Éditeur : Unknown Worlds Entertainment

Développeur : Unknown Worlds Entertainment

Genre : Aventure

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Russe / Chinois / Turc / Ukrainien / Tchèque / Finnois / Hongrois / Polonais / Chinois / Slovaque.

NS2 Edition / Mise à niveau : Gratuit

Date : 17 Février 2026

Salon : 1440p Portable : 1080p / 60FPS

Amélioration de la précision du Joy-con 2

Subnautica : Après un atterrissage catastrophique sur un monde extraterrestre océanique, la seule voie à prendre est vers le bas. Les océans de Subnautica vont de récifs de corail ensoleillés et peu profonds à des fosses abyssales dangereuses. Gérez votre niveau d'oxygène tout en explorant des forêts d’algue, des plateaux, des récifs, et des systèmes de grottes sinueux. L'eau est pleine de vie: une partie utile, mais une grande partie nocive.Subnautica : Below Zero : Alterra quitte les lieux précipitamment après un mystérieux incident. De nombreuses stations de recherche abandonnées parsèment la région. Qu’est-il arrivé aux scientifiques qui y étaient assignés ? Les registres, les objets et les bases de données au milieu des débris apportent un nouvel éclairage sur les événements passés. Avec des ressources limitées, misez sur l’improvisation pour survivre.