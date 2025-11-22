Tests

En matière de Musô, l’entente perdure entreet, déjà pas mal pour ce qui est depour devenir hautement rentable quand on parle de. On partait pourtant d’un simple spin-off ré-exploitant de manière assez classique l’essentiel de la franchise, avant de passer à des choses surprenamment plus sérieuses avec, cette sorte de relecture deau point que nombreux seront les malheureux ayant acheté le jeu en pensant avoir affaire à une suite (perso j’en connais deux). Quelques années plus tard, c’est cette fois la partiequi se retrouve exploitée et cette fois non pas par une histoire remixée mais bien quelque chose de purement canonique, mettant en scène les aventures delorsqu’elle fut expulsée dans le passé lointain de Hyrule. L’idée n’est pas mauvaise, mais on espère quand même que c’est la dernière…Parce que, histoire d’entrer de suite dans le vif du sujet, le principal problème pourmême du point de vue d’un fan de Musô, c’est que ce nouvel épisode se destine non pas aux adorateurs de la franchise-de manière globale on entend- mais bien uniquement à ceux de l’univers porté par les épisodes Switch. Alors ils sont nombreux c’est certain, mais ils sont également très nombreux à considérer avoir suffisamment fait le tour du sujet depuis bientôt 10 ans avecet son Season Pass,puis. La saga Zelda a su perdurer dans le temps par son renouvellement constant et quelques changements drastiques de DA, et on ose dire commencer à avoir un peu trop goûté à la même depuis trop d’années. Puis aussi, avouons-le quitte à se prendre les foudres de ceux qui ont un tatouage de la triforce sur la fesse droite ou gauche : qui en avait quelque chose à faire de ce qu’a pu vivre la princesse ? Hm ?On reconnaîtra néanmoins que Zelda bénéficie d’une bonne prise en main avec son statut de guerrière, et que le casting a le mérite d’être globalement inédit bien que peu mémorable scénaristiquement parlant. 19 personnages, chacun avec leurs spécificités niveau gameplay pour apporter de la variété mais tous les efforts seront incapables de voler la vedette au « Golem Mystérieux », tout simplement l’astuce trouvé par les développeurs pour nous fournir un équivalent de Link. Un personnage indéniablement classe, plaisant à maîtriser, et qui est en fait la principale force narrative d’un scénario dont on connaît les principaux enjeux. Avec lui, on a même un petit clin d’œil aux spécificités du jeu de base avec une transformation en espèce de piaf dans de rapides phases façon. Plutôt cool, au point de regretter quen’ait pas davantage creusé l’idée en nous proposant d’autres styles de transformations dont s’est délecté la communauté sur les réseaux sociaux. Genre le mécha géant à grosse poitrine qui tire des rayons lasers avec son zizi, ça aurait été audacieux.Le gameplay n’a donc rien de surprenant pour le genre avec l’enchaînement de touches Y/X et la petite furie à placer quand la jauge est remplie. Dès le premieravait mis en avant sa mécanique de stun que l’on retrouve face à chaque gros morceaux, mais on va un peu plus loin que l’esquive/parade parfaite pour aller plus vite, déjà avec des compétences énergétiques à activer « au bon moment ». Les guillemets n’ont rien d’innocent vu qu’à l’instar de, l’activation du menu de compétences ou celui déroulant place l’action en semi-pause pour bien prendre son temps avant de balancer votre contre (et le bon en fonction du placement). Le jeu réutilise d’ailleurs plusieurs des objets à éléments pour ici une plus grande prise en compte des points faibles (astuce en or : les arbres, ça aime pas le feu, et ouais), et le Golem Mystérieux pourra même exploiter de simples objets pour des attaques spéciales. Tout y est, même les korogus à trouver dans les différents stages.Sorti des phases en shoot, Les Chroniques du Sceau se montre efficace bien que sans grande surprise même pour le genre. Le jeu se concentre essentiellement sur sa campagne assez copieuse de plus de 20h pour le fil rouge comme une bonne partie des choses annexes que l’on fera sur le chemin avant tout pour le level-up et le boost de notre matos, sans trop chercher à fouiner la meta profonde à moins de se tourner ensuite vers le mode difficile bien plus compliqué à appréhender, notamment dans les segments sous chrono. La présentation reste assez cool avec ses trois maps en lien avec le modèle (terre, air, abysses) sur lesquels se placeront tout plein d’icônes à chaque passage clé. Difficile d’y revenir ensuite faute de vrai mode annexe et un coop toujours très chiant à mettre en place par la présence de missions uniquement jouables en solo, mais gageons que le contenu se garnira plus tard avec un inéluctable Season Pass. On connaît la chanson.Pour conclure et comme dit plus haut, la véritable appréciation de ceviendra avant tout de votre affiliation avecet du sentiment de ras-le-bol ou non. Pour le reste en étant objectif, le jeu fait clairement son taf et les choses s’enchaînent suffisamment rapidement pour garantir un bon plaisir de jeu à détruire les différentes armées démoniaques par un déferlement abusé (dans le bon sens du terme) d’attaques et d’effets explosifs à l’écran grâce aux compétences, jauge Musô et désormais attaques synchro entre deux alliés. Ce n’est évidemment pas à une perle graphique vu le moteur d’qui chaque année a davantage fait son temps que la précédente, mais ça a au moins le mérite d’être globalement fluide grâce au 60FPS tout en nous fournissant suffisamment d’ennemis à l’écran. De quoi nourrir les fans pour les fêtes quoi, vu que ce n’est pas demain la veille que nous aurons un nouveau Zelda débordant d’ambitions.