Spencer restera en rôle consultatif jusqu’à l’été pour accompagner la passation.

IGN - https://www.ign.com/articles/phil-spencer-retiring-sarah-bond-out-matt-booty-promoted-as-microsoft-ai-exec-asha-sharma-named-new-xbox-boss-exclusive
    posted the 02/20/2026 at 09:03 PM by liquidus
    comments (63)
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:05 PM
    les rats quittent le navire
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 09:06 PM
    La retraite pour Phil c'est logique, il était plus que temps pour lui, le gars aurait du déjà partir il y a des années après les fails sur la gen XB1, en revanche que Sarah Bond démissionne au lieu de lui succéder c'est une sacrée surprise d'autant plus quand son remplaçant est un cadre en intelligence artificielle, pour en être réduit à ça c'est que c'est vraiment la cata chez Xbox.
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:07 PM
    en vrai je l'aime bien philou, c'est un gamer, dommage qu'il soit sous la direction de MS.

    il aurait fait un bien fou à playstation par exemple. c'etait le remplaçant parfait de Yoshida sur l'apres ps4 ^^
    romgamer6859 posted the 02/20/2026 at 09:08 PM
    Ne pas désigner quelqu'un qui s'y connait un minimum en JV à la tête de la branche, c'est un mauvais signe.
    tripy73 posted the 02/20/2026 at 09:10 PM
    Comme je disais sur l'autre article, après avoir mis en place tout ce que voulais la direction/actionnaires et permis à Nadela de toucher son bonus l'année dernière, il quitte le navire avec sûrement un beau chèque pour ses bons et loyaux services.

    Par contre le faire de mettre le gars responsable de l'IA de MS à la tête de Xbox, ça sens vraiment pas bon, surtout quand on voit le carnage niveau gestion de l'IA par MS...
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 09:14 PM
    rappelez vous que MS est le plus gros editeur de l'industrie et que mettre quelqu'un en charge de l'ia a sa tete c'est pousser pour que les prod en soit rempli , chose qui sera bien sur répliqué par Sony comme d'habitude

    je me demande si ils vont continuer les showcase sans visage "apprécier" du publique pour pousser dans ce sens
    liberty posted the 02/20/2026 at 09:16 PM
    malroth leonr4 romgamer6859 tripy73 skuldleif fait se méfier concernant Philou. Vue la perte de poids et la retraite possible que ce soit un cancer
    51love posted the 02/20/2026 at 09:20 PM
    liberty je viens de voir des photos assez recentes de lui, c'est vrai qu'il fait peur, il respire pas la santé... j’espère pour lui qu'il a pas chopper une saloperie.
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 09:21 PM
    Le champ du cygne pour bientôt avec le futur bide de Magnus.
    alucardhellsing posted the 02/20/2026 at 09:23 PM
    Il etait temps pour spencer , le mec etait accroché a son poste depuis des années comme une moule sur un rocher ! il est temps qu'il pense a lui un peu et s'eloigne de l'industrie
    aozora78 posted the 02/20/2026 at 09:25 PM
    Pour le meilleur ou pour le pire... On verra l'avenir de Xbox sans eux...
    wickette posted the 02/20/2026 at 09:25 PM
    Même si je ne suis pas du tout aligné sur la stratégie employés depuis la X1, chapeau, ça reste une grosse carrière avec aussi de bonnes choses pour Phil Spencer.
    Je ne ferai pas de spéculations sur les raisons, on n'en sait rien, mais si c'est un problème personnel, force à lui et à sa famille.

    Sarah Bond, je considère cette personne comme collatérale, tu ne peux pas mettre en place une stratégie en plein covid avec Microsoft qui va à fond dans l'IA et quand tu hérites de la xbox one et de la xbox series S/X..., tu ne peux pas juger une basketballeuse qui doit dribbler avec un ballon dégonflé.

    Honnêtement, je vois la direction de Microsoft, alors certes les revenus du cloud sont stratosphériques, et à juste titre c'est pratique...mais tout le reste, les milliards injectés dans l'IA, on le voit, l'action dévisse sévère, en 6 mois c'est -21.45%.

    Leur all-in sur l'IA ne convainc pas, que ce soit dans Microsoft, dans le JV ou autre...mais ils persistent.

    Je n'ai aucune confiance dans l'avenir de la marque Xbox, encore moins avec des personnes IA à sa tête.
    kratoszeus posted the 02/20/2026 at 09:30 PM
    wickette le problème de l'IA avec Microsoft s'est qu ils ont forcé les utilisateurs avec leur intégration de copilot dans tous les logiciels de office. Et intégré nativement a windows . Ca a repoussé les consommateurs
    cyr posted the 02/20/2026 at 09:34 PM
    Quoi qu'on en disent, arriver en cours de route, alors que déjà c'etais pas simple avec 2 constructeur, fallait oser. Biensur l'argent leur a permis d'être encore la. Et il y a des licences intéressantes.

    Mais bon le monde évolue,.


    La plus grosse erreur est l'augmentation du prix de l'abonnement du gamepass. Je suis partie ,et je pense que beaucoup on stopper l'abonnement.

    Avec la hausse de la ram, je suis vraiment pas curieux de connaître quel tarif sera employé pour la prochaine gen.

    En tous cas si microsoft et sony continue dans cette voie de la surenchère de puissance, le mur arrive a grand pas....

    Le principe d'une consoles c'est d'être plus abordable qu'un pc. Mais si les consoles se rapproche du pc, les consoles n'ont plus lieu d'être. Le pc Winner par KO.
    zboubi480 posted the 02/20/2026 at 09:35 PM
    walterwhite woouaaaaahhhh....2 messages sur les 2 articles différents qui parlent du même sujet :

    walterwhite publié le 20/02/2026 à 22:00
    Définitivement la fin de cette marque de merde.

    walterwhite publié le 20/02/2026 à 22:21
    Le champ du cygne pour bientôt avec le futur bide de Magnus

    T'as un problème avec Microsoft ? Ils t'ont fait quoi ?
    bladagun posted the 02/20/2026 at 09:35 PM
    Connais pas
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 09:36 PM
    zboubi480 T’es pas content le fanboy ?
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 09:37 PM
    walterwhite
    zboubi480 posted the 02/20/2026 at 09:38 PM
    walterwhite perso, ca m'en touche une sans faire bouger l'autre...mais toi ça a l'air de te remuer un peu...tu veux en parler ?
    zboubi480 posted the 02/20/2026 at 09:40 PM
    Ah ton petit toutou leonr4 vient te lêcher les couilles, c’est mignon
    octobar posted the 02/20/2026 at 09:41 PM
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 09:42 PM
    zboubi480 Ça te touche tellement pas qu’il faut que tu me rappelles que j’ai posté 2 com’, sur 2 articles différents, dont un, qui n’était pas en home au moment ou j’ai posté le 1er.

    Mais tranquille, ça te fait rien le fan Xbox.
    jenicris posted the 02/20/2026 at 09:42 PM
    Enfin ils ont compris.
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 09:43 PM
    zboubi480 t'es juste qu'un gros débilos de fanboy comme l'autre tocard qui est en panique à chaque bad news tout le monde le sait, logique qu'on se marre à chacune de vos interventions pathétiques.
    churos45 posted the 02/20/2026 at 09:44 PM
    Pas trop tôt. J'ai hâte de voir ce que ça va changer
    jaysennnin posted the 02/20/2026 at 09:45 PM
    y'a pas à dire chez microsoft ils savent comment voler le buzz à sony pour les mauvaises nouvelles, ça fait même pas 24h pour bluepoint
    mattewlogan posted the 02/20/2026 at 09:48 PM
    Game Over
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 09:49 PM
    leonr4 Ils sont tellement hilarants, surtout l’autre qui se croit aux puces de Clignancourt avec ses abo GP et joue les pompiers à chaque bad news
    brook1 posted the 02/20/2026 at 09:51 PM
    rideau on ferme boutique
    malroth posted the 02/20/2026 at 09:52 PM
    jenicris vu la personne qu'ils ont nommé pour la branche gaming... pas certain qu'ils aie compris
    icebergbrulant posted the 02/20/2026 at 09:56 PM
    Une triste news pour Sony hier, une mauvaise news pour Microsoft aujourd'hui, cela annonce-t-il une bad news pour Nintendo demain ?!
    raioh posted the 02/20/2026 at 09:56 PM
    Il y a quelques années, j'aurais dit cool, aujourd'hui, je pense pas qu'ils trouvent un remplaçant meilleur que lui
    aeris553 posted the 02/20/2026 at 09:59 PM
    J’espère qu’ils ont négocié un bon bonus de départ
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 10:00 PM
    walterwhite Je te jure 2 putains de clowns qui jouent leurs vies sur chaque topic Xbox.
    walterwhite posted the 02/20/2026 at 10:02 PM
    leonr4 Ils ne dupent personne ici. L’autre vendeur d’abo qui nous traite de merde et supprime 2mn après
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 10:03 PM
    walterwhite Il n'assume pas comme d'hab.
    jenicris posted the 02/20/2026 at 10:03 PM
    malroth ah oui en effet, IA...
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 10:06 PM
    zboubi480 https://www.gamekyo.com/blog_article484168.html
    tu peux utiliser ca tu rentre le pseudo d'une merde et tu ne vois plus ses com
    spartan1985 posted the 02/20/2026 at 10:11 PM
    Dommage que Booty et Greenberg ne partent pas non plus. Plus étonnant pour Sarah Bond, je pensais que c'était elle le ''futur'' de Xbox.
    altendorf posted the 02/20/2026 at 10:12 PM
    Sacrée semaine dis donc
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 10:12 PM
    spartan1985 apres c'est que des fusible au service d'une stratégie de MS, il peuvent défendre un point de vu jusqu’à un certains point
    spartan1985 posted the 02/20/2026 at 10:17 PM
    Et Asha Sharma, aucune expérience dans le gaming...
    jaysennnin posted the 02/20/2026 at 10:23 PM
    spartan1985 matt booty est numéro 2 et devrait donc gérer la continuité le temps qu'elle prenne ses marques, si lui aussi partait ce serait vraiment la cata
    gamjys posted the 02/20/2026 at 10:25 PM
    Bon ben c'est vraiment la fin pour xbox. Le départ de Sarah bond veut dire beaucoup de choses.
    xylander posted the 02/20/2026 at 10:26 PM
    Xbox est mort, enterré. Sony va suivre.
    tripy73 posted the 02/20/2026 at 10:26 PM
    liberty : c'est clair qu’il n’avait pas l'air en forme lors de ses dernières apparitions, à voir comment il se portera dans les prochains mois.

