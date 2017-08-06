Éditeur : Fireshine Games

Développeur : Pugstorm

Genre : Aventure

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Prévu sur NS2

Date de sortie : 28 Janvier 2026

Langues : Japonais / Anglais / Espagnol / Français / Allemand / Italien / Portugais / Russe / Coréen / Chinois.

Mise à jour : Void & Voltage

Date : 28 Janvier 2026

Tu te réveilles dans la peau d’un explorateur, au fond d’une caverne regorgeant de secrets inavoués, oubliée depuis la nuit des temps.Conçue pour 1 à 8 joueurs, tes choix façonnent un périple épique dans les méandres d’une mine souterraine.