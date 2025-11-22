Conditions de test : effectué sur Switch 2 à partir d’un code review, avec une grosse pause en cours de chemin car mon fils a piqué la console. Promis, le test de Kirby Air Raiders arrive très vite aussi.
En matière de Musô, l’entente perdure entre Koei Tecmo et Nintendo, déjà pas mal pour ce qui est de Fire Emblem pour devenir hautement rentable quand on parle de The Legend of Zelda. On partait pourtant d’un simple spin-off ré-exploitant de manière assez classique l’essentiel de la franchise, avant de passer à des choses surprenamment plus sérieuses avec L’Ère du Fléau, cette sorte de relecture de Breath of the Wild au point que nombreux seront les malheureux ayant acheté le jeu en pensant avoir affaire à une suite (perso j’en connais deux). Quelques années plus tard, c’est cette fois la partie Tears of the Kingdom qui se retrouve exploitée et cette fois non pas par une histoire remixée mais bien quelque chose de purement canonique, mettant en scène les aventures de Zelda lorsqu’elle fut expulsée dans le passé lointain de Hyrule. L’idée n’est pas mauvaise, mais on espère quand même que c’est la dernière…
Parce que, histoire d’entrer de suite dans le vif du sujet, le principal problème pour Les Chroniques du Sceau même du point de vue d’un fan de Musô, c’est que ce nouvel épisode se destine non pas aux adorateurs de la franchise Zelda -de manière globale on entend- mais bien uniquement à ceux de l’univers porté par les épisodes Switch. Alors ils sont nombreux c’est certain, mais ils sont également très nombreux à considérer avoir suffisamment fait le tour du sujet depuis bientôt 10 ans avec BOTW et son Season Pass, Hyrule Warriors 2 puis Tears of the Kingdom. La saga Zelda a su perdurer dans le temps par son renouvellement constant et quelques changements drastiques de DA, et on ose dire commencer à avoir un peu trop goûté à la même depuis trop d’années. Puis aussi, avouons-le quitte à se prendre les foudres de ceux qui ont un tatouage de la triforce sur la fesse droite ou gauche : qui en avait quelque chose à faire de ce qu’a pu vivre la princesse ? Hm ?
On reconnaîtra néanmoins que Zelda bénéficie d’une bonne prise en main avec son statut de guerrière, et que le casting a le mérite d’être globalement inédit bien que peu mémorable scénaristiquement parlant. 19 personnages, chacun avec leurs spécificités niveau gameplay pour apporter de la variété mais tous les efforts seront incapables de voler la vedette au « Golem Mystérieux », tout simplement l’astuce trouvé par les développeurs pour nous fournir un équivalent de Link. Un personnage indéniablement classe, plaisant à maîtriser, et qui est en fait la principale force narrative d’un scénario dont on connaît les principaux enjeux. Avec lui, on a même un petit clin d’œil aux spécificités du jeu de base avec une transformation en espèce de piaf dans de rapides phases façon Panzer Dragoon. Plutôt cool, au point de regretter que Omega Force n’ait pas davantage creusé l’idée en nous proposant d’autres styles de transformations dont s’est délecté la communauté sur les réseaux sociaux. Genre le mécha géant à grosse poitrine qui tire des rayons lasers avec son zizi, ça aurait été audacieux.
Le gameplay n’a donc rien de surprenant pour le genre avec l’enchaînement de touches Y/X et la petite furie à placer quand la jauge est remplie. Dès le premier Hyrule Warriors, Koei Tecmo avait mis en avant sa mécanique de stun que l’on retrouve face à chaque gros morceaux, mais on va un peu plus loin que l’esquive/parade parfaite pour aller plus vite, déjà avec des compétences énergétiques à activer « au bon moment ». Les guillemets n’ont rien d’innocent vu qu’à l’instar de BOTW/TOTK, l’activation du menu de compétences ou celui déroulant place l’action en semi-pause pour bien prendre son temps avant de balancer votre contre (et le bon en fonction du placement). Le jeu réutilise d’ailleurs plusieurs des objets à éléments pour ici une plus grande prise en compte des points faibles (astuce en or : les arbres, ça aime pas le feu, et ouais), et le Golem Mystérieux pourra même exploiter de simples objets pour des attaques spéciales. Tout y est, même les korogus à trouver dans les différents stages.
Sorti des phases en shoot, Les Chroniques du Sceau se montre efficace bien que sans grande surprise même pour le genre. Le jeu se concentre essentiellement sur sa campagne assez copieuse de plus de 20h pour le fil rouge comme une bonne partie des choses annexes que l’on fera sur le chemin avant tout pour le level-up et le boost de notre matos, sans trop chercher à fouiner la meta profonde à moins de se tourner ensuite vers le mode difficile bien plus compliqué à appréhender, notamment dans les segments sous chrono. La présentation reste assez cool avec ses trois maps en lien avec le modèle (terre, air, abysses) sur lesquels se placeront tout plein d’icônes à chaque passage clé. Difficile d’y revenir ensuite faute de vrai mode annexe et un coop toujours très chiant à mettre en place par la présence de missions uniquement jouables en solo, mais gageons que le contenu se garnira plus tard avec un inéluctable Season Pass. On connaît la chanson.
