description : L'idée de ce blog, c'est de parler des jeux « indépendants » (de notre volonté...à les faire connaître).
Ils prennent une place de plus en plus importante, sur tous les supports, donc nous parlerons des jeux « indés » qui sortiront quelque soit le support (qu'il soit « exclusif » - temporaire ou pas - ).
Ici, à ChromaTec, les couleurs sont des aimants ! Enfin, pas exactement. Le chromatisme magnétoïde, une propriété physique du domaine pandimensionnel, est un peu plus complexe que cela. Pour faire simple : les murs attirent les objets de la même couleur. Toutes sortes d'objets ! Comme de grandes boîtes. Ou des petites. Ou de grandes caisses. Ou des WorkerDroids* super sûrs, super amicaux et définitivement pas meurtriers.