    Au passage voilà la déclaration sur Xbox de celle qui va remplacer Phil : https://x.com/i/status/2024949493645418552
    xylander posted the 02/20/2026 at 10:27 PM
    Xbox et Sony, les deux marques des loosers.
    yanssou posted the 02/20/2026 at 10:29 PM
    Cette guerre des mauvaises décisions entre Sony et Microsoft continue
    shinlao posted the 02/20/2026 at 10:30 PM
    Il a tué la marque, il peut se reposer, mission accomplie.
    justx posted the 02/20/2026 at 10:32 PM
    et le texte fini par IA quel horeur
    skuldleif posted the 02/20/2026 at 10:34 PM
    tripy73 et ca https://x.com/asha_shar/status/2024954423391519030
    shambala93 posted the 02/20/2026 at 10:37 PM
    Une page se tourne ! Je pense qu’il en avait plein le *** ces derniers temps.
    judgedredd posted the 02/20/2026 at 10:44 PM
    C'est une bonne nouvelle, à voir ce qu'elle va faire cette charmante femme.
    Wickette l'avenir encore moins avec Sony...
    ducknsexe posted the 02/20/2026 at 10:46 PM
    icebergbrulant Demain Nintendo annoncera un pokemon : étron brute / pisse jaune
    newtechnix posted the 02/20/2026 at 10:47 PM
    Hummmm.... 2 départs aussi gros d'un seul coup c'est extrêmement curieux
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 10:51 PM
    https://x.com/IdleSloth84_/status/2024954809938288804

    Pas une seule fois le nom de Sarah Bond est mentionné dans l'email de Satya Nedella, comme si c'était une random.
    newtechnix posted the 02/20/2026 at 11:06 PM
    leonr4 Un communiqué sans doute rédigé par une IA
    leonr4 posted the 02/20/2026 at 11:09 PM
    newtechnix Franchement ça ne serait pas étonnant après la traiter de la sorte ce n'est pas très pro, elle mérite un peu mieux que ça.
    rasalgul posted the 02/20/2026 at 11:16 PM
    Ils ont fait un gros taf ces deux là.
    J'espère bien que l'IA intégrera pleinement le jeu vidéo, ça promet enfin une révolution à un moment où la créativité stagne
    akinen posted the 02/20/2026 at 11:35 PM
    Oui oui, sinon combien de licenciements restant en 2026?
    patrickleclairvoyant posted the 02/20/2026 at 11:50 PM
    C’est comme la politique, ça ne va pas être aller en s’arrangeant
    ducknsexe posted the 02/21/2026 at 12:05 AM
    Ça prouve juste une chose, avec tout ces événements récents ( studio qui ferme, réorganisation, depart a la retraite ou décès, Gaas. ) qu'une page se tourne tel que nous la connaissons pas que cher Microsoft mais sur l ensemble de cette génération entière. Et que l avenir est désormais entre les mains de l I.A, il prépare tous la page de demain écris sous I. A . Bienvenue cher Skynet
    kikoo31 posted the 02/21/2026 at 12:19 AM
    Adios Micro chiotte comme dirait l autre
