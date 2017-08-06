Éditeur : Mongoose Rodeo

Développeur : Mongoose Rodeo

Genre : Metroidvania

Prévu sur PC/XSX/PS5/Switch

Date de sortie : N.C

Langue : Anglais

Une sombre malédiction s’est abattue sur le royaume autrefois prospère de Fearanndal. Seuls quelques vestiges de l’humanité semblent avoir survécu, tandis que le monde est envahi par des créatures cauchemardesques.