description : Rôle Playing Kyo est un groupe dédié à 100% aux J-RPG, que ce soit de l'action RPG, du Tactical RPG, Dungeon RPG et même des RPG dit classiques, ce groupe se focalisera sur toute l'actualité du J-RPG, mais également sur les J-RPG du passé, que ce soit des tests, des news ou même des interview.
Éditeur : Clouded Leopard Entertainment / Spiral Up Games
Développeur : The Swordman Studio
Genre : RPG
Disponible sur PC
Prévu sur PS5/Switch/NS2
Date de sortie : 28 Mai 2026 (PS5)
2026 (Switch/NS2)
Langues : Anglais / Chinois
Explorez plus de 75 lieux à couper le souffle répartis sur 5 régions aux paysages et traditions diversifiés. Explorez un monde peuplé de villes anciennes animées, de montagnes pittoresques, de rivières idylliques, de repaires dangereux, de terrains escarpés et bien plus encore !