Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le studio de jeux vidéo Bad Robot Games, une division de Bad Robot, la société de production cinématographique, télévisuelle et théâtrale fondée par JJ Abrams, afin que SIE produise et publie le prochain projet du studio, un jeu de tir coopératif à quatre joueurs non annoncé, réalisé par Mike Booth (Lead designer Left 4 Dead). Le jeu est actuellement en cours de développement pour PlayStation 5 et PC. Plus de détails sur le jeu seront communiqués ultérieurement.



« Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment nous permet de donner vie à notre nouvelle propriété intellectuelle, avec une vision expansive pour ce nouvel univers », a déclaré Anna Sweet, PDG de Bad Robot Games. « Avec le soutien de PlayStation, nous espérons offrir une expérience audacieuse et innovante qui sera vraiment spéciale pour les joueurs. Je suis ravie que Mike Booth soit à la tête de la création, élaborant une aventure coopérative qui mènera à des moments inoubliables

entre amis. »

« Nous sommes très impressionnés par les talents que Bad Robot Games a réunis dans son studio, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour les aider à produire et à publier leur prochain jeu », a déclaré Christian Svensson, vice-président et directeur des initiatives stratégiques et des projets de contenu 2P/3P chez Sony Interactive Entertainment. « Leur créativité unique et leur passion pour l'innovation dans toutes les formes de divertissement interactif correspondent parfaitement à la mission de SIE, qui consiste à créer des expériences qui trouvent un écho profond auprès des joueurs. Nous sommes impatients de voir les joueurs entrer dans le monde qu'ils ont créé. »