Éditeur : Nodding Heads Games

Développeur : Nodding Heads Games

Genre : Aventure/Action

Prévu sur PC/XSX/PS5

Date de sortie : N.C

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Arabe / Danois / Finnois / Japonais / Coréen / Polonais / Portugais / Russe / Chinois / Turc / Assamais / Bengali / Hindi / Kannada / Marathe / Pendjabi / Tamoul / Télougou.

Se déroulant six ans après les événements du premier opus, Raji : Kaliyuga approfondit le conflit, dépeignant non seulement une guerre entre mortels, mais une lutte cosmique impliquant des dieux, des asuras et des forces mystiques.L'antique warlord asura, Mahabalasura, provoque l'ouverture prématurée des cieux, brisant l'équilibre divin et plongeant tous les royaumes dans une guerre sans fin.L'histoire se concentre sur Raji, désormais une guerrière aguerrie, et son jeune frère Darsh, un rêveur hanté par des visions du passé et du futur.Ensemble, ils entament un périlleux voyage vers le Sommet Éternel, traversant diverses lokas (mondes). Leur destin est en suspens : parviendront-ils à sauver l'univers, ou seront-ils contraints de le détruire pour mettre fin au conflit ?