name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/26/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
articles : 3929
visites since opening : 15864453
subscribers : 36
bloggers : 14
[PC] Constance / Disponible
Metroidvania





Éditeur : bildundtonfabrik
Développeur : bildundtonfabrik
Genre : Metroidvania
Disponible sur PC
Prévu sur Consoles
Date de sortie : 2026 (Consoles)
Langues : Français / Anglais / Allemand / Portugais / Japonais / Coréen / Italien / Espagnol / Polonais / Russe / Thaï / Chinois / Turc / Ukrainien.

Vous incarnez Constance qui se retrouve un jour mystérieusement emprisonnée par ses démons intérieurs dans son subconscient.


Steam
Quelques tests :
OpenCritic 82% Gamekult 7/10
    posted the 11/25/2025 at 09:00 AM by nicolasgourry
    comments (7)
    beyondgood074 posted the 11/25/2025 at 09:25 AM
    Le jeu me hypait pas mal, donc je l'ai acheté ce matin, et au final petite douche froide. :/

    A part sa très chouette DA, c'est ultra générique, avec un level design insupportable.
    Le gameplay est ultra basique et vu des centaines de fois dans d'autres Metroidvania.
    Le thème du jeu c'est le Burn Out, est-ce un sujet de société assez problématique pour le dénoncer à travers un jeu vidéo.. pourquoi pas à la limite, mais je trouve que c'est assez mal traité, on te balance des messages très peu subtils du genre "tu dois te reposer, c'est IMPORTANT de se reposer" quand tu chopes un point de save.

    Bref, j'ai pas été convaincu, c'est pas mauvais loin de la, mais c'est ultra générique et déjà vu, je pense qu'il y a mieux à faire.
    Ca me semble assez compliqué ces derniers temps de faire du Metroidvania intéressant, à part certaines exceptions.
    Le genre est sous exploité, et souvent exploité de la même façon.

    Au final je crois que ceux qui arrivent vraiment à me hyper sont ceux qui gardent la formule de base, Bloodstained notamment !
    malroth posted the 11/25/2025 at 11:28 AM
    Et en plus ya pas de trad FR...

    Meme pas je lui donne l'heure
    micheljackson posted the 11/25/2025 at 12:25 PM
    Il me semble avoir déjà vu cette DA quelque part... mais où donc ?
    beyondgood074 posted the 11/25/2025 at 01:41 PM
    malroth Le jeu est bien dispo en FR!
    shadowmarshal posted the 11/25/2025 at 01:56 PM
    Je ne vois pas la démo steam, contrairement à ce que tu dis ..
    nicolasgourry posted the 11/25/2025 at 02:00 PM
    shadowmarshal tu as raison, ils ont enlevé la démo (elle était temporaire) , désolé ^^
    https://n-gamz.com/2025/10/constance-soffre-une-demo-mise-a-jour-pour-le-steam-next-fest/
    nicolasgourry posted the 11/25/2025 at 02:04 PM
    beyondgood074 j'ai oublié de mettre à jour les langues, pour ça que malroth a du dire ça, j'ai modifié.
