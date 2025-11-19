Éditeur : Ysbryd Games

Développeur : Necrosoft Games

Genre : T-RPG

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Langues : Français / Anglais / Espagnol / Japonais / Chinois

Incarnez Faye et sa bande d'inadaptés sociaux pour combattre des créatures bizarres entre le monde des humains et celui des démons, tout en gérant votre emploi du temps universitaire sur une île étrange.