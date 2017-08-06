profile
Subnautica
2
Likers
name : Subnautica
platform : PC
editor : Unknown Worlds
developer : Unknown Worlds
genre : Aventure
other versions : Xbox One - PlayStation 4
read the reviews
add a review
add a press review
group information
L'univers de
70
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 02/13/2026
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3987
visites since opening : 16522630
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
Subnautica & Subnautica : Below Zero NS2 Edition
Aventure





Éditeur : Unknown Worlds Entertainment
Développeur : Unknown Worlds Entertainment
Genre : Aventure
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien / Tchèque / Finnois / Hongrois / Polonais / Chinois / Slovaque.

Subnautica : Après un atterrissage catastrophique sur un monde extraterrestre océanique, la seule voie à prendre est vers le bas. Les océans de Subnautica vont de récifs de corail ensoleillés et peu profonds à des fosses abyssales dangereuses. Gérez votre niveau d'oxygène tout en explorant des forêts d’algue, des plateaux, des récifs, et des systèmes de grottes sinueux. L'eau est pleine de vie: une partie utile, mais une grande partie nocive.

Subnautica : Below Zero : Alterra quitte les lieux précipitamment après un mystérieux incident. De nombreuses stations de recherche abandonnées parsèment la région. Qu’est-il arrivé aux scientifiques qui y étaient assignés ? Les registres, les objets et les bases de données au milieu des débris apportent un nouvel éclairage sur les événements passés. Avec des ressources limitées, misez sur l’improvisation pour survivre.

NS2 Edition / Mise à niveau : Gratuit
Date : 17 Février 2026
Salon : 1440p Portable : 1080p / 60FPS
Amélioration de la précision du Joy-con 2

Steam (Subnautica) / Steam (Subnautica : Below Zero)
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    burningcrimson, gareauxloups, kevinmccallisterrr
    posted the 02/10/2026 at 08:45 PM by nicolasgourry
    comments (6)
    solarr posted the 02/11/2026 at 03:02 AM
    Darknoob Hello si on parle du même jeu qui date de 2017 sur PC et qui n'est sorti qu'en 2025sur consoles, tu m'avais recommandé de le faire en 3DVision, n'est-ce pas ?
    burningcrimson posted the 02/11/2026 at 06:59 AM
    Super cool ça
    k13a posted the 02/11/2026 at 11:52 AM
    Ce sont d'excellents jeux, je les aient fait sur PC en VR donc je ne vais pas les reprendres sur NS2 mais pour ceux qui ne les ont pas c'est bien qu'ils arrivent.
    shanks posted the 02/11/2026 at 06:36 PM
    nicolasgourry
    Le visuel en début d'article n'apparaît pas je crois
    nicolasgourry posted the 02/11/2026 at 06:43 PM
    shanks j'ai cherché un autre lien, ça doit marcher, normalement.
    shanks posted the 02/11/2026 at 06:43 PM
    nicolasgourry
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo