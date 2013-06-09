profile
Sony Interactive Entertainment
name : Sony Interactive Entertainment
official website : http://eu.playstation.com/europe/europe_select.jhtml
SONY Waypoint
name : SONY Waypoint
title : SONY Waypoint
screen name : sonywp
url : http://www.gamekyo.com/group/sonywp
official website : http://
creator : anakaris
creation date : 09/06/2013
last update : 12/04/2025
description : L'actualité de SONY dans son ensemble. Jeu vidéo, produit high-tech et stratégie commerciale. Créateur de l'image de profil et de l'image d'en-tête: Sora78.
tags : playstation sony god of war santa monica media molecule little big planet sony computer entertainment shenmue iii gran turismo uncharted polyphony digital naughty dog guerrilla games horizon infamous sucker punch nier bravia final fantasy vii remake android linux vita vaio xperia street fighter v walkman the order 1886 casque réalité virtuelle morpheus rime bloodborne dragon quest heroes star ocean v world of final fantasy
articles : 2138
visites since opening : 7638256
subscribers : 222
bloggers : 4
SIE s'associe à Bad Robot Games, avec Mike Booth (Left 4 Dead 1 et 2), Co-op Shooter
Les studios Sony


Sony Interactive Entertainment (SIE) a annoncé aujourd'hui un partenariat avec le studio de jeux vidéo Bad Robot Games, une division de Bad Robot, la société de production cinématographique, télévisuelle et théâtrale fondée par JJ Abrams, afin que SIE produise et publie le prochain projet du studio, un jeu de tir coopératif à quatre joueurs non annoncé, réalisé par Mike Booth (Lead designer Left 4 Dead). Le jeu est actuellement en cours de développement pour PlayStation 5 et PC. Plus de détails sur le jeu seront communiqués ultérieurement.

« Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment nous permet de donner vie à notre nouvelle propriété intellectuelle, avec une vision expansive pour ce nouvel univers », a déclaré Anna Sweet, PDG de Bad Robot Games. « Avec le soutien de PlayStation, nous espérons offrir une expérience audacieuse et innovante qui sera vraiment spéciale pour les joueurs. Je suis ravie que Mike Booth soit à la tête de la création, élaborant une aventure coopérative qui mènera à des moments inoubliables
entre amis. »


« Nous sommes très impressionnés par les talents que Bad Robot Games a réunis dans son studio, et nous sommes ravis de nous associer à eux pour les aider à produire et à publier leur prochain jeu », a déclaré Christian Svensson, vice-président et directeur des initiatives stratégiques et des projets de contenu 2P/3P chez Sony Interactive Entertainment. « Leur créativité unique et leur passion pour l'innovation dans toutes les formes de divertissement interactif correspondent parfaitement à la mission de SIE, qui consiste à créer des expériences qui trouvent un écho profond auprès des joueurs. Nous sommes impatients de voir les joueurs entrer dans le monde qu'ils ont créé. »
SIE - https://sonyinteractive.com/en/press-releases/2025/sie-partners-with-bad-robot-games/
    posted the 12/04/2025 at 02:12 PM by jenicris
    comments (9)
    gasmok2 posted the 12/04/2025 at 02:48 PM
    "Notre partenariat avec Sony Interactive Entertainment nous permet de donner vie à notre nouvelle propriété intellectuelle, avec une vision expansive pour ce nouvel univers"

    ça sent le GaaS...bonne chance les gars!!!
    altendorf posted the 12/04/2025 at 03:02 PM
    Si vraiment on a une relève de Left 4 Dead, why not.
    churos45 posted the 12/04/2025 at 03:16 PM
    Je suis toujours partant pour de la coop, let's go
    5120x2880 posted the 12/04/2025 at 03:17 PM
    altendorf Il y en a déjà eu et c'était pourri (Evolve, Back 4 Blood...), c'est sûrement pour ça qu'ils sont « partis » de chez Valve qui a vu qu'ils étaient plus bons à rien après L4D2.
    altendorf posted the 12/04/2025 at 03:19 PM
    5120x2880 Ouais :/
    grievous32 posted the 12/04/2025 at 04:07 PM
    5120x2880 alors... Non seulement Evolve c'était excellent et c'était les joueurs qui étaient nul à chier (ça se justifie sans forcer en regardant les commentaires des critiques des joueurs qui se contredisent), mais en plus ça n'a AUCUN rapport avec Left 4 Dead si ce n'est le studio de développement donc c'est complètement HS.
    Si tu veux parler de L4D-like, tu peux parler de WWZ qui était vraiment bien, Aliens Fireteam Elite idem, Warhammer Vermintide (pas ouf), ou Darktide (très bon) et si on veut ajouter un peu de variété, on peut parler de Deep Rock Galactic qui est plus qu'un Left 4 Dead-like.
    rider288 posted the 12/04/2025 at 04:57 PM
    Bonne nouvelle que ce soit un Studio partenaire qui s'occupe d'un Multi, ca laisse les historiques sur le solo
    5120x2880 posted the 12/04/2025 at 05:05 PM
    grievous32 Je trouve ça pourri indépendamment de la difficulté, je vais pas me permettre de parler à la place des autres alors que j'existe, ça n'aurait pas de sens. Dans mon cas je parlais du studio, le but n'était pas de lister les 100 jeux inspirés de L4D. Mais si tu réponds à altendorf sur la relève, alors je verrais car il y a des jeux que je n'ai pas essayé dans ta liste, bien que L4D2 ça représente aussi une époque.
    wickette posted the 12/04/2025 at 06:14 PM
    Encore du GaaS à première vue,…mais on doit juger en temps voulu