Pour conclure et comme dit plus haut, la véritable appréciation de ce Hyrule Warriors 3 viendra avant tout de votre affiliation avec Tears of the Kingdom et du sentiment de ras-le-bol ou non. Pour le reste en étant objectif, le jeu fait clairement son taf et les choses s’enchaînent suffisamment rapidement pour garantir un bon plaisir de jeu à détruire les différentes armées démoniaques par un déferlement abusé (dans le bon sens du terme) d’attaques et d’effets explosifs à l’écran grâce aux compétences, jauge Musô et désormais attaques synchro entre deux alliés. Ce n’est évidemment pas à une perle graphique vu le moteur d’Omega Force qui chaque année a davantage fait son temps que la précédente, mais ça a au moins le mérite d’être globalement fluide grâce au 60FPS tout en nous fournissant suffisamment d’ennemis à l’écran. De quoi nourrir les fans pour les fêtes quoi, vu que ce n’est pas demain la veille que nous aurons un nouveau Zelda débordant d’ambitions.
C'est surtout frustrant de la voir exploiter dans un simple Muso alors que le début de TotK aurait pu permettre à Nintendo de nous laisser incarner Zelda dans le jeu.
Ça reste bien, mais pour moi c'est en dessous sur le design des maps, les modes de jeux (mode aventure du 1er HW et le mode tactical du 1er FEW) ou l'aspect tactique avec la prise des forts.
Reste une bonne histoire bien mise en scène, un gameplay efficace et enfin une technique qui tient la route.
En parlant de DQ Heroes, j'hallucine qu'après autant d'années, il n'y ait jamais eu de Final Fantasy Warriors.
Les mecs ont la matiére pour un casting titanesque et de la variété, et surtout de la thune à se faire, mais bizarrement rien.
Ce serait bien mais à se demander si Square y crois.
DQ Heroes I & II est sorti dans un état déplorable sur Switch 1 au point de n'avoir jamais été localisé chez nous, alors que quelques simples MAJ d'opti aurait pu arranger les choses.
SInon il est canon canon ou faux canon comme le précédent ?
l'arc BotW/TotK, attend de voir pour les films, vu qu'il y a moyen qu'il s'inspire de cet univer aussi x)
sinon j'ai kiffer le jeu bien meilleur que l'escroquerie AoC ( ère du fléau ), respecte le lore du jeu avec des éléments inédits placer de manière très subtile comme l'histoire autour du golem, un jeu avec un meilleur équilibrage sur la difficulté, j'ai fait le 100% en mode héroïque ( 72h ) sans jamais me dire à un moment que ça allais être impossible à cause du timer.
aucun perso vraiment trash tier là ou AoC les cumulait tellement qu'on se contentait de jouer Link x)
C’est moche, répétitif, le gameplay est ultra basique, il y a absolument aucun level design, aucune idée derrière. C’est typiquement le genre de jeu qui pourrait être fait par une IA, on ne verrait même pas la différence vu que c'est juste des cartes foutues n’importe comment avec des centaines de mobs random. C’est vraiment le néant.
Le scénario est inexistant, les 90% de l'histoire et des trucs cool c'est juste les larmes du dragon de TOTK repris texto. Ca raconte rien, on se croyait devant une série interminable, où ça parle juste rallonger la durée de vie.
Les perso ont un développement tellement expéditif, que ça revient à ne rien savoir d'eux. Et quitte à ne faire aucun fanservice, autant dégager tous les no name et proposer différents style ou postures pour les sages, Zelda et les Soneau.
Le gameplay reste efficace bien que plus mou et lent. Dans les missions secondaire la majorité du temps c'est juste tuer tout le monde en ligne droite, avec ou sans limitation de temps ou de personnage; pas de conditions autres ou de situations vraiment unique.
Le jeu force aussi l'usage de technique unique, dans le sens où si vous ne faites pas ce que le jeu veut, les batailles deviennent interminable sans pour autant devenir difficile, vu que tout y est gratuit.
Les environnements sont quelconque, on se contente juste d'aller de bataille random en bataille random, dans des lieux random.
La technique est bonne, mais c'est aussi parce que le jeu se permet plus de limitation à droite à gauche pour éviter les galères, comme des zones plus petites, des perso plus lent, moins d'interaction ou de verticalité...
Après la musique est super (même si certaines musiques de transition ou de certains menus ne sont pas jouable dans le jukebox) et les phase de vol sont sympa et ont un potentiel pour pourquoi pas une nouvelle licence.
Il sont sympa a jouer et permet d’élargir légèrement le lore de l’univers, il ne faut pas s attendre a plus d un jeu Muso.