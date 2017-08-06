profile
Jeux Vidéo
279
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
group information
L'univers de
69
Likes
Likers
name : L'univers de "l'indé"
title : Il y a la 2D, la 3D, faisons place à « l'1D »
screen name : jeux1d
url : http://www.gamekyo.com/group/jeux1d
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 06/08/2017
last update : 11/23/2025
description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître). Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
tags : ajouter des mots clés
articles : 3926
visites since opening : 15842428
subscribers : 36
bloggers : 14
channel
all
[Multi] Raji : Kaliyuga / Trailer
Aventure





Éditeur : Nodding Heads Games
Développeur : Nodding Heads Games
Genre : Aventure/Action
Prévu sur PC/XSX/PS5
Date de sortie : N.C
Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Danois / Finnois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Assamais / Bengali / Hindi / Kannada / Marathe / Pendjabi / Tamoul / Télougou.

Se déroulant six ans après les événements du premier opus, Raji : Kaliyuga approfondit le conflit, dépeignant non seulement une guerre entre mortels, mais une lutte cosmique impliquant des dieux, des asuras et des forces mystiques.
L'antique warlord asura, Mahabalasura, provoque l'ouverture prématurée des cieux, brisant l'équilibre divin et plongeant tous les royaumes dans une guerre sans fin.
L'histoire se concentre sur Raji, désormais une guerrière aguerrie, et son jeune frère Darsh, un rêveur hanté par des visions du passé et du futur.
Ensemble, ils entament un périlleux voyage vers le Sommet Éternel, traversant diverses lokas (mondes). Leur destin est en suspens : parviendront-ils à sauver l'univers, ou seront-ils contraints de le détruire pour mettre fin au conflit ?


Steam
https://www.youtube.com/watch?v=nHfCN20lFIw&t
    tags :
    3
    Likes
    Who likes this ?
    oniclem, gareauxloups, kevinmccallisterrr
    posted the 11/20/2025 at 08:05 PM by nicolasgourry
    comments (1)
    oniclem posted the 11/21/2025 at 10:54 AM
    Le 1er était une belle surprise, un petit côté Prince of Persia indien qui fonctionnait bien !
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo