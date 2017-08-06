description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Éditeur : Mongoose Rodeo
Développeur : Mongoose Rodeo
Genre : Metroidvania
Prévu sur PC/XSX/PS5/Switch
Date de sortie : N.C
Langue : Anglais
Une sombre malédiction s’est abattue sur le royaume autrefois prospère de Fearanndal. Seuls quelques vestiges de l’humanité semblent avoir survécu, tandis que le monde est envahi par des créatures cauchemardesques.
Steam
PS : Directement dans le Gamepass à sa sortie