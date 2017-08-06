description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
A part sa très chouette DA, c'est ultra générique, avec un level design insupportable.
Le gameplay est ultra basique et vu des centaines de fois dans d'autres Metroidvania.
Le thème du jeu c'est le Burn Out, est-ce un sujet de société assez problématique pour le dénoncer à travers un jeu vidéo.. pourquoi pas à la limite, mais je trouve que c'est assez mal traité, on te balance des messages très peu subtils du genre "tu dois te reposer, c'est IMPORTANT de se reposer" quand tu chopes un point de save.
Bref, j'ai pas été convaincu, c'est pas mauvais loin de la, mais c'est ultra générique et déjà vu, je pense qu'il y a mieux à faire.
Ca me semble assez compliqué ces derniers temps de faire du Metroidvania intéressant, à part certaines exceptions.
Le genre est sous exploité, et souvent exploité de la même façon.
Au final je crois que ceux qui arrivent vraiment à me hyper sont ceux qui gardent la formule de base, Bloodstained notamment !
Meme pas je lui donne l'heure
