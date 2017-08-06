description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Subnautica : Après un atterrissage catastrophique sur un monde extraterrestre océanique, la seule voie à prendre est vers le bas. Les océans de Subnautica vont de récifs de corail ensoleillés et peu profonds à des fosses abyssales dangereuses. Gérez votre niveau d'oxygène tout en explorant des forêts d’algue, des plateaux, des récifs, et des systèmes de grottes sinueux. L'eau est pleine de vie: une partie utile, mais une grande partie nocive.
Subnautica : Below Zero : Alterra quitte les lieux précipitamment après un mystérieux incident. De nombreuses stations de recherche abandonnées parsèment la région. Qu’est-il arrivé aux scientifiques qui y étaient assignés ? Les registres, les objets et les bases de données au milieu des débris apportent un nouvel éclairage sur les événements passés. Avec des ressources limitées, misez sur l’improvisation pour survivre.
NS2 Edition / Mise à niveau : Gratuit
Date : 17 Février 2026
Salon : 1440p Portable : 1080p / 60FPS
Amélioration de la précision du Joy-con 2
Le visuel en début d'article n'apparaît pas je crois